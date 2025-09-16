Nichts besitzen? Die große Konvergenz der islamischen Finanzwirtschaft

Veröffentlicht von: Patrick Wood

Dies ist der erste Teil einer größeren Reihe von Artikeln, die meine Theorie stützen, dass der auf Schulden basierende Kapitalismus bald einem auf Vermögenswerten basierenden System weichen könnte, das von Technokraten betrieben wird, die mit Blockchain-basierten Kryptowährungen und KI ausgestattet sind. Hier geht es nicht um Zahlungstoken, sondern um vermögensbasierte Token. Wenn physische Vermögenswerte tokenisiert werden, können sie überall gehandelt werden. Denken Sie an all die Häuser, die durch Build-to-Rent-Programme in große Portfolios aufgenommen wurden. Diese eignen sich hervorragend für die Tokenisierung. Dann ist da noch die Frage der 640 Millionen Morgen Land, die sich im Besitz der Bundesregierung befinden und die, wenn es nach dem Handelsminister Howard Lutnick geht, zu gegebener Zeit tokenisiert werden sollen. Sobald solche Token zum Handel freigegeben sind, werden sie von Unternehmen wie BlackRock, die über enorme Barreserven verfügen, aufgekauft werden. Zunächst werde ich jedoch zeigen, dass die islamische Welt bereits in einem vermögensbasierten System verankert ist, das Schulden und Wucher jeglicher Art ablehnt. Darüber hinaus sind islamische Nationen weltweit führend im Bereich FinTech (Finanztechnologie).

Als ich 2007 den Artikel „Global Banks Adopting Islam” (Globale Banken übernehmen den Islam) schrieb, konnten nur wenige ahnen, wie recht ich mit meinem Zitat aus der Bibel hatte, dass „die Liebe zum Geld die Wurzel aller Übel ist” (1 Tim. 6:10). Was als scheinbar opportunistisches Flirten zwischen westlichen Megabanken und islamischen Finanzinstituten begann, hat sich zu etwas weitaus Bedeutenderem und Unheimlicherem entwickelt: einer grundlegenden Umstrukturierung der globalen Finanzwelt selbst.

Als ich 2007 zum ersten Mal beobachtete, wie globale Bankengiganten wie J.P. Morgan, Chase, Citigroup, HSBC, Deutsche Bank, Morgan Stanley und Goldman Sachs sich Hals über Kopf in das islamische Bankwesen stürzten, kontrollierte die Branche bescheidene 700 Milliarden Dollar an Vermögenswerten. Heute, im Jahr 2025, ist diese Zahl auf über 5,4 Billionen Dollar explodiert, mit Prognosen von 7,5 Billionen Dollar bis 2028¹. Was einst als Nischenmarkt für muslimische Gemeinschaften abgetan wurde, ist zu einem Eckpfeiler der globalen Finanzarchitektur geworden.

Die Frage, die mich damals beschäftigte – ob globale Banker islamische Diktatoren verführten oder umgekehrt – ist nun endgültig beantwortet. Sie haben sich gegenseitig so gründlich verführt, dass die Unterscheidung fast bedeutungslos geworden ist. Das Ergebnis ist genau das, was ich befürchtet hatte: Das islamische Scharia-Bankwesen ist nicht nur in den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Nationen angekommen, es wurde normalisiert, legitimiert und in das Gefüge der internationalen Finanzwelt integriert.

London ist das Kronjuwel der islamischen Finanzwelt

Als Gordon Brown 2007 verkündete, dass er London zur islamischen Finanzhauptstadt der Welt machen wolle, fragten sich Skeptiker, ob dies nur eine politische Pose sei. Achtzehn Jahre später ist die Antwort eindeutig: Browns Vision hat sich über seine kühnsten Träume hinaus verwirklicht.

