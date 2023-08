Niger: Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni geht nach dem Staatsstreich in Niger viral

Peter Koenig

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni hat Frankreich wörtlich für die Aneignung der Reichtümer Nigers und der 13 anderen ehemaligen französischen Kolonien in West- und Zentralafrika angegriffen und insbesondere Präsident Macron für die schamlose und anhaltende Auferlegung des von Frankreich unterstützten CFA-Franc in diesen Ländern kritisiert.

Der CFA-Franc (die französische Abkürzung steht für Franc Communauté Financière Africaine) hat die ehemaligen französischen Kolonien in den vergangenen 50 Jahren daran gehindert, sich aus eigener Kraft zu entwickeln. Trotz Afrikas Reichtum an natürlichen Ressourcen sind sie in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung kaum vorangekommen. Stattdessen verharren sie in Armut.

Ihr Festhalten am Franc CFA hat wesentlich zu den Militärputschen in Niger und zuvor in Mali und Burkina Faso beigetragen.

Der Militärputsch in Niger löste viele „Krisenmomente“ aus – mit der Drohung der ECOWAS, militärisch einzugreifen, sollte der „demokratisch gewählte“ Präsident Mohamed Bazoum nicht an die Macht zurückkehren. Die Militärjunta unter General Abdourahamane Tiani lehnt dies bisher strikt ab und beschuldigt Bazoum, ein Lakai des Westens zu sein, der den Befehlen Frankreichs und der EU gehorche.

Washingtons Außenminister Antony Blinken sagte, Russland profitiere von dem Putsch in Niger, indem es Präsident Putin mit der Wagner-Gruppe von Söldnern ausnehme, und deutete damit an, dass Putin und Wagner in den Putsch verwickelt sein könnten.

Eine militärische Intervention in Niger [durch ECOWAS, Frankreich/NATO] könnte einen größeren Krieg auslösen, sagte Antinekar al-Hassan, ein politischer Berater des gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum, gegenüber RIA Novosti.

Eine militärische Intervention kann hoffentlich verhindert werden. Präsident Putin hat schon früh die Befürchtung geäußert, dass eine ausländische Intervention einen Konflikt weit über die Grenzen Nigers hinaus auslösen könnte. Dies liegt eindeutig nicht im Interesse Russlands, da der globale Süden unter Führung der BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) zusammenarbeitet, um Afrika zur Einheit zu verhelfen.

Warum scheint dieser Militärputsch so viel bedeutender zu sein als die drei vorangegangenen in Westafrika, die alle in den vergangenen Monaten stattfanden: Burkina Faso, Mali und das ölreiche Nigeria? Vielleicht, weil die USA in Niger einen Militärstützpunkt unterhalten? Und weil Niger Afrikas größter Produzent eines der weltweit hochwertigsten Uranvorkommen ist – schätzungsweise 5 bis 10 Prozent der Weltproduktion. Niger hat auch Erdöl.

ECOWAS, die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten, könnte die Gefahr einer militärischen Intervention leicht abtun, wenn wir ECOWAS nur als westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft sehen. Aber ECOWAS ist mehr. ECOWAS wird von Frankreich, den USA und der NATO unterstützt. Eine Intervention der NATO in Afrika, beginnend mit NIGER, wäre fatal, nicht nur für Afrika, sondern für den gesamten Globalen Süden. Sie könnte weit mehr auslösen als den Versuch, den gestürzten Präsidenten Bazoum wieder ins Amt zu bringen.

Was die westlichen Medien verschweigen, ist die jahrhundertelange französische Ausbeutung West- und Zentralafrikas, die nach der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 in zwei Unionen, Westafrika (acht Länder) und Zentralafrika (sechs Länder), zusammengefasst wurden.

Die beiden Blöcke der 14 Länder haben eine gemeinsame Währung, den Franc CFA, der eng mit der französischen Zentralbank (Banque de France) verbunden ist und von ihr gestützt wird, die damit die 14 Länder zugunsten Frankreichs wirtschaftlich versklavt. Unbestätigten Schätzungen zufolge tragen die 14 ehemaligen Kolonien durch diese Verbindung zwischen 15 und 25% zum französischen BIP bei.

Das erinnert an Muammar al-Gaddafi, der am 20. Oktober 2011 von den von Frankreich angeführten NATO-Truppen elendiglich gelyncht wurde, weil er im Begriff war, den von Libyen unterstützten Gold-Dinar als unabhängige afrikanische Währung einzuführen.

Und was ist mit Washington und der EU, die vor „ausländischen Interventionen“ warnen? Was diese globalen Usurpatoren ständig tun, ist genau diese Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer souveräner Länder, das Austeilen von Drohungen und „Sanktionen“ – gegen jeden, der sich ihrer selbst ernannten Vorherrschaft widersetzt.

Das muss sich ändern. Und das wird es auch, denn Afrika erwacht allmählich und wird zu einer eigenen souveränen Nation, vorwiegend durch die von China und Russland angeführten Einigungsbemühungen des globalen Südens, die durch die Neuausrichtung der Belt and Road Initiative (BRI) auf die BRICS-Länder und den globalen Süden verstärkt werden.