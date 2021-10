Interview mit Magdalena del Amo: „Die Direktoren einiger pharmazeutischer Labors sind wiederum Direktoren von Unternehmen, die Graphen vermarkten“

AR. – „Der größte Schwindel in der Geschichte der Gesundheit. Ein Deckmantel für eine Welt ohne Freiheit“, wurde von der AD-Mitarbeiterin Magdalena del Amo, Psychologin, Schriftstellerin und Journalistin, verfasst.

Das Buch präsentiert eine alternative Sichtweise, nicht nur auf die so genannte Pandemie, die offiziell von einem Virus, SARS-CoV-2, ausgelöst wurde, das nicht isoliert, gereinigt und sequenziert wurde, sondern auch auf die Teile, aus denen sich dieses dystopische Szenario zusammensetzt.

Die Autoren leugnen weder die COVID-Krankheit mit ihren Lungenentzündungen, Thromben und neurologischen und psychischen Störungen, noch die Todesfälle. Was geleugnet wird, ist die Ursache, die in anderen Quellen als dem Virus zu suchen ist, wie z. B. elektromagnetische Felder und einige Impfstoff-Adjuvantien wie Polysorbat 80, Triton-x oder Graphenoxid.

Die Autoren stellen den irreführenden PCR-Test – die Grundlage des gesamten Covidian-Szenarios -, die Lüge von den Asymptomen und den Ansteckungen oder „Wellen“ in Frage und warnen vor den Gefahren der experimentellen Impfstoffe, die zum Tod und zu irreversiblen Schäden bei Tausenden von Bürgern führen.

Der AD-Mitarbeiter sagt, das Buch sei auch ein Weckruf angesichts des assistierten Suizids, zu dem die Menschheit verleitet wird, und in dem die große Lüge aufgedeckt wird, die unter dem Vorwand einer Gesundheitskrise, die keine ist, ausgeheckt wurde. Er glaubt, dass wir vor einer globalen geopolitischen Strategie des wirtschaftlichen Wandels und des Wandels der ethischen und spirituellen Werte stehen, die von den Eliten entworfen wurde, die die Welt im Verborgenen regieren, unterstützt von ihren treuen Dienern, insbesondere den Politikern. „Es wird ein Krieg gegen die menschliche Rasse geführt, mit dem Ziel, sie zu kontrollieren, zu versklaven, zu animalisieren und ihrer Essenz zu berauben, um eines perversen Transhumanismus willen“, prangert er an.

Wir haben mit Magdalena del Amo über all dies gesprochen.

– Warum jetzt dieses Buch?

Aus Notwendigkeit und Verpflichtung. „Ich wünschte, Sie hätten es nie veröffentlichen müssen“, sagte mir einer der Mitarbeiter. Und er hatte Recht. Wir müssen alles erzählen, was sie vor uns verbergen wollen, und das ist für die Gesellschaft lebenswichtig. Es ist eine moralische Pflicht. Das Buch hat denjenigen eine Stimme gegeben, die mit der offiziellen These nicht einverstanden sind und die nur die Netze als Ausdrucksmittel haben. Es ist ein Chorbuch, unzensiert, von Herzen geschrieben.

– Ich sehe, dass dreißig Autoren aus verschiedenen Disziplinen mitgewirkt haben.

Ja, es ist ein multidisziplinäres Buch, in dem die Pandemie aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert wird, mit alternativen Ansichten zum offiziellen Diskurs. Ärzte verschiedener Fachrichtungen wie Alejandro Sousa, José Luis Sevillano und Chinda Brandolino; Psychologen wie Beatriz Manrique de Lara und Ángeles Morán; Juristen wie José Ortega und Fran Parejo sowie die Staatsanwältin Valerie Oyarzun, der Biostatistiker und Moderator der Fünften Kolonne, Ricardo Delgado, und andere qualifizierte Fachleute geben ihre Analysen zu dieser beispiellosen Krise.

– Das Buch, das auf der Buchmesse in Monforte, an der Sie als Autor teilnehmen, vorgestellt werden sollte, wurde vom Buchhändlerverband zensiert; ausgerechnet die Buchhändler, die eigentlich die Vertreter der freien Meinungsäußerung und die Förderer des Gedankenaustauschs sein sollten. Haben wir uns in Bezug auf die freie Meinungsäußerung so weit entwickelt?

