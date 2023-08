„Wir haben Biolabore in der Ukraine, weil wir Biowaffen herstellen“ – Tucker Carlson interviewt Robert Kennedy, Jr.

RFK Jr. und Tucker Carlson setzten sich für ein langes Interview zusammen, das am Montag auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde und in dem die beiden über die Ukraine, Biolabore und den Mörder seines Onkels, JFK, sprechen. Carlson stellte klar, dass er Kennedy nicht mit Fragen über seine Haltung zu Impfstoffen löchern würde, die die MSM aus offensichtlichen Gründen zu einem zentralen Thema gemacht haben.

Am Montagabend veröffentlichte Tucker Carlson Episode 16 seiner Tucker on Twitter-Serie.

Das Interview beginnt mit einer Diskussion über die Biden-Administration, die RFK Jr. den Schutz des Secret Service verweigerte, obwohl sein Onkel und sein Vater ermordet worden waren.

„Wir haben den Schutz des Secret Service im Mai beantragt“, sagte Kennedy und fügte hinzu: „Es liegt im Ermessen des Präsidenten, jedem Kandidaten den Schutz des Secret Service zu gewähren, aus welchem Grund auch immer“.

Kennedy wies darauf hin, dass der ehemalige Präsident Barack Obama mehr als 500 Tage vor der Wahl unter dem Schutz des Secret Service stand und sein Onkel Ted Kennedy mehr als 450 Tage vor der Wahl.

„Ich denke, das DNC spielt mit harten Bandagen“, fügte Kennedy hinzu.

In Bezug auf die Ukraine (12 Minuten) sagte Kennedy, dass die Amerikaner belogen werden und ihnen ein „Comicbuch-Szenario“ verkauft wird, das wir in jedem Krieg sehen. Es gibt einen Bösewicht, der unaussprechlich böse ist, der die Eroberung der Welt oder einen Terroranschlag auf Amerika plant. Und wir müssen die Guten sein und reingehen und das verhindern“.

Kennedy fuhr fort: „Eine Gruppe von Leuten, die als Neokonservative bekannt sind, sprechen seit 2001 davon, die NATO in die Ukraine zu schicken. Ich gebe Ihnen einige Hintergrundinformationen. 1992 fielen die Mauern und die Sowjetunion brach zusammen. Gorbatschow ging zu Tony Blair und Präsident Bush und sagte: „Ich werde 400.000 sowjetische Truppen aus Ostdeutschland abziehen. Ich werde Ihnen erlauben, Deutschland unter NATO-Truppen wiederzuvereinigen – Sie werden also NATO-Truppen, eine feindliche Truppe, in unsere Kasernen und Stützpunkte verlegen – und die einzige Verpflichtung, die ich von Ihnen verlange, ist, dass Sie, wenn sie Deutschland in die NATO aufgenommen habe, die NATO niemals weiter nach Osten verlegen werden.“

„James Baker, der damals Außenminister war, hat bekanntlich gesagt: ‚Wir versprechen, dass wir die NATO keinen Zentimeter nach Osten verlegen werden.'“

„Dann, 1996, 1997, fünf Jahre später, sagte Zbigniew Brzezinski … ‚OK, wir sollten damit beginnen, die NATO in alle ehemaligen (UdSSR-)Satellitenstaaten zu verlegen'“.

US-Biolabors in der Ukraine

Robert sagte, dass die USA „Biowaffen in der Ukraine haben, weil wir Biowaffen herstellen“.

Nach etwa 35 Minuten des Interviews beginnen Carlson und Kennedy über das US-Biowaffenprogramm zu sprechen. Währenddessen sagte RFK Jr. das es zu Hause „36.000 ‚Todeswissenschaftler‘ gibt, die jetzt Vollzeit damit beschäftigt sind, Mikroben zu entwickeln, die benutzt werden können, um Menschen zu töten“.

Kennedy sagt auch, dass die Konzernmedien „blanke Lügen“ über ihn veröffentlicht hätten.

Dies war ein weiteres ausgezeichnetes Interview von Tucker Carlson.

