Dr. David Martin: Es gab keine SARS-Cov2-Krankheit, nur eine Reihe von Symptomen und eine Marken-Kampagne!

Von Patricia Harrity

Dr. David Martin wurde als jemand angepriesen, der den Beweis erbracht hat, dass „SARS von Menschen im Labor an der Universität von North Carolina entwickelt und dann als Waffe eingesetzt wurde, um Menschen anzugreifen.“ Jetzt hat er jedoch gesagt, dass es „keine Krankheit, sondern eine Reihe von Symptomen und eine Branding-Kampagne“ gibt. Vereinfacht gesagt, handelt es sich um ein gefälschtes Virus, das lediglich dazu diente, viele Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen.

„Sie sagten (die Täter), dass sie ein Ereignis schaffen würden, bei dem der Medienrummel die Öffentlichkeit dazu bringen würde, eine medizinische Gegenmaßnahme, einen Impfstoff, zu fordern, so dass die eindeutige Natur dessen, was dies ist, es war nationaler und internationaler Terrorismus, es war geheime Absprache, es war Erpressung.“ Sagt Martin.

Leider haben große Teile der Bewegung für gesundheitliche Freiheit seine früheren Aussagen über eine absichtliche „Freisetzung“ benutzt, um der Idee eines im Labor hergestellten Virus Glaubwürdigkeit zu verleihen, eine Idee, die zu vielen Auseinandersetzungen mit denen geführt hat, die nie an seine Existenz geglaubt haben.

Daher hat Martins Theorie möglicherweise die Einheit geschwächt und die Wahrheitsbewegung gespalten. Jetzt scheint es, dass Dr. Martin, der zumindest angedeutet hatte, dass es eine „absichtliche Freisetzung“ gegeben hat, seine Meinung geändert hat und sagt, dass es keine Krankheit gab!

Wer ist Dr. David Martin?

Für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, wer Dr. Martin ist. Dr. David Martin spricht seit 2006 über die Ursprünge von SARS und war in der Lage, eine historische Zeitleiste zu erstellen, die zur angeblichen Pandemie im Jahr 2020 führte. Er war eine wichtige Stimme für diejenigen, die nach der Wahrheit über die Pandemie suchten und ihn stets für sachkundig und vertrauenswürdig hielten.

Erst im Mai dieses Jahres wurde Dr. Martin bei einer Rede auf der Pressekonferenz des International Covid Summit 3 gesehen. In seinem Vortrag vertrat er die Auffassung, dass die COVID-19-Pandemie ein vorsätzlicher Akt des innerstaatlichen Terrorismus war, der sich nicht über Nacht ereignet hat.

Er behauptete und argumentierte, dass ein Biowaffenlabor an der University of North Carolina Chapel Hill eine Ausnahme vom Moratorium für die Funktionserweiterung erhalten habe, so dass es 2016 in einem Zeitschriftenartikel hieß: „SARS coronavirus is poised for human emergence – in 2016“.

Dies, so Dr. Martin, „war WIV-1, das Wuhan Institute of Virology Virus One„, das 2016 in den Proceedings der National Academy of Sciences als „Poised for human emergence“ bezeichnet wurde, und er fuhr fort, „dass 2017 und 2018 der folgende Satz in den allgemeinen Sprachgebrauch der Gemeinschaft einging„

„Es wird eine versehentliche oder absichtliche Freisetzung eines Krankheitserregers der Atemwege geben. […]Das entscheidende Wort in diesem Satz ist natürlich das Wort „Freisetzung“. Klingt das nach einem Leck? fragt Dr. Martin

„Und siehe da, wir bekamen SARS-CoV-2, und im April 2019 – sieben Monate vor dem Vorwurf des ersten Patienten – wurden vier Patentanmeldungen von Moderna so geändert, dass sie den Begriff „unbeabsichtigte oder absichtliche Freisetzung eines Atemwegserregers“ enthielten Unten sehen Sie eine Folie aus Dr. Martins Präsentation.

VIDEO: Dr. David Martin Claims COVID-19 Pandemic Was Pre-Meditated Domestic Terrorism, Speaks at European Parliament Summit



Dr. David Martin, addressing the European Parliament at the International COVID Summit III, made a startling assertion that the COVID-19 pandemic,… pic.twitter.com/LOi4TSkdLB — Simon Ateba (@simonateba) May 28, 2023

Hatte Dr. David Martin einen Sinneswandel?

Es hat den Anschein, dass der gute Doktor entweder seine Meinung geändert hat oder vielleicht sagt er uns jetzt, was er schon immer geglaubt hat, aber etwas anderes andeutete? Wie Dr. Martin erst letzten Monat in einem Gespräch mit Alec Zeck von THEWAYFWRD über die grundlegende so genannte Wissenschaft, die den Weg für den gesamten Plan von 2020 freimachte, enthüllte, hat er einen neuen Standpunkt in seiner Analyse der Plandemie.

