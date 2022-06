Dr. David E. Martins hat interessante Informationen in einem Zoom-Meeting gegeben

Dieses Zoom-Telefonat mit Dr. David E. Martin und einer Gruppe kanadischer Wissenschaftler und Aktivisten wurde am 17. Mai 2022 auf Rumble hochgeladen. Es ist eine knallharte und prägnante Zusammenfassung der rechtlichen Schritte, die er gegen den COVID-Völkermord unternimmt, und des Status von Dr. Martins Klagen gegen die Hauptverantwortlichen.

Ich habe zahlreiche Hyperlinks zu den von ihm beschriebenen Einrichtungen und Gerichtsakten gesetzt.

Übersetzung:

„Für diejenigen, die mit unserer Arbeit nicht vertraut sind, können Sie auf ProsecuteNow.com gehen und … Sie werden die Bundesklage aus Utah sehen, die wir gegen den Präsidenten, gegen das CMS und gegen das Ministerium für Gesundheit und Human Services eingereicht haben.

„Wenn Sie verstehen wollen, warum wir uns weigern, den Begriff ‚Impfung‘ zu verwenden, dann gehen Sie zu ProsecuteNow.com. Dort können Sie auch die Zusammenfassung des Rechtsstreits und den Entwurf der Anklageschrift einsehen.

Was ich sagen kann, ist, dass wir drei verschiedene Strafverfolgungsbehörden haben, die im Moment mit uns an der Entwicklung der allerersten strafrechtlichen Anklage gegen einen der Soziopathen arbeiten, die diese globale Terrorkampagne geplant haben, und Sie werden zwischen jetzt und dem 22. Mai mehr darüber hören. Das Verbrechen wird kommen.

„Und wenn Sie die Akte aus Utah noch nicht gelesen haben, tun Sie es bitte, sie ist extrem, extrem wichtig und offensichtlich wissen einige von Ihnen, dass… Leslie Manookian mich und George [Wentz] angeheuert hat, um den Fall aufzubauen, der letztendlich zu der Entscheidung in Florida führte, die Maskenpflicht aus den Flugzeugen zu entfernen.

„Wir haben also den ersten Sieg errungen, der nun offensichtlich jedem zugutekommt, der jemals in einem Flugzeug sitzen muss, und wir befinden uns jetzt mitten in der Phase der einstweiligen Verfügung im Fall Utah gegen CMS.

„Ich wollte mich stark auf die kanadische Seite dieser Frage stützen – aber ich möchte sicherstellen, dass wir von Anfang an etwas festlegen:

„Dies ist kein Fall für die öffentliche Gesundheit, dies ist nicht einmal ein wissenschaftlicher Fall. Und obwohl ich die Gesundheitsexperten und Wissenschaftler schätze, die gerne über die Feinheiten dieses Themas sprechen, ist es so, als würde man bei einer Schießerei über die Vorzüge von Schusswaffen diskutieren.

„Dies ist ein Fall von Mord. Es handelt sich nicht um eine Krankheit, nicht um eine Pandemie, sondern um einen Mord, und die Leute, die derzeit den Erreger dieses Mordes ausliefern, sind in der Tat Leute, die Laborkittel tragen. Wenn sie etwas anderes tragen würden, wenn sie Kapuzenpullis tragen würden, wenn sie etwas anderes tragen würden, würden wir sie „Mörder“ nennen. Im Moment nennen wir sie ‚Ärzte‘.

„Tatsache ist, dass es sich um vorsätzlichen globalen Terrorismus handelt. Das ist vorsätzlicher Inlandsterrorismus und das ist vorsätzliche Erpressung.

„Und der Grund, warum ich das sage, ist, dass die Beweise dafür sprechen, dass Kanada und die Vereinigten Staaten zusammengearbeitet haben – und zwar während des Moratoriums zur Erlangung der Funktionsfähigkeit.

