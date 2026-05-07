Es scheint, dass kein Herrscher der Welt die Realität akzeptieren kann oder sich ihrer überhaupt bewusst ist

Paul Craig Roberts

Trump und Netanjahu sind nicht die einzigen Politiker, die sich in einen Krieg verstrickt haben, der ihnen bei Wahlen schadet. Die beiden sind nicht nur in ihrem Zweck, sondern auch in ihrer Dummheit eng miteinander verbunden. Beide haben ihre militärische Stärke überschätzt und die des Iran unterschätzt. Hätte sich der Iran an sein Versprechen gehalten und nicht einem Waffenstillstand auf Bitten Israels und Washingtons zugestimmt, wäre Irans Sieg vollständig gewesen. Stattdessen sieht sich der Iran nun mit einer möglichen Wiederaufnahme eines Krieges konfrontiert, den er fast gewonnen hatte.

Doch leider setzte sich erneut schlechtes Urteilsvermögen im Iran durch, und wir stehen vor einem schwelenden Krieg, aus dem es für Trump und Netanjahu keinen einfachen „Sieg“-Ausweg gibt, da beide im Herbst vor Wahlen stehen.

Auch Putin steht vor Wahlen – nicht für sich selbst, sondern für die Duma, also das gesetzgebende Organ. Wenn ich mich recht erinnere, funktioniert das russische System so, dass die Partei oder Koalition, die die Wahl gewinnt, die Minister in der Regierung bestimmt, der der Präsident vorsteht. Derzeit liegt Putins Partei „Einiges Russland“ laut Umfragen auf dem gleichen Unterstützungsniveau wie die Kommunistische Partei, was auf Putins endlosen Krieg und die Unterstützung der 20-prozentigen Zinspolitik seiner Zentralbank zurückzuführen ist.

Die Russische Kommunistische Partei ist heute nicht mehr im ursprünglichen Sinne kommunistisch. Was ihr zugutekommt, sind, denke ich, zwei Dinge: Erstens erinnern sich die Russen daran, dass kommunistische Führer wie Lenin und Stalin entschlossen waren und Demütigungen durch den Westen nicht akzeptierten, wie es Putin angeblich tut. Zweitens schützt die Kommunistische Partei nicht milliardenschwere Oligarchen und unterstützt keine Zinssätze von 20 %, die es Oligarchen ermöglichen, die russische Wirtschaft zu monopolisieren, indem sie weniger kapitalisierte Unternehmen verdrängen. Es ist durchaus möglich, dass die Kommunistische Partei Privateigentum und eine Marktwirtschaft akzeptiert hat und die russische Bevölkerung besser vertreten könnte als „Einiges Russland“.

Gilbert Doctorow, ein Russland-Experte, der genau hinsieht, weist seit einiger Zeit darauf hin, dass denkende Menschen in Russland Putins Wirtschafts- und Kriegspolitik zunehmend infrage stellen. Die russische Nachrichtenanalyse in Wladimir Solowjows Fernsehprogramm stellt seit Wochen den sich ausweitenden und nicht endenden Konflikt in der Ukraine sowie die Politik der russischen Zentralbank infrage, die milliardenschwere Oligarchen gegenüber der Mehrheit der Wirtschaftsakteure bevorzugt.

Am 5. Mai berichtet Doctorow, dass Solowjows Sendung plötzlich „mehrere Tage hintereinander durch alte oder neue Filme ersetzt“ wurde. Es scheint, dass Solowjow Wahrheiten zugelassen hat, die Putin nicht akzeptieren konnte. Die andere bedeutende Fernsehsendung des russisch-amerikanischen Moderators Dimitri Simes wurde bislang noch nicht unterdrückt.

Doctorow stellt – wie auch ich und John Helmer – die richtigen Fragen. Selenskyj, Washingtons „starker Mann“ in der Ukraine, erklärte, dass seine Kräfte beabsichtigen, Moskaus Siegesfeier über Nazideutschland mit Drohnen anzugreifen. Putins Reaktion war die Warnung an Kiew, dass Russland im Falle eines Angriffs das Zentrum Kiews massiv bombardieren werde.

Warum, so fragt Doctorow, muss Putin erst warten, bis Selenskyj tatsächlich angreift, bevor er reagiert? Putin weiß, dass amerikanisch-ukrainische Raketen Moskau erreichen können. Warum setzt er die Siegesparade einem solchen Risiko aus? Eine größere Demütigung für Russland ist kaum vorstellbar.

„Warum muss Putin auf einen ukrainischen Angriff auf die Parade warten, der mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche Verluste unter den teilnehmenden Militärs sowie möglicherweise unter offiziellen Vertretern und eingeladenen ausländischen Gästen wie dem slowakischen Premierminister Robert Fico verursachen wird, der sich zusammen mit Präsident Putin auf der Tribüne befinden wird? Sollte Selenskyjs Drohung nicht ausreichen, damit Russland sofort einen verheerenden Raketenangriff auf Kiew startet? Wenn Putin ein Mann der Tat wäre, ein echter Oberbefehlshaber, dann würde er genau das tun.“

Einmal mehr zeige sich Putin als schwach und unfähig, Russland zu führen.

Der Erfolg israelisch-amerikanischer Waffen beruhe ausschließlich auf der Schwäche des Willens und Denkens ihrer Gegner.

Bis zum Iran habe sich Israel-Amerika durchgesetzt, weil seine Gegner nicht in der Lage gewesen seien, die dahinterstehende Agenda zu verstehen. Die völlige Unfähigkeit, die Realität zu erkennen, mit der Russland konfrontiert ist, sei im Kreml institutionalisiert.

John Helmer berichtet, dass Putins Hoffnungen weiterhin die Realität überlagern. Außenminister Lawrow beginne im Gegensatz zu Putin allmählich, die Realität zu erkennen. In Bezug auf Hoffnungen auf eine Lösung des Ukraine-Konflikts erklärte Lawrow:

„Bisher ist die Realität genau das Gegenteil: Neue Sanktionen werden gegen Russland verhängt, ein ‚Krieg‘ gegen russische Tanker auf hoher See wird unter Verletzung der UN-Seerechtskonvention geführt. Sie [Washington] versuchen, Indien und andere Partner daran zu hindern, günstige russische Energieressourcen zu kaufen (Europa ist längst ausgeschlossen), und zwingen sie stattdessen, teures US-LNG zu erwerben. Das bedeutet, dass sich die Amerikaner das Ziel gesetzt haben, wirtschaftliche Dominanz zu erreichen. Darüber hinaus sehen wir trotz angeblicher Vorschläge in Bezug auf die Ukraine keine positive Zukunft im wirtschaftlichen Bereich.“

Lawrow nähert sich damit fast der Erkenntnis der sogenannten Wolfowitz-Doktrin und ihrer Bedeutung. Putin hingegen scheint dies nicht zu begreifen, weshalb er weiterhin auf Verhandlungen setzt.

Wie ich in meinen Artikeln und Interviews betont habe: Solange die Wolfowitz-Doktrin amerikanischer Hegemonie die außenpolitische Agenda der USA bestimmt und die zionistische Vision eines Großisraels die Politik Israels prägt, sind Verhandlungen sinnlos.