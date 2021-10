Mitglieder des Kongresses verlangen Antworten von Dr. Anthony Fauci, dem medizinischen Berater des Weißen Hauses, nachdem bekannt wurde, dass seine Behörde Experimente finanziert hat, bei denen Beagle-Welpen die Stimmbänder durchtrennt wurden, um ihre Schreie zum Schweigen zu bringen. Außerdem sperrten Forscher Beagles über Nacht in der Wüste in Käfige, um sie als Köder für Sandfliegen zu verwenden. Im Rahmen der Forschung wurden Welpen mit Medikamenten behandelt und ihre Köpfe in Netzkäfige gesperrt, die mit hungrigen Sandfliegen gefüllt waren, um sie mit krankheitsverursachenden Parasiten zu infizieren.

„Wir sind sehr besorgt über Berichte über teure, grausame und unnötige, vom Steuerzahler finanzierte Experimente an Hunden, die vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) in Auftrag gegeben wurden“, schreiben 24 republikanische und demokratische Gesetzgeber am Donnerstag in einem Brief an Fauci.

In dem Brief wird darauf hingewiesen, dass Fauci als Direktor des NIAID 1,68 Millionen Dollar an Steuergeldern für die Finanzierung medizinischer Tests an mindestens 44 Beagle-Welpen in den Jahren 2018 und 2019 angewiesen hatte.

Eine Rechnung, die an das NIAID geschickt wurde, enthielt einen Einzelposten für eine „Cordektomie“, ein Verfahren, bei dem die Stimmbänder der Tiere durchtrennt wurden, „um sie am Bellen, Heulen oder Weinen zu hindern“, heißt es in dem Schreiben.

„Dieses grausame Verfahren, das mit wenigen Ausnahmen von der American Veterinary Medical Association und anderen abgelehnt wird, scheint durchgeführt worden zu sein, damit die Experimentatoren die schmerzhaften Schreie der Beagle-Welpen nicht hören müssen. Dies ist ein verwerflicher Missbrauch von Steuergeldern.“

Die Unterzeichner des Briefes, darunter Kongressabgeordnete wie Nancy Mace (R-South Carolina) und Ted Lieu (D-Kalifornien), wiesen darauf hin, dass die FDA erklärt hat, dass Experimente an Hunden für die Zulassung neuer Medikamente nicht erforderlich sind.

Sie verlangten zu erfahren, wie viele solcher Tests das NIAID seit 2018 finanziert hat und wie viel Geld dafür ausgegeben wurde. Die Vertreter baten Fauci auch zu erklären, warum er weiterhin Tests an Hunden in Auftrag gegeben hat, obwohl diese nicht erforderlich sind, und was seine Behörde getan hat, um Alternativen ohne Tiere zu finden.

Außerdem baten sie um nähere Angaben zu den Kortektomien, z. B. zu den Kosten und den Gründen für das unnötige Verfahren, sowie um Informationen darüber, ob die Hunde nach Abschluss der Tests zur Adoption freigegeben wurden.

Die Tests an Beagles wurden im August aufgedeckt, als eine gemeinnützige Gruppe namens White Coat Waste Project (WCW) im Rahmen des Freedom of Information Act Dokumente über die Experimente erhielt.

Die Gruppe behauptete, dass Fauci die Finanzierung von „verschwenderischen und brutalen“ Beagle-Experimenten in Labors in Tunesien, Kalifornien und Georgia geleitet hat. Auch am Hauptsitz des National Institute of Health (NIH), der Muttergesellschaft des NIAID, wurden solche Forschungen durchgeführt.

Die WCW bezeichnete die Kontroverse als „BeagleGate“ und erklärte, bei den von den USA finanzierten Forschungen im tunesischen Labor seien Welpen unter Drogen gesetzt und ihre Köpfe in Netzkäfige gesperrt worden, die mit hungrigen Sandfliegen gefüllt waren, um sie mit krankheitsverursachenden Parasiten zu infizieren.

