Israels Streben nach einem palästinenserfreien Palästina geht weiter

Von Philip Giraldi

US-Unterstützung ermöglicht es Netanjahu, internationalen Druck zu ignorieren

Israels Plan, sich zu einem Eretz oder „Groß“-Staat auszudehnen, der große Teile des Landes seiner Nachbarn einschließt, beginnt mit der Beseitigung der Bewohner eines Ortes, der vor 1948 als Palästina bekannt war. Dass fast alle, die sich selbst als Palästinenser betrachten, getötet oder auf andere Weise beseitigt werden müssen, wird vielleicht auf einen Aphorismus wie „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“ reduziert, um den israelischen Staat und seine randalierende Armee von jeglicher Schuld an diesem Prozess freizusprechen. Die Fähigkeit von Premierminister Benjamin Netanjahu, ernsthafte Konsequenzen für sein Verhalten zu vermeiden, ist in der Tat bemerkenswert und führt zu weiteren Gräueltaten, die zu Beginn der Kämpfe in Gaza im Oktober noch unvorstellbar gewesen wären. Al Jazeera hat berichtet, wie Netanjahu nun darauf drängt, das zu formalisieren, was als „koloniales Projekt“ bezeichnet wird, wobei „die Aneignung aller palästinensischen Ländereien auf den völligen Ausschluss des palästinensischen Volkes aus seinem Heimatland folgen wird.“ In einer Rede vor Anhängern sagte Bibi: „Dies sind die Grundlinien der von mir geführten nationalen Regierung: Das jüdische Volk hat ein ausschließliches und unanfechtbares Recht auf alle Gebiete des Landes Israel. Die Regierung wird die Besiedlung in allen Teilen des Landes Israel fördern und ausbauen – in Galiläa, im Negev, auf dem Golan, in Judäa und Samaria.“

Der Journalist Patrick Lawrence, der für Consortium News schreibt, beschrieb kürzlich, wie „Israels Grausamkeit in seiner Entschlossenheit, die Palästinenser in Gaza zu vernichten – und wir sollten uns besser auf das gefasst machen, was auf der Westbank des Jordans als nächstes kommt – eine Wende für die gesamte Menschheit markiert. Mit seinem Abstieg in die Verderbtheit zieht der zionistische Staat den gesamten Westen mit in den Abgrund.“ In der Tat sind die Vereinigten Staaten von Amerika die erste Großmacht, die auf den Status einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des jüdischen Staates reduziert wurde und nicht in der Lage ist, ihre eigenen Interessen voranzutreiben, wenn sie mit dem Moloch der so genannten Israel-Lobby und den mit ihr verbundenen jüdischen und zionistisch-christlichen Organisationen konfrontiert wird, die sowohl die amerikanische Außen- als auch eine ausgewählte Innenpolitik korrumpiert und kontrolliert haben.

In den letzten Wochen hat sich die internationale Gemeinschaft zusammengetan, um das Abschlachten und vorsätzliche Aushungern der weitgehend wehrlosen Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu beenden. Zunächst brachten die Vereinigten Staaten eine Resolution in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein, in der ein sofortiger, wenn auch möglicherweise vorübergehender Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert, aber nicht verlangt wurde. Als die Resolution zur Abstimmung kam, wurde sie von Russland und China mit einem Veto belegt. Der Text war in mehrfacher Hinsicht problematisch, da er Israel bei der Bewältigung der Situation zwangsläufig erheblichen Spielraum gewähren wollte. Er enthielt eine Ermahnung, dass die Bemühungen um einen Waffenstillstand „mit der Freilassung aller verbleibenden Geiseln“ verbunden sein müssen, was eine israelische Forderung ist, wobei die Bereitschaft Israels, sich überhaupt zu beteiligen, sehr stark von der Geiselfrage abhängt. Die Resolution erlaubte die Fortsetzung der Kämpfe und unterstellte die Kontrolle über die Einreise und die Verteilung dringend benötigter Hilfsgüter dem „Sicherheitsmanagement“ der israelischen Armee. Dann kam eine russische und chinesische Resolution, die von allen Mitgliedern des Rates mit Ausnahme der USA, die sich der Stimme enthielten, angenommen wurde. Die USA erklärten die Resolution sofort für „unverbindlich“, und obwohl das Dokument einen Waffenstillstand bis zum Ende des Ramadan ermöglichen sollte, wurde es von Israel, das weiterhin Hilfslieferungen von Lebensmitteln und Medikamenten blockiert und sich bei seinen jüngsten Angriffen auf die wenigen verbliebenen Krankenhäuser konzentrierte und Hunderte von Menschen im Gazastreifen tötete, noch nicht in Kraft gesetzt. Obwohl in der Resolution Maßnahmen in Bezug auf den Waffenstillstand und den Zugang zu Hilfsgütern gefordert werden, hat Israel sie ignoriert, ebenso wie Washington. Da nur die Vereinigten Staaten Israel zu einem Kurswechsel zwingen können, spricht die Tatsache, dass sie Israel weiterhin finanzieren und mit geheimen Waffenlieferungen versorgen, ohne die Netanjahu seinen Krieg nicht fortsetzen könnte, für sich selbst in Bezug darauf, wer wen kontrolliert.

