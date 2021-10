Bericht zeigt, dass 17-Jähriger nach Impfstoff von Pfizer Multisystem-Entzündungssyndrom und Myokarditis entwickelt

childrenshealthdefense.org: Ein von Fachleuten begutachteter Kurzbericht, der am 7. Oktober in Acta Paedatrica veröffentlicht wurde, beschreibt einen Fall von Multisystem-Entzündungssyndrom bei einem zuvor gesunden 17-jährigen Mann, der fünf Tage nach seiner zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech Fieber, Erbrechen, Myalgien und Brustschmerzen entwickelte.

In einem von Experten begutachteten Kurzbericht, der am 7. Oktober in Acta Paedatrica veröffentlicht wurde, wird der erste bekannte Fall eines Multisystem-Entzündungssyndroms (MIS) bei einem Kind (MIS-C) nach Verabreichung eines COVID-Impfstoffs beschrieben.

Dem Bericht zufolge entwickelte ein zuvor gesunder 17-jähriger Mann fünf Tage nach seiner zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech Fieber, Erbrechen, Myalgien und Brustschmerzen.

Nach zwei Tagen wurde er mit hohen Entzündungsparametern und einer Multisystembeteiligung des Magen-Darm-Trakts, der Haut, des zentralen Nervensystems, der Nieren, der Leber, der Gerinnung, der Lunge und des Herzens ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Patient entwickelte eine Myokarditis – eine Entzündung, die aus einer Immunreaktion des Körpers auf eine anfängliche Herzschädigung resultiert – mit einer stark reduzierten Auswurffraktion von 20 %.

Er wurde daraufhin für sechs Tage auf die Intensivstation verlegt und erhielt eine Noradrenalin-Infusion, eine Sauerstofftherapie mit hohem Durchfluss, Steroide, intravenöses Immunglobulin und Antibiotika. Nach 10 Tagen Krankenhausaufenthalt wurde er entlassen.

„Unseres Wissens ist dies der erste gemeldete Fall eines Jugendlichen, der nach einer mRNA-SARS-CoV-2-Impfung Fieber und eine Multisystem-Entzündung entwickelte“, so die Autoren. „Er erfüllte die diagnostische Definition für einen definitiven MIS-C-Fall der Stufe 1 nach der COVID-19-Impfung“.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass der COVID-Impfstoff von Pfizer nicht als Ursache für diesen Fall von MIS-C nachgewiesen werden konnte, aber „er war mit dem bekannten Spektrum der Reaktogenität von Impfstoffen vereinbar.“

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Fall den Verdacht auf einen seltenen Zusammenhang zwischen dem mRNA-Impfstoff von Pfizer-BioNTech gegen SARS-CoV-2 und MIS-C bei einem männlichen Jugendlichen aufkommen lässt“, so die Autoren.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tritt MIS-C auf, wenn sich verschiedene Teile des Körpers entzünden, darunter Herz, Lunge, Nieren, Gehirn, Haut, Augen oder Magen-Darm-Organe.

Nach Angaben von Johns Hopkins Medicine wurde MIS-C erstmals im April 2020 von Ärzten in Kinderkliniken in den USA und im Vereinigten Königreich entdeckt. MIS-C betrifft meist Kinder im Schulalter und kann nach einer schweren COVID-Infektion auftreten.

Obwohl das Syndrom selten ist, kann es gefährlich sein.

„Wenn die Entzündung bei unserem Patienten durch den Impfstoff von Pfizer-BioNTech verursacht wurde, handelt es sich immer noch um einen extrem seltenen Zustand, da keine anderen Fälle, die die Kriterien für MIS-C nach einer COVID-Impfung erfüllen, bei Heranwachsenden gemeldet wurden, obwohl in den USA neun Millionen Kinder geimpft wurden“, so die Autoren.

Das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC verzeichnet jedoch 34 Berichte über MIS-C, von denen 18 bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren auftraten.

„Ich bin überrascht, dass die Autoren dieser Studie bei ihrer Literatursuche nicht auf VAERS zurückgegriffen haben“, sagte Dr. Brian Hooker, Ph.D., P.E., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense und Professor für Biologie an der Simpson University.

„MIS-C steht im Einklang mit der Spike-Protein-Pathologie, die aufgrund von Gewebeschäden, die durch die Interaktion des Spike-Proteins mit dem ACE2-Rezeptor verursacht werden, zu unspezifischen Entzündungen von Organen führen könnte.“

Hooker sagte, er finde es interessant, dass der männliche Teenager in dem Bericht eine Myokarditis entwickelt habe, was „auf eine Autoimmunkomponente der Impfverletzung hindeutet“.

„Ich glaube, dass dies überhaupt nicht selten ist – es wird nur nicht berichtet“, sagte Hooker.