Werden die Vereinigten Staaten nach November noch existieren?

Paul Craig Roberts

Der Nazi im Amt des US-Justizministers sagt, er werde den Durchsuchungsbefehl aufheben lassen, den er als Rechtfertigung für das aggressive Eindringen in das Haus von Präsident Trump durch ein bewaffnetes und politisiertes FBI benutzt hat, das im Grunde genommen der korrupten Demokratischen Partei in die Hände spielt.

Die Frage, die der Nazi-Justizminister nicht beantwortet, und die Frage, die die Präsidenten eifrig vermeiden, ist, warum der Durchsuchungsbefehl, der den wahrscheinlichen Grund für das beispiellose Eindringen in das Haus eines amerikanischen Präsidenten enthält, überhaupt versiegelt wurde.

Es besteht wenig Zweifel daran, dass die offizielle Erklärung eine Lüge sein wird, die die Präsidenten endlos wiederholen werden, um die Lüge durch Wiederholung zur Wahrheit zu machen, so wie sie es mit Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen“, Assads Einsatz chemischer Waffen“ und so weiter getan haben.

Meiner Meinung nach gibt es keine wahrscheinliche Ursache. Das folgende Szenario könnte sich abspielen. Das FBI hat einige Kisten mit Dokumenten erbeutet, zu denen es zuvor Zugang hatte, die es aber nicht interessierten. Sobald sie sich für die Art von Trumps Komplott entschieden haben, legen sie das Dokument, das sie verwenden werden, um Trump zu belasten, in eine der Kisten. Dann fügen sie in den Haftbefehl den „hinreichenden Verdacht“ ein, der den Einbruch in die Wohnung rechtfertigt.

Unsinn, sagen Sie. Der Bundesrichter, der den Durchsuchungsbefehl ausgestellt hat, würde sich niemals auf ein abgekartetes Spiel einlassen. Woher wollen Sie das wissen? Es handelt sich um denselben Richter, der den pädophilen Epstein bei seiner ersten Verhaftung offenbar auf Anweisung auf freien Fuß setzte. So wie die Demokraten in ihrem Streben nach revolutionärer Macht die US-Sicherheitsbehörden und die Medien zu Armeen gegen ihre politischen Gegner gemacht haben, so haben sie auch die Gerichte durch ihre Ernennungen von Richtern zu Waffen gemacht. So wie das FBI versucht hat, Präsident Trump mit Russiagate und einem „Aufstand am 6. Januar“ zu belasten, so sind auch die Generalstaatsanwälte, Staatsanwälte und Bundesrichter des Justizministeriums daran beteiligt. Das US-Justizsystem ist so korrupt, wie es nur sein kann.

Der wache Teil der Bevölkerung, die Amerikaner mit genügend Intelligenz, um unabhängig von dem denken zu können, was CNN, NPR, NBC, die NYTimes und der Rest der Presstituierten ihnen in den Kopf setzen, sind wütend über Bidens unverhohlene Antiamerikanismen. Um nur einige zu nennen: offene Grenzen, die das Land mit Einwanderern überschwemmen und die damit verbundene Belastung durch Sozialhilfe, Kriminalität und illegale Wahlen; politische Verfolgung von Gegnern; grundlose Konflikte mit Russland, China und dem Iran; Verteufelung weißer Amerikaner als Rassisten; illegale Abriegelungen und Impfvorschriften; grünes Licht für sexuelle Perversion; die Auferlegung von Sensibilisierungstrainings und der Kritischen Rassentheorie für weiße Kinder in öffentlichen Schulen und weiße Mitglieder des Militärs und des öffentlichen Dienstes sowie die Einführung von Quoten für ihre Beförderung. Das korrupte Biden-Regime hat alles in seiner Macht Stehende getan, um die Gleichbehandlung zu zerstören. Anstelle einer Chancengesellschaft hat Amerika nun eine Gesellschaft mit besonderen Privilegien für „unterdrückte Minderheiten“.

