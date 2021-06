Doug Casey über die Verwandlung Kanadas in Ostdeutschland durch die Covid-Hysterie

International Man: Kanada hat einige der strengsten und aggressivsten Covid-Maßnahmen der Welt eingeführt. Wir haben Hausverbote, SWAT-Razzien in nicht konformen Unternehmen, Zwangsinhaftierung in staatlichen Einrichtungen für diejenigen, die verdächtigt werden, das Virus zu haben, und viele andere totalitäre Maßnahmen gesehen. Was ist Ihre Meinung dazu?

Doug Casey: Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass die Dinge so sehr außer Kontrolle geraten würden.

Zu Beginn des Jahres 2020 konnte niemand sicher sein, was man von Covid halten sollte, aber es hat auf jeden Fall viel mehr Publicity bekommen als jede andere Grippe zuvor. Die ursprüngliche Maxime lautete: „Wir wollen nur die Kurve abflachen, damit nicht jeder alles auf einmal bekommt.“ Das machte irgendwie Sinn – für zwei Wochen. Aber die Hysterie hat ein Ausmaß erreicht, bei dem fast damit rechnete, daß Karren durch die Straßen fahren und die Fahrer rufen: „Bringt eure Toten raus! Bringt eure Toten raus!“

Ich bin kein Verschwörungstyp. Ich denke, es ist schon schwer genug, ein paar Freunde dazu zu bringen, sich darüber zu einigen, welchen Film sie sehen und wohin sie zum Essen gehen wollen. Wie viel schwerer ist es, Tausende von Übeltätern dazu zu bringen, bei der praktischen Zerstörung der Weltwirtschaft zusammenzuarbeiten? Aber die „Pandemie“ schien von Anfang an inszeniert zu sein, da praktisch jedes Land der Welt in den Lockdown ging. Obwohl schon früh feststand – aber selten darüber berichtet wurde -, dass die Krankheit nur die Alten, Kranken und Fettleibigen befiel.

Es war sehr verdächtig. Die Hongkong-Grippe, die asiatische Grippe, die Schweinegrippe, die Vogelgrippe und verschiedene andere Virusinfektionen kamen und gingen, wie es Viren eben tun. Sie verbreiteten sich, forderten Opfer und verschwanden wieder. Unbequem und unangenehm, aber ein Teil des Lebens. Warum und wie wurde gerade diese Krankheit zu einer solchen Hysterie, obwohl sie nur einen kleinen und leicht isolierbaren Teil der Bevölkerung betraf? Auch wenn sie nicht im Entferntesten mit der Spanischen Grippe von 1918-19 vergleichbar ist.

Ich vermute, dass man nur sehr selten überhaupt jemanden trifft, der eine ansonsten gesunde Person kennt, die durch Covid ernsthaft geschädigt wurde. Ich habe eine Reihe von Leuten getroffen, die Covid bekommen haben; es hat sie für einen oder zwei oder drei Tage krank gemacht; jetzt sind sie so gut wie neu. Das ist die Art und Weise, wie es typischerweise bei viralen Infektionen läuft. Die Medien berichten lautstark über Infektionen, aber Infektionen sind bedeutungslos, wenn sie asymptomatisch oder trivial sind.

Es ist auch seltsam, dass diese Infektion angeblich leicht übertragbar sein soll. Sie sagten, jeder würde sich anstecken. Wenn sie keine Masken trügen und sich nicht isolierten, würden sie sterben. Aber ehrlich gesagt scheinen sich nur sehr wenige Menschen – abgesehen von älteren Menschen in Pflegeheimen – angesteckt zu haben, und bei denen, die sich angesteckt haben, verläuft die Krankheit in der Regel nur leicht. Das medizinische Personal an vorderster Front ist sicherlich nicht dezimiert worden. Es scheint sich um eine übertriebene Hysterie zu handeln, die von Opportunisten in den Medien und der Regierung erzeugt wird.

