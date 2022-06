Doug Casey über den rasanten kulturellen Niedergang und was als Nächstes kommt

Internationaler Mensch: Nationen, die sich im Niedergang befinden, erleben oft eine kulturelle Entartung. Das haben wir zum Beispiel im Römischen Reich und im Weimarer Deutschland gesehen.

Heute sehen wir in den USA zunehmende Anzeichen kultureller Entartung in Hollywood, in der Werbung, in der Wissenschaft, in Unternehmen, in der Politik und in anderen Bereichen des Lebens.

Was ist Ihre Meinung dazu?

Doug Casey: Im Laufe der Geschichte gab es eine Reihe von wichtigen Wendepunkten. Rom im dritten Jahrhundert war einer davon. Es war eine Zeit des wirtschaftlichen, politischen und militärischen Chaos, das durch das soziale Chaos, das mit dem Aufkommen des Christentums einherging, noch verschärft wurde. Diese Dinge bereiteten den Boden für den vollständigen Zusammenbruch der alten Zivilisation im Westen mit den barbarischen Invasionen nach Adrianopel im Jahr 378.

Die Renaissance veränderte das Leben in Westeuropa ab dem 15. Jahrhundert, ebenso wie die Aufklärung im 18. Jahrhundert. Und, was am wichtigsten ist, die industrielle Revolution stürzte in vielerlei Hinsicht die vorher bestehende Wirtschaftsordnung ab dem frühen 19. Jahrhundert.

Immer, wenn sich die Öffentlichkeit über irgendetwas aufregte, witzelte mein Freund Herman Kahn (schlagen Sie ihn nach) gerne: „Es gibt nur zwei wichtige Dinge, die seit Anbeginn der Geschichte passiert sind – und das ist keines davon.“ Er bezog sich dabei auf die landwirtschaftliche Revolution vor etwa 5000 Jahren und die industrielle Revolution. Es ist gut, die Dinge im Blick zu behalten…

Natürlich gab es auf dem Weg dorthin viele blutige Episoden, große Entdeckungen und atemberaubende Erfindungen. Die Amerikanische Revolution, die Französische Revolution, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, der Zusammenbruch der UdSSR und der Aufstieg Chinas sind nur einige davon. Aber im großen Ganzen der Geschichte sind sie wirklich nur Fußnoten. Es muss jedoch betont werden, dass fast alles, was in den letzten 500 Jahren von Bedeutung war, mit oder wegen der westlichen Zivilisation geschah.

Sie alle hatten unterschiedliche Auswirkungen, aber keine von ihnen griff wirklich die Grundlage der westlichen Zivilisation selbst an. Psychopathen wie Marx, Lenin, Stalin und Mao waren selbst in ihrer Blütezeit eigentlich nur Schakale, die einen Löwen anbellten.

Aber dann begannen sich die Dinge in den 1960er Jahren zu ändern. Die 60er Jahre waren damals lustig, aber aus kultureller Sicht erwiesen sie sich als eine Ouvertüre zum Zusammenbruch der westlichen Zivilisation. Sie erinnern sich vielleicht, dass das Motto vieler Studenten auf den Demonstrationen lautete: „Hey, hey, ho, ho, die westliche Kultur muss weg.“

Das waren natürlich Idioten, aber heute, 60 Jahre später, ist es tatsächlich so. Thomas Coles großartige Serie von fünf Gemälden, „The Course of Empire“, die vor etwa 200 Jahren entstand, sagt alles.

Man darf nicht vergessen, dass die westliche Zivilisation auf einer Reihe von Werten und Tugenden beruht, die der Welt etwas Einzigartiges in der Geschichte gegeben haben. Vor dem Aufkommen der westlichen Zivilisation überlebten die Menschen überall auf der Welt, indem sie Stöcke und Steine aufeinander stapelten und nach Wurzeln und Beeren suchten, im Winter froren und im Frühjahr verhungerten und einen frühen und wahrscheinlich gewaltsamen Tod erwarteten.

Die westliche Zivilisation hat die Natur des Lebens verändert. Sie ist in der Tat die einzige Zivilisation, über die es sich zu sprechen lohnt. China mag der Welt den Taoismus, die Kampfkünste und General Tso’s Chicken gebracht haben. Indien hat Yoga entwickelt, und Currys sind lecker. Aber im Großen und Ganzen hatte Ayn Rand recht, als sie sagte, dass Ost minus West gleich Null ist.

Wir erleben gerade unsere eigene große Kulturrevolution. Sie ist viel ernster als das, was die Chinesen in den 60er Jahren versucht haben. Und warum? Weil ein ganzer Komplex zerstörerischer Ideen jetzt den Apparat der meisten Regierungen, Hochschulen, Medien, Unterhaltungsindustrie, Wohltätigkeitsorganisationen und Großunternehmen in Beschlag genommen hat. Die Öffentlichkeit ist über Generationen hinweg sowohl subtil als auch offen indoktriniert worden. Es ist nicht leicht, einen so großen Trend umzukehren.

Aber vielleicht denken Sie, dass ich zu aufrührerisch bin. Vielleicht glauben Sie nicht, dass die westliche Zivilisation im Allgemeinen und die Idee von Amerika im Besonderen im Sterben liegt.

Gut möglich. Lassen Sie mich Ihnen das Dutzend Dinge nennen, die die westliche Zivilisation und Amerika nicht nur einzigartig, sondern auch weitaus besser als jedes andere Land oder jede andere Zivilisation in der Geschichte gemacht haben. Ich habe 12 Konzepte aufgelistet. Diese Dinge sind die Essenz der westlichen Zivilisation – und sie sind einzigartig für sie. Fragen Sie sich, ob sich die Einstellung zu ihnen in den letzten Jahren nicht radikal geändert hat. Fragen Sie sich, ob sich der Trend zum Zusammenbruch des Westens seither nicht noch beschleunigt hat.

