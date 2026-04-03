Doug Casey über konkrete Wege, um zu profitieren, Vermögen zu schützen und persönliche Freiheit in einer instabilen Welt auszubauen

Doug Casey

International Man: Da die Welt finanziell instabiler, politisch restriktiver und wirtschaftlich verzerrter wird, wie sollten sich kluge Investoren heute positionieren – nicht nur, um Kaufkraft zu erhalten, sondern um aus dieser Phase mit mehr Kapital, mehr Optionen und größerer persönlicher Freiheit hervorzugehen?

Doug Casey: Im Laufe der Geschichte hat die Menschheit immer wieder Phasen des Wahnsinns durchlaufen. Der Dreißigjährige Krieg und die Hexenprozesse des 17. Jahrhunderts sind Beispiele dafür. In den 1930er- und 40er-Jahren schien eine Massenpsychose die ganze Welt zu erfassen. Die jüngste große COVID-Hysterie ist ein weiteres Beispiel. Was die Welt derzeit durchmacht, ist ebenso ernst.

Zum Beispiel verfolgt Großbritannien über 10.000 Menschen strafrechtlich, nur weil sie etwas gesagt haben, das jemand anderen verletzen könnte. Europa deindustrialisiert sich gleichzeitig und verwandelt sich in einen Polizeistaat, während es lernt, sich selbst zu hassen und Millionen mittelloser Menschen aus fremden Kulturen, Ethnien, Sprachen und Religionen importiert. Wokeismus hat sich als Massenpsychose in ganz Westeuropa und Nordamerika festgesetzt. Dass die USA während Verhandlungen einen Überraschungsangriff starten und einen unprovozierten Krieg gegen ein Land auf der anderen Seite der Welt beginnen, weil dieses eine harte Sprache verwendet hat, ist ein Zeichen der Zeit. Hoffentlich nicht das Ende der Zeiten. Aber es scheint, dass Elemente der drei abrahamitischen Religionen glauben, sie folgten Befehlen von Jesus, Jahwe oder Allah, um das Eschaton zu verwirklichen – ob es einem gefällt oder nicht.

Meine Ansicht ist: Wenn die Welt verrückt wird, sollte man sich von diesem Wahnsinn entfernen. Distanzieren Sie sich physisch von irrationalen Menschen und instabilen Orten.

Dies ist eine schlechte Zeit, um in den meisten Aktien investiert zu sein. Begrenzen Sie Ihr Engagement in Fiat-Währungen und Anleihen. Vermeiden Sie es, in großen Städten zu leben.

Es ist eine gute Zeit, ein niedriges Profil zu wahren. Wenn mir die Meinungen und wahrscheinlichen Reaktionen von Boobus americanus wichtig wären, würde ich keine Artikel wie diesen schreiben. Schon allein deshalb, weil ich als Homer-Fan weiß, was mit der trojanischen Prinzessin Kassandra geschah.

International Man: In einer Ära von Inflation, Monetarisierung von Schulden, fragilen Banken und wachsender staatlicher Einflussnahme – welche Vermögenswerte oder Strategien bieten Ihrer Meinung nach die beste Kombination aus Aufwärtspotenzial und Schutz vor Verlusten für vorsichtige Investoren?

Doug Casey: Die Antwort auf diese Frage war in den letzten Jahren recht einfach: Kaufen Sie Gold und sammeln Sie Aktien von Bergbau- und Ölunternehmen. Aber jetzt, da Gold stark schwankt, hat sich die Lage etwas verändert. Wie ich seit Monaten sage, liegt der Preis historisch gesehen höher, als er „sein sollte“. Das bedeutet nicht, dass er nicht auf 10.000 Dollar oder mehr steigen kann. Der Bullenmarkt ist keineswegs vorbei. Der Haupttrend und alle Fundamentaldaten sind weiterhin intakt. Starke Korrekturen sind normal.

Das gilt insbesondere für Bergbauaktien, die sich verdoppelt oder verdreifacht haben. Einige sind um das 10- bis 20-Fache gestiegen. Natürlich sind sie dadurch riskanter geworden. Dennoch scheint es mir, dass Rohstoffe und Unternehmen im Bereich Rohstoffförderung die besten Orte sind. Gold ist von einem Höchststand von 5.500 Dollar auf etwa 4.400 Dollar gefallen. Eine normale Schwankung im Kontext der Großen Depression und eines dritten Weltkriegs. Große Bergbauunternehmen werden mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen von 8 bis 20 gehandelt – deutlich weniger als der Durchschnitt des S&P 500. Und ihre Gewinne dürften stark steigen. Noch besser: Der durchschnittliche Investor oder Fondsmanager kennt sie kaum oder interessiert sich nicht dafür. Dasselbe gilt für Energieaktien.

