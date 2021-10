Doug Casey über Insiderhandel… Warum Politiker das können und Sie nicht

Von Douglas Robert Casey: Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, Spekulant und der Gründer und Vorsitzende von Casey Research. Er beschreibt sich selbst als Anarchokapitalist, der von den Werken der Schriftstellerin Ayn Rand beeinflusst ist. Caseys Buch Crisis Investing aus dem Jahr 1979 stand 1980 knapp 29 Wochen in Folge auf Platz 1 der New York Times Non-Fiction-Bestsellerliste. Es war das meistverkaufte Finanzbuch des Jahres 1980 mit 438’640 verkauften Exemplaren.

Internationaler Mensch: Was genau ist Insiderhandel? Ist er von Natur aus unethisch?

Doug Casey: Der Begriff Insiderhandel ist nebulös und so offen für willkürliche Interpretationen wie die Abgabenordnung. Eine kurze Definition lautet: Handel mit wesentlichen, nicht öffentlichen Informationen. Das hört sich einfach an, aber im weitesten Sinne bedeutet es, dass man ein potenzieller Krimineller ist, wenn man versucht, von der Erforschung eines Unternehmens über seine öffentlichen Erklärungen hinaus zu profitieren.

Ist die Nutzung von Insiderinformationen ethisch vertretbar? Die Regierung sagt: „Nein!“ Ich sage: „Auf jeden Fall, wenn die Daten ehrlich erlangt wurden und durch ihre Weitergabe oder Verwendung kein Vertrauensbruch begangen wird.“ Das ganze Konzept der Insider-Informationen ist eine schwebende Abstraktion, der Traum eines Hexenjägers und eine Goldgrube für Regierungsanwälte, die auf Skalps aus sind.

Wenn die SEC jemanden strafrechtlich verfolgt, können die Anwaltskosten für die Verteidigung Millionen von Dollar betragen. Und wie bei den meisten aufsichtsrechtlichen Vorschriften kommen Konzepte wie Ethik, Gerechtigkeit und Eigentumsrechte nicht einmal in Betracht. Stattdessen geht es um willkürliche Gesetzmäßigkeiten.

Ob jemand wegen Insiderhandel belangt wird, hängt weitgehend davon ab, wer er ist. Ein unbedarfter Forscher und ein mächtiger Regierungsbeamter werden in der Regel sehr unterschiedlich behandelt. Es ist auch eine Frage der Psychologie und der Motive des Staatsanwalts. Insiderhandel ist in der Regel keine Straftat, die von aufstrebenden Staatsanwälten auf kafkaeske Art und Weise verfolgt werden kann.

Insiderhandel sollte bestenfalls die Grundlage für eine Schadensersatzklage eines Unternehmens sein, wenn ein Vorstandsmitglied ein Vertrauen missbraucht. Es sollte keine Straftat sein, die vom Staat verfolgt wird.

Bei jedem ethischen Problem sollte es nicht darum gehen, wie Informationen verwendet werden oder wer davon profitiert, sondern ob sie ehrlich erworben wurden. Ob eine Information ein „Insider“ ist, hat keine moralische Bedeutung, solange sie auf ehrliche Weise erworben wurde. Der Markt ist ein Informationsregister, und wenn der freie Fluss von Wissen in irgendeiner Weise behindert wird, ist er weniger effizient. Ein Wirrwarr von Vorschriften öffnet nur die Tür für echte Korruption. Das ist nichts Neues. Tacitus sagte zu Recht: „Je zahlreicher die Gesetze, desto korrupter der Staat“.

Hinzu kommt, dass das Konzept des Insiderhandels aus praktischer Sicht lächerlich ist. Irgendjemand erhält die Informationen immer zuerst. Wenn eine Ankündigung gemacht wird, handeln die Leute im Raum, die sie zuerst hören, zuerst. Zu dem Zeitpunkt, an dem sie veröffentlicht wird, ist sie bereits veraltet. Es ist physisch unmöglich, dass alle zur gleichen Zeit an Informationen gelangen.

Der Insiderhandel hat die Aktionäre noch nie einen Penny gekostet. Andere Handlungen von Insidern des Managements haben die Aktionäre jedoch viele Milliarden gekostet. Unabhängig von der Rhetorik geht es bei feindlichen Übernahmen und Proxy Battles oft um den Kampf des Managements gegen die Aktionäre. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal.

Internationaler Mensch: In der Vergangenheit haben sich Politiker im Kongress und anderswo angeblich ungestraft am Insiderhandel beteiligt.

In der Zwischenzeit können die Strafen, die normalen Bürgern auferlegt werden, schwerwiegend sein. Die strafrechtliche Höchststrafe für Insiderhandel beträgt 20 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 5 Millionen Dollar.

Was ist Ihre Meinung dazu?

