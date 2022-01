Doug Casey über die Auswirkungen der „Great Reset“-Agenda und was sie für Sie bedeutet

Internationaler Mensch: Inzwischen haben die meisten Menschen von der „Great Reset“-Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) unter der Leitung von Klaus Schwab gehört.

Das WEF sieht die COVID-Pandemie als eine Gelegenheit, die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der Welt neu zu gestalten.

Wenn wir die unangenehmen Jahre 2020 und 2021 hinter uns haben, was wird Ihrer Meinung nach die nächste Phase der globalen Agenda sein?

Doug Casey: Viele Jahre lang haben konspirativ orientierte Menschen den Council on Foreign Relations, Bilderberg, Bohemian Grove, Concordia, WEF und ähnliche Gruppen, in denen sich die Reichen und Mächtigen treffen, um Geschäfte zu machen, mit Argwohn betrachtet.

Trotz meiner Abneigung gegen diese Leute habe ich aus Neugierde eine Einladung zu Concordia angenommen und einen Artikel darüber geschrieben. Ich werde nicht wieder hingehen, weil es gleichzeitig langweilig und beunruhigend ist, sich in der Gesellschaft von selbstgefälligen Bürokraten, Opportunisten und schleimigen Geschäftemachern aufzuhalten.

Diese Leute machen vorhersehbarerweise einen Riesenaufstand um COVID. Die Pandemie macht auf mich den Eindruck, dass sie aus medizinischer Sicht zu 90 % aus Hysterie besteht. Natürlich will man sich nicht anstecken, aber solange man nicht alt und krank ist, scheint es sich nur um eine Grippe zu handeln, vor allem jetzt, wo sie sich ausbreitet, wie es bei Viren üblich ist. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt bei etwa 80 Jahren – eine Tatsache, über die nie berichtet wird. Wir haben auch noch nie gesehen, dass Karren durch die Straßen fuhren und riefen: „Bringt eure Toten heraus. Bringt eure Toten heraus.“ Aber ich kenne persönlich Leute, die glauben, dass er sie wie ein Attentäter verfolgt. Die Hysterie ist zu einer Massenpsychose mutiert.

Die Reaktion der Regierung auf die Grippe, die von den erwähnten Gruppen aktiv gefördert wird, hat die Welt neu gestaltet. Es ist definitiv eine Krise, die diese Schurken nicht ungenutzt gelassen haben. In der Tat ist das, was sich in den letzten zwei Jahren abgespielt hat, wahrscheinlich die größte Umwälzung in der Weltgeschichte, zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg – und das will etwas heißen. Es war ein echter Katalysator für den „Great Reset“, der von diesen mächtigen Wichtigtuern propagiert wird, und er entwickelt sich immer noch weiter. Wir könnten ein echtes Chaos erleben, bevor das Jahr 2022 vorbei ist.

Was kommt also als Nächstes, jetzt, wo die ganze Welt verrückt zu werden scheint? Milliarden gedankenloser Menschen wurden in Angst und Schrecken versetzt; sie sind reif für den nächsten medizinischen Notfall, ob real oder eingebildet. Um vorausschauend zu handeln, werden unsere falschen Wächter in der Regierung zweifellos versuchen, so etwas wie einen Impfpass einzuführen. Auf diese Weise können sie bei der nächsten Katastrophe so tun, als würden sie schnell reagieren und die Massen leichter dazu bringen, das zu tun, was man ihnen sagt.

Natürlich ist das alles höchst destruktiv. Ihre Gesundheit sollte eine Sache zwischen Ihnen und Ihrem Arzt sein – und nicht irgendeinem DMV-ähnlichen Regierungsangestellten.

Internationaler Mensch: Das kurze Video, das vom WEF während der Pandemie veröffentlicht wurde, enthielt eine seltsame Aussage über den Zustand der Welt im Jahr 2030 – „Sie werden nichts besitzen und glücklich sein“.

Was sagt das Ihrer Meinung nach über individuelle Freiheit und Privateigentum aus?

