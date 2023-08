Biden steht kurz vor Ausrufung des „Klimanotstands“. Rationierung von Gas, Strom und Fleisch droht!

Joe Biden stehe „kurz davor“, eine Durchführungsverordnung zu unterzeichnen, um einen „Klima-Notstand“ auszurufen, der dem demokratischen Präsidenten weitreichende neue Befugnisse zur Verhängung von Blockaden und anderen tyrannischen Maßnahmen zur Rettung des „Planeten“ vor der „globalen Erwärmung“ gebe, warnt ein Think-Tank für öffentliche Politik.

Laut Heartland Institute gibt es „Anzeichen“ dafür, dass Biden einen „Klimanotstand“ ausrufen wird, der zu „Gasrationierungen, Einschränkungen des Stromverbrauchs und Beschränkungen des Flugverkehrs“ führen würde.

Die Maßnahme würde auch den Konsum von Fleisch und Milchprodukten einschränken, um die „Net Zero“-Ziele der globalistischen grünen Agenda zu erreichen.

Das Heartland Institute berichtet, dass Insider enthüllt haben, dass die Biden-Regierung mit den Vereinten Nationen (UN) zusammengearbeitet hat, um die autoritären Einschränkungen vorzubereiten.

Inmitten der Manöver hinter den Kulissen wurde die UN-Website gerade mit einer neuen Seite über den „Klima-Notstand“ aktualisiert.

„Die Wissenschaft ist eindeutig“, heißt es auf der UN-Website.

„Die Welt befindet sich im Klimanotstand und wir müssen den Notstand auslösen.

„Die Verbrennung fossiler Brennstoffe durch die Menschheit hat reichlich Treibhausgase (THG) freigesetzt, um die Zusammensetzung der Atmosphäre erheblich zu verändern und die globale Durchschnittstemperatur um 1,1 bis 1,2 °C zu erhöhen.

„Und mit jedem Grad Temperaturanstieg werden die Anpassungskosten exponentiell steigen.

„Die Treibhausgasemissionen müssen jetzt ihren Höhepunkt erreichen, aber die Kluft zwischen Ambitionen und Maßnahmen wird immer größer.

„Wir haben die Lösungen, die wir brauchen, und viele davon werden Emissionen reduzieren, zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, Arbeitsplätze schaffen, die natürliche Umwelt wiederherstellen und gute Investitionen fördern.

Die Nachricht kommt zu einer Zeit, in der die Konzernmedien Berichte über die jüngsten Hitzewellen aufbauschen, indem sie das heiße Wetter mit dem „Klimawandel“ in Verbindung bringen.

Wie Slay News letzte Woche berichtete, sagte Biden in einem Interview mit dem Weather Channel, dass die Bundesregierung „das Militär“ darauf vorbereite, „mit dem Klima fertig zu werden“.

Der Präsident behauptete dann fälschlicherweise, er habe einen „Klimanotstand“ ausgerufen, während er lässig einen Käfer von der Brust des Reporters vertreibt.

WATCH: Joe Biden bushes a bug off of Weather Channel reporter Stephanie Abrams' chest.



Abrams responds: "Oh thanks. Appreciate it."pic.twitter.com/7UEdNuQAqa — Steve Guest (@SteveGuest) August 9, 2023

Als Biden letzte Woche behauptete, er habe „bereits“ den Klimanotstand ausgerufen, war das nicht wahr, oder zumindest war der Plan nicht öffentlich bekannt.

Viele glauben jedoch, dass die neuen Temperaturdaten, die am 15. August von der NOAA veröffentlicht werden, Biden als Rechtfertigung ausreichen könnten.

Die „Schmelze in der Antarktis und der angeblich daraus resultierende Anstieg des Meeresspiegels“ wird ein weiterer Grund sein, und die Waldbrände auf Maui werden als weiterer Grund angeführt werden, so das Heartland Institute.

Biden könnte planen, den „Klima-Notstand“ kurz nach der Veröffentlichung der NOAA-Daten auszurufen, möglicherweise noch in dieser Woche, vermutet die Organisation.

Der Präsident steht auch unter wachsendem Druck der Demokraten und ihrer Verbündeten in den Medien, eine solche Erklärung abzugeben.

Wie Slay News berichtete, nutzte die radikaldemokratische Kongressabgeordnete Cori Bush (D-MO) am Freitag die sozialen Medien, um die Waldbrände auf Hawaii fälschlicherweise einer angeblichen „Klimakrise“ zuzuschreiben.

In einem alarmierenden Beitrag auf Twitter versuchte Bush, ihre sozialistisch-grüne Agenda voranzutreiben, indem sie behauptete, dass die so genannte „Klimakrise hier ist“ und „Menschen tötet“.

„Es bricht mir das Herz, von der Verwüstung in Maui zu hören“, twitterte Bush, während sie einen Bericht von NBC News über die Brände teilte.

„Die Klimakrise ist da und sie tötet Menschen“, behauptete sie fälschlicherweise.

„Es ist Zeit für @POTUS, den Klimanotstand auszurufen“, fügte Bush hinzu.

Auch andere demokratische Gesetzgeber verbreiteten in ihren Kommentaren zu den Bränden beängstigenden Klimaalarmismus.

