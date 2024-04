Dr. Geert Vanden Bossche richtet eine abschreckende Botschaft an das COVID-Kartell

Der Virologe Dr. Geert Vanden Bossche verkündete am Freitag in einem Interview im KunstlerCast-Podcast eine erschreckende Botschaft.

Er sagte: „Wenn diese Leute sich jetzt outen würden und sagten: ‚Oh, Moment mal. Wir haben Fehler gemacht. Es war nicht alles richtig … Wir müssen unsere Meinung ändern. Diese Leute würden auf der Straße gesteinigt.“

„Sie haben keine andere Wahl“, sagte Dr. Bossche, als die große Lüge weiterzuverbreiten.

„Sie haben keine andere Wahl. Sie haben keine andere Wahl, als weiter zu machen, auch wenn sie genau wissen, wie falsch sie gehandelt haben, sie haben keine andere Wahl. Sie können nur hoffen, dass etwas passiert, das sie von diesem Thema ablenkt. Aber das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Und so schweigen sie oder sie machen einfach so weiter wie bisher. Aber ich kann Ihnen sagen, dass viele von ihnen verzweifelt sein müssen“.

Bossche fuhr fort.

„Wenn sie zusammen sind, fühlen sie sich geschützt. Denn es ist eine große Lobby. Und sie denken, dass jeder denkt, dass der andere sie beschützen wird, oder? Was nicht der Fall ist. Aber es ist dieses typische Gefühl. Ihr habt alle Verbrechen begangen, aber ihr seid ein großes Seil. Und es ist wie bei der Mafia, und ihr fühlt euch alle zusammen, ihr fühlt euch wie ein großes Team, und niemand kann in das Team eindringen und so weiter und so fort. Es wird zusammenbrechen, weil die Wahrheit ans Licht kommen wird.