Es hat einen totalen Rückschritt gegeben. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist absolut beschnitten. Heute wird Journalismus nicht betrieben, um die Wahrheit zu sagen, das, was im Interesse der Gesellschaft, des Gemeinwohls liegt, sondern um dem System zu dienen, indem Informationen verzerrt, gelogen, kurz gesagt, manipuliert werden. Die Presse dient den Interessen einiger weniger. Dies geschieht auf lokaler Ebene, aber vor allem auf der globalen Ebene, die das kollektive Denken der Gesellschaft prägt. Wir müssen den Menschen das Denken beibringen. Heute ist es mehr denn je notwendig, einen Blick darauf zu werfen, was „hinter den Nachrichten“ liegt, woher sie kommen und welche Interessen sie verbergen. Die großen Agenturen beherrschen die Nachrichten der Welt. Wir leiden nicht nur unter den Qualen der Zensur, wir geißeln uns auch mit einer würdelosen Selbstzensur.

– Das Buch bietet eine alternative Sichtweise auf die Pandemie und die damit verbundene geopolitische Krise. Es ist eine Herausforderung inmitten einer Gesellschaft, die die offiziellen Mantras zu diesem Thema unhinterfragt akzeptiert.

Die derzeitige Situation ist der größte Angriff auf die Menschheit in ihrer gesamten Geschichte. Sie hat nichts mit den Kriegen oder Plagen der Vergangenheit zu tun. Diese Pandemie/Plandemie wurde in den Abwasserkanälen des Systems entworfen, genauso wie Kriegskonflikte, der Weizenpreis oder die Theorien über die Geschlechter oder die Verfolgung der weißen Rasse formuliert wurden, um eine involutionäre Rassenvermischung zu fördern, anthropologisch gesprochen. Das Ziel dieser Pandemie ist es, die „Herde“ zu kontrollieren, und um diese Unterwerfung gefügig zu akzeptieren, sind große Dosen von Angst und Unsicherheit erforderlich, die sie fleißig durch Lügen über ein „Killer“-Virus, das nicht isoliert, gereinigt und sequenziert wurde, über Ansteckungen, die keine sind, über PCR-Tests, die die Viruslast nicht erkennen, über erfundene asymptomatische Menschen und tausend andere Schwindeleien, die nicht der Realität entsprechen, eingeimpft haben. Das größte Problem unserer Zeit ist, dass die Lüge eine institutionalisierte Waffe ist; und wie wir wissen und zugeben, macht uns das zu Komplizen. Während sie planen, wie sie unser Leben führen wollen, werden wir von den illusorischen Wohltaten des Wohlfahrtsstaates in den Schlaf gewiegt.

– Neben den elektromagnetischen Feldern werden im Text des Buches auch andere Adjuvantien wie Graphenoxid und andere Adjuvantien wie Polysorbat 80 und Triton-x, die auch in den Grippeimpfstoffen der letzten Jahre enthalten sind, als Ursache für Covid genannt. Es gibt viele Ärzte, die diese These akzeptieren, sich aber nicht trauen, der von der WHO diktierten Einheitsmeinung zu widersprechen. Hat eine Gesellschaft, in der die wirkliche Wahrheit und die offizielle Wahrheit fast nie übereinstimmen, eine Zukunft?

Elektromagnetische Felder und insbesondere 5G sind Tabuthemen, die sowohl in den offiziellen als auch in den alternativen Medien vollständig verboten und zensiert werden, und zwar durch die Faktenchecker, diese kleinen Tentakel des kürzlich geschaffenen Orwellschen „Wahrheitsministeriums“.

Der Arzt José Luis Sevillano entdeckte einige Monate nach Beginn dieser Gesundheitskrise durch die Untersuchung seiner Patienten, dass die COVID-Symptome eine Nachbildung der Symptome medizinischer Bestrahlung sind.

Er meldete dies seinem Kollegium und forderte öffentlich eine Untersuchung, die jedoch erfolglos blieb. Im Gegenteil, er wird verfolgt, wie andere, die es gewagt haben, eine andere Meinung zu vertreten, wie Dr. Ruiz Valdepeñas oder der Urologe Alejandro Sousa. Die einen trauen sich also nicht, die anderen leiden unter der gleichen kognitiven Dissonanz wie der Rest der Gesellschaft. Wenn ein Arzt evidenzbasierte Wissenschaft anwenden will, wird er oder sie verfolgt. Das ist der Modus Operandi der Wissenschaftsmafia.

