Doug Casey über die Vorbereitung auf künftige Engpässe

Von Doug Casey

International Man: Die Inflation hat kürzlich den höchsten Stand seit den 1970er Jahren erreicht, da die Regierungen weltweit ihre Fiat-Währungen in rasantem Tempo entwerten. Die Lebenshaltungskosten steigen rasant an, und das wird sich wahrscheinlich noch verschlimmern.

In diesem Umfeld ist es typisch für Opportunisten in der Regierung, Preiskontrollen als fehlgeleitete Lösung einzuführen.

Glauben Sie, dass wir sie bald sehen werden?

Doug Casey: Die Regierung kontrolliert sich nie selbst. Sie versucht nur, ihre Untertanen zu kontrollieren. Ich gehe davon aus, dass der Rest dieses Jahrzehnts, was den Anstieg der Einzelhandelspreise angeht, den 1970er Jahren ähneln wird, nur dass er viel gravierender sein wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Lohn- und Preiskontrollen kommt, ist daher groß.

Man braucht sich nur die Aktionen von Richard Nixon anzusehen, der sich oft als wirtschafts- und kapitalfreundlich darstellte. Im Jahr 1971 führte er sehr strenge Lohn- und Preiskontrollen ein. Aber die Lohn- und Preiskontrollen begannen nicht mit Nixon und werden sicherlich auch nicht mit ihm enden. Die Idee, dass die Regierung ihre Untertanen kontrollieren sollte, ist Teil der nationalen DNA. Wie Baby Bush 2008 sagte: “Manchmal muss man die Prinzipien der freien Marktwirtschaft aufgeben, um das System der freien Marktwirtschaft zu retten.” Seine Aussage erinnert mich an das berühmte Zitat aus der Vietnam-Ära: “Wir mussten das Dorf zerstören, um es zu retten”.

Der Anteil der Regierung an der Wirtschaft ist heute viel größer als zu Nixons Zeiten. Und die Menschen in der Regierung sind viel linker als zu Zeiten des Nixon-Regimes vor 50 Jahren. Wenn die Demokraten im November wiedergewählt werden – wovon ich trotz des derzeitigen Vorsprungs von Trump ausgehe -, können Sie davon ausgehen, dass sie die Macht weiter in Richtung Washington zentralisieren werden.

Die Regierung als Institution ist von Natur aus unfähig, etwas zu lernen. Das erste Beispiel für Lohn- und Preiskontrollen gab es unter Kaiser Diokletian im Rom des späten dritten Jahrhunderts, als er versuchte, die Preise für alle Waren und Dienstleistungen zu regulieren, vom größten bis zum kleinsten. Dies verwandelte das Reich in einen regelrechten Polizeistaat.

Ich erwarte, dass die US-Regierung erneut Preiskontrollen einsetzen wird, um die Auswirkungen ihrer zunehmenden Entwertung der Währung zu verschleiern. Jedes Jahr werden von der Fed Billionen von Dollar an neuen Schulden aufgenommen; das Ergebnis werden steigende Preise sein. Das ist pervers, denn in einer freien Marktwirtschaft würden die Preise jedes Jahr mit dem Wachstum des Kapitals und den Verbesserungen in der Technologie sinken.

In jedem Fall werden die Menschen, wenn die Dinge anfangen, auseinanderzufallen und der Lebensstandard zu sinken, nach der Regierung schreien, um “etwas zu tun”. Und das wird sie auch. Sie denken, die Regierung sei ein Füllhorn, dabei ist sie in Wirklichkeit ein Raubtier. Der Krieg, eine einzigartige Spezialität der Regierung, wird ein weiterer wichtiger Anstoß für die Einführung von Lohn- und Preiskontrollen sein.

Wir hatten Lohn- und Preiskontrollen während des Ersten Weltkriegs und sehr ernsthafte Lohn- und Preiskontrollen während des Zweiten Weltkriegs. Sie wurden während des Korea-Konflikts und natürlich während der Amtszeit von Nixon während des Vietnamkriegs selektiv wieder eingeführt. Angesichts des sich anbahnenden Dritten Weltkriegs werden Lohn- und Preiskontrollen definitiv auf der Tagesordnung stehen.

International Man: Welche Beispiele für Preiskontrollen gibt es in der jüngeren Geschichte?

Sehen Sie irgendwelche Parallelen zu dem , was heute geschieht?

Doug Casey: Wie die Regierungen in den Tagen Diokletians feststellten, kann man nicht alles kontrollieren – selbst wenn die Wirtschaft einfach und primitiv ist. Aber bei Millionen von Inputs und Milliarden von Transaktionen täglich ist das unmöglich. Ganz abgesehen davon, dass es sowohl destruktiv als auch unmoralisch ist.