„Für diejenigen unter Ihnen, die die Dynamik dieser Angelegenheit nicht verstehen: die Bewaffnung des Spike-Proteins, das mit WIV1 assoziiert ist, dem Wuhan Institute of Virology Virus 1, das angeblich zwischen 2011 und 2013 in China entnommen wurde und 2013 und 2014 an der University of North Carolina Chapel Hill repliziert wurde, Anthony Fauci sagte im Oktober 2014 zu Ralph Baric an der University of North Carolina Chapel Hill, dass seine Arbeit an der Bewaffnung des Virus-Spike-Proteins des Wuhan Institute of Virology fortgesetzt werden konnte, weil, ich zitiere, „er bereits finanziert worden war“, Zitat Ende.

„Und diese Studie, die in vivo durchgeführt wurde, führte zu zwei Veröffentlichungen: Eine aus dem Jahr 2015 und eine aus dem Jahr 2016, die beide besagen, dass das Spike-Protein des Wuhan Institute of Virology Virus 1 [WIV1] auf Endothelgewebe, Lungengewebe und Nierengewebe abzielt und dass es – ich zitiere: ‚bereit für die Entwicklung beim Menschen ist.‘

„Wer also hier sitzen und so tun will, als sei dies etwas anderes als vorsätzlicher Mord, der sieht in Wirklichkeit zu, wie Güterwaggons durch Deutschland rollen und fragt sich, wohin die Nachbarn gehen.

„Tatsache ist, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass dies ein vorsätzlicher Mord war.

„Und für diejenigen unter Ihnen, die es noch nicht gehört haben, werde ich nicht in eine Sendung gehen, ohne die Beweise zu rezitieren: Im März 2015 gab Peter Daszak, der Hauptarchitekt dieser besonderen Terrorkampagne, zusammen mit Anthony Fauci und Ralph Baric, folgende Erklärung ab:

Um die Finanzierungsbasis über die Krise hinaus aufrechtzuerhalten, müssen wir in der Öffentlichkeit das Verständnis für die Notwendigkeit medizinischer Gegenmaßnahmen, wie z. B. eines Pan-Influenza- oder eines Pan-Coronavirus-Impfstoffs, stärken. Ein wichtiger Faktor sind die Medien, und die Wirtschaft wird dem Hype folgen. Wir müssen diesen Hype zu unserem Vorteil nutzen, um zu den wirklichen Problemen zu gelangen. Die Investoren werden darauf reagieren, wenn sie am Ende des Prozesses einen Gewinn sehen.

„Wenn Sie glauben, dass dieses Problem irgendetwas mit einem sich pandemisch ausbreitenden Virus zu tun hat, haben Sie Wahnvorstellungen. Dies ist ein vorsätzliches Verbrechen. Sie kündigten das Verbrechen 2015 an, und praktischerweise schloss die kanadische Regierung 2015 eine Vereinbarung über den Vertrieb des tödlichen Mittels ab.

Und zwar waren das Thomas Madden, Pieter Cullis und Ian MacLachlan, die an der Universität von British Columbia ein Lipid-Nanopartikel entwickelt haben, das zunächst die Fähigkeit demonstrieren musste, bei Affen tatsächlich das sogenannte „Gen-Silencing“ durchzuführen, und dann, nahm diese Technologie nach einem Rechtsstreit, einem 65-Millionen-Dollar-Prozess, der 2012 beigelegt wurde – und wer in Kanada ist, kann diesen Rechtsstreit nachschlagen – es war der Rechtsstreit zwischen Protiva, Tekmira, AlCana Therapeutics und der Universität von British Columbia.

„Nach dem 65-Millionen-Dollar-Vergleich in diesem Fall im Jahr 2015 vergab AlCana Therapeutics, im Besitz von Thomas Madden und Pieter Cullis, eine Unterlizenz für die Lipid-Nanopartikel-Technologie an Moderna für die Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs während des Moratoriums für den Funktionsgewinn, was gegen US-amerikanisches und kanadisches Recht verstieß.

„Denn in Kanada ist es illegal, einen Wirkstoff zu unterstützen und herzustellen, der die Verabreichung einer biologischen Waffe ermöglicht. Das ist in Kanada tatsächlich illegal, und es ist illegal, in den Vereinigten Staaten eine biologische Waffe zu entwickeln und bei ihrer Entwicklung zu helfen.