Was Graphenoxid betrifft, so zeigt die vorläufige Studie des Wissenschaftlers Pablo Campra Madrid von der Universität Almeria, dass es begründete Hinweise auf die Existenz von Graphenoxid in den Fläschchen gibt. Die Untersuchungen sollten fortgesetzt werden, aber es besteht kein Interesse daran, der Sache auf den Grund zu gehen.

Deshalb wird es vertuscht, auch von einigen Dissidenten. Interessanterweise sind die Leiter einiger pharmazeutischer Labors selbst Leiter von Unternehmen, die Graphen vermarkten. Für andere Adjuvantien des Grippeimpfstoffs, wie Triton-x und Polysorbat-80, scheint es genügend Beweise zu geben.

Das Ärzteteam des Krankenhauses von Barbastro war das erste, das davon erfuhr, aber es wurde bald zum Schweigen gebracht. Wie Sie richtig bemerken, befolgen die Ärzte die WHO-Protokolle und -Mandate ohne Beschwerden. Sie haben den Hippokratischen Eid vergessen und damit auch dessen Grundprinzip: „primun non nocere“.

In diesem Meer der gigantischen Korruption an allen Fronten steuert die Gesellschaft geradewegs auf den Abgrund zu. Das transhumanistische, wertfreie menschliche Wesen, das sie zu formen versuchen, ist eine völlige Abkehr von unserem Wesen als unvollkommene Wesen, die zu höher entwickelten Stufen aufsteigen. Ein neues Paradigma ist erforderlich.

– Sie behaupten in Ihrem Buch, dass der COVID-Impfstoff ein Genexperiment ist, das nicht immunisiert.

Das stimmt, und das ist auch die offizielle Meinung. Die Bezeichnung „Impfstoff“ ist ein verbaler Kunstgriff, da die Gesellschaft Impfungen mit der Rettung von Leben gleichsetzt. Es ist ein unbewusster Prozess, und diejenigen, die ihn beherrschen, wissen das.

Sogar von offizieller Seite wird eingeräumt, dass es sich nicht um einen Impfstoff, sondern um ein experimentelles m-RNA-Medikament handelt, das für den Notfalleinsatz zugelassen, aber nicht genehmigt ist. Es handelt sich um illegale Experimente an der Bevölkerung, da die Garantien, auf die der Bürger – im Moment – Anspruch hat, nicht eingehalten werden:

Es gibt keine informierte Zustimmung, und es wird viel Druck, Drohungen, Zwang und Erpressung ausgeübt, was einen Verstoß gegen alle seit den Nürnberger Prozessen vereinbarten ethischen Kodizes darstellt. So etwas hat es in den letzten siebzig Jahren noch nie gegeben.

Die Geimpften selbst haben den offiziellen Schwachsinn verinnerlicht und wiederholen wie Automaten, dass sie nicht geimpft sind und dass sie sich außerdem anstecken können, abgesehen davon, dass sie weiterhin Masken tragen und sich an die übrigen Beschränkungen von Covidian halten müssen.

– Glauben Sie, dass die WHO eine der korruptesten Organisationen der Welt ist, und welche Rolle spielt China bei ihren Entscheidungen?

Ganz genau. Die WHO ist das Sprachrohr derjenigen, die diese ganze Farce organisiert haben, und eine der korruptesten Organisationen der Welt. China spielt eine wichtige Rolle, nicht nur in Bezug auf die Pandemie, sondern auch für die WHO selbst. Zunächst einmal wurde ihr derzeitiger Leiter, Tedros Adhanom, dank der Stimmen der Chinesen über Bill Gates ernannt.

Er ist eines der sichtbaren Gesichter, aber nur eine weitere Marionette in dieser Geschichte, denn die Namen der wirklichen Mitglieder der Führung tauchen in den Medien nicht auf, nicht einmal in den alternativen Medien. China spielt eine sehr wichtige Rolle in der Geschichte der zukünftigen Welt, so wie es sie entworfen hat.

Abgesehen vom wirtschaftlichen Reset oder den in Wuhan entwickelten Viren – die in Wirklichkeit biologische Waffen, also Bioterrorismus, sind – interessiert mich der spirituelle und beherrschende Teil; und China liefert das Modell, von dem die Eliten träumen: Wesen ohne Freiheit, transhuman und animalisch, ohne Spiritualität, ohne wahre Geschichte, ohne Wurzeln, anthropologisch zerstört, geistig uniformiert, unterworfen, manipuliert und kontrolliert, mit Staatsbürgerschaftskarten, die auf ihrem Verhalten basieren, gemäß den Anforderungen des globalen diktatorischen Systems.

