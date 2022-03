Doug Casey über den weiteren Verlauf des Konflikts mit Russland

Internationaler Mensch: Vor der russischen Invasion in der Ukraine sprachen wir über die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Russland wegen der Ukraine.

Was ist Ihre Meinung zu den Ereignissen, die seitdem eingetreten sind?

Doug Casey: Ich denke, es ist sinnvoll, zunächst die Entstehung dieses Krieges zu schildern.

Er begann, als die ukrainische Regierung 2014 durch einen von den USA unterstützten Putsch gestürzt wurde. Ein von den USA unterstützter Schurke ersetzte einen von Russland unterstützten Schurken – nichts Ungewöhnliches, außer dass die Ukraine eine lange Grenze mit Russland hat. Die Russen sahen das ähnlich wie die Amerikaner, wenn die Russen eine Marionettenregierung in Ottawa eingesetzt hätten.

Als Nächstes spalteten sich die beiden mehrheitlich russischen Provinzen der Ukraine, Donezk und Luhansk (Donbas), von der Ukraine ab. Die Abspaltung ist in der Regel der beste Weg, um ein politisches Problem zwischen Gruppen mit radikal unterschiedlichen Religionen, Ethnien, Kulturen oder was auch immer zu lösen. Das ist viel besser, als „vereint“ zu bleiben, wobei eine Gruppe die andere dominiert. Gleichzeitig eroberten die Russen die Krim zurück, die Nikita Kruschev 1954 willkürlich von der Russischen SSR in die Ukrainische SSR überführt hatte.

Natürlich wurden diese beiden neuen abtrünnigen Republiken vom Westen nicht anerkannt. Sie sind vergleichbar mit Transnistrien, Südossetien, Abchasien und Berg-Karabach. Oder auch mit Nordzypern oder Taiwan. Es gibt viele andere Regionen in der Welt (Kurdistan zum Beispiel scheint jeder vergessen zu haben), die dasselbe tun wollen.

Sehen Sie sich den Kosovo an, eine abtrünnige Provinz Serbiens. Die Situation zwischen dem Donbas und der Ukraine ist genau vergleichbar mit der Situation zwischen dem Kosovo und Serbien (etwa 1990 und in den folgenden Jahren). Die USA und einige NATO-Länder unterstützten diese Abspaltung mit einer aktiven Bombenkampagne, bei der etwa 15 000 Menschen ums Leben kamen.

Die Abspaltung des Kosovo, die von den USA unterstützt wurde, wird als „gut“ angesehen, die des Donbass, die von Russland unterstützt wurde, als „schlecht“. Damit es keine Verwirrung gibt: Ich unterstütze beide Abspaltungen.

Die USA haben sich einen neuen ausländischen Feind geschaffen und damit einmal mehr bewiesen, wie Recht Randolph Bourne hatte, als er sagte: „Krieg ist die Gesundheit des Staates.“ Der Pöbel heult und hechelt wie ein Schimpanse, schüttet Wodka mit russisch klingenden Namen wie Smirnoff und Stoli in den Abfluss – auch wenn er nicht aus Russland kommt – und weigert sich, russisches Dressing auf seinen Salat zu tun. Dieselben Dummköpfe tauften Pommes frites in Freiheitsfritten um, als Frankreich sich weigerte, den Irak zum Feind du jour zu erklären.

Putin wurde nun offiziell zum Wahnsinnigen erklärt, wie Gaddafi, Saddam und Assad vor ihm. Und sobald jemand zum neuen Hitler erklärt wird, kann Washington alles tun. Putin hat mit dem Einmarsch in die Ukraine eine kriminelle Handlung begangen, und er ist auch kein Freund der persönlichen Freiheit. Aber war das etwas anderes als das, was die USA 1999 mit der Bombardierung Serbiens getan haben? Oder 1989 in Panama einmarschierten? Oder Grenada 1983? Oder in Afghanistan. Oder im Irak. Natürlich ist Putin ein gefährlicher Soziopath – nennen Sie mir einen großen Führer der Welt, der das nicht ist. Aber das bedeutet nicht, dass er viel verrückter ist als irgendeiner unserer letzten Präsidenten.