Doug Casey: Eine große Veränderung in den letzten zwei Jahren besteht darin, dass die Menschen zum ersten Mal viele Stunden am Tag mit „Binge-Watching“ verbringen. Natürlich haben die Menschen schon seit Jahrzehnten „zu viel“ ferngesehen, aber jetzt stehen Milliarden von Menschen praktisch unter Hausarrest und haben nichts anderes zu tun, als ihre Augen auf den Flachbildschirm zu kleben und Unmengen an Indoktrination zu absorbieren. Diese irrsinnigen Verbote haben Milliarden von Menschen daran gehindert, zu arbeiten und Kontakte zu knüpfen. Sie befinden sich in erzwungener Isolation, in einem virtuellen Gefängnis.

Fernsehen und Wohlfahrt sind eine sehr effektive Aktualisierung des alten römischen Konzepts von „Brot und Spiele“. Ein Flachbildfernseher mit 1000 Kanälen – jeder hat einen – bietet einen viel einfacheren und besseren Zeitvertreib als ein Besuch im Kolosseum oder im Circus Maximus, vor allem aus der Sicht der Herrschenden, da die Proleten indoktriniert werden können, während sie isoliert sind. Das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die Einheimischen zu unruhig werden.

In der Zwischenzeit haben die Regierungen überall ihren Bevölkerungen Unmengen an kostenlosem Geld zukommen lassen, damit sie sich mit Junkfood satt essen können. Bidens „Build Back Better“-Programm wird in irgendeiner Form durchkommen und Brot und Spiele zu einem festen Bestandteil des Lebens in Amerika machen. Unsere Version könnte „Pizzas und Netflix“ heißen.

Die Menschen, die Foren wie das WEF besuchen, sehen sich selbst als eine besondere Klasse – die Elite. Sie kennen sich alle, gehen auf dieselben Schulen und treffen sich in denselben Clubs. Sie haben ein hohes Einkommen, viel Macht und Einfluss und ziehen ihre Kinder auf, damit sie der Partei beitreten.

Sie haben sich zu einer informellen herrschenden Klasse zusammengeschlossen. Selbst wenn sie heuchlerische Plattitüden über Demokratie, Vielfalt, Gleichberechtigung und anderen PC-Quatsch von sich geben, verachten sie in Wirklichkeit den einfachen Mann. Es würde mich nicht wundern, wenn sie – wie Leute wie Ted Turner und Bill Gates angedeutet haben – am liebsten 80 % der Weltbevölkerung einfach verschwinden sehen würden. Wenn sie dann Orte wie Machu Picchu, den Markusplatz in Venedig und andere mondäne Plätze besuchen, werden sie sich nicht über den Pöbel ärgern, der dort herumläuft, als wäre er gleichberechtigt. Mit genug Geld und Macht kann die Elite dazu gebracht werden, so zu denken. Ganz zu schweigen davon, dass es sich bei diesen Leuten meist um Soziopathen handelt, mit einer starken Beimischung von echten Psychopathen.

Vielleicht möchten sie die „unwichtigen“ Proleten in ihren Wohnungen isoliert sehen, sediert durch Xanax und Prozac, gestopft mit billigen Kohlenhydraten, stimuliert durch Fentanyl und Meth, und programmiert durch MSNBC, während ihre „Besseren“ herausfinden, was mit ihnen zu tun ist. Ich vermute, dass mein Held Charles Knight in den nächsten Romanen der Serie, die John Hunt und ich schreiben, mit diesem Problem konfrontiert werden wird.

Internationaler Mensch: Welche drastischen wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen müssen stattfinden, damit die Agenda des WEF Wirklichkeit werden kann?

Doug Casey: Das ist ganz klar – mehr staatliche Macht.