China bringt auch eine bedeutende Komponente der Grausamkeit mit sich, die sich in einer Art allgemeiner kollektiver Psychopathologie niederschlägt. Meiner Meinung nach ist dies der Schlüssel, und unsere große Herausforderung besteht darin, diese Dystopie zu bekämpfen.

– Welches Interesse besteht darin, die sehr schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen von Impfstoffen, darunter auch Todesfälle, die systematisch vertuscht werden, zu verheimlichen, und zwar mit der Komplizenschaft der Ärzte?

Es ist kompliziert und nicht einfach zu erklären, denn man muss die Pläne der Eliten der letzten Jahrzehnte kennen, und das können wir nicht in zwei Sätzen abhandeln. Nehmen wir an, die Pandemie ist der Vorwand für den Impfstoff – diesen und die kommenden – der kein Impfstoff im üblichen Sinne ist, der aus einem abgeschwächten Erreger hergestellt wird, sondern ein transgenes Experiment, dessen mittel- und langfristige Folgen für unsere Biologie wir nicht kennen.

Wir wissen nicht, ob sie unser Genom verändern oder Sterilität verursachen wird, denn wir bewegen uns im Rahmen von Hypothesen, aber wir vermuten, dass sie nicht nur Auswirkungen auf unseren physischen Körper haben wird, sondern auch auf unseren energetischen, emotionalen und mentalen, ja sogar spirituellen Körper.

Wir haben guten Grund zu der Annahme, dass die Impfstoffe – vielleicht nicht diese ersten – ein Element enthalten werden, das als Empfänger-Sender mit der Außenwelt funktionieren kann.

Dies ist keine Spekulation. Der unaussprechliche Gates kündigte den „Quantenpunkt-Impfstoff“ an, damit alle Bürger an einer globalen Volkszählung teilnehmen können. Natürlich als Recht verkauft. Es könnte sein, dass Graphenoxid oder ein anderes geimpftes Element die Ergänzung zum Elektromagnetismus von 5G sein könnte. Ich weiß, das klingt wie Science-Fiction, aber wir sind näher dran, als es scheint. Die Worte des chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera und die des britischen Ministers Boris Johnson sind mehr als deutlich.

– Das Buch prangert die Immunität der Herstellerlabors an: Warum übernehmen sie nicht die Verantwortung für die möglichen Folgen, wenn das Produkt das Allheilmittel des Jahrhunderts ist?

Die Pharmaindustrie hat freie Hand. Sie können Forderungen stellen, weil sie riesige Geldsummen verteilen: an die WHO, an Politiker für ihre Kampagnen und an Einzelpersonen, an Abtreibungskliniken, an medizinische Vereinigungen sowie an die Finanzierung von Kongressen, auf denen unethische Entscheidungen für die Bürger getroffen werden, und an die Vergabe von Autos, Yachten und anderen Gütern für die Ehrgeizigen und Luxusliebenden. Sie haben um Immunität gebeten, weil das Experiment sehr ernst ist.

– Die Autoren des Buches leugnen weder die COVID-Krankheit mit ihren Lungenentzündungen, Thromben, neurologischen und psychischen Störungen noch die Todesfälle. Was geleugnet wird, ist die Ursache. Was ist die Ursache?

Wenn man nicht anerkennt, dass es eine Krankheit gibt, die man COVID nennt, und dass viele ältere Menschen in Pflegeheimen gestorben sind, würde man die Beweise leugnen. Dass es sich um ein „tödliches“ und „superansteckendes“ Virus namens SARS-CoV-2 handelt, müsste erst einmal bewiesen werden, und das hat niemand getan. Wir argumentieren in diesem Buch, dass man nach anderen Quellen suchen muss, wie z. B. bestimmte Adjuvantien für Grippeimpfstoffe, einige davon für einen ganz bestimmten Zweck, einschließlich Graphenoxid, die alle durch elektromagnetische Felder „angeregt“ oder verstärkt werden. Die Studie über die COVID-Todesfälle ist nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden. Woran starben die älteren Grippe- und Lungenentzündungskranken in den Jahren 2017, 2018 und 2019, die alle gegen Grippe geimpft waren? Wir sind sicher, dass viele an der gleichen Sache starben, die jetzt COVID genannt wird. Was sich geändert hat, ist die Art und Weise, wie wir diagnostizieren, und die Protokolle.

