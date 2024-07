Systematische Unterdrückung der Wahrheit – Covid-Impfstoffe werden mit Krebs und Tod in Verbindung gebracht

Von Professor Angus Dalgleish

Als Onkologe bin ich nach wie vor beunruhigt über die Zahl der Krebspatienten, die mir überwiesen werden, die eine gute und wirksame Behandlung erhalten haben, dann aber einen sehr aggressiven Rückfall erleiden, obwohl sie eigentlich in Remission hätten bleiben sollen. Leider habe ich noch keinen Fall gefunden, in dem die Patienten von ihrem Hausarzt oder Krankenhaus keine Covid-Auffrischungsimpfung erhalten haben, weil sie “gefährdet” sind.

Deshalb war ich irritiert, als ich im Telegraph einen Artikel über eine Studie von Cancer Research UK las, in der behauptet wird, dass die Zahl der rauchbedingten Krebserkrankungen stark ansteigt und täglich mehr als 160 neue Fälle diagnostiziert werden.

Die Details waren spärlich, aber zwei stachen mir ins Auge. Erstens, dass es inzwischen 13 verschiedene Krebsarten gibt, die durch Rauchen verursacht werden, und zweitens, dass Brustkrebs eine davon ist. Zu den anderen gehören Leber- und Nierenkrebs. Es ist unbestritten, dass Rauchen Lungenkrebs verursacht oder dass es mindestens zehn bis 20 Jahre dauert, bis er entsteht. Oder dass 28 Prozent aller Lungenkrebsfälle bei Nichtrauchern auftreten (dies ist die Zahl aus diesem Bericht). Es stimmt auch, dass alle Krebsarten des oberen Aerodigestivtrakts durch Rauchen ausgelöst oder gefördert werden können, aber die Vorstellung, dass der Anstieg von 13 Krebsarten durch eine Zunahme des Rauchens in den letzten Jahren verursacht wird, erscheint sehr verdächtig.

Es besteht zwar kein Zweifel daran, dass wir eine explosionsartige Zunahme von Krebserkrankungen erleben, aber zu behaupten, dass dies alles auf das Rauchen zurückzuführen ist, halte ich für völlig unaufrichtig, um nicht zu sagen unwissenschaftlich! Der Anteil der Raucher an der Gesamtbevölkerung ist in den letzten zwei Jahrzehnten und darüber hinaus dramatisch zurückgegangen. Die jüngsten Daten zeigen, dass der Anteil der derzeitigen Raucher im Vereinigten Königreich im Jahr 2022 – 12,9 Prozent oder 6,4 Millionen Menschen – seit 2021, als er 13,3 Prozent der Bevölkerung betrug, und seit 2011 (als Raucher 20,2 Prozent der Bevölkerung ausmachten) um 7,3 Prozentpunkte zurückgegangen ist. Es gibt einige Hinweise darauf, dass dieser Rückgang während der Pandemie zum Stillstand gekommen sein könnte, aber es gibt keine Hinweise auf einen Anstieg.

Da ich neugierig bin, stelle ich mir die Frage, ob noch etwas anderes im Spiel ist.

Zunächst einmal habe ich einen Anstieg der Krebsfälle vorausgesagt, als die Abriegelung eingeführt wurde. Ich habe wiederholt davor gewarnt, dass der Preis, der in Form von verzögerten Krebsdiagnosen zu zahlen ist, allein schon deshalb die Einführung dieser katastrophalen politischen Reaktion auf Covid nicht rechtfertigen kann. Zweitens gibt es mehrere Studien, die genau dieses Thema untersuchen und zu dem Schluss kommen, dass der Anstieg der Krebserkrankungen nach der Einführung der Covid-Impfstoffe deutlicher zu beobachten war.

Australien ist ein Land, auf das diese Ergebnisse zutreffen. Es ist auch das erste westliche Land, das eine Kommission zur Untersuchung unerwarteter Todesfälle eingesetzt hat – eine Kommission, zu der ich kürzlich eingeladen wurde, um Beweise vorzulegen.

Es darf nicht übersehen werden, dass die übermäßigen Todesfälle in Australien nicht während der Impfung auftraten, die in einem so sonnenverwöhnten und mit Vitamin D3 angereicherten Land in der Tat sehr harmlos war! Nein, die übermäßigen Todesfälle begannen, wie im Rest der Welt, erst nach der Einführung des Impfstoffs und beschleunigten sich nach der dritten und den folgenden völlig unnötigen Auffrischungsimpfungen.

Die besten unverfälschten Daten, die zu diesem Thema veröffentlicht wurden und die ich bereits kommentiert habe, stammen aus Japan. Sie wurden nach eingehender Prüfung durch Fachkollegen in der medizinischen Fachzeitschrift Cureus veröffentlicht. Sie zeigen eine deutliche Zunahme aller Krebsarten, wobei die Zunahme eindeutig mit den Boostern in Verbindung steht.

