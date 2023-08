Doug Casey über den Informationskrieg

Internationaler Mensch: Die Kontrolle von Informationen war in militärischen Konflikten schon immer von entscheidender Bedeutung.

Wie hat sich die Informationskriegsführung im Laufe der Zeit entwickelt?

Doug Casey: Informationen waren schon immer und sind auch heute noch der wichtigste Faktor in jedem Konflikt.

Informationen, im militärischen Sprachgebrauch „Intelligence“ genannt, ermöglichen es kleinen Streitkräften, große Streitkräfte zu besiegen oder die Vernichtung durch größere Streitkräfte zu verhindern. Es ist der Schlüssel zum Guerillakrieg, zu wissen, wo der Feind ist und was er denkt. Intelligenz ermöglicht es, dort anzugreifen, wo der Feind am schwächsten ist. Sie kann ein 10:1-Kraftmultiplikator sein.

Deswegen sind Spione und Verräter so wichtig. Spione, die sich in der Regel das Vertrauen ihrer Opfer erschleichen und sie dann verraten, sind in der Regel als Individuen moralisch verachtenswert; sie können zu Recht keine Gnade erwarten, wenn sie entdeckt werden. Aber sie sind entscheidend für eine erfolgreiche Kriegsführung; ein guter Spion oder ein Verräter kann viele Tausend Soldaten wert sein.

Ebendarum sammeln Regierungen riesige Datenmengen sowohl über potenzielle Feinde als auch über ihre eigenen Bürger. Die Regierung und ihre verschiedenen Prätorianerbehörden – CIA, FBI, NSA, militärischer Nachrichtendienst und viele andere – sind von Natur aus paranoid, vorwiegend gegenüber inländischen Bedrohungen (auch untereinander), die sie nicht ohne Weiteres erkennen können.

Obwohl beides wichtig ist, hätte ich lieber gute Informationen als gutes Material, wenn es um Krieg geht. Aber die Geheimdienste sind seit dem Zweiten Weltkrieg so groß, aggressiv und geheimnisvoll geworden, dass sie extrem gefährlich und kontraproduktiv geworden sind. Sie sind inzwischen halbwegs unabhängige Mächte. Wenn es um verwertbare Informationen geht, die für die Verteidigung ihres Landes nützlich sind, sind sie zu byzantinischen Bürokratien geworden – wertvoll, aber praktisch wertlos.

Internationaler Mensch: Die Informationskriegsführung hat im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eine wichtige Rolle gespielt.

So wurde beispielsweise das „Gespenst von Kiew“ zunächst als heldenhaftes Kampfjet-Piloten-Ass angepriesen, um die Moral zu stärken. Später stellte sich jedoch heraus, dass er erfunden war.

Wie beurteilen Sie die Auswirkungen des Informationskriegs in diesem Konflikt?

Doug Casey: Es heißt, dass die Wahrheit das erste Opfer in der Kriegsführung ist. Und das trifft mit Sicherheit auf diesen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu.

Es ist klar, dass die Russen den Krieg gerne beenden würden. Wie sie schon früh ankündigten, betrachten sie ihn nicht einmal als Krieg. Sie betrachten ihn als eine „spezielle militärische Operation“. Sie sollte ein bestimmtes Problem lösen – den Angriff Kiews auf die abtrünnigen Donbass-Provinzen, bei dem etwa 20.000 ethnische Russen getötet wurden. Lügen seitens der USA, der NATO und der Ukraine haben diesen Krieg am Laufen gehalten – Lügen, die besagen, dass die Ukraine gewinnt und die Russen und Putin der leibhaftige Teufel sind.

Die CIA soll die nachrichtendienstlichen Informationen liefern, die für die Verfolgung dieses Stellvertreterkriegs erforderlich sind, aber sie erweist sich hier als genauso wertlos wie in so ziemlich jedem Konflikt seit ihrer Gründung. Sie versäumten es, den Aufstieg Castros 1959 vorherzusagen, und ihre Invasion in der Schweinebucht auf Kuba 1961 war ein Desaster. Ihre Intelligenz im Vietnamkrieg war miserabel. Sie hatten keine Ahnung, dass 1978 im Iran eine Revolution im Gange war. Oder dass die Sowjets im Begriff waren, 1979 in Afghanistan einzumarschieren. Sie haben immer geglaubt, dass die sowjetische Wirtschaft mit der der USA konkurrenzfähig war, und hatten keine Ahnung, dass sie 1990 zusammenbrechen würde. Sie wussten nichts von dem Anschlag auf die Zwillingstürme im Jahr 2001.

