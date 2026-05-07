Doug Casey über Energie-Lockdowns und die neue Ära staatlicher Kontrolle

Von Doug Casey

International Man: Die Regierungen haben während der Corona-Pandemie gelernt, dass die Bevölkerung außergewöhnliche Einschränkungen toleriert, wenn diese als Notfallmaßnahme verkauft werden. Könnte eine Energiekrise zum nächsten Vorwand für Maßnahmen im Stil von Lockdowns werden?

Doug Casey: Wir stehen vor etwas viel Schlimmerem als einem weiteren Lockdown, so schlimm dieser auch war. Die große Frage ist, ob wir uns derzeit im Dritten Weltkrieg befinden. Ich glaube, das ist der Fall. Die USA haben ihr Militärbudget um 50 % erhöht und drängen die Europäer, ihre Militärausgaben zu verdoppeln. Der Krieg in der Ukraine dauert an, und die Europäer wollen ihn weiter eskalieren. Ich glaube auch nicht, dass der aktuelle Brennpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit, der Krieg zwischen den USA/Israel und dem Iran, bald enden wird. Er wird sich noch viele Monate oder sogar Jahre hinziehen. Und wenn die Amerikaner oder Israelis die Iraner zu sehr unter Druck setzen – was wahrscheinlich ist –, könnten die Iraner nicht nur mit Drohnen- und Raketenangriffen in der Region reagieren, sondern mit einem umfassenden Cyberkrieg. Da die Welt auf Computern läuft, könnte das genauso verheerend sein wie ein Atomkrieg.

Im Moment konzentriert sich der Krieg darauf, die Energieversorgung im Nahen Osten zu zerstören oder zu stören. Aber das kann unmöglich so bleiben. Das liegt daran, dass Asien – also zwei Drittel der Weltbevölkerung – vollständig von Petrochemikalien aus dem Persischen Golf abhängig ist. Sie können nicht tatenlos zusehen, wie der Krieg ihre Volkswirtschaften zerstört.

Die Antwort auf die Frage lautet also: Ja, Sie sollten sich auf schwere Energieknappheit einstellen. Wir haben bereits Anzeichen dafür gesehen: vier Tage Arbeitswoche im öffentlichen Dienst, Reisebeschränkungen, Fernunterricht, geplante Stromabschaltungen und Flugausfälle. Auf den Philippinen, in Sri Lanka, Bangladesch, Pakistan und Vietnam gibt es bereits Treibstoffrationierungen. Die USA liefern Notfall-Benzin und -Diesel nach Australien, dessen grüne Regierung es idiotischerweise unmöglich gemacht hat, dass das Land selbst welche raffiniert.

Napoleon sagte einmal zu Recht, dass im Krieg das Psychologische zum Physischen wie drei zu eins steht. Wenn also die westliche Bevölkerung ausreichend propagandistisch beeinflusst wird, kann sie vermutlich immense Schäden verkraften. Aber sie sollte nicht gegen die Iraner, die Chinesen oder andere weitgehend imaginäre Feinde kämpfen. Die wahren Übeltäter in diesem Szenario sind westliche Staats- und Regierungschefs, insbesondere in den USA. Natürlich sind die meisten Staats- und Regierungschefs der Welt Soziopathen; ich unterstütze die Mullahs ganz sicher nicht. Aber im Moment sind unsere Führer im Westen die aggressivsten und bösartigsten Übeltäter.

International Man: Wenn der Krieg zwischen dem Iran und den USA/Israel weiterhin die Straße von Hormus blockiert, werden die asiatischen Volkswirtschaften einen schweren Energieschock erleben.

Glauben Sie, dass Regierungen diese Krise nutzen werden, um vorübergehende Rationierungsmaßnahmen zu verhängen, oder stehen uns dauerhafte Energiekontrollen und eine gesteuert Knappheit bevor?

Doug Casey: Wann immer Regierungen Kontrollen oder Beschränkungen verhängen, werden diese stets als „vorübergehend“ dargestellt. Mehr denn je ist die Welt von Energie abhängig.

Wenn man die Energieversorgung ausreichend einschränkt, könnte die derzeitige Weltordnung, ja die Zivilisation selbst, zusammenbrechen. Regierungen greifen bekanntermaßen gerne auf Preiskontrollen zurück, um Energie zu rationieren, anstatt dies dem Markt zu überlassen, indem sie zulassen, dass die Preise auf das zur Rationierung der Vorräte notwendige Niveau steigen. Preiskontrollen erfordern unweigerlich neue Bürokratien und führen zu massiver Korruption, da die Menschen versuchen, die Regeln zu umgehen. Regierungen neigen dazu, die schlechtesten Lösungen für die Probleme zu finden, die sie selbst verursacht haben.