Die Regierungen auf der ganzen Welt sind im 20. und 21. Jahrhundert wie ein Krebsgeschwür gewachsen. Jahrhundert wie ein Krebsgeschwür gewachsen. Schauen Sie sich ein Diagramm an, das den prozentualen Anteil der von Staaten kontrollierten Wirtschaft überall auf der Welt in den letzten 100 Jahren zeigt. Der Staat hat sich von einem kleinen Ärgernis – er nimmt einen kleinen Teil der Wirtschaftsproduktion ein – zu einer Kontrolle von 30, 40, 50 % oder mehr überall entwickelt. Selbst mit massiven Einkommenssteuern, 20 % Mehrwertsteuer, gigantischer Kreditaufnahme und katastrophaler Währungsinflation sind die Regierungen überall bankrott. Wir sind an einem Wendepunkt angelangt.

Die Regierungen sind sehr mächtig geworden, und sie werden noch mächtiger. Dieser Trend beschleunigt sich. Vor allem Finanz-, Technologie- und Medienkonzerne haben sich durch Fusionen zu Giganten entwickelt, die Hand in Hand mit der Regierung arbeiten. Ihre Nomenklatura hat sich, begünstigt durch einen aufgeblähten Aktienmarkt, durch die Drehtür zwischen Staat und Unternehmen bereichert. Es ist Mussolinis Traum vom Staatskorporatismus, d. h. vom Faschismus, der im großen Stil wahr geworden ist.

Inzwischen sind die meisten Menschen zu viehähnlichen Wesen geworden. Die Frage ist nur, ob wir Mastrinder oder freilaufende Rinder sind. Die Mastrinder, die Schulter an Schulter am Futtertrog stehen und Silage fressen, sind wie das alte Proletariat. Sie haben überhaupt keine persönliche Wirksamkeit.

Die oberen Schichten der Mittelschicht sind eher wie die sogenannten Freilandrinder. Sie haben ein größeres Feld zum Herumlaufen, können Gras fressen und haben die Illusion von Freiheit. Aber man darf sich über das große Ganze keine Illusionen machen.

Internationaler Mensch: Vor dem Hintergrund all dessen erwägen viele Regierungen das Konzept der Central Bank Digital Currencies (CBDC) als Lösung für ihre gescheiterte Geldpolitik.

Alle Fiat-Währungen der Welt sind durch nichts gedeckt, und sie werden in riesigen Mengen gedruckt. Was bedeutet eine CBDC für die Lebensfähigkeit und Zukunft von staatlich ausgegebenem Papiergeld?

Doug Casey: Zentralbank-Digitalwährungen sind eine wirklich große Katastrophe. Sie kommen auf uns zu, wie der Lastwagen eines Verrückten in Road Warrior. Das allgegenwärtige Smartphone hat sie fast unausweichlich gemacht.

Jeder hat ein Smartphone, es ist praktisch und man hat es immer dabei. Die Menschen hängen an ihnen wie an einem Anhängsel. Alles andere kann man heute über sein Handy abrufen – warum also nicht auch Geld? Die Viehzüchter werden sich überall mit Begeisterung für CBDCs entscheiden. In China und Schweden ist dies bereits in großem Umfang geschehen. CBDCs geben der Regierung das totale Wissen und die Kontrolle über alles, was Sie kaufen, verkaufen oder besitzen. Die Mastrinder lieben das; sie glauben, dass der Staat ihr Freund ist. Die freilaufenden Rinder müssen vielleicht etwas angetrieben werden, aber sie werden mitmachen, um mitzukommen; sie werden ihre Privilegien nicht verlieren wollen.

Die ganze Welt wird in Richtung CBDCs getrieben. Wenn Ihr gesamtes finanzielles Leben notwendigerweise auf Ihrem Mobiltelefon stattfindet und Bargeld nicht existiert, wird der Staat alles wissen, was Sie tun, wo Sie es tun und mit wem. Unterstützt wird dieser Prozess durch eine allgegenwärtige Kamera und Ihre Verbündeten, Siri und Alexa.

Es wird sich gut in unser sich entwickelndes soziales Kreditsystem einfügen, wie es die Chinesen jetzt haben. Ihr Punktestand könnte durch das, was Sie sagen, mit wem Sie sprechen und wohin Sie gehen, verschlechtert werden. Aber das meiste Vieh mag das; es gibt ihm ein Gefühl von Sicherheit und Tugendhaftigkeit.

