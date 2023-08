Es geht nie um den US-Präsidenten, es geht um das US-Imperium

Caitlin Johnstone

Wir reden ständig über die amerikanischen Präsidenten – Obama hat dies getan, Trump hat das getan, bla bla bla. Aber in Wirklichkeit ist es nie der Präsident, der diese Dinge tut, sondern das Imperium. Der Präsident ist nur das Gesicht der Operation, der Name, den sie an die Tür hängen und alle paar Jahre ändern, um die Illusion zu schaffen, dass die US-Regierung dem Willen der Wähler folgt.

Wenn man sich nur die Rohdaten der US-Machtstruktur in der Welt anschaut (wohin die Waffen gehen, wohin die Ressourcen gehen, wohin das Geld geht und wohin nicht, wohin die Diplomaten gehen und wohin nicht usw.), kann man nicht erkennen, wann das Weiße Haus von Jahr zu Jahr den Besitzer wechselt. Aus diesen Rohdaten kann nicht abgelesen werden, welcher politischen Partei der amtierende Präsident angehört, mit welchem Programm er in den Wahlkampf gezogen ist und wann er von jemandem aus einer anderen Partei mit einem anderen Programm abgelöst wird. Im Grunde bewegen sich die Rohdaten des Imperiums ohne nennenswerte Unterbrechung in die gleiche Richtung.

Es ist also nicht wirklich wahr, wenn man sagt: „Obama hat dies getan“ oder „Trump hat das getan“; in Wirklichkeit sind sie nur das Gesicht, das zufällig zur Stelle war, als es darum ging, Gaddafi zu töten oder den Schwenk nach Asien einzuleiten oder Venezuela zu sanktionieren oder die Ukraine zu bewaffnen oder was auch immer. Sie sind keine Führer, die die US-Regierung in verschiedene Richtungen lenken, je nachdem, was sie für die beste Politik halten, sondern sie sind Manager des Imperiums, die auf die Bedürfnisse des Imperiums reagieren, die jeden Tag auftauchen – mit allen Rechtfertigungen oder parteipolitischen Druckmitteln, die sie gerade aufbringen können.

Und die Amerikaner können über all diese Dinge nicht abstimmen. Sie können nicht darüber abstimmen, was getan werden muss, um die Bedürfnisse eines globalen Imperiums zu befriedigen, oder ob es überhaupt ein globales Imperium geben sollte. Das Verhalten des Imperiums steht niemals auf dem Wahlzettel. Die einzigen Dinge, die jemals auf dem Wahlzettel stehen, sind Themen, die das Funktionieren des Imperiums nicht beeinträchtigen können, wie die Frage, ob der Präsident Richter des Obersten Gerichtshofs ernennen wird, die gegen Abtreibung oder für Waffenkontrolle sind. Und die Wählerschaft wird bei so vielen dieser Themen wie möglich in einem ständigen 50/50-Gleichgewicht gehalten, damit beide Seiten mit aller Kraft an den Seilen ziehen, damit sie nicht aufschauen und merken, dass das tatsächliche Verhalten ihrer Regierung im Großen von den kleinen Gewinnen und Verlusten des Tauziehens völlig unberührt bleibt.

Der einzige Grund, warum über US-Präsidenten in der Form „Obama hat dies getan“ und „Trump hat das getan“ gesprochen wird, ist, um diesen Punkt zu unterstreichen. Um darauf hinzuweisen, dass Obama die bösartigste Politik seines Vorgängers fortgesetzt und ausgeweitet hat, und dass Trump die bösartigste Politik seines Vorgängers fortgesetzt und ausgeweitet hat. Um all die dummen parteipolitischen Erzählungen zu unterbrechen, dass die Dinge unter Biden besser und unter Trump schlechter geworden sind, oder dass Obama ein Progressiver und Trump ein Friedensstifter war.

Indem man auf die schrecklichen Dinge hinweist, die unter jeder Regierung passiert sind, unabhängig von Parteizugehörigkeit oder Programm, kann man die Illusion zerstören, dass die Amerikaner mit ihren Stimmen das Verhalten ihrer Regierung kontrollieren. In diesem Sinne kann man die Illusion nutzen, um die Illusion zu bekämpfen – man kann das intensive Interesse der Menschen an Präsidenten und Wahlpolitik nutzen, um sie zu der Einsicht zu bringen, dass dies alles nur eine Show ist, die dazu dient, die Augen der Massen vom Innenleben der Maschine fernzuhalten.

Dann eröffnet sich die Möglichkeit für einen wirklichen Wandel. Je länger die Amerikaner davon überzeugt sind, dass sie sich durch Wahlen aus Problemen herauswinden können, in die sie nie hineingewählt wurden, desto länger können sie davon abgehalten werden, die Macht ihrer Zahl zu nutzen, um echte materielle Veränderungen mit echten materiellen Mitteln durchzusetzen.