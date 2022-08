Doug Casey über den Vorstoß für eine globale Steuer und was als Nächstes kommt

Internationaler Mensch: Im vergangenen Jahr haben sich die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und mehr als 130 Länder darauf geeinigt, einen weltweiten Mindeststeuersatz von 15 % für Unternehmen festzulegen.

Was halten Sie von diesem Vorstoß für eine globale Besteuerung?

Doug Casey: Man sagt, dass nur zwei Dinge auf der Welt unvermeidlich sind: Tod und Steuern. Beides Übel, die es zu vermeiden gilt. Angesichts der rasanten technologischen Entwicklung sollten wir über die Unvermeidbarkeit des Todes ein anderes Mal diskutieren. Aber im Gegensatz zum Tod sind Steuern nicht Teil des kosmischen Firmaments. Sie sind weder notwendig noch wünschenswert.

Kehren wir zu den Grundlagen zurück, definieren wir das Wort, um das es geht, und betrachten wir die moralischen Konzepte, die dieses Thema umgeben.

Was ist Besteuerung? Eigentlich ist es Diebstahl. Warum sage ich das?

Wenn Sie die Definition von Diebstahl im Wörterbuch nachschlagen, steht dort: „Die Handlung des Stehlens, insbesondere die verbrecherische Aneignung und Wegnahme von persönlichem Eigentum in der Absicht, den rechtmäßigen Eigentümer zu berauben“.

Es gibt keine Klausel, die besagt: „Es sei denn, du bist die Regierung, dann ist es Besteuerung und kein Diebstahl mehr.“ Diebstahl ist Diebstahl, auch wenn Sie und ein paar Kollegen sich als Regierung ausgeben und beschließen, es anders zu nennen. Er ist immer noch zerstörerisch, kriminell und unmoralisch, auch wenn Sie den Diebstahl für einen „guten“ Zweck halten.

Das Ideal in einer moralischen Gesellschaft ist die Freiwilligkeit. Der Zwang wird auf ein Minimum beschränkt. Er wird sicherlich nicht institutionalisiert und zum Bestandteil des kulturellen Gefüges gemacht. Wenn Gelder benötigt werden oder erwünscht sind, hat niemand das Recht, einem anderen eine Waffe an den Kopf zu halten und sie zu stehlen.

Wie Sie über das Thema Steuern denken und fühlen, ist ein Spiegelbild Ihrer Weltanschauung, Ihrer ethischen Einstellung und Ihres Wesens. Ziehen Sie freiwilligen Austausch oder Zwang vor? Natürlich ist Zwang das Wesen des Staates. Deshalb sollte der Staat so weit wie möglich eingeschränkt werden.

In diesem Zusammenhang ist es sehr beunruhigend, dass bereits 130 nationale Regierungen die Idee einer Mindeststeuer von 15 % befürwortet haben. Warum sprechen sie nicht stattdessen über eine Höchststeuer von 15 %?

Wenn diese zerstörerische Idee umgesetzt wird, werden wir bestenfalls eine weitere Ebene der Bürokratie schaffen, um die weltweiten Ausgaben für Schweinefleisch zu verwalten. Diejenigen, die bereits reich sind, die politisch Verbundenen und die Apparatschiks werden große Nutznießer sein. Die Gesellschaft als Ganzes wird unter einem starken Rückgang des Lebensstandards leiden.

Dieser Trend ist böse, zerstörerisch und unnötig. Sie sollte bekämpft werden, nicht nur, weil sie die Weltwirtschaft verlangsamen, verzerren oder gar zerstören wird. Steuern verschlechtern alles, ebenso wie jede Form des Diebstahls. Aber Steuern sollten nicht mit praktischen oder wirtschaftlichen Argumenten bekämpft werden, sondern in erster Linie auf ethischer und moralischer Basis.

Internationaler Mensch: Bislang hat die US-Regierung die OECD-Vereinbarung nicht unterzeichnet, obwohl Finanzministerin Janet Yellen die Einführung eines weltweiten Mindeststeuersatzes für Unternehmen nachdrücklich unterstützt hat.

Glauben Sie, dass amerikanische Unternehmen und Bürger irgendwann unter dem Joch eines globalen Steuersystems stehen werden?

Doug Casey: Ja. Es gab schon immer eine Tendenz zur Weltregierung, die von einer bestimmten Art von Menschen ausgeht, die glauben, sie wüssten, was das Beste für alle anderen ist. Wichtigtuer, die bereit sind, Gewalt anzuwenden, um sicherzustellen, dass man tut, was sie für richtig halten. Das ist eine katastrophale Idee. Diese Leute sind die Feinde des Individualismus, der Freiheit, der freien Märkte und der westlichen Werte im Allgemeinen. Sie sind tatsächlich antihuman.

Das Ideal ist nicht die eine Weltregierung, sondern das Gegenteil. Etwas, das so nah wie möglich an sieben Milliarden individuelle Regierungen herankommt, in denen sich jeder selbst verwaltet. Oder zumindest eine Welt mit Tausenden von kleinen und relativ machtlosen Staaten – Monacos, Lichtensteins, Dubais und Hongkongs. Das Problem ist, dass es beim Regieren um Zwang geht, und in einer friedlichen Zivilgesellschaft möchte man den Zwang so weit wie möglich einschränken. Man will den Zwang eines lokalen Tyrannen nicht auf die nationale Ebene und dann, Gott bewahre, auf die Weltebene heben.

