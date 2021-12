Doug Casey über die Gründe, warum Jeffrey Epstein ein perfektes Beispiel für einen „Philanthropen“ ist

Von Douglas Robert Casey: Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, Spekulant und der Gründer und Vorsitzende von Casey Research. Er beschreibt sich selbst als Anarchokapitalist, der von den Werken der Schriftstellerin Ayn Rand beeinflusst ist. Caseys Buch Crisis Investing aus dem Jahr 1979 stand 1980 knapp 29 Wochen in Folge auf Platz 1 der New York Times Non-Fiction-Bestsellerliste. Es war das meistverkaufte Finanzbuch des Jahres 1980 mit 438’640 verkauften Exemplaren.

Internationaler Mensch: Lassen Sie uns damit beginnen, unsere Begriffe zu definieren. Das Merriam-Webster-Wörterbuch definiert Philanthrop als „jemand, der sich aktiv für das menschliche Wohlergehen einsetzt“.

Was halten Sie von diesem Begriff?

Doug Casey: Wer kann bei dieser Definition schon gegen Philanthropie sein?

Das Problem ist, dass sich die meisten Philanthropen gar nicht so sehr um ihre Mitmenschen kümmern. Ihnen geht es darum, ihren eigenen Ruf – ihr so genanntes Erbe – aufzubauen und wie ein guter Mensch zu erscheinen. Sie geben Geld an Organisationen, die damit wiederum „Gutes tun“ sollen. In Wirklichkeit ist die meiste Philanthropie unverantwortlich, einige sind geradezu destruktiv.

Jeder, der in der Öffentlichkeit steht, möchte wie ein Philanthrop aussehen. Ich denke jedoch, dass das ganze Konzept pervertiert und auf den Kopf gestellt wurde. Ein wenig später in diesem Interview möchte ich darüber sprechen, was ein echter Philanthrop tun sollte.

Die meisten Menschen, die behaupten, Philanthropen zu sein, haben einfach nur Schuldgefühle. Sie sind unzufrieden mit dem, was sie in ihrem eigenen Leben getan haben oder was sie anderen Menschen angetan haben, und versuchen, dies durch das Verteilen von Geld wieder gut zu machen.

Ich habe kein Problem mit jemandem, der ein Museum, eine Bibliothek oder ein Stadion mit seinem Namen bauen will. Diese Dinge mögen die produktivste Verwendung von Kapital sein oder auch nicht, aber sie schaden sicher nicht. Ich kenne eine Reihe reicher Philanthropen und halte sie für anständige Menschen – sonst würde ich mich nicht mit ihnen abgeben. Dennoch sind die meisten von ihnen in dieser Hinsicht fehlgeleitet.

Das Problem ist, dass die meisten Philanthropen an Wohltätigkeitsorganisationen gehen, die eigentlich den Armen helfen sollen. Ich mag sie aus mehreren Gründen nicht. Kurz gesagt, sie sind oft kontraproduktiv für diejenigen, denen sie helfen sollen, sie helfen oft den falschen Leuten, sie senden die falsche ethische Botschaft und sie sind schockierend verschwenderisch.

Erstens, und das ist das Wichtigste, haben sie in der Regel riesige Gemeinkosten. Sie verwenden in der Regel 10 bis 50 % oder mehr der Spenden für Gebühren – Provisionen – für die Beschaffung von Geld. Für den verbleibenden Betrag fallen dann enorme Verwaltungskosten an. Top-Manager erhalten manchmal Millionen von Dollar pro Jahr. Sie lassen sich in großzügigen Bürogebäuden nieder.

Öffentliche Wohltätigkeitsorganisationen sind im Grunde genommen Bürokratien. Wenn man sich ihre Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen ansieht, die in der Regel recht verwirrend sind, stellt man fest, dass nur sehr wenig von dem Geld tatsächlich an die vermeintlich Begünstigten geht.

Und selbst wenn ein Teil des Geldes schließlich „vor Ort“ ankommt, wird ein Großteil davon verschwendet. Es ist ekelhaft zu sehen, wie die angesagten Yuppies selbstgerecht in neuen Landrovern durch den afrikanischen Busch fahren und so tun, als würden sie die Armut beseitigen. In Wirklichkeit fließt das meiste Geld in Angeberei, Tugendhaftigkeit, Selbstrechtfertigung, das Schreiben wertloser Berichte, hohe Lebenshaltungskosten und noch mehr Gemeinkosten.

Schlimmer noch, einige dieser Wohltätigkeitsorganisationen schaden den Menschen, denen sie eigentlich helfen sollen.