Meine Vermutung ist, dass Covid in den kommenden Jahren als einer der größten Skandale der Geschichte betrachtet werden wird. Ein großes Nichts wurde der Gesellschaft ohne guten Grund untergeschoben oder vielleicht aus ruchlosen Gründen verübt. Die Kanadier sollten sich am meisten schämen.

International Man: Gewisse kanadische Politiker haben unter dem Vorwand der Covid-Krise eine enorme Machtübernahme betrieben. Sie haben sich alle möglichen Notstandsbefugnisse eingeräumt. Was sagt das über die Natur der Politiker aus?

Doug Casey: Wer hätte gedacht, dass Kanada, das im Allgemeinen als das freundlichste und sanfteste Land angesehen wird, noch wahnsinniger als die USA und fast so wahnsinnig wie Australien werden würde. Australien verbietet nicht nur Besucher, sondern erlaubt es den Menschen nicht einmal, das Land zu verlassen. Und sie haben nicht vor, den Leuten zu erlauben, das Land für ein weiteres Jahr zu verlassen.

In Kanada ist es fast genauso verrückt. Jeder, der das Land betritt, muss für 10 Tage bis zwei Wochen auf eigene Kosten in einem staatlichen Hotel unter Quarantäne gestellt werden. Für die Einreise nach Kanada sind offenbar mindestens drei separate, teure und unbequeme Covid-Tests erforderlich, wobei sich die willkürlichen Regeln ständig ändern.

Von Justin Trudeau würde ich nichts anderes erwarten. Er ist ein klassisches Betamännchen und gleichzeitig größenwahnsinnig. Ihm fehlt der Charme, aber er hat all die schlechten Instinkte seines Vaters, Pierre Trudeau. Die schlechten Instinkte lassen mich fragen, ob die Gerüchte, dass Fidel Castro sein tatsächlicher Vater ist, wahr sind.

Die Tatsache, dass Justin gewählt wurde, sagt, dass die Öffentlichkeit tatsächlich Herrscher will, und sie bevorzugen Herrscher mit Namen. Seine einzige Qualifikation für ein hohes Amt ist, dass er aus einer politischen Familie stammt. Trotz des selbstgerechten Geschwätzes über Demokratie, das wir immer hören, ist es eine Tatsache, dass die Verwandten eines früheren Herrschers fast immer die Nase vorn haben, wenn es um ein Amt geht. Das ist überall auf der Welt so. Die Menschen mögen offenbar die Idee von Dynastien.

Es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt: Menschen, die daran interessiert sind, die physische Realität zu kontrollieren – das materielle Universum zu manipulieren, was bedeutet, Dinge zu erschaffen – und Menschen, die daran interessiert sind, andere Menschen zu kontrollieren. Es ist unvermeidlich, dass dieser Typ immer in die Politik geht. Sie sind Sozialingenieure – im Grunde genommen kriminelle Persönlichkeiten.

Unglücklicherweise für diejenigen von uns, die die Freiheit schätzen, mag es die durchschnittliche Person, wenn man ihr sagt, was sie zu tun hat. Es gibt ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Ordnung, wie künstlich auch immer. Typen wie Anthony Fauci, ein lebenslanger obskurer Hinterbänkler, sahen Covid als eine Gelegenheit, reich und berühmt zu werden.

Jetzt, wo der Covid-Betrug die Natur der Welt verändert hat, wird es sehr schwer sein, diese Leute aus den Positionen der erweiterten Macht zu vertreiben, in die sie sich selbst gebracht haben.

Das wird in Kanada genauso der Fall sein wie in den USA, jetzt, wo die Bolschewiken Washington, D.C. kontrollieren. Und sie werden diese Macht promiskuitiv nutzen. Als zum Beispiel Joe Rogan eine vernünftige und harmlose Bemerkung machte, dass junge Leute nicht überstürzt geimpft werden müssen, stürzten sich Biden und Fauci auf ihn. Aber es gibt noch schlimmere Orte als Kanada und die USA. In Deutschland riskiert man, als gefährlicher Extremist abgestempelt zu werden, wenn man Covid oder die Impfstoffe in Frage stellt.