Abgesehen von der Moral hat Putin mit dem Einmarsch in die Ukraine einen strategischen Fehler begangen, unabhängig davon, wie sehr die Russen provoziert wurden. Aber es sollte als ein weiterer Grenzkrieg in einer Region betrachtet werden, in der es seit tausend Jahren nichts als Grenzkriege gibt. Das geht uns absolut nichts an.

Wenn sich die Grenzen aufgrund dieses russischen Einmarsches neu ausrichten, ist das wirklich nichts Neues. Und tatsächlich hat Putin gesagt, dass der Krieg sofort beendet sein wird, wenn die Ukrainer die Krim an Russland abtreten, die beiden abtrünnigen Provinzen anerkennen und neutral bleiben. Das sind, jedenfalls vor dem Hintergrund der Geschichte, völlig vernünftige Forderungen.

Auch hier haben die USA mit dem von ihnen 2014 angezettelten Staatsstreich und ihren Versuchen, die Ukraine in die NATO zu bringen, all dies provoziert. Aber das ist jetzt alles Geschichte. Die politische und wirtschaftliche Struktur der Welt wird gerade neu geordnet.

Internationaler Mensch: Die US-Regierung und ihre europäischen Verbündeten führen einen Wirtschaftskrieg gegen Russland.

Sie haben Sanktionen verhängt, Vermögenswerte der russischen Regierung und von Privatpersonen beschlagnahmt und russische Banken aus dem SWIFT-System ausgeschlossen. Sie haben auch versucht, Russlands Goldreserven ins Visier zu nehmen.

Wie schwerwiegend sind die Auswirkungen auf Russland, und werden sie kapitulieren?

Doug Casey: In gewisser Weise hilft es Russland sogar, denn seine wichtigsten Exportgüter sind Rohstoffe. Der Ölpreis hat sich verdoppelt, ebenso der Weizenpreis. Nickel hat sich etwa vervierfacht, ebenso wie das europäische Erdgas. Palladium ist auf einem Allzeithoch. Russland exportiert nur Rohstoffe, und die Reaktion des Westens und die Embargos haben deren Preise verdoppelt. Russland wird mehr Geld verdienen als je zuvor.

Es gibt viele Möglichkeiten, seine Rohstoffe zu exportieren, auch wenn dies mit Kosten verbunden ist. Die Sanktionen werden für die Russen natürlich in vielerlei Hinsicht unangenehm sein – keine Apple I-Phones oder Intel-Chips mehr. Sie werden einfach chinesische Lenovos und Huaweis kaufen. Die Russen können alles, was sie brauchen und wollen, aus China und anderen nicht-westlichen Ländern beziehen. Es wird ihnen nicht wirklich viel verwehrt werden, es wird nur unbequem sein. Die internationalen Schwarzmärkte funktionieren sehr gut.

In der Zwischenzeit schießen sich Starbucks, McDonald’s, Pizza Hut, KFC, Facebook und Hunderte anderer westlicher Unternehmen selbst ins Bein, indem sie ihre Filialen in Russland schließen. Das Nettoergebnis wird wahrscheinlich eine Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands der russischen Bevölkerung sein.

Sicher, die Sanktionen werden Russland schaden; ein Handelskrieg schadet allen. Aber die Sanktionen werden ungefähr so erfolgreich sein wie das Embargo gegen Kuba, das vor 60 Jahren begann. Das ist in etwa so, als würde man sein Haus abbrennen, weil man den Nachbarn nicht mag, weil man glaubt, dass dadurch der Marktwert seines Hauses sinkt.

Ich weiß, dass ich mit diesen Äußerungen Chauvinisten und sogar einen bestimmten Teil unserer Leserschaft verärgern werde. Einige werden mich wahrscheinlich beschuldigen, für die Russen zu werben, da jeder Nicht-Interventionist, der sich nicht in einen Grenzstreit zwischen zwei Scheißländern auf der anderen Seite der Welt einmischen will, offensichtlich antiamerikanisch ist. Aber wenn ich schon mal dabei bin, unkorrekte Beobachtungen zu machen, sollte man vielleicht auch erwähnen, dass die meisten der milliardenschweren russischen Oligarchen Juden sind. Glaubt jemand, dass es antisemitisch wirken könnte, wenn der Westen die Jachten und Flugzeuge dieser Leute beschlagnahmt?