Die Leute, die wir jetzt in Washington haben, die Bidenistas, wollen nicht nur eine nationale Bühne; sie wollen eine Weltbühne für sich. Menschen, die andere Menschen kontrollieren wollen, fangen oft als Niemande an, die für den Schulrat kandidieren. Dann steigen sie zu Stadträten auf, dann zu Bezirkskommissaren und schließlich zu Staatsvertretern. Sie sind kleine Leute mit großen Ambitionen, die an Macht interessiert sind und anderen Menschen sagen wollen, was sie zu tun haben.

Es ist nur natürlich, dass die machtgierigsten und käuflichsten Typen die internationalen Steuerinitiativen und die Weltregierung am meisten unterstützen. Janet Yellen? Ein inkompetentes Nichts, der lebende Beweis für das Peter-Prinzip und die Affirmative Action. In einer entpolitisierten Welt wäre sie nicht über das Aufschneiden von Mortadella hinter einer Feinkosttheke hinausgekommen.

Internationaler Mensch: Es könnte mit einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen beginnen. Aber wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass sie sich zu einer weltweiten Mindesteinkommenssteuer für Privatpersonen ausweiten wird? Vielleicht sind auch eine globale Mehrwertsteuer und eine Vermögenssteuer denkbar.

Doug Casey: Wir müssen uns daran erinnern, dass die USA vor langer Zeit, als sie noch ein außergewöhnliches Land waren, keine Steuern hatten. Es gab keinerlei nationale Steuern, nur Einfuhrzölle und einige Verbrauchssteuern. Als die USA dann zu einem multikulturellen Imperium mutierten, wurden Hunderte von Steuern erhoben, um dieses zu finanzieren. Die Einkommenssteuer ist natürlich die größte, gefolgt von der Sozialversicherung und Medicare/Medicaid. Angesichts eines jährlichen Bundesdefizits von über einer Billion, das mit der Verschärfung der Großen Depression auf zwei oder drei Billionen ansteigt, kann man in den USA sowohl mit einer nationalen Mehrwertsteuer als auch mit einer Vermögenssteuer rechnen.

Die internationale Agentur, die sie zur Überwachung der vorgeschlagenen Mindeststeuer von 15 % einrichten müssen, wird in einer perfekten Position sein, um auch eine internationale Einkommens-, Mehrwert- und Vermögenssteuer zu fordern. Die UNO setzt sich schon seit Jahren dafür ein.

Wie ich schon oft gesagt habe, gibt es zwei Arten von Menschen auf der Welt: Menschen, die gerne die physische Realität kontrollieren und Dinge bauen. Und Menschen, die gerne andere Menschen kontrollieren. Das sind die Leute, die in die Regierung gehen und diese Ideen vorantreiben.

Internationaler Mensch: In der Vergangenheit waren bestimmte Länder immer bereit, Menschen und Unternehmen aufzunehmen, die der konfiskatorischen Besteuerung in ihren Heimatländern entgehen wollten.

Wie sehen Sie die Zukunft der Steuerparadiese angesichts der Tatsache, dass sich der größte Teil der Welt in eine „Steuerhölle“ verwandelt?

Doug Casey: Es ist absolut richtig, dass sich die ganze Welt unter dem Gesichtspunkt der individuellen Freiheit und der persönlichen Freiheit in die falsche Richtung entwickelt.

Es gibt nur noch sehr wenige Orte, an denen man sich verstecken kann. Alle großen Steuerparadiese haben sich überschlagen. Obwohl die Schweiz der Umzingelung durch Nazi-Deutschland widerstanden hat, ist sie heute kaum besser als jedes andere Land der Welt, wenn es um Privatsphäre oder Steuervermeidung geht. Europa ist vollständig von sozialistischen und faschistischen Ideologien erobert worden.

Uruguay hat sich von der Schweiz Südamerikas in ein weiteres kleines Land verwandelt, das von den Globalisten schikaniert wird. Dies geschah vor allem aufgrund des Drucks der USA, Argentiniens und supranationaler Organisationen wie der OECD, des IWF und der UNO.

Der Orient ist wahrscheinlich das gesündeste Pferd auf dem Weg zum fiskalischen Schlachthaus, weil die Menschen dort eine lange kulturelle Tradition haben, ihre Familien weit vor ihre Regierungen zu stellen und ihre Regierungen als gefährliche Raubtiere zu betrachten.

Die Machtübernahme, die mit der COVID-Hysterie einsetzte, ist sehr beunruhigend. Sie hat es der Weltgesundheitsorganisation, der CDC und ähnlichen Bürokratien ermöglicht, sich selbst in den Vordergrund zu katapultieren und Macht zu erlangen. Es gibt definitiv einen Trend, dass Nichtregierungsorganisationen – von denen es inzwischen Hunderte gibt – ernst genommen werden und mit den Regierungen konkurrieren, wenn es darum geht, die große Nummer zu spielen.