Das „College of Physicians and Surgeons of Ontario“, ein Gremium mit staatlichen Befugnissen, hat Ärzten offiziell mit schweren Strafen gedroht, wenn sie „Anti-Impf-, Anti-Maskierungs-, Anti-Distanzierungs- oder Anti-Lockdown-Aussagen kommunizieren“ und/oder nicht unterstützten oder „unbewiesene“ Behandlungen für Covid-19 fördern. Das ist wahnsinnig und eine Verletzung grundlegender Menschenrechte sowie der Prinzipien der wissenschaftlichen Methode.

International Man: Die Gegenwehr gegen diese Maßnahmen war vernachlässigbar. Ein guter Teil der kanadischen Bevölkerung unterstützt diese – und sogar härtere Maßnahmen. Was bedeutet das?

Doug Casey: Die Kanadier haben den wohlverdienten Ruf, nett zu sein und nicht so aggressiv wie die Amerikaner. Das ist natürlich vor allem kulturell bedingt, obwohl es ein Argument für die genetische Veränderung von Menschen im Laufe der Zeit gibt, genau wie bei Hunden und Pferden. Es ist natürlich unwahrscheinlich, dass sich das nur im Laufe von ein paar hundert Jahren im Menschen niederschlägt.

Aber während des Amerikanischen Revolutionskriegs flohen viele Amerikaner nach Kanada, weil sie Veränderungen fürchteten oder pazifistisch waren, oder weil es ihnen gefiel, dass der englische König alles regierte. Sie brachten ihre konservativen Ideen mit. Vielleicht haben sich die Mems und Gene der amerikanischen Revolutionsflüchtlinge im Laufe der letzten 250 Jahre in die kanadische Bevölkerung eingeschlichen. Mit der Zeit ist alles möglich. Aber nehmen Sie nichts von dem, was ich gerade gesagt habe, ernst. Mit Ottawas aktueller Einwanderungspolitik wird Kanada in einer Generation ein anderer Ort sein. Es gibt nichts Falsches an Kanada, das 50 Millionen nigerianische Einwanderer nicht heilen könnten …

Ehrlich gesagt, habe ich eine ziemlich düstere Sicht auf die Menschen im Allgemeinen, zumindest wenn sie in einer Menschenmenge sind. Sie sortieren sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Wenn man ihnen Befehle gibt, tun sie im Allgemeinen, was man ihnen sagt. Sie verhalten sich wie geprügelte Hunde; sie werden sich ducken, sich auf den Rücken rollen und sich einnässen.

Die Kanadier sind, vielleicht aus den eben genannten Gründen, noch schlimmer als die Amerikaner, und der moralische Charakter letzterer ist sicherlich degeneriert. Andererseits ist es nicht klug, das Schicksal herauszufordern, indem man sich als moralischer Blitzableiter aufspielt. H.L. Mencken – der größte Journalist, den die USA je hervorgebracht haben, und einer ihrer größten Intellektuellen – war normalerweise sehr offen und philosophisch libertär. Aber während des Ersten und Zweiten Weltkriegs hielt er sich vorsichtshalber bedeckt.

Er erkannte, dass während einer großen Hysterie – sei es ein Krieg gegen die Deutschen oder ein Virus – die Menschen eine emotionale „Wir-gegen-die“-Haltung einnehmen. Oder ein irrationales „Du bist entweder für uns oder gegen uns“. Es ist gefährlich, sich abzugrenzen oder Gründe anzubieten, warum man einen Krieg nicht führen sollte, egal ob gegen einen realen oder eingebildeten Feind.

International Man: Was glauben Sie, passiert als nächstes in Kanada und an anderen Orten, die von Covid-Hysterikern regiert werden?

Doug Casey: Die ganze Welt ist auf dem Weg in die falsche Richtung, was die persönliche Freiheit anbelangt. Es ist nicht nur Kanada.

