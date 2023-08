Ed Dowd: „Es findet ein Demozid statt“. Der COVID-Impfstoff ist „der größte Betrug über den in den nächsten zwei Jahrhunderte geredet wird“.

„Wir werden nicht nur in den nächsten zehn Jahren darüber reden. Wir werden in den nächsten zwei Jahrhunderten darüber sprechen. „Dies wird die Welt in den kommenden Jahren beeinflussen“, sagte Ed Dowd in einem Interview mit Greg Hunter (USA Watchdog), das auf vigilantfox.substack.com veröffentlicht wurde.

Ed Dowd ist ein ehemaliger Vermögensverwalter bei Blackrock, der seine Fähigkeiten in der Datenverarbeitung nutzte, um den alarmierenden Anstieg der Sterblichkeit in der ganzen Welt aufzudecken, der eng mit der Einführung des COVID-Impfstoffs und der obligatorischen Impfung zusammenhängt. Er hatte den Mut, im März 2022 zu sagen: „Was hier geschieht, ist das, was wir Demozid nennen, das Töten [von Menschen] durch die Regierung“.

Hunter fragte Dowd: „Sie tun so, als ob es keine Katastrophe gäbe. Macht dir das Angst?“

Dowd antwortete: „Ja, das Schweigen ist ohrenbetäubend. Deshalb müssen wir auf die Daten reagieren, die wir über das britische Behindertensystem veröffentlicht haben. Ihr Schweigen wird Ihnen alles sagen, was Sie wissen müssen. Entweder handelt es sich um einen systemischen Betrug – dann sollten sie uns einen Scheck über 5 Millionen Dollar ausstellen, damit wir diesen Betrug aufdecken und ihnen helfen, Milliarden zu sparen. Oder es ist kein Betrug und sie vertuschen es. Oder sie sind dumm und können es trotz ihrer Milliardenbudgets nicht selbst herausfinden.

„Entweder vertuschen sie es, oder es ist ein systemischer Betrug.“ Ohnehin, es wird zu groß sein, um es zu vertuschen. Der Kongress muss handeln. Diese GOP-Leute bilden all diese Komitees für [die Ereignisse vom] 6. Januar und so weiter. Das ist großartig. Aber warum nicht ein Komitee für die Covidimpfung? Ich lade sie ein, mich anzurufen. Ich kann ihnen die Zahlen geben.

Hunter: „Es ist eine Katastrophe. Unglaublich. So etwas hat die Welt noch nicht gesehen!“

Dowd: „Meiner Meinung nach ist das beispiellos. Das ist der größte Betrug, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich weiß, wie Betrug funktioniert. Ich war an der Wall Street. Ich kenne die Psychologie der Betrüger. Ich weiß, was ich tue. Ich kenne die Psychologie der Menschen, die Betrügern glauben. Und das haben wir bei den COVID-Impfstoffen gesehen. Es ist ein Desaster. Und ich glaube, wir werden nicht nur in den nächsten zehn Jahren darüber reden. Wir werden die nächsten zwei Jahrhunderte darüber reden. Das wird sich in den nächsten Jahren auf die ganze Welt auswirken“.