Das ist nur eine der vielen Ironien in dieser ganzen Episode. Vielleicht wird das erst deutlich, wenn andere Länder anfangen, die Besitztümer von US-Megarichs zu beschlagnahmen, die davon profitiert haben, dass sie mit Biden, Trump, Obama, Bush oder ähnlichen Leuten befreundet waren.

International Man: Als Reaktion darauf hat Russland Alternativen zum US-dominierten Finanzsystem eingeführt.

Was bedeutet das für die Macht des US-Dollars und die Vorherrschaft der USA in der Welt?

Doug Casey: Wieder einmal schießt die US-Regierung Amerika in den Fuß. Es mag Sie schockieren, aber die größte Gefahr für Amerika geht nicht von Moskau aus, sondern von Washington.

Seit Jahrzehnten sind die wichtigsten US-Exportgüter nicht IBMs, Boeings oder Weizen. Es waren Dollars. Wir haben jetzt ein Handelsdefizit von etwa einer Billion Dollar pro Jahr, indem wir Fiat-Dollar an nette Ausländer im Tausch gegen Mercedes, Sonys und Kokain liefern. Außerhalb der USA befinden sich wahrscheinlich etwa 20 Billionen US-Dollar. Dollars werden bald zu heißen Kartoffeln werden, da sie offensichtlich mit 20 % pro Jahr an Wert verlieren.

Aber es ist noch schlimmer. Elektronische Dollars müssen über New York gehandelt werden. Die Menschen haben gesehen, was mit Ländern wie dem Irak, Syrien, Libyen und jetzt Russland passiert ist, als sie als feindliche Nationen bezeichnet wurden. Irgendwann werden die Dollars in großem Stil abgestoßen werden. Indem die US-Regierung dummerweise den Dollar als Waffe einsetzt, beschleunigt sie die Zerstörung Amerikas erheblich.

Erst letzte Woche hat zum Beispiel die nigerianische Regierung ein Abkommen mit der chinesischen Regierung geschlossen, um Yuan für Öl zu akzeptieren. Der US-Dollar ist aus dem Kreislauf herausgefallen. Warum sollte jemand die Fiat-Währung einer Regierung verwenden, die nicht nur ein Gegner, sondern auch bankrott ist? Ich zweifle nicht daran, dass die Chinesen in Zusammenarbeit mit den Russen ein Anti-SWIFT-System aufbauen werden. Bald werden Milliarden von Menschen zusätzlich zu ihrer Visa- und Amex-Karte eine chinesische Kreditkarte besitzen.

Wird es erfolgreich sein? Erfolg ist in der Ära der Großen Depression, in der der Handel überall zurückgehen wird, nur relativ. Die Nationen des Westens haben etwa eine Milliarde Menschen. Der Westen ist immer noch wohlhabend und produktiv, obwohl er sich in allen Bereichen in einem radikalen Niedergang befindet. Im Rest der Welt leben dagegen etwa sieben Milliarden Menschen. Indien, der Iran, Russland und zahlreiche andere Länder könnten es vorziehen, eine chinesische Antwort auf das SWIFT-System und den Dollar zu verwenden.

Internationaler Mensch: Die kanadische Regierung hat bekanntermaßen die Bankkonten von Kanadiern eingefroren, die mit den Truckerprotesten in Verbindung stehen.

In ähnlicher Weise nehmen westliche Regierungen jetzt alles ins Visier, was mit Russland zu tun hat.

Es scheint, dass der Einsatz von Geld und des Bankensystems für westliche Regierungen zur bevorzugten Waffe gegen ihre vermeintlichen Feinde im In- und Ausland geworden ist.

Was könnte in diesem Umfeld, in dem das politische Risiko – das Risiko, das von Regierungen ausgeht – im Westen explodiert, als Nächstes passieren?

Doug Casey: Ein extrem gefährlicher Megatrend ist der Aufstieg der digitalen Zentralbankwährungen, CBDCs. Aus der Sicht der individuellen Freiheit und der Privatsphäre werden sie eine totale Katastrophe sein, aber ein Boom für die Regierungen.

Die US-Regierung wird sicherlich versuchen, den US-Dollar in eine vollständig digitale Währung umzuwandeln, das Papiergeld abzuschaffen und jedem ein Konto bei der Fed zu geben. Das wird als Vorteil verkauft werden, als etwas, das bequem und „patriotisch“ ist.