Diese Arbeit und ihre Berichterstattung wurden anschließend von der Nachrichtenagentur Reuters aggressiv angegriffen. Infolgedessen wurde die Studie zurückgezogen. Reuters ist Teil der Trusted News Initiative (TNI) [sic], die unbequeme Fakten unterdrücken soll – die heutige Inkarnation von Orwells Wahrheitsministerium von 1984. TNI ist eine von der BBC gegründete Zusammenarbeit der weltweit führenden Medienunternehmen, zu der auch die Europäische Rundfunkunion und NHK (Japan), wichtige Nachrichtenagenturen wie Associated Press und Reuters sowie die größten Technologieunternehmen wie Google, Meta und Microsoft gehören. “Die Mitglieder der Trusted News Initiative arbeiten zusammen, um das Vertrauen des Publikums zu stärken und Lösungen für die Herausforderungen der Desinformation zu finden”, erklärt die BBC stolz. Durch die Einbeziehung von Medienorganisationen und Social-Media-Plattformen ist es das weltweit einzige Forum seiner Art, das sich mit Desinformation in Echtzeit auseinandersetzt.

Oder anders ausgedrückt, ein Forum zur sofortigen Unterdrückung unbequemer Fakten.

Mir wurde das Protokoll der Rücknahme gezeigt und ich habe es gelesen – der Austausch zwischen Reuters, den Redakteuren von Cureus und den Autoren, über den The Defender hier berichtet. Es ist eine absolute Schande, dass eine solche Zensur harter Daten immer noch im Gange ist. Es zeigt und unterstreicht die Anzahl der Arbeiten, die die Wahrheit berichtet haben und dann zum Rückzug gezwungen wurden. Ich erinnere an die Studie über die Autopsien von Covid-Impfstoffen im Lancet , in der festgestellt wurde, dass 74 % der untersuchten Todesfälle durch den Impfstoff verursacht wurden. Die Studie wurde innerhalb von 24 Stunden entfernt. Es gibt noch viele andere.

Ein Team der US National Institutes of Health, der Pharmaindustrie und anderer bezahlter Lügner muss die Literatur durchforsten und dann im Grunde die Herausgeber und Zeitschriften erpressen, damit sie die Wahrheit zurückziehen. Sie fragen sich vielleicht, warum das von mir herausgegebene Buch Der Tod der Wissenschaft diesen Namen trägt. Hier haben Sie die Antwort.

Wegen dieser hartnäckigen und fast sofortigen Unterdrückung und der unaufrichtigen Theorien wie dem Krebsbericht des Telegraph ist es äußerst wichtig, Sie auf die neueste, sehr wichtige Studie aus Italien über Todesfälle aller Art während der Covid-19-Impfung in einer italienischen Provinz aufmerksam zu machen, bevor auch sie zurückgezogen wird.

Die Studie kann in diesem Fall auch auf der Website von Dr. Peter McCullough eingesehen werden. Ich gehe davon aus, dass die Studie nicht lange im Druck bleiben wird, weil die Beweise so eindeutig sind: Sie zeigt, dass die Todesfälle in dieser klar definierten Population absolut mit der Anzahl der verabreichten Impfstoffe zusammenhängen. Außerdem wird festgestellt, dass die Sterblichkeitsrate bei Ungeimpften um das 1,37-fache niedriger ist als bei Geimpften und dass die Zahl der Todesfälle mit jeder Impfung deutlich ansteigt, was sich mit der japanischen Studie deckt.

Die “bescheidene” Schlussfolgerung ist, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass die Impfstoffe Leben gerettet haben! Im Gegenteil: Die Impfstoffe kosten Leben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die überzähligen Todesfälle vollständig mit den Impfstoffdosen korrelieren und nichts anderes. Dies muss wirklich hervorgehoben werden, da dies ein weiterer Beweis in einer langen Reihe von inzwischen zurückgezogenen Arbeiten ist.

Die einzigen Arbeiten, die in Bezug auf Covid zurückgezogen werden sollten, sind all jene in Nature, Lancet usw., die wirklich Propaganda waren und nichts anderes.

Zurück zu der Behauptung des Telegraph, dass alle Krebsarten jetzt durch Rauchen verursacht werden. Dies reiht sich sicherlich in die schwachsinnigen Äußerungen des Mannes ein, den wir anscheinend dazu verdammt sind, unseren Chief Medical Officer, Sir Chris Whitty, zu haben, der meinte, dass die übermäßigen Todesfälle bei jungen Erwachsenen darauf zurückzuführen seien, dass sie während des Lockdowns keine Statine einnehmen konnten. Fakt eins, Sir Chris: Die unerwartete Spitze war bei Menschen unter 50 Jahren zu verzeichnen. Tatsache zwei, Sir Chris: Man muss mindestens 55-60 Jahre alt sein, um Statine zu bekommen!

Nach dem enormen Erfolg, den er damit hatte, uns unnötig einzusperren, die NHS-Dienste für alles andere als Covid zu zerstören (woran fast ausschließlich sehr alte Patienten starben), die Bildung, die Karriere und die geistige Gesundheit von Kindern zu zerstören, ganz zu schweigen von der Zerstörung der gesamten Wirtschaft für Jahrzehnte, wurde Sir Chris’ ehemaliger Kollege Sir Patrick Vallance zum Wissenschaftsminister ernannt und erhielt obendrein einen Adelstitel.

Ich kann nur vermuten, dass Sir Keir Starmer mein Buch “Der Tod der Wissenschaft” gelesen hat und damit fortfahren will, die Wissenschaft und damit die Bevölkerung zu zerstören.