Es war ein langes Gespräch, in dem Dr. Martin und der Gastgeber eines Podcasts Alec über viele grundlegende Fragen der Virologie diskutierten und auch uneins waren. Ich werde versuchen, die wichtigsten Teile dieser Diskussion zu zeigen, der Videolink befindet sich jedoch am Ende des Artikels.

Nur ein paar wichtige Punkte

SARS cov2 war eine Branding-Kampagne.

Sie (die Täter) haben sehr deutlich gemacht, dass es keine Krankheit gab, sondern nur eine Reihe von Symptomen.

Die Impfstoffe wurden lange vor der Pseudopandemie entwickelt.

Die letzten vier Jahre waren ein vorsätzlicher Akt des inländischen und internationalen Terrorismus.

Es handelte sich in Wirklichkeit um eine Krankheit der Zahlen und nicht um eine Krankheit von irgendetwas.

Die Zahlen wurden mit Hilfe falsch positiver Testergebnisse aus den betrügerischen PCR-Tests erzeugt.

Dies war Propaganda und Kriegsführung.

Dr. Martin behauptet, er habe sich mit der Propaganda-Kriegsführung befasst, um zu zeigen, dass die Propagandisten selbst ihre eigenen falsifizierbaren Beweise hätten.

Der Moderator verschwendete keine Zeit mit der Frage an Dr. Martin, was er von SARS-cov2 und Viren im Allgemeinen halte, und die Antworten waren eine ziemliche Überraschung.

SARS cov2 – Die Marken Terror-Kampagne

Dr. Martin ging direkt auf einen wichtigen Punkt ein, indem er sagte, dass „es für ihn keine Frage war, dass Leute, die die Absicht hatten, die Menschheit zu stören und zu schädigen, und Leute, die die Absicht hatten, Dinge zu bauen, die letztendlich die Umwelt vergiften würden, um das menschliche Leben unerreichbarer zu machen, damit sie eine größere Kontrolle ausüben konnten, eine Reihe von biologischen Waffen einsetzten, Schöpfungsbemühungen, um eine gebrandmarkte Terrorkampagne zu schaffen.„

SAR cov1 wurde ausgerottet

Er fährt jedoch fort, dass „die Branded Terror-Kampagne“ eine Kampagne war, die den Begriff SARS cov2 enthalten musste, ein Begriff, der notwendig war, weil sie SARS cov1 für ausgerottet erklärt hatten. „Und es ist irgendwie scheiße, wenn man versucht, eine Angstgeschichte zu verkaufen, die Sache, von der wir sagten, dass sie ausgerottet ist, zurückzubringen, weil das nahelegen würde, dass die Wissenschaft, die sie für ausgerottet erklärt hat, falsch lag, und das kann man natürlich nicht tun, wenn man versucht, eine Terrorkampagne zu führen“ und

„SARS cov2 war eine Branding-Kampagne, die im Monat Februar 2020 durchgeführt wurde.“

Keine Krankheit – eine Reihe von Symptomen – eine Branding-Kampagne

Dr. Martin beantwortete die Frage „Was hält er von dem Virus?„, indem er seine für uns neue „Theorie“ enthüllte, dass „es keine Krankheit gab, sondern eine Reihe von Symptomen!“ und dass „das Internationale Komitee für die Taxonomie der Viren (ICTV) dies ganz klar festgelegt hat! Das ICTV hatte seine offizielle Marke am 2. März 2020″ veröffentlicht.„

Dr. Martin sagt: „Darin stand, dass es sich um einen „neuartigen Erreger“ handelte, der als SARS cov2 bezeichnet werden sollte“. Martin fährt fort: „Damit wir „ethnisch“, wie Sie wissen, angeblich „ethnisch empfindlich“ gegenüber den Chinesen waren, und dass es eine, ich zitiere, „Krankheit“ in ihren Worten gab, die, in ihren Worten, durch dieses „Ding“ verursacht wurde, das sie als Covid-19 bezeichneten.„

„Aber„, so argumentiert er, „sie haben ganz klar gesagt, dass es keine Krankheit war, sondern eine Reihe von Symptomen, und diese Symptome wurden üblicherweise mit einer grippeähnlichen Krankheit in Verbindung gebracht und wurden mit einer grippeähnlichen Krankheit in Verbindung gebracht, denn es ist eine Verschmelzung von Symptomen.„

„Die Vorstellung, es handele sich um eine „neuartige Krankheit“, war also eine Branding-Kampagne.“