Wenn NRO Geld verschenken, ist das fast so schlimm wie staatliche Sozialhilfe. Es macht es für den Empfänger unnötig, etwas zu produzieren, und das führt dazu, dass er auf seinem derzeitigen Lebensstand verharrt. Allein die Tatsache, dass eine dringende Situation als nicht dringlich dargestellt wird, nimmt den Anreiz, die Dringlichkeit, sich zu verbessern.

Aber es ist noch schlimmer als das. Selbst wenn Menschen ohne eigenes Verschulden hungern. Die Armen zu speisen und die Nackten zu bekleiden mag in der Theorie gut klingen, ist aber in der Praxis meist eine schlechte Idee.

Wohltätigkeitsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen neigen dazu, die lokale Wirtschaft zu zerstören, wenn sie Lebensmittel an eine hungernde Region verteilen. Ich kann den Impuls verstehen, wenn es sich um eine vorübergehende Katastrophe handelt, wie eine Überschwemmung oder ein Erdbeben. Aber die meisten Katastrophen werden von einer lokalen Regierung verursacht. Dann kommen Außenstehende und verwandeln ein vorübergehendes Problem in einen Dauerzustand.

Wie machen sie das?

Wenn kostenlose Lebensmittel auf den lokalen Markt gelangen, wird der Preis für Lebensmittel in der Regel so weit gedrückt, dass die lokalen Landwirte nicht mehr rentabel produzieren können.

Was passiert, wenn man die örtlichen Landwirte aus dem Geschäft drängt? Sie hören auf zu pflanzen und ziehen in die Städte, um von den Almosen zu profitieren. Dann gibt es im nächsten Jahr keine Ernte, und die Lebensmittelknappheit wird noch schlimmer. Und zwar dauerhaft. Allein durch den Versuch dieser Wohltätigkeitsorganisationen, den Menschen in den von der Hungersnot betroffenen Gebieten zu helfen, wird die Hungersnot verlängert. Und das führt zu zahlreichen sozialen und politischen Verwerfungen.

Das Gleiche gilt für Kleidung.

Die rückständigen Länder hatten alle eine Bekleidungsindustrie, bevor die westlichen Wohltätigkeitsorganisationen kamen. Ob Sie es glauben oder nicht, die Eingeborenen liefen nicht alle nackt herum. Aber wenn man Schiffsladungen mit billiger gebrauchter Kleidung importiert, werden die lokalen Handwerker und Hersteller in den Ruin getrieben und ihre Arbeiter arbeitslos. Es ist schwer, mit kostenlosen Waren zu konkurrieren. Außerdem sehen die Empfänger wie Bettler und Straßenbewohner aus den USA aus.

Wohltätigkeitsorganisationen korrumpieren die Empfänger. Wenn man Geld verschenkt, gelangt es in der Regel in die Hände von Menschen, die es nicht verdient haben. Das vermittelt eine falsche moralische Botschaft. Menschen sollten Dinge haben oder bekommen, weil sie sie verdienen. Und man verdient Dinge, weil man sie sich verdient, indem man Wert gegen Wert tauscht. Mit anderen Worten: Reichtum sollte eine Folge davon sein, dass man Dinge tut, die den Zustand der Welt verbessern. Es ist eigentlich unmoralisch, Gruppen oder Einzelpersonen zu beschenken, nur weil sie Pech gehabt haben oder ewige Verlierer sind.

Wohltätigkeitsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen in Ländern der Dritten Welt sind wie die US-Regierung, die Menschen in die Sozialhilfe steckt. Und das ist genauso destruktiv. Die Geber fühlen sich wie große Tiere und haben ein gutes Gewissen. Die Empfänger werden degradiert. Sie werden von einfachen Armen zu Schnorrern und Bettlern gemacht. Das macht Wohltätigkeit weitgehend kontraproduktiv. Die Hauptnutznießer von Wohltätigkeitsspenden sind nicht die beabsichtigten Empfänger, sondern die Geber. Sie erhalten natürlich einige Steuervorteile, aber vor allem genießen sie den heiligen Rausch der Wohltätigkeit. Offen gesagt, die Idee der Wohltätigkeit an sich ist für beide Parteien in der Transaktion korrumpierend.

Internationaler Mensch: In den Mainstream-Medien wird oft der Begriff „Philanthrop“ verwendet, um das Image bestimmter Personen zu verbessern. Er hilft, sie in den Augen der Öffentlichkeit als „Weltverbesserer“ zu brandmarken.

