Es werden steigende Zahlen von Leprafällen nach COVID-Impfung gemeldet

Immer mehr Leprafälle werden nach der COVID-19-Impfung gemeldet, darunter auch zwei Fälle im Vereinigten Königreich, die nach Ansicht von Forschern durch die Impfstoffe verursacht worden sein könnten.

Die Forscher untersuchten die Aufzeichnungen der Lepraklinik am Hospital for Tropical Diseases in London. Sie fanden heraus, dass von den 52 Personen, die die Klinik im Jahr 2021 aufsuchten, mindestens 49 geimpft worden waren.

Die Studiendefinition einer Lepra-Nebenwirkung im Kontext des COVID-19-Impfstoffes beinhaltete die Entwicklung von Lepra oder einer Lepra-Reaktion innerhalb von 12 Wochen nach der Impfung, wobei die Person keine Vorgeschichte von Lepra oder einer Lepra-Reaktion hatte.

Zwei Personen entsprachen der Falldefinition. Eine Person entwickelte eine Woche nach der zweiten Dosis eine grenzwertige tuberkuloide Lepra (BT). Die andere Person zeigte 56 Tage nach einer Dosis eine Reaktion. Bei beiden Dosen handelte es sich um den Impfstoff BNT162b2 von Pfizer. Pfizer reagierte nicht auf eine Anfrage für einen Kommentar.

„Die Entwicklung von BT-Lepra und einer Typ-1-Reaktion bei einer anderen Person kurz nach einer Dosis des BNT162b2-Impfstoffs könnte mit impfstoffvermittelten T-Zell-Reaktionen zusammenhängen“, so die Forscher.

Die COVID-19-Impfstoffe können eine Reaktion der weißen Blutkörperchen, der T-Zellen, auslösen. Es wird vermutet, dass diese Zellen vor COVID-19 schützen.

T-Zellen können theoretisch Mycobacterium leprae auslösen, ein Bakterium, das Lepra verursacht, was zu Lepra oder einer Lepra-Reaktion führt, so die Forscher.

Auch andere Impfstoffe, darunter Tuberkulose-Impfstoffe, können Lepra oder Leprareaktionen auslösen, und bei einigen Personen, die wiederholt gegen COVID-19 geimpft wurden, wurde eine Schwächung des Immunsystems festgestellt.

Die Studie wurde am 4. August in PLOS Neglected Tropical Diseases veröffentlicht.

Mehr zu den Ergebnissen

Der Mann, bei dem Lepra diagnostiziert wurde, ist 80 Jahre alt und lebt seit 49 Jahren in Großbritannien. Er litt an Symptomen wie verdickten Nerven. Die Diagnose Lepra wurde durch eine Hautbiopsie bestätigt. Der Mann ist möglicherweise der erste Mensch, der seit 1954 im Vereinigten Königreich an Lepra erkrankt ist.

Mit der Zeit ging es ihm besser, und er erhielt sogar eine dritte Dosis des Impfstoffs von Pfizer.

„Interessanterweise erhielt er sechs Monate nach der zweiten Dosis eine dritte Dosis des BNT162b2-Impfstoffs, nachdem er mit einer antibakteriellen Therapie begonnen hatte. Die Hautläsionen und Nervenverdickungen waren am Ende der sechsmonatigen antimikrobiellen Therapie verschwunden. Nach 12 Monaten waren weder die Plaques noch die Nervenveränderungen zurückgekehrt“, so die Forscher.

Die Reaktion wurde bei einem 27-jährigen Mann beobachtet, der in der Vergangenheit eine Multidrug-Therapie, ein Medikament gegen Lepra, eingenommen hatte. Er entwickelte rote Plaques und verdickte Nerven, bevor er aus einem unbekannten Land nach Großbritannien einreiste. Eine Biopsie bestätigte die Diagnose. Er nahm Medikamente, und seine Symptome besserten sich.

Der Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Problem im zweiten Fall wurde durch Studien untermauert, die zeigten, dass bei Personen, die drei oder mehr Jahre zuvor geimpft worden waren, eine erneute Reaktion unwahrscheinlich war, so die Forscher.

