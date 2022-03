WWIII: Biden schickt Tausende von Marinesoldaten nach Australien in Erwartung eines Konflikts mit China

1000 Marinesoldaten sind bereits im Land eingetroffen

Berichten zufolge wird das Pentagon bis September mehr als zweitausend Marinesoldaten nach Australien entsenden, die sich einer bereits bestehenden Rotationstruppe von 200 Mann anschließen sollen, um einen Konflikt mit China zu verhindern.

Die Daily Mail schreibt: „Das Kontingent ist Teil einer laufenden US-Initiative im indopazifischen Raum, die auf eine mögliche chinesische Invasion Taiwans in den kommenden Jahren vorbereiten soll.“

Dem Bericht zufolge sind bereits 1000 Marinesoldaten in dem Land eingetroffen.

Der australische Verteidigungsminister Peter Dutton warnte am Mittwoch davor, dass Peking Taiwan annektieren könnte, während die Augen der Welt auf den Konflikt in der Ukraine gerichtet sind.

China hat signalisiert, dass es als Reaktion auf den AUKUS-Sicherheitspakt zwischen Australien, Amerika und Großbritannien, der vorsieht, dass Australien in den kommenden Jahren atomgetriebene U-Boote erhält, Atomwaffen einsetzen könnte.

Nato-Chef Jens Stoltenberg kündigte unterdessen am Dienstag an, China müsse den russischen Einmarsch in der Ukraine „klar verurteilen“.

„China hat als Mitglied des UN-Sicherheitsrats die Pflicht, das Völkerrecht zu unterstützen und zu wahren, und der russische Einmarsch in der Ukraine ist ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht“, erklärte Stoltenberg.

Auch die USA erklärten diese Woche, dass China „Konsequenzen“ zu gewärtigen habe, wenn es Russland bei der Umgehung von Sanktionen unterstütze.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, reagierte darauf, indem er sagte, dass „die USA … falsche Informationen erzeugen und verbreiten“.

Joe Biden hat gestern 13,6 Milliarden Dollar an „Sicherheitshilfe“ für die Ukraine unterzeichnet.

Russland hat signalisiert, dass jedes Land, das der Ukraine hilft, als Mitglied des Konflikts betrachtet wird.