Freies Denken ist durch politische Korrektheit ersetzt worden, und es wird entmutigt. Wir nähern uns dem Stadium der Orwellschen Gedankenverbrechen.

Die freie Meinungsäußerung unterliegt der Stempelkultur an den Universitäten, bei Google, Facebook, Twitter und in der Gesellschaft im Allgemeinen. In totalitären Gesellschaften ist die freie Meinungsäußerung ein Grund für eine Inhaftierung oder Schlimmeres. Wir sind auf dem Weg in diese Richtung.

Freie Märkte bedeuten die Freiheit zu handeln. Sie sind als Ideal verschwunden und wurden durch den Sozialismus als Ziel ersetzt. Regulierung wird heute von den meisten Menschen als unerlässlich angesehen.

Eine begrenzte Regierung wurde durch die staatliche Kontrolle über fast alles ersetzt.

Individualismus wird als schlecht oder zumindest als unsozial angesehen. Identitätspolitik wird bevorzugt. Man ist weniger ein Individuum als vielmehr ein Mitglied einer Rasse oder einer Partei.

Rationalität ist weiß und daher rassistisch. Wissenschaft, Logik und Fakten werden durch Aberglauben ersetzt. Gruppendenken ist die neue säkulare Religion.

Die Freiheit wird als Gefahr angesehen.

Das Konzept des Fortschritts ist gefährlich, weil es zu Ungleichheit führt, und niemand sollte zurückgelassen werden.

Privatsphäre ist durch Transparenz ersetzt worden. Gott bewahre, dass du ein Geheimnis hast. Alles wird überwacht. Das chinesische Sozialkreditsystem wird zum Modell.

Eigentumsrechte – Fehlanzeige. Sie werden nichts besitzen und sollten besser glücklich sein. Das Gute daran ist, dass Ihre Herren Ihnen Essen, Unterkunft, Bildung, Medikamente und ein garantiertes Jahreseinkommen geben können – wenn Sie gehorsam sind.

Die klassische Rechtsstaatlichkeit ist verschwunden und wurde durch Tausende von Mikroregeln ersetzt. Alles, was nicht verpflichtend ist, ist verboten.

Industrie und Unternehmen sind böse, da sie zu „Gier“, Ungleichheit und Ausbeutung der Ressourcen des Planeten führen.

Den Statisten und Kollektivisten ist es weitgehend gelungen, die Einstellung der Öffentlichkeit zu den zwölf Dingen zu korrumpieren, die den Westen einzigartig machten. Der Trend beschleunigt sich, und Trends neigen dazu, in Bewegung zu bleiben, bis sie eine Krise erreichen. Sobald sie eine Krise erreichen – im Falle eines Landes nennt man das eine Revolution, im Falle einer Zivilisation einen Zusammenbruch -, wird die Lage in der Regel noch schlimmer, zumindest für eine gewisse Zeit.

Es gäbe noch viel mehr über die 12 von mir aufgezählten Verhaltensweisen und Institutionen zu sagen. Aber es ist nicht nur eine Frage von akademischem oder philosophischem Interesse, denn wenn diese Grundlagen der Zivilisation verschwinden, werden auch die guten Dinge, die sie uns gebracht haben, weggespült. Sie sind für alles wesentlich – Kunst, Musik, Literatur, Wissenschaft und Technologie. Sie sind die Grundlage für unseren hohen Lebensstandard.

Andere Zivilisationen, wie die japanische und die chinesische, haben ihren Fortschritt auf der Übernahme dieser westlichen Einstellungen und Prinzipien aufgebaut. Aber so wie man ihnen vorgeworfen hat, Maschinen und Technologien zu kopieren, so kann man auch behaupten, dass sie nur einige dieser Werte nachgeahmt haben. Afrika, die meisten asiatischen Länder und die Dritte Welt im Allgemeinen haben nicht einmal das getan. Ich bezweifle, dass diese 12 Dinge in der kulturellen DNA außerhalb des Westens zu finden sind – und im Westen werden sie gestrichen.

Wenn Sie ein Beispiel dafür suchen, was in den USA und überall auf der Welt im kommenden Jahrzehnt passieren könnte, sollten Sie sich einige Nachrichtenartikel über Sri Lanka ansehen.

Ich vermute, dass wir in den kommenden Jahren überall eine ernsthafte Entwicklung der Zivilisation erleben werden. Die Welt ist kopflastig geworden mit den Früchten der Zivilisation. Hunderte von Millionen Menschen leben von diesen Früchten, ohne zu wissen, wie sie zustande gekommen sind. Währenddessen verfaulen die Wurzeln des Baumes, der sie hervorgebracht hat.

Das Ergebnis könnte nicht nur ein historischer finanzieller Zusammenbruch sein, der von einer wirklich ernsthaften wirtschaftlichen Umwälzung mit Kriegen und ernsthaften Engpässen begleitet wird. Sondern auch ein Umsturz der traditionellen kulturellen Normen, soziales Chaos und politischer Totalitarismus. Natürlich hat die Menschheit das alles bisher mindestens fünf Jahrtausende lang überlebt. Und ich nehme an, wir werden auch damit fertig. Es wird im kommenden Jahrzehnt nur mehr Unannehmlichkeiten und Unbequemlichkeiten geben als sonst….