Von den 52 Personen, die im Jahr 2021 zur Diagnose und/oder Behandlung in die Lepraklinik kamen, gaben bis auf zwei alle ihren Impfstatus an. Von diesen 50 Personen waren 49 geimpft.

Fünf der Patienten in der Klinik wurden 2021 neu mit Lepra diagnostiziert. Fünf weitere hatten eine Typ 1 Reaktion. Alle waren geimpft, aber nur bei einem von ihnen wurde die Krankheit innerhalb von 12 Wochen nach der Impfung als möglicherweise durch den Impfstoff verursacht diagnostiziert. Es war nicht klar, wann die anderen vier geimpft worden waren.

Dr. Barbara de Barros, die korrespondierende Autorin der Studie, reagierte nicht auf eine Anfrage für einen Kommentar. Die Autoren gaben keine Finanzierung oder konkurrierende Interessen an.

Dr. de Barros und die anderen britischen Forscher erklärten, dass Ärzte sich darüber im Klaren sein sollten, dass die COVID-19-Impfung Lepra verursachen kann, dass aber ihrer Meinung nach die Vorteile der COVID-19-Impfung „diese unerwünschten Ereignisse überwiegen“. Sie gaben keine Hinweise auf den Nutzen der Impfung, der mit dem Aufkommen neuerer Varianten drastisch gesunken ist und in einigen Ländern zu differenzierteren Empfehlungen geführt hat. Zum Ausmaß des Schadens wurde unter anderem eine Empfehlung aus Indien aus dem Jahr 2021 zitiert, wonach Leprakranke eine COVID-19-Impfung erhalten sollten.

Andere Fälle

In der Literatur sind mindestens 14 weitere Fälle von Lepra oder einer Leprareaktion innerhalb von 14 Tagen nach der COVID-19-Impfung beschrieben, davon acht in Indien. Alle Patienten erholten sich Berichten zufolge und einige erhielten zusätzliche Impfdosen.

In einer im Jahr 2021 veröffentlichten Arbeit berichteten brasilianische Forscher über zwei Leprareaktionen, das sogenannte Erythema nodosum leprosum, nach der COVID-19-Impfung. Sie wiesen darauf hin, dass Ärzte auf das Auftreten von Erythema nodosum leprosum bei geimpften Patienten aufmerksam gemacht werden und sie bei diesen Patienten auf Anzeichen aktiver Lepra achten sollten, um möglicherweise einen neuen Fall von Lepra, einen Rückfall oder eine Reinfektion zu diagnostizieren.

Im Dezember 2021 berichteten Forscher aus Singapur über eine neue Lepradiagnose nach einer COVID-19-Impfung und erklärten, dass das Problem „wahrscheinlich durch den COVID-19-Impfstoff aufgedeckt wurde“.

Ebenfalls im Jahr 2021 berichteten indonesische Forscher über einen Patienten, der nach der COVID-19-Impfung eine Reaktion zeigte.

Im Januar 2022 berichteten indische Forscher über eine Leprareaktion und wiesen darauf hin, dass Ärzte bei Patienten mit neurologischen Komplikationen an Reaktionen denken sollten.

Im März 2022 berichteten israelische Forscher über eine Reaktion und wiesen auf die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose und Behandlung hin.

In einer 2022 veröffentlichten Fallserie berichteten indische Forscher über vier Männer, bei denen innerhalb von 11 Tagen nach der COVID-19-Impfung Lepra oder eine Reaktion auftrat. Die Forscher erklärten, dass die Vielfalt des klinischen Erscheinungsbildes von Leprareaktionen nach COVID-19-Impfung weitere groß angelegte molekulare Studien rechtfertige.

In einer weiteren Arbeit aus dem Jahr 2022 berichteten andere Forscher, dass drei von 35 Patienten, die ihre Klinik zwischen Juli 2021 und Dezember 2021 aufsuchten, kurz nach der COVID-19-Impfung eine Leprakomplikation oder -reaktion erlitten.