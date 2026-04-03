Oberst Douglas Macgregor: US-Bodentruppen im Iran wären eine Katastrophe

Interview und zentrale Warnung

In einem hochbrisanten Interview mit Judge Andrew Napolitano auf dem Kanal „Judging Freedom“ am 2. April 2026 warnte der pensionierte US-Oberst Douglas Macgregor eindringlich vor einem möglichen Bodeneinsatz amerikanischer Truppen im Iran. Der erfahrene Militärexperte bezeichnete die Idee als strategisches Desaster, kritisierte die aktuelle US-Politik scharf und warf der Regierung vor, die iranischen Fähigkeiten massiv unterschätzt zu haben. Macgregor, der seit Jahrzehnten als einer der scharfsinnigsten Kritiker amerikanischer Militärabenteuer gilt, zeichnete ein düsteres Bild von den Folgen einer Eskalation.

Grundsätzliche Kritik an US-Außenpolitik

Der Oberst begann mit einer grundsätzlichen Kritik an der amerikanischen Außenpolitik. Nicht erklärte Kriege seien in den USA leider Normalität geworden. Die Regierung führe präventive Kriege – also Angriffskriege –, ohne dass sich die amerikanische Bevölkerung darüber beschwere. Die Menschen hätten sich an den illegitimen Einsatz von Gewalt durch den Staat gewöhnt.

Macgregor zitierte dabei die Ideale der amerikanischen Gründerväter:

„Was wäre, wenn man sein Land manchmal nur lieben kann, indem man die Regierung ändert oder abschafft? Was, wenn Jefferson recht hatte? Was, wenn die beste Regierung die ist, die am wenigsten regiert? Was, wenn es gefährlich ist, recht zu haben, wenn die Regierung unrecht hat? Was, wenn es besser ist, für die Freiheit zu sterben, als als Sklave zu leben?“

Die größte Gefahr für die Freiheit sei genau jetzt.

Verluste und Lage der US-Basen

Im Gespräch mit Napolitano bestätigte Macgregor zunächst, dass es weit mehr amerikanische Verwundete und Tote gebe, als offiziell zugegeben werde. Die meisten Opfer seien Bodenpersonal auf den US-Basen im Persischen Golf, die massiv angegriffen und teilweise zerstört worden seien.

Er zeigte sich überrascht, dass überhaupt noch Personal dort stationiert war. Die Basen seien nach dem Rückzug der Briten in den 1960er Jahren von den USA übernommen worden – zunächst unter Präsident Carter als Reaktion auf eine vermeintliche sowjetische Bedrohung aus Afghanistan, die maßgeblich von israelischer Seite propagiert worden sei.

Tatsächlich hätten die Emirate und andere Golfstaaten die US-Präsenz gewollt, weil sie Schutz vor Iran erwarteten. Nun habe sich gezeigt, dass die USA diesen Schutz nicht bieten könnten – eine bittere Lektion für die gesamte Region.

Fehlende Evakuierung und Fehleinschätzung Irans

Trotz der Angriffe seien die Basen nicht evakuiert worden. Soldaten und möglicherweise auch Flieger und Marines hätten sich in zivile Gebäude wie Keller von Apartmenthäusern zurückgezogen. Das sei jedoch keine langfristige Lösung.

Macgregor machte deutlich: Die USA hätten die iranische Fähigkeit zur Kriegsführung massiv unterschätzt. Hätte man die Lage realistisch eingeschätzt, wären alle Kräfte längst abgezogen worden.

Truppenbewegungen und militärische Realität

Zu den rund 10.000 zusätzlichen Bodentruppen – Infanterie und Marines, die in den vergangenen zwei Wochen aus den USA verlegt wurden – erklärte Macgregor, diese befänden sich nicht auf den angegriffenen Basen. Einige Einheiten könnten zur Aufklärung möglicher Einsatzorte in die Region infiltriert sein, etwa in die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait oder Bahrain.

Die jüngste Gruppe von Marines sei jedoch nach Diego Garcia verlegt worden. Die US-Flotte halte sich Hunderte von Kilometern entfernt vom Eingang zum Persischen Golf auf, um nicht Ziel iranischer Angriffe zu werden.

Die Frage, wie man unter diesen Bedingungen Truppen in die Region bringen könne, sei extrem schwierig: Flugzeuge seien notwendig, doch Iran verfüge über eine lückenlose, persistente Überwachung – sowohl im eigenen Land als auch bis zu 1.000 Kilometer darüber hinaus. Dank russischer und chinesischer Satellitenintelligenz könne Teheran nicht nur alles sehen, sondern auch Gespräche auf dem Boden abhören. Ein solches Umfeld mache Überraschungsangriffe nahezu unmöglich.

Kritik an Trumps Darstellung Irans

Macgregor wandte sich dann der Rede von Präsident Trump vom Vorabend zu. Er sei keineswegs überzeugt von der Logik einer Invasion. Trump habe lediglich die Talking Points von Benjamin Netanjahu wiederholt: Iran als Terrorstaat, als Sponsor des Terrors, als größte Bedrohung der Welt.

Das sei eine einseitige, israelische Perspektive, die seit Jahren durch die Medien gepumpt werde. In Wirklichkeit sei Iran seit langer Zeit kein Terrorstaat mehr.

Macgregor erinnerte daran, dass General Qasem Soleimani den USA 2006/2007 im Irak geholfen habe, indem er Abkommen mit schiitischen Milizen vermittelte und diese zum Stopp der Kämpfe brachte. Später hätten eben jene Milizen maßgeblich zur Zerschlagung des IS beigetragen und Tausende Nicht-Sunniten, darunter Christen und Drusen, gerettet.