„Herzzerreißende Brände auf Hawaii“, postete Sen. Jeff Merkley (D-OR).

„Wissenschaftler wissen, dass Klimachaos, das Ökosysteme überall verwüstet, die neue Norm ist“, behauptete er fälschlicherweise.

„Wir müssen jetzt handeln, sonst wird es noch schlimmer.

„Meine Gebete sind mit allen, die von den verheerenden Waldbränden auf Maui betroffen sind“, twitterte die Kongressabgeordnete Barbara Lee (D-CA).

„#CA12 & der Rest des Landes sind bereit, bei der Erholung zu helfen.

„Das Klima ist in der Krise, und das steht nicht zur Debatte.

„Wir müssen den Klimanotstand ausrufen und handeln, bevor noch mehr Leben verloren gehen“.

Das Demokratische Nationalkomitee veröffentlichte ein Video mit einem geteilten Bildschirm, auf dem einerseits Brände zu sehen sind und andererseits republikanische Persönlichkeiten, die Kommentare abgeben, die der Ideologie der Klimaalarmisten widersprechen.

Der Clip zeigt Präsident Donald Trump, der die Behauptungen über die globale Erwärmung bestreitet, und Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der sich gegen die Politisierung des Wetters ausspricht.

„Eine weitere schreckliche Katastrophe, die durch den Klimawandel katastrophal verschlimmert wurde“, heißt es in dem Beitrag des Demokraten.

„Und die Republikaner leugnen immer noch die Klimakrise“.

Another horrific disaster made catastrophically worse because of climate change.



And Republicans are still denying the climate crisis. pic.twitter.com/6x1une4Z4U — The Democrats (@TheDemocrats) August 10, 2023

Dutzende anderer Demokraten und Umweltgruppen haben sich ebenfalls für diese Idee eingesetzt.

Rund 60 Demokraten im Kongress unterstützten kürzlich einen Gesetzesentwurf mit dem Titel „Climate Emergency Act of 2021“.

Der Gesetzentwurf, der vom demokratischen Abgeordneten Earl Blumenauer (D-OR) eingebracht wurde, würde die Biden-Administration dazu verpflichten, einen klimabedingten Notstand auszurufen.

Eine Reihe von Konzernmedien, darunter die Los Angeles Times, haben Vorschläge wie die gezielte Einführung von Stromausfällen“ gemacht, um das Problem des Klimawandels zu lösen“, berichtete Slay News.

Ein Artikel, der letzte Woche in der linksgerichteten britischen Tageszeitung The Guardian erschien, forderte die Biden-Regierung auf, einen „Klima-Notstand“ auszurufen und erklärte, dass sie dies „jetzt tun“ müsse.

Das Heartland Institute ist nicht die einzige Gruppe, die vor einer drohenden Ausrufung des Klimanotstands warnt.

Wie Slay News kürzlich berichtete, warnten Anfang des Monats mehrere Insider aus dem Energiesektor davor, dass Bidens Regierung sich darauf vorbereite, einen „Klimanotstand“ auszurufen, der pandemieähnliche Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten mit sich bringen würde.

Energiekonzerne befürchten, dass das Weiße Haus unter Biden die Ausrufung eines pandemieähnlichen Notstands plant, der dem Präsidenten weitreichende neue Befugnisse einräumen würde.

„Sie tendieren in diese Richtung“, sagte Tim Stewart, Präsident der U.S. Oil and Gas Association, gegenüber Just the News.

„Wenn man dem Präsidenten Notstandsbefugnisse gibt, um einen Klimanotstand auszurufen, ist das genau wie Covid.“

Eine Ausrufung des „Klimanotstands“ könnte Biden und den Demokraten „weitreichende und unkontrollierte Befugnisse geben, alles von der Kommunikation bis zur Infrastruktur abzuschalten“, warnt Stewart.

„Sie können buchstäblich genau das tun, was sie mit Covid gemacht haben“, sagt Stewart.

„Wenn man mit dem Klima-Notstand nicht einverstanden ist, kann man [die Rede] abschalten.

„Wir müssen wirklich aufpassen, denn diese Befugnis könnte auf unbestimmte Zeit verlängert werden, bis der ‚Klima-Notstand‘ vorbei ist.

„Wer weiß, wie lange das dauern würde“.

Die Warnungen kommen, nachdem ein Video aufgetaucht ist, in dem die Tochter des Gründers des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, höhnisch verkündet, dass der „Klimanotstand“ kommen werde, berichtet Slay News.

Nicole Schwab sagte während einer WEF-Podiumsdiskussion, dass die tyrannischen Einschränkungen während der Covidien-Pandemie ein Vorläufer der kommenden „Klimaabschaltungen“ seien.

Laut Nicole Schwab war Covid eine „großartige Gelegenheit“, um zu testen, wie die Öffentlichkeit auf autoritäre Maßnahmen reagieren würde, die genutzt werden könnten, um die „Great Reset“-Agenda des WEF in Gang zu setzen.

Die Förderung des WEF-Narrativs der „Klimakrise“ zielt darauf ab, „einen Wandel herbeizuführen, der nicht inkrementell ist… um die Natur ins Zentrum der Wirtschaft zu stellen“, so Schwab.