London bleibt auch 2025 das unangefochtene westliche Zentrum der islamischen Finanzwelt, obwohl seine Dominanz nun mit wichtigen Einschränkungen verbunden ist. Der islamische Finanzsektor der Stadt ist in den letzten zehn Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10 bis 12 %² immer stärker geworden. Im Vereinigten Königreich gibt es mittlerweile fünf vollwertige islamische Banken und über zwanzig konventionelle Banken, die islamische Finanzprodukte anbieten. Der Sektor hat einen Wert von über 6 Milliarden Pfund (7,7 Milliarden Dollar) und wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich verdoppeln³.

Die Londoner Börse hat sich zum bevorzugten globalen Handelsplatz für Sukuk (islamische Anleihen) entwickelt und beherrscht über 40 % des Sukuk-Marktes für Hartwährungen⁴. Das englische Common Law regelt die meisten internationalen Sukuk-Transaktionen weltweit und festigt damit Londons Rolle als rechtlicher und finanzieller Knotenpunkt der islamischen Finanzwirtschaft. Allein die Emittenten von Sukuk und Anleihen aus dem Nahen Osten haben in den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 an der LSE 65 Milliarden US-Dollar aufgenommen⁵.

Der Status Londons als „Zentrum” muss jedoch relativiert werden. Die Stadt ist zwar nach wie vor der wichtigste internationale Knotenpunkt, doch im Vergleich zu den Golfstaaten verblasst der heimische islamische Finanzmarkt. Die 7,7 Milliarden US-Dollar an islamischen Bankaktiva im Vereinigten Königreich machen lediglich 0,3 % des weltweiten Gesamtvolumens aus und werden von den über 700 Milliarden US-Dollar, die sich in den Ländern des Golf-Kooperationsrats konzentrieren, in den Schatten gestellt⁶. London dient als westliches Tor und Vermittler, aber die wahre Macht – und das echte Geld – verbleibt in Riad, Dubai, Doha und Kuwait-Stadt.

Die westliche Durchdringung des Scharia-Bankwesens

Die Frage, ob das Scharia-Bankwesen in der westlichen Welt bedeutende Fortschritte gemacht hat, kann mit einem klaren Ja beantwortet werden. Was mit einer Handvoll spezialisierter Produkte begann, hat sich zu einem umfassenden Ökosystem entwickelt, das Privatkundengeschäft, Vermögensverwaltung, Versicherungen (Takaful) und Kapitalmärkte umfasst.

In den Vereinigten Staaten bieten mittlerweile etwa 43 Institutionen schariakonforme Finanzprodukte und -dienstleistungen an⁷. Von der Devon Bank in Chicago bis zur University Bank in Michigan haben amerikanische Finanzinstitute die Prinzipien der islamischen Finanzwirtschaft mit derselben Begeisterung angenommen, die einst den Subprime-Hypotheken vorbehalten war. Große Wall-Street-Unternehmen – JP Morgan, Goldman Sachs und andere – unterhalten mittlerweile eigene Abteilungen für islamische Finanzwirtschaft, zögern jedoch seltsamerweise, dies gegenüber ihren amerikanischen Kunden öffentlich zu machen.

Europa hat sich als noch aufgeschlossener erwiesen. Neben der Führungsrolle Großbritanniens haben Länder wie Luxemburg, Frankreich und Deutschland zunehmend schariakonforme Rechtsrahmen eingeführt. Die Europäische Investitionsbank hat Sukuk ausgegeben, und große europäische Versicherer bieten nun Takaful-Produkte an. Was einst undenkbar war – dass europäische Finanzinstitute ihre Geschäftspraktiken nach mittelalterlichem islamischem Recht ausrichten – ist mittlerweile zur Routine geworden.

Der Normalisierungsprozess ist so weit fortgeschritten, dass islamische Finanzgeschäfte nicht mehr als fremd oder exotisch angesehen werden. Sie wurden umbenannt in „ethische Finanzgeschäfte”, „ESG-Investitionen” und „nachhaltiges Bankwesen”. Indem sie die Einhaltung der Scharia mit Begriffen der ökologischen und sozialen Verantwortung ummanteln, haben westliche Institutionen islamische Finanzgeschäfte für nicht-muslimische Kunden schmackhaft gemacht, die sonst möglicherweise Einwände gegen Finanzierungsstrukturen hätten, die auf religiösem Recht basieren.