Die Behauptung, Iran baue ein riesiges Arsenal ballistischer Raketen, um die USA oder Europa zu bedrohen, sei absurd. Iran habe diese Raketen und Drohnen genau deshalb massiv ausgebaut, weil es keine Atomwaffe besitze und sich vor israelischen Angriffen schützen wolle. Der vorherige Oberste Führer habe den Bau einer Bombe ausdrücklich verboten.

Bewertung der Luftangriffe

Die bisherigen US-Luftangriffe mit über 11.000 Präzisionsmunition und Milliarden Dollar Kosten seien kein Erfolg gewesen. Iran feuere weiter präzise Raketen und Drohnen ab – sowohl auf Israel als auch auf Golfemirate.

Die israelische Luftabwehr, einschließlich Iron Dome, sei weitgehend ausgeschöpft. Statt der versprochenen Kapitulation in 96 Stunden habe man nun drei Wochen intensiven Bombardements hinter sich.

Die Behauptung Trumps, man habe 90 oder 80 Prozent der iranischen Kapazitäten zerstört, werde durch die anhaltenden Angriffe widerlegt.

Schlimmer noch: Der neue Oberste Führer Irans habe nun alle Verbote zum Bau von Atomwaffen aufgehoben. Genau das, was Trump verhindern wollte, werde nun mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. US-Politik führe damit zur Proliferation von Atomwaffen weltweit. Jede mittelgroße Macht erkenne nun, dass ohne eigene Atomwaffe ein Angriff durch USA und Israel jederzeit möglich sei.

Kritik an Militärdoktrin und Einsatzplänen

Macgregor kritisierte auch die historische Fehleinschätzung der Luftmacht. Seit den Theorien von Billy Mitchell und Curtis LeMay werde geglaubt, man könne einen Gegner allein durch Bombardements in die Knie zwingen, ohne Bodentruppen.

Das habe nie funktioniert – weder im Zweiten Weltkrieg, noch in Serbien 1999 nach 78 Tagen Luftkrieg. Nun wiederhole sich das Muster: Nachdem die Luftangriffe scheitern, komme der Ruf nach Bodentruppen. Das sei ein Desaster.

Die Pläne des Pentagon, darunter ein Kommandounternehmen zur Beschlagnahme von angereichertem Uran, seien illusorisch. Iran habe eine Million Mann unter Waffen, lückenlose Überwachung und zahlreiche Luftabwehrsysteme. Spezialeinheiten seien in einem solchen Umfeld extrem verwundbar – wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Decoys und Täuschungen hätten die Luftangriffe bereits mehrfach genarrt.

Völkerrechtliche Bedenken

Besonders alarmierend fand Macgregor Trumps Ankündigung, im Falle keiner Einigung iranische Stromerzeugungsanlagen massiv zu bombardieren. Zivile Infrastruktur als Ziel sei völkerrechtlich ein Kriegsverbrechen.

Die USA hätten das zwar schon öfter getan, doch es ändere nichts an der Illegalität. Die Iraner würden sich niemals Israel – und damit den USA – unterwerfen. Die Geschichte und Mentalität des Landes ließen das nicht zu.

Man bombardiere Iran nicht, weil es eine existenzielle Bedrohung für die USA darstelle, sondern um israelische Dominanz durchzusetzen.

Globale wirtschaftliche Folgen

Schließlich warnte Macgregor vor den globalen Folgen. Die Weltwirtschaft werde bereits massiv geschädigt: Kunststoffindustrien in Korea und Japan stünden still, 47 kritische Produkte, die Erdöl benötigten, seien betroffen.

Indien leide, Nahrungsmittel, Treibstoff, Rohstoffe und Düngemittel fehlten weltweit. Eine Hungersnot drohe.

Dennoch habe Trump in seiner Rede keinerlei humanitäre Überlegung geäußert, kein Wort über die Folgen für die Zivilbevölkerung weltweit. Stattdessen werde in einem Vakuum gehandelt.

Fazit

Zusammenfassend bezeichnete Oberst Macgregor den gesamten Plan als logisch inkohärent, reckless und inkompetent.

Die Einführung von Bodentruppen – sei es für Inselbesetzungen, Uran-Suche oder andere Ziele – sei hochgefährlich. Die Flotte sei zu weit entfernt, Tankflugzeuge gingen verloren, die Versorgung sei kaum möglich.

Iranische ballistische Raketen und Drohnen würden Ziele auf kleinen Inseln (oft nur 14–15 Quadratkilometer groß) leicht treffen. Selbst die besten Marines und Spezialeinheiten könnten in dieser neuen Welt der persistenten Überwachung und präzisen Gegenangriffe nicht geschützt werden.

Macgregor zitierte den ehemaligen stellvertretenden Verteidigungsminister Robert Work: Solche amphibischen oder luftmobilen Operationen seien erst möglich, wenn die gegnerische Aufklärung und Strike-Fähigkeit vollständig ausgeschaltet sei – was hier nicht der Fall sei.

Schlussappell

Das Interview endete mit Macgregors Appell an Vernunft und Realismus. Die USA wiederholten die Fehler vergangener Kriege.

Statt Stärke zu demonstrieren, zeigten sie Schwäche und riskierten nicht nur das Leben amerikanischer Soldaten, sondern auch eine globale humanitäre und wirtschaftliche Katastrophe.

Oberst Douglas Macgregor machte klar: US-Bodentruppen im Iran wären kein Sieg – sie wären ein Desaster.