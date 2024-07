WEF-Berater: Trumps Wiederwahl wird “letzter Todesstoß” für die “Weltordnung” sein

Ein führender Berater des Weltwirtschaftsforums (WEF) hat davor gewarnt, dass die Wiederwahl von Präsident Donald Trump im November die sogenannte “globale Ordnung” zerstören werde.

Yuval Noah Harari, einer der Vordenker der WEF-Agenda, hat vor der “sehr wahrscheinlichen” Möglichkeit gewarnt, dass Trump dieses Jahr die Wiederwahl gewinnt.

Sollte es Trump gelingen, das Weiße Haus zurückzuerobern, wäre dies laut Harari der “Todesstoss” für die “Weltordnung”.

Harari, der auch als “Agenda Contributor” des WEF gelistet ist, äußerte diese Warnung kürzlich in einem Interview.

Das Interview wurde vor dem jüngsten Attentat auf Trump am vergangenen Wochenende aufgezeichnet.

Trump wurde bei einer Kundgebung in Pennsylvania ins Ohr geschossen, als ein bewaffneter Mann auf ein nahegelegenes Dach kletterte und das Feuer auf den 45. Präsidenten eröffnete, während dieser zu seinen Anhängern sprach.

Die Analyse des Schusswechsels zeigt, dass Trump nur knapp überlebte, weil er seinen Kopf in den Nacken legte, als der Schütze abdrückte, so dass die Kugel seinen Schädel nur knapp verfehlte.

Das Attentat auf Trump kam nach einer zunehmend aggressiven Rhetorik seiner Kritiker.

Während des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums (WEF) Anfang des Jahres in Davos, Schweiz, äußerten sich mehrere Globalisten besorgt über die mögliche Wiederwahl von Donald Trump.

Wie Slay News berichtete, forderten die WEF-Mitglieder die Staats- und Regierungschefs der Welt sogar auf, ihre Volkswirtschaften vor der Wahl “Trump-sicher” zu machen.

Während des Interviews wurde Harari gefragt, ob er “besorgt sei, dass Trump wiedergewählt werden könnte”.

“Ich halte das für sehr wahrscheinlich”, antwortete Harari.

“Und wenn das passiert, dann ist das wahrscheinlich so etwas wie der Todesstoß für das, was von der Weltordnung noch übrig ist.

“Und er sagt es offen.

“Es sollte klar sein, dass viele dieser Politiker ein falsches, binäres Weltbild haben.

“Als ob man sich zwischen Patriotismus und Globalismus entscheiden müsste – zwischen der Loyalität zu seiner Nation und der Loyalität zu einer Art – ich weiß nicht – Weltregierung oder was auch immer”.