Die Zakat-Spur: Dem Geld folgen

Eine der beunruhigendsten Entwicklungen seit 2007 ist die Institutionalisierung der Zakat – die islamische Vorschrift, dass jährlich 2,5 % des berechtigten Vermögens an islamische Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden müssen. In meiner ursprünglichen Analyse warnte ich davor, dass die Einhaltung der Zakat-Vorschriften durch westliche Banken „erschütternde” Summen in islamische Zwecke fließen lassen würde, mit der Gewissheit, dass „ein Teil dieses Geldes in die Hände radikaler Muslime gelangen wird”.

Die Verfolgung der Zakat-Ströme hat sich als noch schwieriger als erwartet erwiesen, vor allem weil das System so ausgeklügelt und weit verbreitet ist. Die weltweite Zakat-Generierung wird derzeit auf fast 2 Billionen Dollar pro Jahr geschätzt, obwohl genaue Zahlen aufgrund der Vermischung formeller und informeller Kanäle⁸ weiterhin schwer zu ermitteln sind. Der Beitrag westlicher Banken zu dieser Summe wächst zwar rapide, dürfte aber jährlich mehrere zehn Milliarden Dollar betragen – Gelder, die von London, New York und Frankfurt zu islamischen Wohltätigkeitsnetzwerken weltweit fließen.

Das Zakat-System wurde durch Blockchain-Technologie digitalisiert und automatisiert, wodurch es gleichzeitig effizienter und undurchsichtiger geworden ist. Westliche Banken bieten nun Zakat-Berechnungsdienste, automatisierte Spenden und sogar Zakat-konforme Anlageprodukte an. Was einst eine einfache religiöse Verpflichtung war, hat sich zu einem ausgeklügelten Finanzprodukt mit Steuervorteilen und behördlicher Genehmigung entwickelt.

Wie viel von der Zakat fließt in den Terrorismus oder andere antiwestliche Aktivitäten? Das ist ein streng gehütetes Geheimnis, aber jeder Experte auf diesem Gebiet weiß, dass dies geschieht.

Die islamische FinTech-Revolution

Die vielleicht dramatischste Entwicklung seit 2007 ist das Aufkommen der islamischen Finanzwirtschaft als treibende Kraft der globalen FinTech-Innovation. Die Zahlen sprechen für sich: Das Transaktionsvolumen der islamischen FinTech erreichte 2024 161 Milliarden US-Dollar und wird sich bis 2028 voraussichtlich fast verdoppeln⁹. Der Sektor wird voraussichtlich von 138 Milliarden US-Dollar im Zeitraum 2022-23 auf 306 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17,3 % entspricht¹⁰.

Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indonesien und Malaysia sind zu Brutstätten für Finanzinnovationen geworden und überholen häufig die alte westliche Infrastruktur. Die Schaffung spezieller islamischer FinTech-Freihandelszonen – wie Dubais DIFC, Abu Dhabis ADGM und Bahrains FinTech Bay – hat regulatorische Sandkästen geschaffen, in denen schariakonforme Finanzinnovationen getestet und skaliert werden können.

Die Ironie ist offensichtlich: Dieselbe islamische Welt, die einst westliche Finanzkonzepte aus religiösen Gründen abgelehnt hat, ist nun führend bei der Digitalisierung des Finanzwesens. Mobile-first-Islambanken, KI-gestützte Sharia-Compliance-Engines und Blockchain-basierte Sukuk kommen aus dem Nahen Osten und Südostasien, während traditionelle westliche Finanzzentren Mühe haben, Schritt zu halten.

Diese technologische Führungsrolle hat tiefgreifende geopolitische Auswirkungen. Wenn islamische Nationen die Infrastruktur und Protokolle der digitalen Finanzwelt kontrollieren, kontrollieren sie effektiv auch die Bedingungen, unter denen der Rest der Welt auf diese Systeme zugreifen kann. Die eifrige Übernahme islamischer FinTech-Lösungen durch den Westen stellt eine strategische Schwachstelle dar, die nur wenige bereit sind anzuerkennen.