Internationaler Terrorismus

Dr. Martin bittet dann darum, „für das Gespräch“ noch einmal festzuhalten, dass die Gesamtheit der letzten vier Jahre ein vorsätzlicher Akt des nationalen und internationalen Terrorismus war, „und was am wichtigsten ist, die Täter haben genau diese Tatsache 2015 zugegeben.“

„Sie sagten, sie würden ein Ereignis schaffen, bei dem der Medienrummel die Öffentlichkeit dazu bringen würde, eine medizinische Gegenmaßnahme, einen Impfstoff, zu fordern, so dass die eindeutige Natur dessen, was dies ist, es war nationaler und internationaler Terrorismus, es war geheime Absprache, es war Erpressung.“ behauptet Martin und fügt hinzu, dass sie tatsächlich „festgelegt haben, dass sie das Verbrechen im Jahr 2015 begehen würden“ und „Sie haben das Verbrechen planmäßig ausgeführt.„

Die Frage der Viren im Allgemeinen

Laut Dr. Martin haben wir es „mit einer Terminologie zu tun, die sich seit ihrer Einführung im 14. Jahrhundert gewandelt hat“ […] „insofern, als Virus im Proto-Italienischen Gift bedeutet„

„Glaube ich, dass es Gifte auf der Welt gibt? Martin fragt: „Die Antwort ist ein eindeutiges Ja, und der Grund dafür ist, dass mir Gifte injiziert wurden und ich weiß, dass die Gifte eine Wirkung hatten, die die gewünschte Wirkung war, insofern glauben wir, dass es Gifte gibt? Es gibt sie auf jeden Fall, und es steht außer Frage, dass Gifte manchmal versehentlich und manchmal absichtlich eingeführt werden, um Handlungsunfähigkeit oder Tod zu verursachen„.

Virus bedeutet Gift.

Dr. Martin fragt: „Gibt es einen Mikropartikel, der ins 18. Jahrhundert zurückreicht? Gibt es einen Mikropartikel, der an der Verursachung von Krankheiten beteiligt ist und den wir jetzt umbenennen? und nebenbei bemerkt, es geht wieder einmal um Branding, wir benennen einen Virus um und versuchen dann durch den schlauen Gebrauch der Sprache, die tatsächliche Verwendung dieses Begriffs aus mehreren Jahrhunderten, nämlich Gift, subtil zu ersetzen„.

Die Antwort auf die Frage nach der Verursachung von irgendetwas lautet: absolut, nicht die Verursachung, die 1663 erfunden wurde, denn die Verursachung ist eine Illusion der intellektuell Faulen. „Die Vorstellung, dass wir aus der Pluralität der Bedingungen im Universum jeden einzelnen Faktor identifizieren können, der die Bedingung schafft, die zu einer Sache führt, ist genauso anmaßend und wahnhaft wie das Konzil von Nicäa (das erste Konzil in der Geschichte der christlichen Kirche) im 4. Jahrhundert, als es versuchte, so zu tun, als könnten sie die Unendlichkeit des Göttlichen nehmen und in ein paar Absätzen die Summe dessen diktieren, was es bedeutet, Religion zu haben.„

„Diese Idee, dass wir bis zum Punkt der Dummheit reduktionistisch sein können, wenn wir entscheiden, dass wir die Ontologie und den Rahmen wählen, in dem wir die Natur verstehen wollen, und dann die Dreistigkeit haben zu sagen, dass wir zur Kausalität kommen werden, ist jenseits der Grenze der Idiotie.

Er fügt noch eine wirklich wichtige Tatsache hinzu, die heute zweifellos geschieht, aber stattdessen haben Einzelne Angst, verunglimpft zu werden, aus dem Verkehr gezogen zu werden, ihre Karriere zu verlieren usw.

„Es ist wichtig, dass die Menschen in diesem Gespräch verstehen, dass Gottfried Leibniz (1646 – 1716) 1663 seine Dissertation veröffentlichte, „die uns die moderne Regression bescherte“, und dass dies im selben Jahr war, in dem zwei wichtige Dinge passierten. Eines davon war die Durchführung von Hexenprozessen und Ketzerverbrennungen in Europa, und außerdem, so Martin, „war der Mann, der die grundlegende Mathematik schrieb, aus der sich Kausalität und Regression ableiten, ein Lutheraner“ und wurde von Katholiken in einer Stadt unterstützt, in der Menschen verbrannt wurden, weil sie Lutheraner waren.„