Die einzige praktische Verteidigung für den Durchschnittsbürger ist die Anhäufung von Gold und Silber in seinem persönlichen Besitz; der Preis für diese beiden Metalle wird stark ansteigen. Das liegt daran, dass der einzige finanzielle Vermögenswert, der nicht gleichzeitig die Haftung eines anderen ist, Gold ist. Leider versteht der Durchschnittsamerikaner weder etwas von Gold noch besitzt er welches. Wird sich das in Zukunft ändern? Sehen Sie sich diese höchst amüsanten Videos von Mark Dice an, und sagen Sie es mir (hier und hier).

Wirklich beängstigend ist, dass die westlichen Regierungen festgestellt haben, dass sie ihre Gesellschaften ungestraft abriegeln können. Und die Bürger von ihren Finanzkonten abschneiden. Und sie kommen damit durch. Der Westen schließt die „Freiheitslücke“ zu China und Russland. Der Unterschied zwischen Ozeanien, Eurasien und Ostasien – den drei Megastaaten, die Orwell in 1984 voraussagte – wird von Tag zu Tag geringer.

Internationaler Mensch: Die Propaganda, die von allen Seiten ausgeht, ist aggressiv und allgegenwärtig. Wie kann man erkennen, was wirklich passiert?

Doug Casey: Man kann absolut nicht wissen, was passiert, weil alle Nachrichten im Grunde direkt oder indirekt kontrolliert und propagiert werden. Man sagt, dass das erste Opfer im Krieg die Wahrheit ist.

Ich habe die London Times, das Wall Street Journal und die South China Morning Post abonniert. Die Meinungen und Schnipsel über die Geschehnisse sind manchmal interessant, aber ich traue keiner von ihnen. Wie Mark Twain sagte: Wer keine Zeitungen liest, ist uninformiert, und wer sie liest, ist falsch informiert.

Die meisten älteren Menschen in den USA verlassen sich immer noch auf Dinge wie CNN, MSNBC und Fox, obwohl deren Popularität und Glaubwürdigkeit immer mehr nachlässt. Die Menschen gehen davon aus, dass in den öffentlichen Medien keine wirklich großen Lügen verkauft werden können. Das ist völlig unwahr. Ein perfektes aktuelles Beispiel ist „Das Gespenst von Kiew“. Es gibt jede Menge Youtube-Videos, in denen erklärt wird, wie er an einem Tag sechs russische Kampfflugzeuge abgeschossen hat. Es gibt Tausende von liebevollen Kommentaren von leichtgläubigen, frischgebackenen Ukraine-Liebhabern zu dieser unmöglichen Leistung. Ich hoffe nur, dass keine nigerianischen Prinzen an ihre Adressen kommen.

Tatsache ist, dass man nicht wirklich wissen kann, was in der Ukraine passiert. Wir können nur die amerikanische Propaganda analysieren, weil die russische Propaganda im Westen gelöscht wird. Ich habe gehört, dass die Russen 30.000 Tote zu beklagen haben, dass sie Entbindungskliniken bombardieren und dass ihre Truppen in Massen desertieren. Ist das wahr? Ich bezweifle es. In gewisser Weise ist das eine gute Sache, denn so wird die Öffentlichkeit darauf trainiert, nichts zu glauben. Vielleicht fangen immer mehr Menschen an, kritisch zu denken, anstatt einfach alles nachzuplappern, was man ihnen erzählt.

Internationaler Mensch: Inmitten des Konflikts sind die Rohstoffpreise in die Höhe geschossen. Wie wird das alles enden, und wie sollten sich Anleger und Spekulanten positionieren?

Doug Casey: Wenn ich mir anschaue, wie hoch der Preis eines Rohstoffs sein sollte, sind die Produktionskosten der wichtigste und grundlegendste Faktor. Rohstoffe kehren immer zum Mittelwert zurück, d. h. zu ihren Produktionskosten.