Assetbasierte islamische Finanzwirtschaft konvergiert mit westlicher FinTech

Die bedeutendste Entwicklung der letzten achtzehn Jahre war die allmähliche Konvergenz islamischer vermögensbasierter Finanzprinzipien mit westlichen FinTech-Innovationen. Diese Konvergenz ist sowohl technologischer als auch philosophischer Natur und stellt eine grundlegende Veränderung in der Funktionsweise von Finanzsystemen dar.

Technologisch gesehen ist die Konvergenz fast abgeschlossen. Große islamische Asset-Token nutzen dieselben Blockchain-Infrastrukturen wie ihre westlichen Pendants – Ethereum, Polygon, Cosmos und neuere, speziell entwickelte „halal”-Netzwerke wie HAQQ¹¹. Islamische Immobilientoken, Sukuk-Derivate und schariakonforme Anlageinstrumente können neben ihren westlichen Entsprechungen gekauft, verkauft und gehalten werden, sofern eine angemessene religiöse Prüfung durchgeführt wird.

Westliche Banken nehmen in der Regel keine islamischen Gelehrten in ihre regulären Unternehmensvorstände auf, wie sie es 2007 taten, sondern richten heute üblicherweise unabhängige beratende Scharia-Gremien mit Gelehrten auf Produkt- oder Tochtergesellschaftsebene ein, um die Einhaltung der islamischen Vorschriften zu überprüfen.

Die philosophische Annäherung ist subtiler, aber potenziell bedeutender. Die westliche Finanzwelt hat zunehmend Konzepte übernommen, die den Prinzipien des islamischen Bankwesens entsprechen: asset-backed lending statt reiner Kreditvergabe, Gewinnbeteiligung statt fester Zinsen, Transparenz statt Undurchsichtigkeit und ethische Prüfung statt amoralischer Gewinnmaximierung.

Die vermögensbasierte Kreditvergabe in westlichen Märkten hat explosionsartig zugenommen, wobei sich der private Kreditsektor zunehmend auf materielle Sicherheiten statt auf abstrakte Cashflows konzentriert¹². ESG-Investitionen (Environmental, Social and Governance) – mittlerweile ein globaler Markt mit einem Volumen von über 30 Billionen US-Dollar – weisen bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit den ethischen Screening-Anforderungen der islamischen Finanzwirtschaft auf. Der Aufstieg des „Stakeholder-Kapitalismus” und der „zweckorientierten Finanzwirtschaft” steht für die Übernahme der philosophischen Grundprinzipien der islamischen Finanzwirtschaft durch den Westen.

Diese Konvergenz hat zu einer beispiellosen Interoperabilität zwischen islamischen und westlichen Finanzsystemen geführt. Ein Mega-Investor, der sowohl westliche asset-basierte Token als auch islamische Äquivalente hält, würde feststellen, dass diese auf Blockchain-Ebene technisch kompatibel sind, auf denselben Plattformen handelbar sind und sich in ihren zugrunde liegenden Strukturen zunehmend kaum noch unterscheiden. Die verbleibenden Hindernisse sind in erster Linie regulatorischer und religiöser Natur und weniger technologischer Art.

Komplizenschaft des IWF, der Weltbank und der BIZ

Der IWF, die Weltbank und die BIZ spielen jeweils eine aktive Rolle bei der Förderung und Integration des islamischen Bankwesens in das globale Finanzsystem durch Standards, Aufsicht, Produktentwicklung und technische Unterstützung in über 60 Ländern.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) setzt die Kernprinzipien für die Regulierung islamischer Finanzgeschäfte um und arbeitet dabei mit globalen Normungsgremien wie dem Islamic Financial Services Board (IFSB) und dem Basler Ausschuss zusammen.