Motivation für Kausalität

„Wir sollten uns also darüber im Klaren sein“, fährt er fort, „dass es eine winzige Motivation für einen Mann gab, eine Erklärung für die Kausalität zu finden, die er im Auftrag der Katholiken entwickelte, damit er nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, und zwar von genau denselben Leuten, die ihn bezahlen, und wenn wir tatsächlich verstehen würden, dass die kausale Regression eine Ableitung davon ist und dass alles, was wir heute Medizin und Wissenschaft nennen, eine direkte Ableitung eines Irrtums ist, der 1663 aufgestellt und veröffentlicht wurde.„

Alec Zeck ergreift dann ein seltenes Wort in der Unterhaltung (16:09) und fragt: „Nur um das klarzustellen, wenn wir also über einen Virus sprechen?“ „Ich spreche nicht von der vorherigen Definition von Gift, ich spreche von einem winzigen, replikationsfähigen, obligaten intrazellulären Parasiten, der aus einem Genom besteht, das von einer Proteinhülle umgeben ist, die ein infektiöses Partikel ist„

Dr. Martin verkündet „ALL BULLSHIT, 100% Bullshit“

Die Gefahr, dass es sich wiederholen könnte.

Dr. Martin hat seine veränderte Sichtweise fast schon damit begründet und entschuldigt, dass es nun seine Aufgabe sei, „nicht über Viren zu debattieren“, sondern Menschen für kriminelle Handlungen, die sie der Gesellschaft angetan haben, zur Verantwortung zu ziehen.

„Eine der kriminellen Handlungen, die der Gesellschaft angetan wurden, war die Erfindung eines gefälschten Virus für einen Computer. Wenn die Menschen die wahre Natur des Verbrechens nicht verstehen, besteht die Gefahr, dass es sich wiederholen könnte.“

Die Impfstoffe verursachen viele entzündliche Erkrankungen und Fälle von Turbokrebs. „Was tatsächlich in diesen Impfstoffen enthalten ist, und die Mechanismen, durch die diese Krankheiten verursacht werden, sind immer noch umstritten und unklar„, sagt er. Klar ist, dass sie absichtlich entwickelt wurden, um chronische Krankheiten und Tod zu verursachen.“ und „Propaganda über ein gefälschtes Virus, das sich von Mensch zu Mensch verbreiten könnte, wurde benutzt, um viele Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen.„

Zum Schluss:

Das oben Gesagte ist nur meine Meinung zu einigen der wichtigen Punkte, die Dr. Martin in diesem Interview angesprochen hat. Er hat jedoch noch viele weitere Informationen angeboten, die im Video unten zu hören sind.

Es gibt jedoch einen Bereich, der vielen von uns auffallen dürfte, und zwar, dass Dr. Martin die Idee unterstützt, dass Menschen manchmal Dinge schreiben oder sagen, die sie selbst nicht einmal glauben.

Vor einigen Jahren hat mich ein kluger Dozent während meines Studiums dafür gerügt, dass ich klassische Denker zitierte und sagte, dass sie „glaubten“. Ich habe zum Beispiel geschrieben: „Voltaire glaubte, dass jeder, der die Macht hat, dich an Absurditäten glauben zu lassen, auch die Macht hat, dich Ungerechtigkeiten begehen zu lassen.“ Ich hatte keine Ahnung, ob Voltaire das überhaupt „glaubte“, wurde mir gesagt. Das stimmte natürlich, ich tat es nicht.

Das ist etwas, das in den letzten dreieinhalb Jahren immer offensichtlicher geworden ist: Nur weil jemand etwas sagt, und sei es mit Überzeugung, heißt das noch lange nicht, dass er glaubt, was er sagt.

Als der CEO von Pfizer, Albert Bourla, vor zwei Jahren sagte, dass es „keine Sicherheitsbedenken“ gegen den Impfstoff gebe„, hat er das sicher nicht geglaubt, wenn er sich die eigenen Studiendaten von Pfizer angesehen hat.

Wie auch immer, eine Sache, die uns die Ära der Plandemie gelehrt hat, ist, dass wir vielleicht mehr als je zuvor beobachtet haben, dass normalerweise gute Menschen eine lächerliche, schädliche Agenda verfolgen, und wir können sicher sein, dass es äußere Einflüsse gibt, die die oft voreingenommenen Argumente, die sie vorbringen, beeinflussen werden. Wir können sicher sein, dass diese intelligenten Menschen nicht ehrlich an das glauben, was sie sagen, und viele von uns haben das Vertrauen in diejenigen verloren, von denen wir wissen, dass sie ihre Karrieren zugunsten der Menschheit schützen.

Fällt David Martin PhD in diese Kategorie? Wurde er zuvor beeinflusst, um einer Agenda zu folgen? Wenn ja, warum werden wir jetzt in seine neue Geschichte eingeweiht, die viele von uns zunächst für wahr hielten und für die sie argumentierten?