Dr. Fuellmich: Notwehr aus der U-Haft gegen korrupte Justiz

Im folgenden Statement schildert Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich, seit knapp 23 Monaten unschuldig in U-Haft, seine Gründe für den ungewöhnlichen Schritt, seine 160 Seiten lange Strafanzeige gegen diejenigen, die für seine Lage strafrechtlich verantwortlich sind 1, zu veröffentlichen. Er sieht es als bezeichnend an, dass diese von ihm Beschuldigten in der dafür notwendigen Zeit keine Einstweilige Verfügung gegen ihn beantragt haben, da sie dazu eine Eidesstattliche Versicherung über die Unwahrheit in Dr. Fuellmichs Strafanzeige hätten abgeben müssen. Nachfolgend mein Transkript seiner Worte. (hl)

Liebe Freunde,

vor ungefähr 5 Wochen habe ich eine umfangreiche Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft wegen schwerster Verbrechen eingereicht. Diese Strafanzeige richtet sich gegen den Vorsitzenden Richter in dem gegen mich geführten Verfahren, zwei Staatsanwälte, die Leiter der JVA Rosdorf, den medizinischen Leiter der JVA Rosdorf, den LKA Beamten, der meine Entführung aus Mexiko und deren Tarnung wahlweise als Abschiebung und später als Auslieferung organisierte.

Und sie richtet sich natürlich auch gegen die drei seit etwa August 21 als V-Leute des Verfassungsschutzes tätigen Berliner Anwälte, deren in jedem Punkt erlogene Strafanzeige Auslöser für diesen zweiten Versuch des