Es ist, als ob die CIA ein böser Zwilling der Keystone Cops ist. Sie verschleudern wer weiß wie viele Milliarden pro Jahr von ihrem riesigen Campus in McLean, VA, aber ein großer Teil davon fließt in die Selbstdarstellung in Hollywood-Filmen, in schwarze Standorte, Bestechungsgelder, Schmiergelder und ausländische Korruption.

Ich bezweifle nicht, dass die NSA, die CIA, das FBI und die anderen über umfangreiche Akten über absolut jeden wichtigen Mitarbeiter der US-Regierung verfügen – Informationen, die genutzt werden können, um Einzelpersonen unter Druck zu setzen, alles zu tun. Diese Agenturen stellen eine echte Schattenregierung dar.

Das von Ihnen erwähnte Beispiel des Gespenstes von Kiew ist eigentlich komisch. Jeder, der zu rationalem Denken fähig ist, könnte erkennen, dass es aus dem Nichts erfunden wurde. Aber der Durchschnittsamerikaner, der johlend und hechelnd seine Ukraine-Anstecknadel trug, hat es innerhalb weniger Tage aus seinem Gedächtnis gestrichen, nachdem es sich als babylonisches Hirngespinst entpuppt hatte.

Nur ein kurzes Wort zur Ukraine: Kiew hat anscheinend etwa 350.000 tote Soldaten, ebenso viele Schwerverwundete und fast alle Panzer und Flugzeuge verloren. Die Russen werden entscheidend gewinnen. Das sollte für die USA kein Problem sein – abgesehen von einem wohlverdienten Verlust an Prestige und Macht. In Anbetracht der Tatsache, dass in Washington Jakobiner das Sagen haben, sollte sich der Durchschnittsamerikaner keine Sorgen machen – solange sie nicht den Dritten Weltkrieg auslösen.

Internationaler Mensch: Informationskriegsführung richtet sich nicht ausschließlich gegen ausländische Feinde. Regierungen können Informationskriege auch gegen ihre eigenen Bürger führen. Viele würden behaupten, dass wir während der jüngsten Covid-Hysterie zahlreiche Beispiele gesehen haben.

Was halten Sie davon, dass Regierungen Informationskriegsführung gegen ihre eigenen Bürger einsetzen?

Doug Casey: Der Begriff Propaganda stammt ursprünglich von der katholischen Kirche, wurde von Lenin als Agitprop übernommen und von den US-Geheimdiensten mit Techniken der Madison Avenue als Psyops perfektioniert. Im Kern geht es um Manipulation durch Täuschung und Halbwahrheiten.

Propaganda ist für autoritäre Regierungen notwendig, vorwiegend in Kriegen. Das liegt daran, dass der Krieg selbst in erster Linie eine Frage der Psychologie ist. Und Propaganda kontrolliert die Massenpsychologie. Wenn es gelingt, einen Feind durch psychologische Maßnahmen zu demoralisieren, ist der Krieg zu 90 % gewonnen. Wirtschaft und Logistik sind von untergeordneter Bedeutung. Panzer, Flugzeuge und Kugeln sind nur Werkzeuge.

Sun Tzu war überzeugt, dass die erfolgreichste Art des Krieges die ist, die man nicht kämpft. Das Kämpfen sollte nur ein nachträglicher Gedanke sein, eine Formalität. Dies kann durch den effektiven Einsatz von Information und Propaganda erreicht werden.

Das große Problem, mit dem die Welt heute konfrontiert ist, besteht darin, dass die Regierungen – insbesondere die US-Regierung – im Verhältnis zu ihren eigenen Gesellschaften viel mächtiger geworden sind als je zuvor.

