Die NATO versammelt 360.000 Soldaten an der Grenze zu Russland und was hat Polen vor?

Die NATO hat 360.000 Soldaten nahe der Grenze zu Weißrussland und Russland stationiert. Darunter seien auch Soldaten aus osteuropäischen Ländern, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Russland zählte zudem rund 8.000 gepanzerte Fahrzeuge, 6.000 Artilleriesysteme sowie 650 Flugzeuge und Hubschrauber an der Grenze.

Damit drohe eine weitere Eskalation des Konflikts. Schoygu wies darauf hin, dass Russland die russischen Einheiten in der Nähe der Grenze zu den westlichen Ländern verstärken werde.

Russian Defense Minister: NATO assembled 360,000 troops in Eastern Europe. Poland is preparing to occupy Western Ukraine.