International Man: Für Menschen, die das Gefühl haben, dass Volatilität nicht mehr zyklisch, sondern strukturell ist – wie sollten sie über Diversifikation nachdenken, über verschiedene Rechtsräume, Währungen, Anlageklassen und sogar Wohnorte hinweg, damit sie nicht in der nächsten Krise gefangen sind?

Doug Casey: Es wird oft gesagt, dass es zwei grundlegende Ansätze an den Märkten gibt. Der eine ist, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, und der andere ist, alle Eier in einen Korb zu legen – und diesen Korb sehr genau zu beobachten. In den letzten Jahren habe ich den zweiten Ansatz verfolgt und stark auf Metalle und Rohstoffe gesetzt. Ich empfehle diesen Ansatz nicht für Menschen, die die Märkte nicht beruflich verfolgen.

Sie sollten versuchen, klug zu diversifizieren – aber entscheidend ist, wie Sie „klug“ definieren. Die meisten Finanzberater werden Ihnen sagen, etwa 40 % in Anleihen und 60 % in Aktien zu investieren. Und der Aktienanteil wird kaum Bergbau, Energie oder Rohstoffe enthalten.

Neben der Ablehnung konventioneller Finanzberatung sollten Sie sich von Bereichen fernhalten, die wie Blasen aussehen. Dazu gehören derzeit insbesondere Technologie- und KI-Aktien.

In den nächsten zehn Jahren wird es schwierig sein, einfach nur zu behalten, was man hat. Ist es klug, in Bargeld zu bleiben? Nicht wirklich, solange die Währung schneller entwertet wird, als Sie Zinsen erhalten. Andererseits kann es sinnvoll sein, 5 % pro Jahr zu verlieren, um nicht plötzlich 50 % am Markt zu verlieren.

Ich empfehle, sich den Mais-ETF CORN anzusehen. Mais ist derzeit sehr günstig, während Lebensmittelpreise steigen. Reis ist ebenfalls interessant, da er stark von Düngemitteln abhängig ist, insbesondere Stickstoff. Aufgrund der Verzerrungen durch diesen Krieg wird weniger Reis produziert werden. Leider gibt es keinen ETF für Reis.

International Man: Wenn Regierungen verzweifelter werden, erhöhen sie oft Steuern, Regulierung, Kapitalverkehrskontrollen und Überwachung. Welche praktischen Schritte können Investoren jetzt unternehmen, um ihr Vermögen rechtlich und intelligent zu schützen?

Doug Casey: Erkennen Sie, dass Ihre größten Risiken heute politischer Natur sind. Finanzielle Risiken sind groß, aber staatliche Maßnahmen sind noch gefährlicher. Es ist wichtig, Ihre Einstellung zum Staat zu ändern.

Menschen wurde ihr ganzes Leben lang beigebracht, dass der Staat notwendig, wohlwollend und ihr Freund ist. Das ist er nicht. In guten Zeiten behandelt er Sie wie eine Milchkuh, aber er ist durchaus bereit, Sie wie eine Fleischkuh zu behandeln.

Wenn möglich, sollten Sie einen Wohnsitz in einem anderen Land haben. Was 1917 in Russland, 1933 in Deutschland, 1947 in China, 1975 in Vietnam, 1990 in Ruanda oder heute im Nahen Osten geschah, kann überall passieren. Planen Sie entsprechend.

International Man: Sie betonen oft die Bedeutung von Spekulation an historischen Wendepunkten. Wo sehen Sie derzeit die größten asymmetrischen Chancen?

Doug Casey: Es gibt drei Möglichkeiten, Geld zu vermehren: sparen, investieren und spekulieren.

Jeder beginnt als Sparer. Mehr zu produzieren als man konsumiert und die Differenz zu sparen, ist die Grundlage von Wohlstand. Doch heute verliert die Währung jährlich 5 bis 10 % an Wert. Fiat-Währungen zu sparen ist wie auf einer abwärts fahrenden Rolltreppe nach oben zu laufen.

Jeder sollte lernen zu investieren. Doch Inflation, Steuern und Regulierung erschweren dies zunehmend.

Heute sind Sie fast gezwungen, zu spekulieren. Spekulanten versuchen, durch staatliche Eingriffe verursachte Marktverzerrungen zu erkennen und daraus Profit zu schlagen.

Viele verwechseln Spekulation mit Glücksspiel. Spekulation erfordert Analyse, Glücksspiel basiert auf Zufall.

Ich bleibe dabei: Jetzt ist die Zeit, auf Rohstoffe zu setzen – Metalle, Öl, Gas, Uran, Mais, Weizen und Reis befinden sich historisch niedrig im Vergleich zu anderen Finanzwerten.