George Soros, Bill Gates, der saudische Prinz Al-Waleed bin Talal, Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg und viele andere reiche und berühmte Menschen werden als Philanthropen bezeichnet.

Was denken Sie, was hier wirklich vor sich geht?

Doug Casey: Wie ich bereits sagte, entspringt Philanthropie in den meisten Fällen nicht der Liebe zu den Mitmenschen, sondern dem Bedürfnis, Schuldgefühle zu lindern, dem Bedürfnis, anzugeben, und dem Mangel an Vorstellungskraft.

Es scheint, dass diese Menschen das Gefühl haben, das Vermögen, das sie gemacht haben, rechtfertigen zu müssen. Sie sagen, dass sie gerne „etwas zurückgeben“. Das ist ein völlig lächerliches und falsches Konzept.

Ich bin kein Fan von diesen Leuten. Schauen wir uns Bill Gates an. Obwohl er es offensichtlich nicht versteht, hat er keine moralische Verpflichtung, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Und warum? Weil Microsoft, trotz all seiner zahlreichen Fehler, einen gigantischen Reichtum geschaffen hat, den es ohne das Unternehmen wohl nicht gegeben hätte. Er sollte dieses Kapital nutzen, um die Welt noch reicher zu machen, und es nicht an primitive Länder mit Sozialtechnik verschenken.

Denken Sie an Bill Gates‘ berühmtes Unternehmen zur Ausrottung der Malaria. Er verschenkte Millionen von Moskitonetzen in Afrika. Die meisten Afrikaner mochten sie nicht, benutzten sie nicht und verkauften sie auf dem Nachmarkt, um Geld zu verdienen. Für Gates war das eine Verschwendung von Kapital.

Aber nehmen wir mal an, er hat Erfolg. Und dank ihm überleben 100 Millionen Afrikaner, die sonst an Malaria gestorben wären.

Wie kann es für irgendjemanden von Vorteil sein, mehr Menschen am Leben zu erhalten, die sich nicht selbst versorgen können? Sie werden wahrscheinlich zu einer zusätzlichen Belastung für die Welt im Allgemeinen und ihre Nachbarn im Besonderen. Afrika braucht nicht noch mehr arme Menschen. Es braucht mehr Wohlstand und mehr reiche Menschen.

Wenn er den Menschen wirklich helfen wollte, hätte er versucht, seine Unternehmen nach Afrika zu bringen, damit diese Menschen sich selbst versorgen und neuen Reichtum schaffen können, und nicht nur am Leben bleiben, um eine zusätzliche Last zu sein.

Natürlich gibt es in der heutigen Welt eine Menge „Philanthropen“, vor allem Politiker und ihre Kumpane, die am Trog der Öffentlichkeit reich geworden sind. Sie verfügen über eine Menge Geld, das ihnen im Grunde genommen gestohlen wurde. Nur weil sie reich sind, werden sie in der Öffentlichkeit oft mit den tatsächlichen Schöpfern verwechselt: legitime Industrielle, Erfinder, Investoren und dergleichen.

Wenn der Ausdruck „der Gesellschaft etwas zurückgeben“ verwendet wird – er ist ziemlich populär geworden und klingt rechtschaffen -, impliziert dies, dass der Gesellschaft etwas weggenommen wird, wenn Reichtum geschaffen wird. Das ist pervers. Es stellt sowohl die Wirtschaft als auch die Moral auf den Kopf. Wenn diese Idioten sagen, dass sie „etwas zurückgeben“, erwecken sie den Eindruck, dass die Schaffung von Wohlstand eine Form von Diebstahl ist.

Kapital zu verschwenden, indem man es an unverdiente Arme verschenkt, ist nicht lobenswert. Im Gegenteil, es ist unethisch. Menschen, die Geld „brauchen“ – die nichts getan haben, um es zu verdienen, außer dass sie schlechte Angewohnheiten oder Pech haben – sollten es nicht bekommen. Verdiente Menschen sind die bessere Wahl. Natürlich bedarf es einer Definition von „verdienen“, aber das ist ein anderes Thema.

In jedem Fall ist das gesamte Konzept der Wohltätigkeit verkehrt.

Internationaler Mensch: Glauben Sie, dass Gates und andere diese großen Schecks zum Teil deshalb ausstellen, damit sie als Philanthropen gebrandmarkt werden können? Das gibt ihnen sicherlich einen PR-Schub.

Doug Casey: Ohne Frage. Schuldgefühle und PR, nicht der echte Wunsch, die Dinge zu verbessern, sind die Hauptmotivatoren.