Die Menschen haben endlich genug, und die Umfragen zeigen es. Im November erwartet die korrupten antiamerikanischen Demokraten eine vernichtende Niederlage, und die Demokraten mit ihren Armeen aus FBI, CIA, NSA, Justizministerium und Medien werden das nicht zulassen.

Trump muss fälschlicherweise angeklagt und entsorgt werden. Das ist seit sechs Jahren offensichtlich – Russiagate, Impeach Gate, Insurrection vom 6. Januar und jetzt das Neueste von der Gestapo-Invasion in Präsident Trumps Haus, dem die Medien bald einen Namen geben werden.

Wir sind mit verzweifelten Demokraten konfrontiert. Die Verbrechen, die von Hillary, den Beamten des Justizministeriums, des FBI, der CIA und den Kongressausschüssen der Demokraten begangen wurden, kommen nicht weniger als einem Hochverrat an den Vereinigten Staaten gleich. Die Beweise sind so zahlreich, dass nicht einmal die schwachen Republikaner es vermeiden könnten, sie zu verwenden und die Integrität der US-Regierung und die Rechtsstaatlichkeit in den Vereinigten Staaten wiederherzustellen.

Wenn das geplante Komplott gegen Trump scheitert, wird das Biden-Regime ein Komplott der weißen Vorherrschaft durch „Trump Deplorables“ aufdecken, um die Wahl im November zu stehlen, was eine Übernahme der Wahl durch die Bundesbehörden erforderlich macht, um den Diebstahl durch weiße Vorherrscher zu verhindern. Auf diese Weise werden die Demokraten erneut die Wahl stehlen, und die Verfolgung ihrer politischen Feinde wird den Tonfall von Hitlers Beseitigung der Braunhemden und Stalins Beseitigung der Bolschewiki haben.

Die Demokraten, die sich auf ihre Armee von Bundesstaatsanwälten, FBI-, CIA- und NSA-Spionen und Auftragskillern sowie auf ein effektives Propagandaministerium stützen, das sich als Medien tarnt, sind der totalen Macht nicht so nahe gekommen, dass sie sich zurückziehen und die Konsequenzen ihrer zahlreichen Verbrechen tragen würden. Die Frage ist: Kann die schwachbrüstige, eingeschüchterte Republikanische Partei von Mitch McConnell und John Durham etwas dagegen unternehmen?

Wird das amerikanische Volk gegen Washington zu den Waffen greifen müssen, so wie es die Russen im Donbass gegen Kiew tun mussten, damit Freiheit, eine verantwortliche Regierung und Rechtsstaatlichkeit in den Vereinigten Staaten überleben?

Wenn die Demokraten daran gehindert werden können, die Wahlen im November erneut zu stehlen, können vielleicht mehr Republikaner mit Rückgrat ins Amt kommen, Leute wie Devin Nunes, Jim Jordan, Marjorie Taylor Greene, die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, und der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Gouverneur DeSantis hat unumwunden gesagt, dass er es nicht zulassen wird, dass woke Staatsanwälte Verbrecher vor der Justiz schützen, wie es in vielen demokratischen Gerichtsbarkeiten üblich ist. DeSantis hat verstanden, dass die Politik der Demokraten, Kriminalität, sexuelle Perversion und offene Grenzen zu normalisieren, den Tod Amerikas bedeutet.

Obwohl es ewig gedauert hat, sind endlich auch viele Amerikaner zu dieser Erkenntnis gekommen. Wenn die vernünftigen Amerikaner, die noch übrig geblieben sind, es ablehnen können, von den Feinden Amerikas, den Demokraten und den Medien, in die Defensive gedrängt zu werden – Menschen, die weitaus gefährlicher sind als Russen, Chinesen und Iraner – und aggressiv werden wie Antifa und BLM, dann hat die Republik eine Chance, wiederhergestellt zu werden.

Andernfalls heißt es Good-bye Amerika.