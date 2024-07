Lawrow möchte Schaffung einer gerechteren Weltordnung

Russlands Außenminister Sergey Lavrov hat in einer umfassenden Erklärung die Rolle der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten bei der Behinderung internationaler Zusammenarbeit und der Schaffung einer gerechteren Weltordnung kritisiert. Er betonte die Notwendigkeit, die Ursachen der aktuellen Krise in Europa zu beseitigen, forderte Reformen in globalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen sowie Veränderungen in der Struktur und Arbeitsweise der Vereinten Nationen. Lavrov stellte auch Russlands Bereitschaft zu Verhandlungen über Frieden in der Ukraine und eine stabile Sicherheitsarchitektur in Europa heraus, wies jedoch auf die Notwendigkeit von Sicherheitsgarantien hin.

Sergey Lavrov:

“Die Handlungen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten behindern die internationale Zusammenarbeit und die Schaffung einer gerechteren Welt.

Sie haben Länder und Regionen als Geiseln genommen, verhindern, dass Nationen ihre in der UN-Charta verankerten souveränen Rechte wahrnehmen, und stören deren wichtige gemeinsame Bemühungen zur Beilegung von Konflikten im Nahen Osten, in Afrika und anderen Regionen, zur Verringerung der globalen Ungleichheit und zur Bekämpfung von Terrorismus, Drogenkriminalität, Hunger und Krankheiten.

Ich bin zuversichtlich, dass sich diese Situation ändern kann, wenn es guten Willen gibt.

Um die Umsetzung eines negativen Szenarios zu stoppen, möchten wir eine Reihe von Schritten zur Wiederherstellung des Vertrauens und zur Stabilisierung der internationalen Lage vorschlagen:

Die Ursachen der anhaltenden Krise in Europa müssen ein, für alle Mal beseitigt werden.

Die Bedingungen für die Wiederherstellung eines stabilen Friedens in der Ukraine wurden von Präsident Wladimir Putin dargelegt. Es besteht keine Notwendigkeit, sie zu wiederholen.

Eine politische und diplomatische Lösung sollte durch praktische Schritte ergänzt werden, die im Westen und in der euro-atlantischen Gemeinschaft unternommen werden müssen, um Bedrohungen für die Russische Föderation zu beseitigen.

Die Koordinierung gegenseitiger Garantien und Vereinbarungen sollte auf der Anerkennung der neuen geostrategischen Realitäten auf dem eurasischen Kontinent basieren, wo sich eine kontinentale Architektur der wirklich gleichen und unteilbaren Sicherheit herausbildet.

Europa läuft Gefahr, hinter diesem objektiven historischen Prozess zurückzubleiben. Wir sind bereit, ein Interessensgleichgewicht zu diskutieren.

Die Wiederherstellung des regionalen und globalen Kräftegleichgewichts sollte von aktiven Bemühungen zur Beseitigung von Ungerechtigkeiten in der globalen Wirtschaft begleitet werden.

Es darf kein Monopol in der monetären und finanziellen Regulierung, im Handel und in den Technologien geben.

Diese Meinung wird von der überwiegenden Mehrheit der internationalen Gemeinschaft geteilt.

Es ist notwendig, die Bretton-Woods-Institutionen und die WTO so schnell wie möglich zu reformieren, damit ihre Arbeitsweise das reale Gewicht der nicht-westlichen Wachstums- und Entwicklungszentren widerspiegelt.

Wesentliche Änderungen sind in anderen Institutionen der globalen Governance notwendig, wenn wir wollen, dass sie zum Nutzen aller arbeiten.

Dies betrifft in erster Linie die Vereinten Nationen, die trotz aller Widrigkeiten das Symbol des Multilateralismus bleiben, mit einzigartiger und universeller Legitimität und allgemein anerkannten umfassenden Kompetenzen.

Ein wichtiger Schritt zur Wiederherstellung der Wirksamkeit der UN wäre die Bestätigung aller Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung zu den Prinzipien der UN-Charta, nicht selektiv, sondern in ihrer Gesamtheit und als Ganzes.

Die Form dieser Bestätigung kann gemeinsam diskutiert werden.

Die Gruppe der Freunde zur Verteidigung der UN-Charta, die auf Initiative Venezuelas gegründet wurde, leistet in dieser Hinsicht viel. Wir laden alle Länder ein, die an die Priorität des Völkerrechts glauben, sich ihren Bemühungen anzuschließen.

Das zentrale Element der UN-Reform sollte die Neugestaltung des UN-Sicherheitsrates sein, obwohl dies allein die Effizienz nicht fördern wird, ohne eine grundlegende Einigung der ständigen Mitglieder über seine Arbeitsmethoden.

Dies darf jedoch nicht die zwingende Beseitigung der geografischen und geopolitischen Ungleichgewichte im Sicherheitsrat behindern, der eindeutig zu viele Vertreter des kollektiven Westens hat.

Ein dringend notwendiger Schritt ist die Erreichung eines möglichst breiten Konsenses über die konkreten Parameter der Reform, die die Vertretung Asiens, Afrikas und Lateinamerikas erhöhen sollte.

Die Personalpolitik des UN-Sekretariats sollte ebenfalls geändert werden, um die Dominanz westlicher Staatsbürger in den administrativen UN-Organen zu beenden.

Der UN-Generalsekretär und sein Personal müssen den Prinzipien der Unparteilichkeit und Neutralität, wie sie in Artikel 100 der UN-Charta festgelegt sind, treu und ohne Ausnahmen nachkommen, wie wir Sie immer wieder daran erinnern.

Die Stärkung der Grundlagen der Multipolarität sollte nicht nur von der UN, sondern auch von anderen internationalen Organisationen, einschließlich der Gruppe der Zwanzig, in der alle Länder der globalen Mehrheit und des Westens vertreten sind, gefördert werden.

Das Mandat der G20 ist auf die Diskussion wirtschaftlicher und entwicklungsbezogener Fragen beschränkt, und es ist wichtig, den sachlichen Dialog an diesem Ort vor populistischen Versuchen zu schützen, geopolitische Themen auf ihre Agenda zu setzen. Dies könnte diese nützliche Plattform zerstören.

BRICS und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der Entwicklung einer gerechten multilateralen Welt, die auf den Prinzipien der UN-Charta basiert.

Ihre Mitgliedstaaten repräsentieren verschiedene Regionen und Zivilisationen, deren Interaktion auf Gleichheit, gegenseitigem Respekt, Konsens und gegenseitig akzeptierten Kompromissen beruht, was der goldene Standard der multilateralen Zusammenarbeit zwischen großen Mächten ist.

Regionale Zusammenschlüsse haben praktische Bedeutung für die Entwicklung der Multipolarität, einschließlich der GUS, der OVKS, der EAWU, der ASEAN, des Golf-Kooperationsrats (GCC), der Arabischen Liga, der Afrikanischen Union und der CELAC.

Wir halten es für wichtig, vielfältige Verbindungen zwischen diesen Zusammenschlüssen zu entwickeln, einschließlich der Nutzung des UN-Potenzials.

Russland wird eines der nächsten Treffen während seiner Sicherheitsratspräsidentschaft der Interaktion zwischen der UN und eurasischen regionalen Organisationen widmen.”

Auszug aus der Erklärung des russischen Außenministers Sergej Lawrow während der Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur multilateralen Zusammenarbeit im Interesse einer gerechteren, demokratischeren und nachhaltigeren Weltordnung, New York, 16. Juli 2024. Quelle: Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Russischen Föderation