Die Weltbank verfügt über spezielle Programme wie das Global Islamic Finance Development Center, das weltweit Forschung, Kapazitätsaufbau und die Entwicklung rechtlicher Rahmenbedingungen für islamische Finanzgeschäfte unterstützt. Sie verfügt über spezielle Programme wie das Global Islamic Finance Development Center, das weltweit Forschung, Kapazitätsaufbau und die Entwicklung rechtlicher Rahmenbedingungen für islamische Finanzgeschäfte unterstützt.

Die BIZ arbeitet mit Zentralbanken zusammen, um islamische Finanzgeschäfte in regulatorische Berichtsrahmen und globale Standards zu integrieren, insbesondere durch die Zusammenarbeit mit dem IFSB und anderen Normungsgremien.

Die Umwandlung von Schulden in Vermögenswerte

Die tiefgreifendste Frage, die die islamische Finanzwirtschaft aufwirft, betrifft die Frage, was passieren würde, wenn das weltweite, auf Schulden basierende Finanzsystem durch eine auf Vermögenswerten basierende Alternative ersetzt würde. Dies ist keine theoretische Übung mehr – es geschieht in Echtzeit, und die islamische Finanzwirtschaft ist dabei führend.

Das derzeitige westliche Finanzsystem basiert auf der Schaffung von Schulden, der Ausweitung von Krediten und der unendlichen Weiterverpfändung von Sicherheiten. Geld wird durch Kreditvergabe geschaffen, Vermögen durch Hebelwirkung generiert und das Wirtschaftswachstum hängt von ständig steigenden Schuldenständen ab. Dieses System hat zu beispiellosem Wohlstand geführt, aber auch zu beispielloser Instabilität, Ungleichheit und systemischen Risiken.

Die islamische Finanzwirtschaft bietet ein grundlegend anderes Modell: vermögensbesicherte Transaktionen, Gewinn- und Verlustbeteiligung, Zinsverbot und direkte Verknüpfung zwischen Finanzaktivitäten und realem Wirtschaftswert. In einem vermögensbasierten System repräsentiert Geld tatsächlichen Wohlstand und nicht das Versprechen zukünftiger Zahlungen. Die Investitionsrenditen stammen aus produktiver Wirtschaftstätigkeit und nicht aus Finanzengineering.

Die Auswirkungen einer globalen Verlagerung hin zu einer vermögensbasierten Finanzierung wären enorm:

Wirtschaftliche Stabilität : Die systemische Hebelwirkung würde drastisch abnehmen, wodurch das Risiko von Finanzkrisen verringert würde. Die Konjunkturzyklen würden eher von der realen Produktion als von Kreditzyklen bestimmt. Finanzinstitute wären von Natur aus stabiler, da ihre Vermögenswerte greifbar und ihre Verbindlichkeiten transparent wären.

: Die systemische Hebelwirkung würde drastisch abnehmen, wodurch das Risiko von Finanzkrisen verringert würde. Die Konjunkturzyklen würden eher von der realen Produktion als von Kreditzyklen bestimmt. Finanzinstitute wären von Natur aus stabiler, da ihre Vermögenswerte greifbar und ihre Verbindlichkeiten transparent wären. Vermögensverteilung: Die Konzentration von Vermögen durch Schuldenverzinsung würde eingeschränkt. Die Renditen würden an diejenigen fließen, die tatsächlich Kapital bereitstellen, und nicht an diejenigen, die Kredite manipulieren. Kleine Unternehmen und Unternehmer hätten einen besseren Zugang zu Kapital, da die Kreditvergabe auf dem Vermögenswert und nicht auf der Bonität basieren würde.

Die Konzentration von Vermögen durch Schuldenverzinsung würde eingeschränkt. Die Renditen würden an diejenigen fließen, die tatsächlich Kapital bereitstellen, und nicht an diejenigen, die Kredite manipulieren. Kleine Unternehmen und Unternehmer hätten Globale Macht: Die Nationen, die die wertvollsten realen Vermögenswerte kontrollieren – Energie, Mineralien, landwirtschaftliche Flächen, Infrastruktur – würden auf Kosten derjenigen an Macht gewinnen, deren Reichtum in erster Linie finanzieller Natur ist. Dies würde eine massive geopolitische Neuordnung bedeuten, die ressourcenreiche islamische Nationen gegenüber den schuldenabhängigen westlichen Volkswirtschaften begünstigt.