Die Inputkosten steigen unweigerlich, und die Einzelhandelspreise müssen dies widerspiegeln. Wenn die Kosten den Verkaufspreis übersteigen, wird es physisch unmöglich, die Waren zu produzieren. Die Produzenten scheitern, wenn sie versuchen, gleichzeitig zu produzieren und die Gesetze zu befolgen. Man kommt in eine Situation, in der man rechtlich gesehen alles von “Produkt X”, das man haben möchte, zum Preis Y haben kann – außer, dass es keines gibt. Während der Nixon-Kontrollen kam es zu kritischen Engpässen bei der Versorgung mit Benzin, weil die Araber den Preis für ihr Öl anhoben – aufgrund eines abwertenden Dollars -, aber die US-Raffinerien konnten den Preis für Benzin nicht erhöhen.

Der Durchschnittsbürger wird der Regierung nicht die Schuld für Engpässe und einen Rückgang seines Lebensstandards geben. Wenn er mehr für Rindfleisch bezahlt, wird er dem Metzger die Schuld geben. Wenn er mehr für Benzin zahlt, wird er Exxon die Schuld geben. Er wird nicht den eigentlichen Verursacher des Problems, die Regierung, beschuldigen, weil diese keine Produkte verkauft und behauptet, sie bekämpfe die Inflation, indem sie die bösen und gierigen Produzenten bestraft.

Eine der zusätzlichen Gefahren von Lohn- und Preiskontrollen besteht darin, dass die Menschen die Produzenten, die ihnen Waren verkaufen, mehr denn je hassen werden. Sie werden sich an die Regierung wenden und Preiskontrollen fordern, von denen sie glauben, dass sie eine Lösung darstellen. Das Ergebnis werden Schwarzmärkte sein, auf denen die Hersteller die Preiskontrollen umgehen, indem sie Dinge illegal unter dem Ladentisch zu günstigen Preisen verkaufen.

Ich beeile mich zu sagen, dass an Schwarzmärkten nichts auszusetzen ist. Schwarze Märkte sind eigentlich freie Märkte. Schwarzmärkte sind gut und notwendig, um die negativen Auswirkungen staatlicher Eingriffe zu vermeiden. Das Ergebnis wird mehr Zwietracht und soziale Unruhen sein, da sich die Menschen gegenseitig die Schuld für die höheren Preise geben und die einen die anderen bei den Behörden verpfeifen.

International Man: Was sind weitere Gefahren von Preiskontrollen?

Doug Casey: Devisenkontrollen, blockierte Währungen und inländische Lohn- und Preiskontrollen sind Folgen der Papiergeldschöpfung. Schließlich hat der Dollar, wie alles andere auch, einen Preis.

Die Regierungen versuchen in der Regel, den Preis ihrer Fiat-Währung gegenüber anderen Währungen zu kontrollieren. Das Ergebnis ist immer massive Korruption, da die Menschen versuchen, diese Kontrollen zu umgehen, um ihr Kapital zu erhalten.

Südafrika ist ein gutes Beispiel dafür. Weiße, die das sinkende Schiff verlassen wollen, haben es sehr schwer und teuer, ihr Geld aus dem Land zu bringen. Wenn sie auswandern können, dann wahrscheinlich als Bettler.

Kapitalverkehrskontrollen sind in den meisten Ländern sehr wahrscheinlich, da große Teile der Welt versuchen, sowohl ihre lokalen Fiat-Währungen als auch den Dollar zu verlassen, um Alternativen zu nutzen. Diese Alternativen könnten sogar russische Rubel oder chinesische Yuan sein, obwohl ich das bezweifle. Ich denke, der Großteil der Welt wird angesichts der US-Devisenkontrollen zu Gold oder Bitcoin wechseln. Der Yuan, der Rubel, der Euro, der Yen und das Pfund sind, wenn überhaupt, noch weniger vertrauenswürdig, und sie sind sicherlich weniger liquide als der Dollar.

In China gibt es Devisenkontrollen, die den Geldbetrag begrenzen, den die Bürger aus dem Land bringen können. Wann und wo auch immer dies geschieht, verdoppeln die Bürger ihre Bemühungen, Geld aus dem Land zu schaffen. Das Gleiche gilt für Argentinien, wo die Regierung versucht hat, den sinkenden Wert des Peso zu kontrollieren, und zwar nicht, indem sie die Druckerpresse drosselte, sondern indem sie Devisenkontrollen durchsetzte. Das hat natürlich nicht funktioniert, sondern nur den Lebensstandard gesenkt und das Leben der Argentinier in den letzten 70 Jahren miserabel gemacht. Aber Argentinien verändert sich unter Milei…

International Man: Wenn Knappheit eine so offensichtliche Folge von Preiskontrollen ist, warum setzen Regierungen sie dann immer wieder als Lösung ein?

