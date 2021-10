Das Gesetz, das dem US-Präsidenten die Lizenz zum Töten gibt

von Manlio Dinucci

Indem Präsident Biden seine Position änderte und den Sturz Kabuls bestätigte, kehrte er zur Rumsfeld/ Cebrowski-Strategie des endlosen Krieges zurück. Es geht darum, keine großen Bodentruppen mehr zu stationieren, sondern die Einsatzbereiche für Killerdrohnen, Spezialkräfte und Söldner zu vervielfachen. Der Krieg verändert seine Natur und breitet sich aus.

Am 18. September 2001, eine Woche nach dem 11. September, billigte der Kongress der Vereinigten Staaten einstimmig das öffentliche Gesetz 107-40, in dem es heißt: „Der Präsident ist berechtigt, alle nötige und angemessene Gewalt gegen die Nationen, Organisationen oder Personen einzusetzen, die seiner Ansicht nach die Terroranschläge vom 11. September 2001 geplant, genehmigt, autorisiert oder unterstützt haben, oder diesen Organisationen oder Personen Zuflucht gewährt haben, um künftige Handlungen des internationalen Terrorismus gegen die Vereinigten Staaten durch diese Personen oder Organisationen zu verhindern.“ Das Gesetz, das dem republikanischen Präsidenten George W. Bush volle Kriegsbefugnisse übertrug, war vom demokratischen Senator Joe Biden, dem Vorsitzenden der Kommission für Außenbeziehungen, verfasst worden.

So wurde Präsident Bush vom Kongress im Namen des „Krieges gegen den Terror“ ermächtigt, militärische Gewalt nicht nur gegen Organisationen oder Personen, sondern gegen ganze Nationen anzuwenden, deren Schuld vom Präsidenten selbst verhängt wurde, der das Urteil ohne Gerichtsverfahren oder Berufungsmöglichkeit verhängte und die sofortige Ausführung durch den Krieg anordnete. Die einzigen, die seit langem die Streichung dieses Gesetzes fordern, sind zwei Senatoren, der Demokrat Tim Kaine und der Republikaner Todd Young, aber ihr Versuch ist bisher gescheitert. Das noch immer geltende Gesetz vom 18. September 2001 wurde nach dem republikanischen Präsidenten Bush vom Demokraten Obama, dem Republikaner Trump und dem Demokraten Biden (ehemaliger Vizepräsident der Obama-Regierung) angewandt. Man schätzt, dass sie bereits in den letzten 20 Jahren zur „Legitimierung“ von Militäroperationen verwendet wurde, die von den US-Streitkräften auf Befehl des Präsidenten in 19 Ländern der Welt durchgeführt wurden, darunter Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen, Tunesien, Kenia, Mali, Nigeria, Somalia, Kamerun und Niger.

Drei Wochen nach der Verabschiedung des Gesetzes ordnete Präsident Bush an, Afghanistan anzugreifen und dort einzumarschieren, offiziell, um den von den Taliban geschützten Osama bin Laden zu jagen; Drei Monate später ordnete er die Eröffnung des Gefangenenlagers Guantánamo an, in das insgeheim mutmaßliche Terroristen aus verschiedenen Teilen der Welt deportiert und dort gefoltert wurden; Eineinhalb Jahre später – auf Anregung einer zweiparteipolitischen Resolution von 77 Senatoren unter der Leitung von Joe Biden – befahl Präsident Bush, den Irak anzugreifen und einzumarschieren, unter der Anklage (die sich dann als falsch herausstellte), er besitze Massenvernichtungswaffen. Der Befehl war, eine eiserne Faust zu haben, um den Widerstand zu zerschlagen: als Bestätigung dafür, die Bilder der Folterungen im Gefängnis von Abu Ghraib, die 2004 aktualisiert wurden.

Ebenfalls auf Grundlage des Gesetzes von 2001, das ihm erlaubte, „die nötige und angemessene Gewalt anzuwenden“, erlaubte Präsident Obama zehn Jahre später der CIA, geheime Aktionen in Libyen durchzuführen, um den NATO-Krieg vorzubereiten, der den libyschen Staat zerstören sollte. Nach dem gleichen „legalen“ Verfahren – wie die New York Times dokumentierte (29. Mai 2012) – wurde während der Obama-Administration die wöchentlich aktualisierte Kill List eingeführt, die Personen aus der ganzen Welt umfasst, die heimlich unter dem Vorwurf des Terrorismus zum Tode verurteilt wurden, und die nach Zustimmung des Präsidenten in der Regel mit Killerdrohnen eliminiert wurden. Das gleiche Verfahren wurde im Januar 2020 von Präsident Trump verfolgt, der die Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani anordnete, der auf dem Flughafen von Bagdad von einer US-Drohne ermordet wurde. Ähnliche US-Drohnenangriffe wurden in Afghanistan, Irak, Libyen, Pakistan, Somalia, Syrien und im Jemen „gesetzlich“ erlaubt.

Der jüngste Angriff einer Killerdrohne war der, der auf der Grundlage der Genehmigung von Präsident Biden am 29. August in Kabul ein Auto traf, das verdächtigt wurde, eine Daesch-Bombe zu transportieren. Eine Untersuchung der New York Times (10. September) konnte ergeben, dass das Auto (lange verfolgt vom Drohnenpiloten, aus tausenden Kilometer Entfernung) keine Sprengstoffe, sondern Wassertanks transportierte. Gegen dieses Auto, in einem dicht besiedelten Viertel, wurde eine „Hellfire“-Rakete abgefeuert, die zehn Zivilisten tötete, darunter sieben Kinder.