Die Nationen, die die wertvollsten realen Vermögenswerte kontrollieren – Energie, Mineralien, landwirtschaftliche Flächen, Infrastruktur – würden auf Kosten derjenigen an Macht gewinnen, deren Reichtum in erster Linie finanzieller Natur ist. Dies würde eine massive geopolitische Neuordnung bedeuten, die ressourcenreiche islamische Nationen gegenüber den schuldenabhängigen westlichen Volkswirtschaften begünstigt. Innovation und Wachstum: Während Spekulationsblasen eingedämmt würden, würden Investitionen in produktive Vermögenswerte gefördert. Langfristige, nachhaltige Entwicklung würde gegenüber kurzfristigen finanziellen Gewinnen bevorzugt werden. Die Wirtschaft würde stärker mit der physischen Realität verbunden und weniger von abstrakten Finanzinstrumenten abhängig sein.

Der Übergang ist bereits im Gange. Private, vermögensbasierte Kreditvergabe ist in westlichen Märkten zum Mainstream geworden¹³. Immobilien, Ausrüstung, geistiges Eigentum und Infrastruktur werden routinemäßig tokenisiert und über Vermögenspools und DeFi-Verträge gehandelt. Die islamische Finanzwirtschaft hat als Vorreiter in dieser Richtung die westliche Einführung von forderungsbesicherten Wertpapieren beeinflusst, die mit Blockchain-Technologie und Risikoteilungs-Governance integriert sind.

Zentralbanken experimentieren mit forderungsbesicherten digitalen Währungen. Regierungen geben forderungsgebundene Anleihen aus. Selbst traditionelle westliche Banken restrukturieren ihre Geschäftstätigkeit und konzentrieren sich eher auf materielle Sicherheiten als auf die reine Kreditvergabe.

Die unheilige Allianz, die sich in der neuen Weltordnung erfüllt hat

Als ich 2007 über die „unheilige Allianz zwischen dem Islam und dem globalen Bankwesen” schrieb, taten viele dies als alarmistische Spekulation ab. Heute hat diese Allianz alles erreicht, was ich befürchtet hatte, und noch mehr. Die islamische Finanzwirtschaft wurde nicht nur von westlichen Banken übernommen – sie wurde absorbiert, normalisiert und so weit aufgewertet, dass sie nun die Struktur des gesamten globalen Finanzsystems beeinflusst.

Das Schweigen der globalen Elite, wenn islamische Mobs „Tod für Amerika“ skandieren, ist nicht mehr überraschend – ihre Ziele sind tatsächlich miteinander verflochten. Westliche Finanzinstitute haben inzwischen Milliarden von Dollar in die islamische Finanzinfrastruktur investiert. Ihre Gewinne hängen vom Erfolg der schariakonformen Märkte ab. Ihre zukünftigen Wachstumsstrategien basieren auf islamischen demografischen Trends und Kapitalflüssen aus dem Nahen Osten.

Die Transformation ist so vollständig, dass Widerstand nicht mehr möglich ist, ohne eine Finanzkatastrophe auszulösen. Die westlichen Volkswirtschaften sind in Bezug auf Liquidität, Wachstum und Stabilität von islamischen Finanzgeschäften abhängig geworden. Jeder Versuch, diesen Kurs umzukehren, würde den Abbau von Finanzbeziehungen im Wert von Billionen Dollar und die Entfremdung der am schnellsten wachsenden Bevölkerungsgruppe der Welt erfordern.