Lassen Sie mich etwas klarstellen. Es ist mir egal, ob die Dinge, die ich gesagt habe, eine Menge Leser empören. Aber es ist mir nicht egal, wenn ich missverstanden werde. Ich bin nicht gegen das grundlegende Konzept der Philanthropie oder der Wohltätigkeit. Ich bin lediglich der Meinung, dass sie streng individuell und daher verantwortungsbewusst sein sollte. Und die Empfänger sollten sorgfältig auf der Grundlage ihres Charakters und ihrer Verdienste ausgewählt werden. Jemanden zu beauftragen, für Sie wohltätig zu sein, ist unverantwortlich. Es ist idiotisch und verwerflich, blindlings an Benachteiligte zu spenden, ohne Rücksicht auf deren Charakter und Verdienste.

Was ich tue, ist, eine Person zu finden, die es zu verdienen scheint. Die meisten Empfänger von Wohltätigkeit haben es nicht verdient. Die meisten von ihnen haben charakterliche Probleme, die nur sie selbst lösen können. Die meisten derjenigen, denen es schlecht geht, haben entweder einen schlechten Charakter oder schlechte Gewohnheiten.

Ich ziehe es vor, Menschen etwas zu geben, von dem ich glaube, dass es ihnen helfen wird, sich selbst zu verbessern. Das ist nur auf individueller Basis möglich. Normalerweise mache ich das, indem ich ein Darlehen gewähre und ihnen sage, dass ich das Geld mit Zinsen zurückhaben möchte. Aber ich erwarte nicht unbedingt, dass ich es zurückbekomme, und ich werde auch nicht versuchen, es zurückzubekommen.

Das hat zwei Auswirkungen.

Erstens bietet es der Person die Möglichkeit, sich selbst zu erhöhen. Es gibt ihr das Gefühl, dass sie keine Almosen erhält. Er muss sich das Geld verdienen und seinen Status verbessern, um es zurückgeben zu können. Wenn das Geld zu mir zurückkommt, kann ich den Prozess für die nächste Person wiederholen.

Was ist also für mich drin?

Es ist eine Chance, einen wertvollen Freund zu finden, der einen guten Charakter hat, den er durch die Rückzahlung des Geldes unter Beweis stellt. Es gibt mir die Möglichkeit, herauszufinden, mit welcher Art von Person ich es zu tun habe. Wenn die Person mir das Geld nicht zurückgibt, weiß ich, dass ich mit dieser Person in Zukunft nichts mehr zu tun haben möchte.

Es ist eine Win-Win-Situation – im Gegensatz zu einer Situation, in der man ein großes Tier spielt und den Empfänger eher schlechter als besser stellt.

Internationaler Mensch: Im Zusammenhang mit diesem Konzept stehen auch Stiftungen, die sich vermeintlich wohltätig und philanthropisch betätigen. Es gibt das berüchtigte Beispiel der Clinton-Stiftung.

Wie werden Philanthropie und Stiftungen genutzt, um skrupellose Aktivitäten zu verschleiern?

Doug Casey: Wohltätigkeitsorganisationen gelten als sakrosankt und stehen fast über dem Gesetz. Wenn Sie einer Stiftung Geld geben, können Sie es so einsetzen, dass Sie Ihre Aktivitäten verschleiern und steuerlich absetzen können.

Das Gute an gemeinnützigen Stiftungen ist vor allem, dass sie dem Staat Einnahmen vorenthalten, weil die Beiträge für den Spender steuerlich absetzbar sind.

Unter dem Deckmantel der „Wohltätigkeit“ findet ein immenses Maß an Korruption statt. Wohltätigkeitsorganisationen werden in der Regel nicht untersucht, einfach weil es sich um Wohltätigkeitsorganisationen handelt.

Das ist ein weiteres Argument für die Abschaffung der Einkommensteuer – aber das wird in der heutigen Welt nicht passieren. Wir haben es mit diesen Stiftungen und Wohltätigkeitsorganisationen zu tun und mit der Art von Menschen, die sich unweigerlich zu ihnen hingezogen fühlen.

Ich empfehle den Lesern, die sich für Philanthropie interessieren, kein Geld an professionelle Wohltätigkeitsorganisationen oder Stiftungen zu spenden, sondern etwas zu finden, das sie selbst tun können. Wenn Sie nicht bereit sind, sich auf dieser Grundlage zu engagieren, sollten Sie sich fragen, warum Sie sich überhaupt dafür interessieren.