Zurzeit sind die USA das einzige Land der Welt, das seine Bürger auf der Grundlage ihrer Nationalität und nicht ihres Wohnsitzes besteuert. Selbst wenn ein Amerikaner das Land verlässt und nie wieder zurückkommt, muss er Einkommenssteuererklärung abgeben und zahlen. In der heutigen Welt ist es ein großer Nachteil, ein US-Bürger zu sein. Aber andere Länder wie Frankreich, Deutschland und Kanada scheinen sich in dieselbe Richtung zu bewegen. Der Trend ist nicht gut.

Internationaler Mensch: Ironischerweise sind die „Elite“ und die Spitzenpolitiker, die für eine globale Besteuerung der Bürger eintreten, dafür bekannt, dass sie Offshore-Konten nutzen, um von Steueroasen zu profitieren.

Was denken Sie darüber?

Doug Casey: Ich glaube, Sie beziehen sich auf den Panama-Papers-Skandal von etwa 2016. Beamte aus verschiedenen Ländern nutzten das Wenige, was von der internationalen Privatsphäre übrig geblieben war, um sich vor ihren eigenen Regierungen zu schützen.

Ein Wort zu Regierungsangestellten und Politikern – auch wenn sie charmant sind und manchmal Dinge sagen, die man mag. Sie sind Menschen, die gerne andere Menschen kontrollieren, und als solche sind sie im Grunde kriminelle Persönlichkeiten. Sie sind nicht die Besten und Klügsten, wie sie sich selbst darstellen und wie sie von ihren Schoßhündchen, den Medien, dargestellt werden. Sie sind einfach nur Schmarotzer, die lieber andere Menschen besteuern, als selbst echten Wohlstand zu produzieren. Sie sind nicht eure Freunde.

Am anschaulichsten haben wir das in der Sowjetunion gesehen. An der Spitze stand die so genannte Nomenklatura. Sie genossen alle Privilegien, wohnten in den Villen und waren in der Tat königlich. Umgeben und unterstützt wurden sie von den Apparatschiks, die die Zahlen ausrechneten, die Gesetze umsetzten und taten, was ihnen gesagt wurde. Namenlose und seelenlose mittlere Führungskräfte. In Nazideutschland ist Adolf Eichmann ein perfektes Beispiel – bekannter als das sowjetische Äquivalent, weil Hannah Arendt ihn benutzte, um die Banalität des Bösen zu erklären, nachdem er von den Israelis gehängt worden war. 95 % der Menschen überall bleiben jedoch nur Rädchen im Getriebe, das, was Marxisten/Leninisten gerne als „Masse“ bezeichnen.

Die Welt bewegt sich in Richtung der alten Sowjetunion, obwohl die Sowjetunion selbst tot ist.

Einige von uns sind unabhängiger als andere, aber Tatsache ist, dass niemand von uns wirklich allein überleben kann. Wir sind im Wesentlichen Herdentiere, und daran führt kein Weg vorbei. Und obwohl die Technologie auf lange Sicht immer der Freund des Einzelnen war, wirkt sich jede neue Technologie in der Regel gegen die freien Menschen aus. Und warum? Weil der Staat sie zuerst in die Hand nimmt und einsetzt. Das Schießpulver hat schließlich zur Befreiung des Individuums beigetragen – aber nicht von Anfang an.

Beim Computer ist das bisher nicht der Fall. Auf der positiven Seite gibt es Dinge wie Bitcoin. Auf der Negativseite hat der Computer das soziale Kreditsystem in China ermöglicht. Wir werden wahrscheinlich ein weltweites Sozialkreditsystem sehen. Vielleicht gibt es dann keinen Platz mehr zum Verstecken.

Auf der anderen Seite wird das ganze System weltweit unhaltbar wegen all der Verzerrungen, Fehlallokationen von Kapital und Antagonismen, die diese Menschen und das System geschaffen haben. Bei vielen Menschen brodelt der Unmut unter der Oberfläche.

Ich bezweifle nicht, dass die Welt auf einen „Great Reset“ zusteuert, wie diese schrecklichen Leute vom WEF es gerne nennen. Vielleicht wird Covid 2.0 der Auslöser sein. Vielleicht wird es die Große Depression. Vielleicht gerät die Hysterie über den Klimawandel außer Kontrolle. Vielleicht wird es so etwas wie einen Dritten Weltkrieg geben. Vielleicht werden es Massenmigrationen. Vielleicht wird es eine Bewegung zur Bevölkerungskontrolle geben. Vielleicht auch alles auf einmal. Aber wir werden wahrscheinlich einen echten globalen Great Reset erleben.

Allerdings glaube ich nicht, dass der Great Reset so reibungslos ablaufen wird, wie Klaus Schwab und die Elite hoffen. Denn wenn wir uns weiter in die jetzige Richtung bewegen, könnte die Zivilisation selbst zusammenbrechen. Hoffentlich ist es nur eine Durststrecke auf dem Weg zum weiteren Aufstieg des Menschen.

