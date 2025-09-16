Russland wurde in einem vernichtenden Aufschrei beschuldigt, doch die Umstände belasten den ukrainischen Klienten der NATO.

In der letzten Woche kam es zu zwei aufeinanderfolgenden Provokationen unter falscher Flagge, die vom NATO-gestützten Kiewer Regime inszeniert wurden. Bezeichnend ist, dass europäische Politiker noch bevor Russland oder unabhängige Beobachter eine überlegte Antwort gaben, die offene Diskussion abwürgten und vor den zu erwartenden „russischen Lügen und Desinformationen“ warnten.

Mit anderen Worten: Eine kritische Auseinandersetzung mit den Vorfällen ist nicht erlaubt. Es handelte sich um „barbarische“ und „rücksichtslose Angriffe“ Russlands … glauben Sie uns [der NATO], und wenn nicht, sind Sie ein russischer Handlanger.

Der polnische Außenminister Radosław Sikorski prangerte in einer Videoansprache die russische Aggression an und erklärte dogmatisch, man solle ausschließlich den Informationen der NATO-Regierung vertrauen. Der polnische Premierminister Donald Tusk überbot sich in Hysterie und behauptete, Europa sei einem totalen Konflikt näher als je zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Dies zeigt, dass der europäische Informationsraum von Kriegspropaganda beherrscht wird – in einer Art, die George Orwell oder Josef Goebbels bewundert hätten.

Was ist diese Woche passiert?

Polen behauptet, Russland habe absichtlich sein Hoheitsgebiet mit 19 Drohnen angegriffen. Die europäischen NATO-Verbündeten schickten daraufhin eilig Kampfflugzeuge und Luftabwehrsysteme, um „Polen zu schützen“. Dass dies im September geschieht – dem Monat, in dem Nazi-Deutschland vor 86 Jahren Polen überfiel und den Zweiten Weltkrieg auslöste – verleiht den aktuellen Ereignissen eine symbolträchtige Note, die Tusk mit seinen melodramatischen Worten bewusst ausspielte.

Am Tag vor der „Drohneninvasion“, am 9. September, behauptete das Kiewer Regime, Russland habe eine seiner schweren FAB-500-Bomben auf ein Dorf abgeworfen und dabei 24 Menschen getötet, die ihre Renten abholen wollten.

Bei genauer Prüfung sprechen die Fakten jedoch in beiden Fällen für Provokationen unter falscher Flagge.

Das angebliche Massaker von Jarowaja

Das Massaker im Dorf Jarowaja in der ukrainisch kontrollierten Oblast Donezk wurde nicht durch eine FAB-500-Bombe verursacht. Die vom Kiewer Regime verbreiteten Videos zeigen einen flachen Einschlagkrater und geringe Gebäudeschäden – völlig unvereinbar mit den Verwüstungen, die eine 250-kg-Bombe angerichtet hätte.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte zudem, dass seine Streitkräfte an diesem Tag nicht in der Nähe operierten.

Die schnelle Veröffentlichung der Videos durch Kiew, die sofortigen Behauptungen eines „russischen Massakers“ und die unkritische Weiterverbreitung durch westliche Medien deuten klar auf eine inszenierte Erzählung hin.

Die schwerwiegende Schlussfolgerung: Das NATO-gestützte Regime hat selbst einen Sprengsatz gezündet und Zivilisten getötet, um Russland zu belasten.

Für solche abscheulichen Taten gibt es viele Präzedenzfälle. Ukrainische Streitkräfte beschossen wiederholt eigenes Territorium, um Propaganda gegen Russland zu erzeugen und westliche Hilfe zu erzwingen. Beispiele:

Hroza, 5. Oktober 2023 : 52 Tote, zeitgleich mit Selenskijs EU-Auftritt in Granada.

: 52 Tote, zeitgleich mit Selenskijs EU-Auftritt in Granada. Konstantinowka, 6. September 2023: 17 Tote, während Antony Blinken in Kiew eine Milliarde Dollar US-Hilfe zusagte.

Bei beiden Vorfällen wurde Russland beschuldigt, doch die Beweise deuteten in Richtung Kiew.

Bucha und die Kontinuität falscher Flaggen

Das Kiewer Regime ist ein Händler des Todes unter falscher Flagge. Die berüchtigten Tötungen in Bucha im Frühjahr 2022 waren eine klassische Operation dieser Art. Westliche Politiker und Medien machten Russland verantwortlich und verhinderten damit, dass ein damals verhandeltes Friedensabkommen zustande kam.

Die Folge: eine Eskalation des NATO-Stellvertreterkriegs und das Scheitern einer frühen Friedenslösung.

Die Drohnen über Polen

Die 19 Drohnen im polnischen Luftraum waren unbewaffnete Überwachungs- oder Lockvogel-Drohnen vom Typ Gerbera. Russland betont, dass sie aufgrund ihrer Reichweite von 700 km nicht von russischem Gebiet aus gestartet sein können – wohl aber von ukrainischem Territorium.

Ihre schnelle Vernichtung durch eine massive NATO-Mobilisierung (polnische F-16, niederländische F-35, italienische AWACS, NATO-Tankflugzeuge, deutsche Patriot-Systeme) wirkt wie eine vorbereitete Show. Ein Vorschlaghammer, der eine Nuss zerschlägt.

Moskau bot Gespräche mit Warschau an, doch Polen verweigerte jedes Gespräch und berief sich sofort auf Artikel IV des NATO-Vertrags.

Theater der europäischen Eliten

Frankreichs Macron schickte Rafale-Kampfjets, Deutschland und Großbritannien schlossen sich an – eine Ritterposse von Clowns. Auffällig: Niemand sprach von einem „Angriff“, sondern nur von einem „Verstoß“. Das zeigt, dass man Eskalation will, aber keinen totalen Krieg riskieren möchte.

Seit Beginn des NATO-Krieges gegen Russland 2022 wird das abgenutzte Narrativ von der angeblichen „russischen Eroberung Europas“ wiederholt, obwohl Moskau mehrfach erklärte, es habe keine derartigen Absichten.

Verzweiflung der Eliten

Während die europäischen Eliten innenpolitisch in der Krise stecken – Proteste in Frankreich nach dem Sturz des vierten Premiers in zwei Jahren, soziale Spannungen in Deutschland und Großbritannien –, versuchen sie, die Aufmerksamkeit mit geopolitischem Drama abzulenken.

Auch die Bemühungen Donald Trumps, trotz aller Schwächen einen Frieden auszuhandeln, sind für sie unerwünscht. Sie würden ihre korrupte Ukraine-Politik entlarven. Daher bemüht sich Sikorski, Trump zu diskreditieren und ihn zugleich zu noch mehr Militärhilfe und Sanktionen gegen Russland zu drängen.

Fazit

Die „Saison der falschen Flaggen“ ist in vollem Gange. Das Kiewer Regime und die NATO-Verbündeten greifen zu verzweifelten Manövern – selbst auf Kosten unschuldiger Zivilisten –, um ihre Narrative zu retten, den Krieg zu verlängern und diplomatische Lösungen zu torpedieren