Doug Casey: Der Kongress ist in einer einzigartigen Position, um sich selbst gut zu behandeln. Sie verfügen über nahezu unbegrenzte Macht und Geld. Politiker sind wirklich eine bevorzugte Klasse.

Die Leute, die die Kontrolle über die Erlassung von Vorschriften und das Drucken von Geld haben, können ihren Kumpels auf subtile Weise Tipps geben. Das begünstigt natürlich die Korruption. Die Kongressabgeordneten wissen, wer den großen Auftrag bekommt. Sie müssen eine Aktie nicht selbst kaufen oder verkaufen; ein diskreter Tipp an einen vertrauten Kumpel ist sicherer. Die Federal Reserve legt die Zinssätze fest und kontrolliert die Menge an Geld und Krediten, die auf die Märkte gelangen; sie ist in der Lage, diese Situation ebenfalls auszunutzen. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass sie das tun.

Es gibt einen Grund, warum jeder, der ein paar Jahre in den oberen Rängen der Regierung bleibt, irgendwo zwischen extrem bequem und extrem reich auftaucht. Die Drehtür zwischen Großunternehmen und Regierung ist sehr bequem.

Ein perfektes Beispiel dafür ist Janet Yellen, die kurz vor ihrer Ernennung zur US-Finanzministerin Vortragshonorare im Wert von 7 Millionen Dollar von Banken angenommen hat. Das war offensichtlich eine Bestechung.

Amerika ist eine Gesellschaft mit „hohem Vertrauen“, im Gegensatz zu den Ländern der Dritten Welt. In Gesellschaften mit geringem Vertrauen sind Bestechungsgelder bar auf die Kralle. In den USA sind die Zahlungen jedoch in der Regel als Rednerhonorare, Buchverträge, Beraterverträge, bequeme Verwaltungsratsmandate in Unternehmen oder ein Dutzend anderer Tarnungen getarnt. Dazu gehört auch die Erstellung gefälschter Kunstwerke, wie Hunter Biden kürzlich demonstrierte. Solange eine Bestechung richtig getarnt ist, kann sie entweder vor oder nach der Erbringung eines Gefallens gezahlt werden. Dann ist alles legal.

Eine willkürliche Verfolgung dieser oder jener Person ist sinnlos. Die einzige Möglichkeit, das Problem zu lösen, besteht darin, den Staat zu 100 % aus der Wirtschaft herauszuholen. Wenn man sich die Verfassung anschaut, ist die Regierung nicht befugt, Behörden einzurichten, die den Handel regulieren, Geld drucken oder Steuern erheben. Aber natürlich ist die Verfassung heute nur noch eine Farce.

Die Regierung sollte strikt darauf beschränkt sein, Gewalt und Betrug zu verhindern. Dazu gehört eine Polizei, die Gewalt und Betrug im eigenen Land verhindert, ein Militär, das das Land vor Invasionen schützt, und ein Gerichtssystem, das es den Menschen ermöglicht, Streitigkeiten zu schlichten, ohne auf Gewalt zurückgreifen zu müssen. Mehr nicht.

Internationaler Mensch: Nachdem 60 Minutes die Vorgänge im Kongress und den Insiderhandel aufgedeckt hatte, waren viele Menschen empört. Der Kongress verabschiedete daraufhin das sogenannte STOCK-Gesetz (The Stop Trading on Congressional Knowledge), das diese Praxis beenden sollte. Kritiker sagen, das STOCK-Gesetz habe wenig zur Lösung des Problems beigetragen.

Was halten Sie von dieser Entwicklung?

Doug Casey: Wie ich bereits sagte, kann man diese Praxis nur beenden, indem man die Regierung zu 100 % aus der Wirtschaft herausholt. Lassen Sie mich diesen Punkt noch einmal betonen. Die Regierung sollte eigentlich nichts mit der Wirtschaft zu tun haben. Aber heute ist sie die Hauptaufgabe der Regierung.

Nur wenige, wenn überhaupt, staatliche Stellen erfüllen einen nützlichen Zweck, der nicht auch von Unternehmern auf einem freien Markt erfüllt werden könnte und würde. Dies gilt ganz besonders für die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde, die kleingeistige, selbstverherrlichende Obstruktionisten stärker anzieht als die Mafia Schläger.

Wann immer Anleger von Aktienbetrug lesen oder durch ihn geschädigt werden, ist ihre erste Reaktion, sich an die SEC zu wenden und mehr Regulierung zu fordern. Das ist bestenfalls naiv und reaktiv. Wie der verstorbene Oberst E. C. Harwood vom American Institute for Economic Research sagte, könnte die SEC ebenso gut ein Akronym für „Swindlers Encouragement Conspiracy“ wie für „Securities and Exchange Commission“ sein. Tatsächlich ist die SEC nicht der Beschützer des Marktes, sondern sein schlimmster Feind, der die Anleger weit mehr kostet als die schlimmsten Betrüger. Dies ist aus zwei Gründen der Fall.

