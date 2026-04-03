In eigener Sache und neue, interessante Videos!

Liebe Leser,

es ist wieder soweit: Nach vier Monaten steht nun meine zweite Augenoperation an.

Da ich hauptverantwortlich für die Berichte bin, muss ich die Veröffentlichung leider für ein paar Tage pausieren.

Die Operation findet am Wochenende statt. Ich bin zuversichtlich, dass alles gut verläuft, und hoffe, spätestens Dienstag oder Mittwoch wieder arbeiten zu können.

Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung in dieser Zeit.

Liebe Grüße

Don

..und bitte nicht vergessen

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