Fast alle Wohltätigkeitsorganisationen fördern die falschen Werte, ganz gleich, was ihr erklärtes Ziel ist. Es ist bestenfalls idiotisch, Geld an Menschen zu verteilen, nur weil sie arm oder „bedürftig“ sind. Vielleicht verdienen sie es, arm zu sein, weil sie einfach faul sind. Oder weil sie es vorziehen, den ganzen Tag fernzusehen oder Pornos zu schauen oder Videospiele zu spielen. Vielleicht sind sie Alkoholiker oder Junkies. Vielleicht sind sie Bettler oder Kriminelle. Die beste Art, der Menschheit zu helfen, besteht darin, die Fähigen fähiger zu machen. Aber nicht durch die Subventionierung von Verlierern.

Die Universitäten gehören zu den schlimmsten Übeltätern. Sie sammeln ständig Geld und suchen nach Leuten, die ihr Vermögen vererben. Wenn Sie heute für die Hochschulbildung spenden, ist das so, als würden Sie dem Feind einen Strick kaufen, mit dem er Sie aufhängen will – und nicht nur Sie, sondern auch die westliche Zivilisation. Ihr Geld fließt in die Einstellung weiterer Kulturmarxisten mit fetten Gehältern, damit sie die Jugend korrumpieren können.

Einer Bildungseinrichtung Geld zu überlassen, ist absolut eines der schlimmsten Dinge, die man tun kann, zumindest wenn man den Zustand der Menschheit verbessern will.

Viele Menschen fragen sich, was sie mit ihrem Nachlass machen sollen. Sie haben Angst, dass das unverdiente Geld ihre Kinder verdirbt, wenn sie es ihnen hinterlassen. Für mich ist das nur ein Beweis dafür, dass sie bei der Erziehung ihrer Kinder schlechte Arbeit geleistet haben. Stattdessen geben sie das Geld verantwortungslos an irgendeine NRO, damit die Korruption weit und breit verbreitet werden kann.

Wenn man seine Kinder richtig erzieht, sollten sie den Wert des Geldes verstehen, wofür es verwendet wird und wie man es ausgibt – damit sie nicht davon korrumpiert werden. Das Wichtigste ist, dass Sie Ihren Kindern eine solide ethische Grundlage vermitteln.

Sie sollten Ihr Geld Ihren Kindern hinterlassen. Dieses Kapital wird dann hoffentlich auch das Leben Ihrer Enkelkinder verbessern.

Ich vermute, dass die meisten Menschen, die ihr Geld nicht ihren Kindern, sondern Stiftungen hinterlassen, davon ausgehen, dass ihre Kinder im Grunde wertlos sind. Sie erwarten daher, dass das Geld ihr Leben noch schlechter machen wird. Also geben sie es irgendeiner idiotischen Stiftung, die dann die Gesellschaft als Ganzes ruinieren wird.

Ich habe wenig Respekt vor Menschen, die ihr Vermögen einer Hochschule, einer Stiftung oder einer Wohltätigkeitsorganisation vermachen.

Internationaler Mensch: In jüngster Zeit wurden führende Persönlichkeiten aus der Welt der Philanthropie mit Jeffery Epstein in Verbindung gebracht.

In der Vergangenheit wurde Epstein selbst sogar als Philanthrop bezeichnet, weil er Geld an die Harvard University und andere gespendet hat.

Was sagt uns Jeffrey Epstein darüber, wie vermeintliche Philanthropie dazu benutzt wird, den Ruf einiger unappetitlicher Menschen zu reinigen? Es scheint, dass reiche und mächtige Kriminelle dies als PR-Trick nutzen.

Doug Casey: Das ist genau der Fall. Epstein ist ein perfektes Beispiel für all dies. Wohltätigkeitsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen sind oft ein Deckmantel für Leute wie Epstein. Wohltätigkeitsorganisationen verbessern nicht nur ihren Lebensstandard und dienen als Deckmantel für ihre Verbrechen, sondern verbessern auch ihren Ruf. Und das alles mit steuerlich absetzbaren Geldern.

Auch dies kommt den Spendern und Managern zugute, nicht den vermeintlich Begünstigten. Wohltätigkeitsorganisationen können ihre Strafe verringern, wenn sie strafrechtlich angeklagt sind, und ihren Lebensstandard erhöhen. Das Geld öffnet Türen für reiche und mächtige Leute und schafft wertvolle politische Verbindungen.

Meiner Meinung nach ist Epstein ein perfektes Beispiel für einen wohltätigen Spender.