„Dies sind Verstöße gegen zwei Teile des Strafgesetzbuches der Vereinigten Staaten: 18 US Code §2339 (Verschwörung zur Begehung terroristischer Handlungen) und 18 US Code §175 (Finanzierung und Herstellung einer biologischen Waffe).

„Tatsache ist, dass AlCana, Acuitas und die University of British Columbia zusammen mit Moderna sich in der Tat eines Verstoßes gegen 18 US Code §175 schuldig gemacht haben und dieser Verstoß im Jahr 2015 stattfand – und zwar während des Moratoriums zur Erlangung der Funktionsfähigkeit.

„Jeder Strafverfolgungsbeamte, der Trudeau unterstützt, leistet Beihilfe zu den kriminellen Handlungen der kanadischen Regierung, zu den kriminellen Handlungen der Universität von British Columbia und zu den kriminellen Handlungen von Acuitas, AlCana und ihren Geschäftsführern Thomas Madden und Pieter Cullis.

„Damit wir hier nicht sitzen und so tun, als würden wir uns in Feierlichkeiten ergehen, ist es in Wirklichkeit völlig egal, welche klinischen Studien durchgeführt wurden oder nicht. Das ist so, als würde man über die Vorzüge von Kupfer debattieren, wenn eine Kugel in einer Leiche steckt. Das ist ein törichtes Unterfangen.

„Was wir tun müssen, ist, all unsere Bemühungen einhändig und direkt auf die strafrechtliche Verfolgung von Terroristen zu konzentrieren, die jetzt Beihilfe zum Mord an Millionen geleistet haben.

„Und um die Sache auf den Punkt zu bringen: Ralph Baric von der University of North Carolina Chapel Hill ist nicht nur der Architekt des Spike-Proteins, das als Waffe zur Vernichtung der Menschheit eingesetzt wird, sondern hält auch Patentrechte an der Erfindung von Remdesivir, von dem in den klinischen Versuchen Anfang der 2000er Jahre bekannt war, dass es bei der Anwendung an Patienten für eine Reihe anderer Krankheitserreger tödlich ist.

„Und die vorsätzliche und wissentliche Verbreitung eines Mittels, von dem bekannt ist, dass es für Menschen schädlich und tödlich ist, ist vorsätzlicher Mord.

„Und die Tatsache, dass alle Regierungen in Hörweite derer, die gerade zuhören, das Remdesivir-Protokoll übernommen haben und die Behauptung akzeptieren, dass es sich um eine Variante des Coronavirus handelt, zeigt, dass beides nicht der Fall ist.

„In Wirklichkeit handelt es sich um eine Biowaffe, die durch einen von der kanadischen Regierung entwickelten Trägerstoff übertragen wird – und da sowohl Pfizer-Biontech als auch Moderna Lizenzgebühren an kanadische Interessengruppen zahlen, beinhaltet jede einzelne von Pfizer oder Moderna verabreichte Spritze Lizenzgebühren, die an die kanadische Regierung zurückfließen.

„Es handelt sich also um Erpressung auf höchstem Niveau, und die kanadische Regierung ist mitschuldig an Erpressung und Verschwörung zur Finanzierung von Terroranschlägen…

„Wir müssen uns auf das Verbrechen konzentrieren, das begangen wird, wir müssen unsere Anstrengungen auf dieses Verbrechen richten, und zu 100 % will ich sicherstellen, dass die ganze Welt weiß, dass jeder, der ein Narrativ fördert, das besagt, dass es eine neuartige Krankheit gibt, jeder, der ein Narrativ fördert, das besagt, dass es einen neuartigen Krankheitserreger gibt – und jeder Anwalt, der behauptet, dass es eines dieser Dinge gibt – genauso mitschuldig ist wie Trudeau und Fauci.

„Es ist an der Zeit, dass wir einen Schlussstrich ziehen und sagen: ‚Wir, das Volk, werden den nationalen und internationalen Terrorismus, der im Namen der Gesundheit betrieben wird, nicht hinnehmen.'“