Die Forscher sperrten auch Beagles über Nacht in Käfige in der Wüste, um sie als Köder zu benutzen, der Sandfliegen anlockt.

Ziel war es, ein experimentelles Medikament an den kranken Beagles zu testen. Die Hunde waren sechs bis acht Monate alt und wurden nach Abschluss der Tests alle getötet und seziert, so WCW.

Bei der vom NIAID unterstützten Forschung an der Universität von Georgia wurden den Beagles experimentelle Impfstoffe injiziert und sie mit Parasiten infiziert, so die Gruppe.

Laut Dokumenten, die unter Berufung auf das Gesetz über die Informationsfreiheit angefordert wurden, gab Dr. Fauci 424.000 Dollar für Experimente aus, bei denen Hunde von Fliegen zu Tode gebissen wurden.

Die Behörde von Dr. Anthony Fauci, das National Institute of Allergy and Infectious Diseases, hat auch eine Reihe von geheimen Experimenten durchgeführt, bei denen die Kopfhaut von abgetriebenen Föten auf lebende Mäuse und Ratten aufgepfropft wurde.

Für diese Experimente wurden fast 400.000 Dollar ausgegeben. Mit diesen Studien sollte die Neigung der menschlichen Haut zur Entwicklung von Infektionen untersucht werden.

Der Feuersturm um die Hundetests ergänzt die Kontroversen um Fauci, der vor dem Kongress ausgesagt hatte, dass er keine Gain-of-Function-Forschung finanziert hat.

Das NIH hat diese Woche in Beantwortung eines Briefes an den Kongress zugegeben, dass seine Mittel für die Durchführung von Gain-of-Function-Forschung im Labor in Wuhan verwendet wurden.

Aufgrund seiner jüngsten Aussage vor dem Kongress drohen Dr. Fauci möglicherweise 5 Jahre Gefängnis, weil er den Kongress über die Finanzierung der Gain-of-function-Forschung im Wuhan-Labor belogen hat.

Gain-of-function ist die Fähigkeit eines Virus, von Tieren auf Menschen überzuspringen. Dieser speziesübergreifende Sprung war nicht natürlich und wurde von dem Team unter der Leitung der chinesischen Fledermausfrau Shi Zhengli erreicht. Mehr darüber können Sie in COVID19 Files – Scientific Investigation On Mysterious Origin Of Coronavirus nachlesen.

Aus den Fauci-E-Mails geht hervor, dass es Dr. Anthony Fauci selbst war, der die indischen Wissenschaftler bedrohte und sie zwang, ihre Studie zurückzuziehen, in der festgestellt wurde, dass COVID-19 künstlich hergestellt wurde und AIDS-Virus-ähnliche Einschübe aufweist.

In der Zwischenzeit arbeitete Dr. Fauci mit führenden britischen Wissenschaftlern zusammen, um die COVID-19-Biowaffenforschung zu vertuschen und stattdessen mit der Theorie des natürlichen Ursprungs hausieren zu gehen.

Kürzlich erhielt Dr. Malik Peiris, der zuvor dem COVID-19-Untersuchungsausschuss der medizinischen Fachzeitschrift Lancet angehörte, den chinesischen „Nobelpreis“ für seine Forschungen, die eine natürliche Entwicklung von COVID-19 belegen.

In der Zwischenzeit haben amerikanische Gesetzgeber den „Fire Fauci Act“ (Gesetz zur Entlassung von Dr. Anthony Fauci) eingebracht, mit dem Ziel, Dr. Anthony Fauci wegen Fehlinformationen in Bezug auf COVID-19 und wegen Vertuschung der Herkunft des Virus zu entlassen.

Nach den für das vergangene Jahr verfügbaren Gehaltsdaten des Bundes ist Anthony Fauci der höchstbezahlte Angestellte der gesamten US-Regierung. Tatsächlich verdiente Dr. Fauci sogar mehr als das Gehalt des Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Das Gesetz „Fire Fauci Act“ wird Faucis Gehalt auf 0 Dollar senken und eine Bestätigung durch den Senat erfordern, um seine Position zu besetzen.