Haben sie deshalb versucht, ihn zu töten?

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist bereit, im Falle seiner Wahl im November “sofort” als Friedensvermittler im Krieg zwischen Russland und der Ukraine aufzutreten, so der ungarische Premierminister Viktor Orban in einem Brief an die EU-Staats- und Regierungschefs.

Der Brief ist an den Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, und die 26 Staats- und Regierungschefs der EU gerichtet und wurde nach Gesprächen Orbans mit Trump in den USA sowie mit den Präsidenten der Ukraine, Russlands und Chinas verfasst.

“Ich kann (…) mit Sicherheit sagen, dass er nach seinem Wahlsieg nicht bis zu seiner Amtseinführung warten wird. (Trump) wird sofort bereit sein, als Friedensvermittler zu agieren. Er hat detaillierte Pläne mit den richtigen Grundlagen dafür”, betonte der ungarische Premier in seinem Brief.

Zudem habe Trump mehrfach erklärt, dass er als US-Präsident den Krieg in Ostafrika beenden könne. Europa in 24 Stunden!

Der nationalistische Regierungschef Orban, ein langjähriger Trump-Anhänger, stattete letzte Woche Kiew, Moskau und Peking einen Überraschungsbesuch in einer Art “Friedensmission” ab, nachdem sein Land die rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernommen hatte.

In dem Brief schätzte Orban ein, dass US-Präsident Joe Biden “enorme Anstrengungen” unternehme, um im Rennen um die Präsidentschaft zu bleiben, und deutete an, dass er “nicht in der Lage sei, die gegenwärtige kriegsfreundliche US-Politik zu ändern”.

Ferner meinte Orban, dass eine mögliche Wahl Trumps das Gleichgewicht zwischen den USA und der EU in Bezug auf die wirtschaftliche Unterstützung der Ukraine verändern würde, wobei die Europäer wahrscheinlich im Nachteil wären.

“Unsere europäische Strategie im Namen der transatlantischen Einheit hat die Pro-Kriegs-Politik der USA kopiert. Bis heute haben wir keine souveräne und unabhängige europäische Strategie oder einen politischen Aktionsplan.

“Ich schlage vor, dass wir darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, diese Politik für die Zukunft fortzusetzen”, fügte er hinzu.

Orban schlug außerdem vor, “die direkten diplomatischen Kommunikationskanäle mit Russland wieder zu öffnen” und gleichzeitig hochrangige Kontakte mit Kiew aufrechtzuerhalten sowie Gespräche mit China darüber zu führen, “wie die nächste Friedenskonferenz organisiert werden kann”.