Im Moment werden fast alle Rohstoffe auf der Welt deutlich teurer verkauft als ihre Produktionskosten. Je höher sie steigen, desto mehr wird produziert und desto weniger wird konsumiert. Die Preise werden zum Mittelwert zurückkehren. Je höher sie also steigen, desto weniger optimistisch bin ich für Rohstoffe. Andererseits steigen aber alle Produktionskosten radikal an. So haben sich beispielsweise die Preise für die drei wichtigsten Düngemittel – Phosphor, Kalium und Stickstoff – im letzten Jahr ungefähr verdreifacht. Die Landwirte verdienen zwar gutes Geld mit Getreide, aber die Gewinnspannen werden in der nächsten Saison sinken, wenn man die Kosten für Düngemittel sowie die verdoppelten Preise für Benzin und Diesel hinzurechnet. Das Fazit ist, dass alle Rohstoffe jetzt neue und höhere Ausgangspreise haben.

Selbst von diesen Niveaus aus ist es einfach, eine Hausse für Rohstoffe zu begründen. Billionen von neu gedruckten Währungseinheiten garantieren dies. Hinzu kommt eine enorme Angebotsvernichtung, denn der Bau einer neuen Mine für Kupfer, Nickel, Uran oder andere Mineralien ist schwierig bis unmöglich. Es kann zehn Jahre dauern, bis man überhaupt eine Genehmigung erhält. Genehmigungen, Behinderungen durch die Grünen und Nichtregierungsorganisationen, Erpressungen durch Eingeborenengruppen, ESG-Vorschriften, staatliche Lizenzgebühren, Steuern und ein Dutzend anderer Dinge sind lästig. Ein Großteil des Angebots wird vernichtet.

Aber gleichzeitig wird auch die Nachfrage zerstört. Menschen, die sich gerne einen Pickup gekauft haben, als das Benzin noch 2,00 Dollar kostete, werden einfach aufhören zu fahren, außer in Notfällen, wenn das Tanken 200 Dollar kostet.

Dies führt zu zahlreichen Verzerrungen in Bezug darauf, wo die Menschen leben, was sie tun und wo sie arbeiten können. Das ist ein Teil dessen, was eine wirtschaftliche Depression ausmacht. Eine Depression ist sowohl notwendig als auch unvermeidlich, um die Wirtschaft zu nachhaltigen – das ist ein beliebtes Wort, das ich ungern verwende – Produktions- und Verbrauchsmustern zurückzuführen.

Um die Auswirkungen ihrer Währungsinflation zu bekämpfen, werden die Regierungen wahrscheinlich zu Lohn- und Preiskontrollen zurückkehren, um zu zeigen, dass sie „etwas tun“. Kapitalverkehrskontrollen werden für alle gelten, nicht nur für die Russen. Die Regierungen werden alle möglichen Ausreden erfinden, warum man sein Geld nicht ohne vorherige Genehmigung ins Ausland transferieren kann. Die Große Depression wird noch viel schlimmer werden, da die Währungen zerstört werden und die Unternehmen scheitern.

Die nächsten drei Jahre in den USA werden garantiert schlecht sein, denn das Regime in Washington DC hat genau die gleichen philosophischen und psychologischen Ansichten wie die Jakobiner und Bolschewiken; sie sind geistige Zwillinge. Die Situation wird wahrscheinlich nicht nur für die nächsten drei Jahre, sondern für den Rest des Jahrzehnts oder länger anhalten. Und warum? Weil mehrere Generationen dahingehend indoktriniert worden sind, dass das, was die Behörden tun, moralisch korrekt ist. Und die Menschen tun gerne, was sie für richtig halten, auch wenn es eine Katastrophe verursacht.

Es wird noch schlimmer werden, wenn ein „starker Mann“ in den USA auftaucht und verspricht, alles zu küssen und besser zu machen. Er wird natürlich fast diktatorische Vollmachten brauchen, um die Dinge in Ordnung zu bringen, und Boobus americanus wird danach schreien, sie ihm zu übergeben.

Anmerkung der Redaktion: Die US-Regierung mischt sich überall auf der Welt ein und überfordert sich dabei selbst. Finanziert wird das alles durch massives Gelddrucken. Die nächste Finanzkrise könnte der ganzen Scharade jedoch bald ein Ende bereiten.

Die Wahrheit ist, dass wir an der Schwelle zu einer globalen Wirtschaftskrise stehen, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen könnte. Und die meisten Menschen werden auf das, was kommt, nicht vorbereitet sein.