Diese Abhängigkeit schafft eine strategische Verwundbarkeit, die weit über den Finanzbereich hinausgeht. Wenn westliche Institutionen für ihre grundlegendsten Geschäftsaktivitäten die Zustimmung der islamischen Welt benötigen, wenn westliche Regierungen für ihre Finanzgeschäfte auf islamisches Kapital angewiesen sind und wenn westliche technologische Innovationen vom Zugang zum islamischen Markt abhängen, hat sich das traditionelle Machtgleichgewicht grundlegend verändert.

Fazit: Die letzte Etappe der globalen Vorherrschaft

Vor achtzehn Jahren warnte ich, dass das Bündnis zwischen dem Islam und dem globalen Bankwesen „die letzte Etappe im jahrhundertealten Streben nach globaler Vorherrschaft” darstellen könnte. Heute scheint dieses Streben erfolgreicher zu sein, als es sich seine Architekten jemals hätten träumen lassen.

Die islamische Finanzwirtschaft hat etwas erreicht, was militärische Eroberungen niemals erreichen konnten: die freiwillige Unterwerfung westlicher Finanzinstitute unter das islamische Recht. Die Einhaltung der Scharia ist zu einem Wettbewerbsvorteil geworden und nicht mehr nur eine regulatorische Belastung. Westliche Banken konkurrieren nun darum, ihre islamischen Referenzen unter Beweis zu stellen und die angesehensten Scharia-Gelehrten für ihre Vorstände zu gewinnen.

Die Zahlen sprechen für sich: 5,4 Billionen Dollar an islamischen Finanzanlagen und steigend; über 80 multinationale westliche Institutionen, die schariakonforme Produkte anbieten; große westliche Börsen, die um die Notierung islamischer Anleihen konkurrieren; westliche Regierungen, die Sukuk emittieren; westliche Zentralbanken, die islamische Liquiditätsfazilitäten anbieten; und westliche FinTech-Unternehmen, die ihre Plattformen nach den Prinzipien der islamischen Finanzwirtschaft aufbauen.

Grundlegender noch ist, dass die philosophischen Grundlagen der westlichen Finanzwirtschaft zunehmend durch islamische Alternativen ersetzt werden. Vermögensbesicherung statt Kreditschöpfung. Gewinnbeteiligung statt Zinsen. Ethische Prüfung statt amoralischer Optimierung. Transparenz statt Undurchsichtigkeit. Realwert statt finanzieller Abstraktion.

Dies ist nicht nur die Übernahme fremder Finanztechniken – es ist die Transformation der Beziehung der westlichen Zivilisation zu Geld, Reichtum und wirtschaftlicher Organisation. Die Auswirkungen reichen weit über das Bankwesen hinaus bis hin zu Recht, Regierungsführung, sozialer Organisation und individuellem Verhalten.

Das uralte Streben nach globaler Vorherrschaft wurde nicht durch militärische Gewalt oder politische Eroberungen erreicht. Sie wurde durch die stille, geduldige und systematische Transformation des globalen Finanzsystems erreicht. Und diese Transformation ist unumkehrbar.

Mit Blick auf das Jahr 2030 ist der Weg klar: Die islamische Finanzwirtschaft wird weiter wachsen, die Abhängigkeit des Westens wird sich weiter vertiefen und die Konvergenz wird sich weiter beschleunigen. Die Frage ist nicht mehr, ob diese Transformation erfolgreich sein wird – das ist sie bereits. Die Frage ist, in welcher Art von Welt wir leben werden, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist.

Die Liebe zum Geld mag tatsächlich die Wurzel allen Übels sein. Aber im Jahr 2025 hat diese Liebe ihren perfekten Ausdruck in der Verbindung zwischen westlicher Finanzmacht und islamischer Rechtsautorität gefunden. Und wie alle erfolgreichen Ehen hat sie Nachkommen hervorgebracht, die beiden Elternteilen ähneln und gleichzeitig die Grenzen beider überwinden.

Die Zukunft gehört denen, die die Vermögenswerte kontrollieren. Und zunehmend agieren diejenigen, die die Vermögenswerte kontrollieren, nach der Scharia.