Sie sind fast an dem Punkt angelangt, an dem sie erkennen, dass sie sich nicht gegenseitig bekämpfen können, weil Krieg viel, viel zu zerstörerisch und tödlich geworden ist. Die globale Nomenklatura, die sich an Orten wie Davos trifft, ist, so vermute ich, viel loyaler zueinander als zu ihren jeweiligen Ländern. Der wahre Krieg richtet sich jetzt gegen den Pöbel in ihren eigenen Ländern. Der eigene Pöbel, nicht ein ausländischer Feind, ist die größte Gefahr für die Eliten. Daher wird die Elite den Staatsapparat nutzen, um die Plebs verwirrt, desorganisiert und gefügig zu halten. Der Glaube an die Demokratie trägt dazu bei, dass dies so bleibt.

Es ist ziemlich raffiniert, wie die „Demokratie“ in etwas verwandelt wurde, das einer neuen Gottheit oder einer säkularen Religion gleichkommt. Die Demokratie, eine relativ sanfte Form der Pöbelherrschaft, ist im Grunde nur eine Methode zur Wahl von Herrschern. Sie, nicht die Freiheit, wird auf der ganzen Welt verehrt. Dem Pöbel wird weisgemacht, dass seine Stimme zählt und er seine Herrscher wählt. Aber ihre Herrscher, die diese entwürdigende Scharade inszenieren, sind nicht nur die Besten und Klügsten (wie sie dem Volk eingeredet haben), sondern auch die Schlechtesten und Gewieftesten.

Sie können vergessen, dass die sogenannten Demokratien leuchtende Städte auf einem Hügel sind. Gegenwärtig sind sie alle Kakistokratien, d. h. Regierungen der schlimmsten Sorte. Sie nutzen Propaganda und psychologische Kriegsführung, um sich an der Macht zu halten.

Internationaler Mensch: Soziale Medien und Suchmaschinenalgorithmen haben einen enormen Einfluss darauf, wie die Menschen Ereignisse wahrnehmen.

Ist dies ein neuer Schauplatz für die Informationskriegsführung?

Wie kann man inmitten all dieser Täuschung und Manipulation die Wahrheit herausfinden?

Doug Casey: In der heutigen neuen Ära der Informations-Psyops braucht man wirklich keine gestiefelte Polizei mit Schutzschilden, um den Pöbel unter Kontrolle zu halten. Mit psychologischer Kriegsführung kann man Menschen „ausschalten“, und soziale Medien können genutzt werden, um sie zum Schweigen und zur Unterwerfung zu bringen. Teile der Bevölkerung können gegeneinander aufgehetzt werden, so dass die Regierung selbst nicht direkt eingreifen muss.

Sie setzen „Faktenprüfer“ ein, um Informationen zu zensieren und für ungültig zu erklären. Und „Beeinflusser“, um Überzeugungen zu manipulieren.

Wie soll man also bei all dieser Täuschung und Manipulation die Wahrheit herausfinden?

George Carlin hatte recht. Seine wichtigste Anweisung lautete: Glauben Sie nichts, was die Regierung sagt. Aber an diesem Punkt kann man noch weitergehen. Aufgrund des Aufkommens von sozialen Medien, Photoshop, künstlicher Intelligenz und wachem unternehmerischen Handeln sollten Sie fast nichts mehr glauben.

Nicht alles glauben? In gewisser Weise ist das eine gute Sache. Und warum? Weil es einige Menschen dazu zwingen könnte, kritisch zu denken, wenn man nichts für bare Münze nimmt.

Die meisten Menschen sind keine kritischen Denker. Sie glauben alles, was sie hören, wenn es von einer glaubwürdigen Quelle kommt. Sie sind der Beweis dafür, dass Einstein Recht hatte, als er sagte, dass nach Wasserstoff die Dummheit die häufigste Sache im Universum ist.

Leider kann man nicht mehr glauben, dass wir, die USA, immer die Guten sind. Das ist schade, denn es gab einmal eine Zeit, in der die USA noch mehr oder weniger an ihren Gründungstugenden festhielten. Diese Prinzipien machten sie anders und besser als jede andere Nation der Welt.