Im Laufe der Geschichte war Krieg ein wichtiger Motor für die Ausdehnung des Staates. Wie Randolf Bourne sagte: Krieg ist die Gesundheit des Staates. Wenn der Staat wächst, schrumpft die persönliche Freiheit. Vor allem für diejenigen, die nicht bereits reich sind und über gute politische Verbindungen verfügen. Die nächsten fünf oder zehn Jahre werden ziemlich düster werden.

Die Gefahren dieser Energiekrise werden durch die weltweite finanzielle und wirtschaftliche Instabilität erheblich verschärft. Wir beobachten seit Jahren die Möglichkeit dessen, was ich die „Große Depression“ nenne. Es besteht jede Chance, dass dieser Krieg uns über die Kante stürzen wird.

International Man: Wie sollten Anleger über eine Welt denken, in der Regierungen im Namen der „Energiesicherheit“ Reisen einschränken, Homeoffice vorschreiben, Schulen schließen oder Treibstoff rationieren können?

Doug Casey: Idealerweise sollten Sie sich so positionieren, dass Sie autark sind. Es ist derzeit keine gute Zeit, in oder in der Nähe einer Großstadt zu leben. Sie sollten Ihr Portfolio so aufstellen, dass Sie Unternehmen halten, die von Energieknappheit und monetärer Instabilität profitieren können. Die gute Nachricht ist, dass Energie- und Bergbauaktien nach wie vor sehr günstig sind, sicherlich im Vergleich zu anderen Anlagen.

Ich predige das hier schon seit Jahren, und die Ergebnisse waren hervorragend. Aber der Trend hält weiterhin an.

International Man: Welche Länder oder Regionen sind am anfälligsten für Energieengpässe, und welche Orte bieten nach wie vor die besten Aussichten auf persönliche Freiheit, zuverlässige Stromversorgung und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit?

Doug Casey: Man möchte sicherlich nicht in der Nähe eines Kriegsgebiets sein. Das schließt einen Großteil Europas und des Nahen Ostens aus. Insbesondere Dubai wird große Probleme bekommen, solange dieser Krieg andauert. Nicht nur wegen der physischen Gefahr, sondern auch, weil Regierungen überall unter dem falschen Vorwand der „nationalen Sicherheit“ die persönlichen Freiheiten einschränken. Ich bin ziemlich zufrieden mit meinen großen Investitionen in Argentinien und Uruguay. In der Pazifikregion gefällt mir Neuseeland nach wie vor.

International Man: Welche praktischen Schritte sollte jemand, der nicht durch Rationierungen, digitale Ausweise, CO2-Grenzen oder Notverordnungen in die Falle geraten will, jetzt unternehmen?

Doug Casey: Jeder sollte einen guten Vorrat an kleinen Gold- und Silbermünzen haben, die privat gegen Bargeld gekauft wurden. Es ist sinnvoll, eine Vorratskammer voller langlebiger Lebensmittel zu haben. Ausreichende Waffen. Viel Tabak und Alkohol, die unbegrenzt haltbar sind. Es ist eine schlechte Idee, eine Wohnung in einem städtischen Gebiet zu besitzen, sei es als Investition oder als Wohnsitz.

Aber das Positive daran ist: In den letzten 50 Jahren sah es schon mehrfach düster aus. Und jedes Mal hat sich die Gesellschaft wieder erholt und ist zu Größerem und Besserem aufgebrochen. Hoffentlich wird das auch dieses Mal so sein, obwohl ich mein Leben nicht darauf ausrichten würde. Vergessen Sie nicht, dass Ray Kurzweils Vorhersagen über die Singularität kurz bevorstehen. Wenn wir die bevorstehende schwierige Phase überstehen, könnte das Leben auf diesem Planeten besser sein als je zuvor.

Hoffen wir es. Aber denken Sie daran: Hoffnung ist keine Strategie für Wohlstand oder gar Überleben.

Anmerkung der Redaktion: Dieser sprunghafte Anstieg der Energiepreise ist keine vorübergehende Störung. Er ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass sich die finanziellen und politischen Risse weiter vertiefen – und dass die Amerikaner bald mit einer weitreichenderen wirtschaftlichen Abrechnung konfrontiert sein könnten.