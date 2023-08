Eine NATO ohne Grenzen – Es wird darüber nachgedacht, eine weltweite NATO mit unendlichen Kriegen zu etablieren

Die politische Analystin Jessica Berlin, die im Online-Magazin des Center for European Policy Analysis schreibt, hat eine NATO ohne Grenzen vorgeschlagen – eine Ausweitung der Nordatlantikvertrags-Organisation auf alle demokratischen Staaten.

„Die Bedrohungen des 21. Jahrhunderts“, so Berlin, „erfordern ein globales Bündnis, das in der Lage ist, einander zu verteidigen“. „Die NATO muss ihre Türen für neue Mitglieder außerhalb Europas und Nordamerikas öffnen“, schreibt sie.

Ihr Vorschlag ist von atemberaubender Tragweite: „Ein Angriff auf eine Demokratie ist ein Angriff auf alle Demokratien. Er ist ein Rezept für endlose Kriege auf allen Kontinenten und für die rücksichtslose Ausweitung der amerikanischen Nukleargarantie auf alle Demokratien der Welt. Er stellt den weisen Ratschlag von John Quincy Adams auf den Kopf: Amerika sucht in der Fremde nach Ungeheuern, die es zu vernichten gilt, und ist der Verteidiger und Rächer der Freiheit und Unabhängigkeit aller Demokratien.

Die von Berlin vorgeschlagene „New Alliance Treaty Organization“ erfülle die Vision Woodrow Wilsons, der mit amerikanischer Macht, amerikanischem Reichtum und amerikanischem Blut die Welt „sicher für die Demokratie“ machen wollte. Er erinnert an die unverantwortliche Truman-Doktrin, die die Vereinigten Staaten rhetorisch verpflichtete, „freie Völker in der ganzen Welt zu unterstützen, die sich dem Versuch einer Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder durch Druck von außen widersetzen“. Sie spiegelt das unerschrockene Versprechen von Präsident John F. Kennedy wider, „jeden Preis zu zahlen, jede Last zu tragen, jede Not zu ertragen, jeden Freund zu unterstützen, jeden Feind zu bekämpfen, um das Überleben und den Erfolg der Freiheit zu sichern“. Sie teilt die von Präsident George W. Bush verkündete utopische Vision, dass die Vereinigten Staaten „die Vorzüge der Freiheit auf der ganzen Welt verbreiten“ und „die Hoffnung auf Demokratie … in jeden Winkel der Welt bringen“ werden“.

Berlin ist nur der jüngste Vertreter des Demokratismus, einer Ideologie, die, so Patrick Buchanan, „diese Republik in endlosen Kreuzzügen und endlosen Kriegen ausbluten, ruinieren und zerstören wird“. Es ist eine Tragödie der Geschichte, dass die Ideologie des Demokratismus mit dem Aufstieg dessen zusammenfiel, was Präsident Eisenhower den „militärisch-industriellen Komplex“ nannte. Diese Tragödie hat sich in Südostasien, im Irak, in Afghanistan und in kleineren Konflikten blutig niedergeschlagen. Und Berlin stellt sich die neue NATO nicht nur als die Armee der Demokratien der Welt vor, sondern auch als die Streitmacht, die eingesetzt wird, um Völkermord zu verhindern oder zu beenden, wo immer er stattfindet. Hier folgt Berlin der Idee von Samantha Power, dass die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten eine „Responsibility to Protect“ (R2P) für den Rest der Weltbevölkerung haben.

Einer der historisch größten Staatsmänner, Otto von Bismarck, bemerkte einmal: „Es ist eines großen Staates unwürdig, über etwas zu streiten, was seine Interessen nicht berührt. Bismarck bezog sich dabei auf reale, konkrete Interessen, nicht auf ideologisch definierte Interessen. Der große britische geopolitische Denker Sir Halford Mackinder erkannte, dass demokratische Ideale den geopolitischen Realitäten weichen müssen. Der erste und größte Präsident der Vereinigten Staaten, George Washington, riet seinen Landsleuten, eine Außenpolitik ohne Gefühle und Emotionen zu betreiben und „sich von dauerhaften Bündnissen mit einem Teil der Welt fernzuhalten“ und „sich auf vorübergehende Bündnisse für außergewöhnliche Notfälle zu verlassen“.

Jessica Berlin will die NATO nicht nur auf Dauer stellen, sie will sie auch geografisch und ideologisch so weit ausdehnen, dass selbst ihre glühendsten Anhänger und Bewunderer zurückschrecken sollten.

Kreuzritter und Ideologen sind gefährliche Staatsmänner.