Wie das Vieh mögen auch die meisten Menschen den Wohlfahrtsstaat. Es ist nicht unangenehm, wenn man etwas zu essen bekommt, während man den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen oder mit seinem Smartphone spielen kann. Es ist sogar ziemlich bequem, eine Mastkuh zu sein – viel bequemer als ein wilder Büffel, der auf Futtersuche gehen muss, um nicht zu verhungern und ums Überleben zu kämpfen. Und natürlich verändert sich die Welt in diese Richtung.

Wir bewegen uns wirklich auf einen großen Reset zu, den Klaus Schwab und seine kriminellen Kumpane voraussehen. Doch die Tatsache, dass sie Pläne haben, alle Menschen in einen wohlgeordneten und komfortablen Mastbetrieb zu stecken, setzt die Gesetze der Wirtschaft nicht außer Kraft. Die Große Depression wird nicht verschwinden.

Positiv gesehen – und ich sehe immer das Positive – wird das heutige korrupte System wahrscheinlich in der herannahenden Krise zusammenbrechen. Es ist, um ein allzu populäres Wort zu verwenden, unhaltbar. Die Währungen werden radikal an Wert verlieren. Die Märkte werden auf und ab gehen wie ein Fahrstuhl mit einem Verrückten an der Steuerung. Die Kehrseite der Medaille ist, dass sich die Dinge bei großen Umwälzungen in der Regel verschlimmern – Frankreich im Jahr 1789, Russland 1917 und China 1949 sind Beispiele dafür.

Ich gehe weiterhin davon aus, dass sich die Große Depression in diesem Jahr deutlich verschlimmern wird, auch wenn die steigende Verschuldung und die hohen Staatsausgaben die Lage im Moment noch etwas verschlimmern. Ich bin sogar der Meinung, dass der von mir geprägte Begriff „Große Depression“ die Situation untertreibt.

Der wahrscheinliche nächste Schritt ist ein großer finanzieller Umsturz, der sich zu ernsthaften wirtschaftlichen Problemen ausweitet, und an diesem Punkt werden alle Mastkühe nach einer „starken“ Führung schreien. Sie werden bekommen, worum sie bitten.

Die Jakobiner, die in Washington, DC, das Sagen haben – zumindest in den nächsten drei Jahren – werden die Krise nicht ungenutzt verstreichen lassen. Von dort aus könnten die Dinge in ein soziales Chaos abgleiten, ähnlich wie wir es im Jahr 2020 gesehen haben. Und vielleicht auch in einen ernsthaften Krieg; Regierungen überall lieben es, Ausländer für inländische Probleme verantwortlich zu machen.

Die 2020er Jahre könnten das schlimmste Jahrzehnt seit der Industriellen Revolution Anfang des 19. Jahrhunderts werden – ungeachtet der enormen Fortschritte, die in den meisten Bereichen von Wissenschaft und Technik weiterhin gemacht werden.

Internationaler Mensch: Was bedeutet das für den Durchschnittsbürger? Was sollte er tun?

Doug Casey: Erstens: Produzieren Sie mehr, als Sie verbrauchen. Sparen Sie die Differenz. Legen Sie Ihre Ersparnisse in der sichersten Form an, die möglich ist, was im Grunde Gold- und Silbermünzen in Ihrem eigenen Besitz bedeutet.

Zweitens: Versuchen Sie, ein bedeutendes Vermögen außerhalb des politischen Zuständigkeitsbereichs oder des Landes zu haben, in dem Sie leben. Die finanziellen Risiken sind heute enorm, aber die politischen Risiken sind noch größer.

Drittens: Perfektionieren Sie Ihre Fähigkeiten als Spekulant. Der größte Teil des realen Reichtums auf der Welt wird im Jahr 2030 immer noch vorhanden sein, aber ein großer Teil davon wird den Besitzer gewechselt haben.