Inzwischen sind sie jedoch dem athenischen Reich sehr ähnlich geworden. Das antike Athen war zu Beginn die klassische glänzende Stadt auf dem Hügel, die Quelle aller Philosophie und das Epizentrum der Literatur in der antiken Welt. Einst war es der Inbegriff der Rechtschaffenheit und gab der Demokratie einen guten Namen.

Doch schrittweise verwandelte sie sich in ein böses, zerstörerisches und aggressives Reich. Im Peloponnesischen Krieg, der sie zerstörte, erwiesen sich die Athener als die Aggressoren gegen die Spartaner.

Ich befürchte, dass mit den USA das Gleiche passiert. Sie haben sich, ähnlich wie Athen, in ein aggressives Imperium verwandelt. Vielleicht sogar noch mehr, weil sie bankrott und daher verzweifelt sind. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die USA in nächster Zeit reformieren werden. Nicht nur, weil echte Jakobiner den Staatsapparat übernommen haben, sondern auch, weil sich die Universitäten nicht mehr der gedankenvollen Bildung und dem kritischen Denken widmen. Sie sind jetzt nichts anderes als Indoktrinationszentren für Statismus, Kollektivismus und Neomarxismus.

Auf jeden Fall ist es in der heutigen Welt immer schwieriger geworden, die Wahrheit zu entdecken. Es gibt viele Kräfte, die versuchen, die Wahrheit zu verbergen, um sich an der Macht zu halten. Sie haben Geld und Macht, und sie sind fest verankert. Das ist ein echtes Problem.

Internationaler Mensch: Wie geht es Ihrer Meinung nach mit dem Informationskrieg weiter?

Wohin wird sich dieser allgemeine Trend entwickeln?

Doug Casey: Es liegt im Interesse der Machthaber, den einfachen Bürger bei der Stange zu halten. Sie wollen nicht, dass der Durchschnittsbürger zu unglücklich und wütend wird. Es ist wichtig, dass die Bürger glauben, dass die Regierung ihr Freund und Beschützer ist und dass man ihr vertrauen kann.

Obwohl diese Fassade zu bröckeln beginnt, ist das Internet für diese Leute ein großes Problem. Es kann Uneinigkeit verbreiten. Ich vermute, dass sie einen Weg finden werden, das Internet einzuschränken, wahrscheinlich, indem sie die Nutzer zur Registrierung zwingen. Dann können sie besser kontrolliert und für „schlechtes Denken“ bestraft werden. Das ist bereits eine Tatsache, wenn man am Arbeitsplatz oder in der Schule falsche Einstellungen oder Gedanken äußert.

Wohin wird dieser Trend führen?

Nun, was mich betrifft, so sind sowohl die COVID-Hysterie als auch die hirntote Unterstützung für das ukrainische Regime nur Vorboten des Hauptereignisses, nämlich des Klimawandels. Sie alle sind Psyops, die auf Lügen, Fehlinformationen und Desinformation beruhen. Die Idee ist, die Gedanken der Menschen auf Linie zu halten, so als wären sie auf einer politischen Kundgebung oder würden bei einem Sportereignis hirnlos jubeln.

Die Zukunft wird durch Dinge wie soziale Kreditwürdigkeitsprüfungen kontrolliert werden. Sie wurden in China bereits eingeführt und werden sicherlich auch hier im Westen eingeführt werden. Ihr Ansehen als aufrechter Bürger wird geschmälert, wenn Sie bekannt dafür sind, dass Sie die falschen Dinge sagen, die falschen Überzeugungen haben oder Dinge tun, die nach Meinung der Kontrollierenden als asozial gelten.

Ein weiteres Beispiel ist die zunehmende Einführung von 15-Minuten-Städten. Dies ist Teil des allgemeinen Trends, die Bürger wieder zu Leibeigenen zu machen. Im Mittelalter waren alle Städte, alle Dörfer, 15-Minuten-Städte. Wer sich mehr als 15 Minuten von seiner Hütte entfernen wollte, musste seinen Herrn um Erlaubnis bitten.

Getarnt wird dies als Mittel zur Bekämpfung der globalen Erwärmung. Diese Tendenzen sind aus der Sicht der persönlichen Freiheit und der klassischen westlichen Werte sehr negativ.

Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass sich alles weiter in die falsche Richtung beschleunigt.