Kanada entpuppt sich als eines der schlimmsten Länder, aber die ganze Welt nimmt unter dem Deckmantel der Gesundheit mehr staatliche Kontrollen an. Nachdem Covid jedoch diskreditiert sein wird, wird eine ebenso gefälschte Krise in den Vordergrund treten – die globale Erwärmung/Klima-Notstand. Die Bevölkerung wird nun schon seit drei Jahrzehnten vorbereitet. Es könnte sogar noch schlimmer kommen. Anstatt nur die Menschheit zu dezimieren – was viele der Hysteriker eigentlich gerne hätten – behaupten diese gerne, die globale Erwärmung zerstöre den Planeten und töte Mutter Erde selbst. „Es ist eine Sache nach der anderen, es ist immer etwas“, wie Gilda Radners Roseanne Rosannadanna zu sagen pflegte. All das wird von „der Wissenschaft“ untermauert. All das verschafft dem Staat mehr Macht, der zufälligerweise heute fast die gesamte Wissenschaft finanziert.

Die Wissenschaft wird wahrscheinlich als nächstes die Zwangsimpfung diktieren. Abgesehen von der Nötigung ist das Problem, dass diese experimentellen Impfstoffe potenziell gefährlich sind. Wir werden vielleicht erst in einigen Jahren wissen, wie gefährlich sie sein könnten. Die inkompetenten Medien recherchieren nicht nur nicht, sondern schalten aktiv Wissenschaftler und Ärzte aus, die Gegenargumente zu denen der Behörden vorbringen. Es ist unmöglich zu wissen, was man in einer so hoch politisierten und intellektuell unehrlichen Atmosphäre glauben soll. Die am meisten verbreiteten Argumente dienen dazu, den Impfstoff zu fördern, was ebenfalls seltsam erscheint. Wenn man an den Impfstoff glaubt und ihn bekommt, sollte es eigentlich egal sein, ob jemand anderes das auch tut.

Ein größeres Problem ist, dass sich die Öffentlichkeit daran gewöhnen wird, kontrolliert zu werden. Die Pandemiephobie wird also nicht so schnell verschwinden, vor allem, wenn Covid 2.0 und Covid 3.0 erscheinen.

International Man: Wie sehen Sie die Auswirkungen auf die Rohstoffindustrie in Kanada? Was sind die Auswirkungen auf die Investitionen?

Doug Casey: Teilweise aus Angst und aus dem Wunsch heraus, das zu tun, was man ihnen sagt, zögern viele Leute in Kanada, genauso wie in den USA, zur Arbeit zu gehen. Das schließt Bergleute und Ölarbeiter ein.

Wenn sie zur Arbeit gehen, sind sie viel weniger leistungsfähig, weil das Tragen einer Maske die normale Atmung behindert – abgesehen davon, dass sie keinen Wert hat, das Virus fernzuhalten. Sich entfernen zu müssen bedeutet auch, dass man nicht mehr so arbeiten kann wie in den „Vor-Zeiten“. Viele Minen wurden auf dem Höhepunkt der Hysterie stillgelegt.

Das wurde durch den weltweiten Zusammenbruch des Flugverkehrs noch verschlimmert. Wie viele Menschen habe auch ich einen echten Fall von Flugangst entwickelt. Alle Papiere in Ordnung zu bringen, dann nicht zu wissen, ob sich die Regeln geändert haben, unter den wachsamen Augen von Stewardess Ilsa, der Wölfin der SS, eine Maske tragen zu müssen und dann auf einem langen Flug miserablen Tankstellenfraß serviert zu bekommen, ist unsympathisch. Im Übrigen sehe ich nicht, wie die Fluggesellschaften ein Comeback schaffen werden. Weder ich noch kaum ein anderer Analyst oder Finanzier hat im letzten Jahr eine Mine sehen können. Das ist nicht gut für das Rohstoffgeschäft.

Aber ich denke Folgendes: Wenn die Wirtschaft in der Großen Depression zusammenbricht, wird man Covid als Grund dafür angeben. Im Gegensatz zu Konjunktur, Steuern, Inflation, Schulden und staatlicher Regulierung. So kann Covid als eine große Verkleidung fungieren. Die Regierung und der Deep State können die Schuld für die kommenden Übel abschieben.

Das ist ziemlich clever.