Magdalena del Amo.

– Sie haben vor kurzem gesagt, dass dieses Buch ein Weckruf für gute Wissenschaftler, Ärzte, Angehörige der Gesundheitsberufe im Allgemeinen, Richter, Staatsanwälte, Beamte, Polizisten und andere staatliche Einrichtungen ist. Glauben Sie, dass dies alles nicht passieren würde, wenn es an der Spitze dieser Einrichtungen keine Korruption gäbe?

Das ist der springende Punkt. Ohne die Korruption an der Spitze wäre dies nicht möglich gewesen. Deshalb sage ich, dass dieses Buch ein Alarmruf ist, ein Weckruf, eine Gelegenheit, aus dieser Farce auszusteigen, die uns hypnotisiert hat.

– Gibt es eine im Parlament vertretene Partei, die die Interessen der Bürger in dieser Gesundheitskrise vertritt?

Keine. Und ich sage dies mit großem Bedauern. Ich hatte gehofft, dass VOX sich für die Bürger einsetzen würde, aber sie verschwenden ihre Zeit mit Details und Politik und ignorieren das Wesentliche.

Ich habe sie gebeten, ihr Gesicht zu zeigen und sich über 5G und die Folgen seiner Einführung sowie über die Bestandteile von Impfstoffen zu informieren.

Ich habe sie gebeten, sich die Meinungen angesehener Wissenschaftler und Gesundheitsexperten anzuhören, deren Veröffentlichungen zum Schweigen gebracht und zensiert werden, wie z. B. Nobelpreisträger Luc Montagnier, John Ioannidis, Klaus Püschel, Joel Kettner, Knut Wittkowsky, Michael Osterholm, Pietro Vernazza, John Oxford, Michael Levitt, David I. Katz, Hendrik Streeck, Scott Atlas, Sucharit Bhakdi, Sunetra Gupta, Karol Sikora, Johan Giesecke, Klaus Kohnlein, oder die Spanier José Luis Sevillano und Luis de Benito Ortega. Aber ich glaube nicht, dass sie sich die Mühe gemacht haben.

– Halten Sie es für möglich, dass eines Tages alle Verantwortlichen auf der Anklagebank sitzen werden?

Hoffen wir, dass ein weiteres Nürnberg abgehalten werden kann, und zwar ein echtes, und nicht die Pantomime von 1945, als die großen Verbrecher ungeschoren davonkamen. Ich halte das für möglich, aber nicht für einfach, denn die Gerechtigkeit steht im Dienste des Bösen. Aber wir müssen die Hoffnung aufrechterhalten und auf die Juristenteams vertrauen, die an den Klagen gegen die verschiedenen Regierungen und ihre Gesundheitssysteme arbeiten.

– Glauben Sie, dass diese ganze Situation uns psychisch beeinträchtigt? Was können Sie mir als Psychologe sagen?

Es betrifft uns viel mehr, als es den Anschein hat. Zunächst einmal ist die Selbstmordrate sowohl bei Erwachsenen als auch bei Minderjährigen erheblich gestiegen.

Der Verkauf von Anxiolytika ist sprunghaft angestiegen. Der geistige Zustand der Gesellschaft ist sehr beunruhigend. Seit einem Jahr leidet sie an einer kollektiven posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD), die immer komplizierter und komplexer wird und mit anderen Pathologien einhergeht, abgesehen davon, dass sie in einem Zustand quasi-hypnotischer Programmierung lebt.

Dies zeigt sich nicht nur bei der individuellen Beratung, sondern auch bei der Beobachtung des Verhaltens und der Reaktionen in der Öffentlichkeit. Und das wird im Laufe der Zeit chronisch und zu einem Problem, das sehr schwer zu lösen ist. Wir können den Menschen, die zu uns kommen, helfen, aber die große Mehrheit ist sich nicht einmal bewusst, dass sie die Unterstützung einer Fachkraft benötigen.

– Was hat die Zusammenarbeit mit AD für Sie bedeutet?

Eine sehr positive Erfahrung. Von einer freien Presse zu sprechen, ist leider eine contradictio in terminis, aber es ist möglich, und Alerta Digital ist ein Beispiel dafür. Es ist sehr erfreulich, in einem Medium zu veröffentlichen, das von einem Fachmann geleitet wird, der die Werte verteidigt, die uns als Menschen adeln – keine Slogans, keine Zensur!