Erstens vermittelt die Existenz der Behörde den Anlegern ein falsches Gefühl der Sicherheit. Vor allem Kleinanleger haben das Gefühl, dass Big Brother über sie wacht, weil die SEC den Aktien- und Anleihehandel überwacht. „Ich muss mir keine Sorgen machen. Die SEC bewacht die Märkte“. Wenn den Menschen die Last der Verantwortung abgenommen wird, neigen sie dazu, weniger verantwortungsvoll zu handeln. Sie sind leichter zu bescheißen.

Der durchschnittliche Anleger erhält einen gigantischen Prospekt voller juristischem Kauderwelsch, findet ihn weitgehend unverständlich und glaubt, dass alles, was so einschüchternd ist und den SEC-Vorschriften entspricht, solide sein muss. Mit anderen Worten: Allein die Existenz der SEC führt dazu, dass die Wachsamkeit der Anleger sinkt und sie angreifbarer werden.

Zweitens verfügt die SEC über ein jährliches Budget in Höhe von mehreren Milliarden Dollar. Dieses Geld wird direkt und indirekt dem Markt entzogen, so dass es nicht zur Finanzierung produktiver Investitionen verwendet werden kann. Diese Summe ist jedoch unbedeutend im Vergleich zu den tatsächlichen Kosten der SEC-Regulierung, die sich, wie ich vermute, auf mehrere Milliarden Dollar jährlich belaufen. Das Geld geht für Anwaltskosten verloren, die in der Regel zwischen 200 Dollar für eine Anwaltsgehilfin und weit über 1.000 Dollar pro Stunde für einen Spitzenanwalt liegen. Ihre Dienste dienen fast ausschließlich der „Einhaltung von Vorschriften“. Dazu kommen Tausende von Tonnen an Druckerzeugnissen, die niemand liest, unzählige Mannjahre, die mit bürokratischem Kleinkram verbracht werden, und jahrelange kostspielige Verzögerungen für Unternehmen, die versuchen, Geld zu beschaffen. Die SEC ist nicht die Lösung. Sie ist der größte Teil des Problems auf den Märkten.

Anlagebetrug sollte genauso verfolgt werden wie jede andere Form von Betrug. Der Begriff des „Verbrechens“ wurde im Laufe der Jahrhunderte durch das Gewohnheitsrecht definiert. Eine Unzahl willkürlicher und kontraproduktiver Vorschriften ist überflüssig.

Die Milliarden, die die Aufsichtsbehörden jedes Jahr sowohl den Anlegern als auch den Steuerzahlern kosten, haben nur einen geringen positiven Nutzen. Die Aufsichtsbehörden dazu zu bringen, einen potenziellen Betrug zu untersuchen, ist nahezu unmöglich, vor allem im Falle hochrangiger Regierungsbeamter, denn eine kluge Aufsichtsbehörde wird sich auf die Seite der hohen Tiere stellen. Wenn die Geschäftsleitung die Aktionäre an die Wand stellt und sie mit Maschinengewehren erschießt, könnte das vielleicht Anlass für eine Untersuchung sein, aber nur, wenn auch die Presse viel darüber berichtet. Ein Kongressabgeordneter, der das Vertrauen der Öffentlichkeit missbraucht, ist eine kurze Meldung im Nachrichtenzyklus.

Wie alle Bürokraten reagieren auch die Aufsichtsbehörden hauptsächlich auf politischen Druck. Verärgerte Aktionäre wählen sie nicht und sind in der Regel zu uneinheitlich, um sie zum Handeln zu zwingen.

Internationaler Mensch: Ein breiteres Thema ist die giftige Partnerschaft zwischen Big Business und Big Government.

Die meisten Unternehmen müssen die Bedürfnisse ihrer Kunden befriedigen, um Gewinne zu erzielen. Bei Big Business können sie auch Gewinne erzielen, indem sie Politiker und Regierungsangestellte zufrieden stellen.

Was halten Sie von diesem Trend und wohin wird er führen?

Doug Casey: Eine große Regierung bringt natürlich große Unternehmen hervor, denn nur ein großes Unternehmen ist in der Lage, mit einer großen Regierung zusammenzuarbeiten. Nur große Unternehmen können es sich leisten, mächtige Lobbyisten zu haben. Sie sind in der Lage, teure Anwaltskanzleien zu engagieren, um sich einen Weg durch den Sumpf zu bahnen.

Je größer der Staat wird, desto größer müssen auch die Unternehmen sein, die mit ihm zu tun haben. Das Großkapital hat im Allgemeinen schon immer ein sehr enges Verhältnis zur Regierung gehabt – und das gefällt der Regierung. Die beiden passen zusammen wie eine Hand in einen Handschuh.

Es steht für mich außer Frage, dass der Staat und das Großkapital in den nächsten drei Jahren der faschistisch orientierten Biden-Regierung noch enger zusammenrücken werden.