Was sollte wirklich getan werden, um das Problem an der Wurzel zu packen?

Doug Casey: Es ist wirklich kein intellektuelles Problem, sondern ein psychologisches Problem. Die Regierungen führen diese Kontrollen manchmal aus Unwissenheit ein. Sie sind in der Regel in Wirtschaftsfragen nicht gut ausgebildet. Und oft sind sie dogmatische Sozialisten, Marxisten oder Keynesianer, denen man 2+2=5 beigebracht hat.

Aber in den meisten Fällen geht es darum, dass sie die Bevölkerung wirklich kontrollieren wollen. Die Menschen in den Regierungen sind in der Regel viel mehr an Kontrolle und daran interessiert, ihre eigenen Taschen zu füllen, als an allgemeinem Wohlstand.

Kapitalverkehrskontrollen machen es Insidern sehr viel leichter, reich zu werden, da sie von der Zentralbank jede Währung, die sie brauchen, zu einem festen Preis kaufen können, der nicht dem tatsächlichen Marktpreis entspricht.

Diese Leute – Keynesianer und Sozialisten – denken, die Wirtschaft sei wie eine Fabrik, in der sie nur einen Knopf drücken oder eine Schraube anziehen müssen, damit sie so brummt, wie sie sollte. Aber es ist nicht wie eine Fabrik oder eine Maschine. Die Wirtschaft ist eher wie ein Regenwald, in dem man, wenn man einige Elemente ausrottet und einen Teil kontrolliert oder vergiftet, den ganzen Regenwald vernichten kann. Volkswirtschaften sind von Natur aus selbstregulierende Systeme. Staatliche Eingriffe sind nie hilfreich und können zur Zerstörung des gesamten Ökosystems führen.

Was sollte also getan werden, um die Wurzel des Problems zu beseitigen?

Die Inflation wird zu 100 % von der Regierung, ihrer Zentralbank und dem Drucken von Geld verursacht. Inflation ist das Ergebnis von Fiat-Währungen, die aus dem Nichts geschaffen werden und durch nichts gedeckt sind. Das ist der Grund, warum ich die meiste Zeit meines Lebens ein Anarchokapitalist war. Die Regierung erfüllt eigentlich nur einen sehr geringen nützlichen Zweck. Da es sich im Grunde um legalisierten Zwang handelt, sollte er nur dazu dienen, Sie vor Zwang zu schützen. Sie sollte nicht dazu benutzt werden, sich in kommerzielle Transaktionen zwischen Bürgern einzumischen.

International Man: Was kann der Durchschnittsbürger tun, um sich vorzubereiten und zu schützen?

Doug Casey: Besitzen Sie Gold, das von der Inflation profitieren wird, da die Menschen versuchen werden, aus dem Dollar auszusteigen und in etwas zu investieren, das eine eigene physische Realität hat. Bitcoin ist eine weitere brauchbare Alternative.

So ernst die finanziellen und wirtschaftlichen Risiken sind, die die Regierung schafft, die politischen Risiken sind noch viel ernster. Um diese politischen Risiken zu minimieren, sollten Sie Ihr Kapital aus dem Land bringen. Es wird für Sie einfacher sein, das Land physisch zu verlassen, sollte sich das als notwendig erweisen.

Wenn Sie jedoch in den USA bleiben wollen, können Sie etwas anwenden, das mein Freund Jack Pugsley ” Die Alpha-Strategie” nannte, ein Buch, das er in den 1980er Jahren schrieb. Es ist zwar vergriffen, aber ich empfehle Ihnen dringend, sich ein Exemplar bei Amazon zu besorgen. Im Wesentlichen geht es darum, dass der beste Weg, die Inflation zu bekämpfen, darin besteht, Waren, die Sie benötigen werden, in großen Mengen zu kaufen, wenn Sie sie mit Mengenrabatten zu Sonderkonditionen bekommen können. Dann lagern Sie sie ein. Das ist bequemer, weil man sie dann immer zur Hand hat. Wenn wir hingegen ernsthafte Preiskontrollen einführen, werden Sie sie vielleicht gar nicht mehr bekommen können.

Außerdem müssen Sie, wenn sie im Preis steigen, im Gegensatz zu Investitionen keine Kapitalertragssteuern auf den Preisanstieg zahlen. Das Buch stellt einen integrierten Ansatz für das Sparen mit realen Gütern im Gegensatz zu Geld oder Investitionen vor.

Das gehört zu den umsichtigsten und praktischsten Dingen, die Sie tun können.

Anmerkung der Redaktion: Leider haben die meisten Menschen keine Ahnung, was wirklich passiert, wenn eine Regierung außer Kontrolle gerät, geschweige denn, wie man sich darauf vorbereitet…

Wie können Sie sich im Falle einer Wirtschaftskrise schützen?