Und lassen Sie sich nicht davon täuschen, dass Präsident Joe Biden angeblich Druck auf Netanjahu ausübt, um „Zivilisten zu schützen“, während Bibi mit seinem Kriegskabinett Pläne für eine Invasion der südlichsten Region Rafah im Gazastreifen ausarbeitet, wo 1,5 Millionen Palästinenser Zuflucht gesucht haben und nun ohne Ausweg dem drohenden Tod gegenüberstehen. Biden reagiert damit auf Meinungsumfragen in den USA, die zeigen, dass mehr als die Hälfte der Amerikaner gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen sind, und dieser Prozentsatz steigt stetig an, so dass er vorgibt, humanitäre Impulse und ein Gewissen zu haben, was beides nicht der Wahrheit entspricht, in dem zynischen Bemühen, seine mögliche Wiederwahl zu unterstützen.

Natürlich sind sowohl das Weiße Haus als auch der Kongress, unterstützt von den jüdisch dominierten Medien, Netanjahu auf den Leim gegangen, was er mehr als einmal öffentlich zugegeben hat, indem er sagte, dass die Vereinigten Staaten von jemandem wie ihm „leicht zu bewegen“ seien. Aber wenn man wirklich einen Beweis dafür bräuchte, wer in den Beziehungen zwischen den USA und Israel das Sagen hat, braucht man nur einen Blick auf den jüngsten Haushaltsentwurf der Bundesregierung in Höhe von 1,2 Billionen Dollar zu werfen. Der Aktivist Pascal Lottaz hat sich die Zeit genommen, das komplette 1.012-seitige Dokument durchzugehen, in dem detailliert beschrieben wird, wohin das Geld fließt, und er diskutiert seine Ergebnisse in einem 9-minütigen Podcast auf YouTube. Lottaz hat sowohl die sofortige Barzahlung von 3,8 Milliarden Dollar an „Tributgeldern“ an Israel bestätigt als auch die bereits gemeldete Sperrung jeglicher Bundesmittel für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für den Gazastreifen (UNRWA) für mindestens ein Jahr. Da das UNRWA die wichtigste humanitäre Hilfsorganisation ist, steht dieses Verbot in völligem Widerspruch zu Bidens geäußertem Wunsch, die sich zuspitzende humanitäre Krise für die Bevölkerung des Gazastreifens zu bewältigen, die vor dem Hintergrund eines aktiven Völkermords vom Hungertod bedroht ist. Das Verbot gilt trotz des anhaltenden Mangels an Beweisen für Israels Behauptungen der „Terrorismusunterstützung“, die gegen die UN-Agentur vorgebracht werden, und trotz der bereits bestehenden Hungersnot in Gaza. Bei seiner Durchsicht des Dokuments entdeckte Lottaz auch diese und andere spezifische Vorteile, die Israel in 10 Abschnitten des Gesetzentwurfs betreffen.

Der Gesetzentwurf zielt auch darauf ab, Israel vor der Rechenschaftspflicht nach bestehendem oder neuem internationalem Recht zu schützen und die palästinensischen Bemühungen um Widerstand oder Verteidigung einzuschränken. Es verlangt von jeder Organisation, die US-Gelder erhält, nachzuweisen, dass sie aktiv Schritte „zur Bekämpfung israelfeindlicher Voreingenommenheit“ unternimmt, und es verbietet jegliche Finanzierung zur Unterstützung der palästinensischen Staatlichkeit, sofern nicht nachgewiesen wird, dass eine Liste bestimmter Bedingungen erfüllt ist, darunter eine zufriedenstellende „Zusammenarbeit mit israelischen Sicherheitsorganisationen“. Es verbietet jegliche Finanzierung der Palästinensischen Autonomiebehörde, wenn Palästina von der UNO oder einer UNO-Organisation ohne Israels Zustimmung der Status eines Staates zuerkannt wird. Seltsamerweise wird jegliche Sicherheitsunterstützung für das Westjordanland oder den Gazastreifen untersagt, wenn nicht nachgewiesen wird, dass die Palästinensische Autonomiebehörde zufriedenstellende Schritte unternimmt, um „Folter und andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung von Gefangenen zu beenden“. Es sei darauf hingewiesen, dass die Palästinenser und nicht Israel verpflichtet sind, die Misshandlung von Gefangenen zu beenden, auch wenn Israel diese Praktiken routinemäßig anwendet. Die detaillierten Abschnitte des Gesetzentwurfs, in denen erläutert wird, was blockiert oder verboten ist, lauten wie folgt:

Der Gesetzentwurf verbietet jegliche US-Finanzierung der Untersuchung der unrechtmäßigen Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel durch die Internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen: Sec. 7848(C)(2) Keine der durch dieses Gesetz bewilligten Mittel dürfen für die Internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen über die besetzten palästinensischen Gebiete, einschließlich Ost-Jerusalem, und Israel zur Verfügung gestellt werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der UN-Menschenrechtsrat nicht mehr finanziert wird, es sei denn, die Organisation stellt alle Untersuchungen zu Menschenrechtsverletzungen durch Israel ein: Sec. 7048(b)(2)(c) UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL. (1) Keines der durch dieses Gesetz bewilligten Mittel kann zur Unterstützung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen zur Verfügung gestellt werden, es sei denn, der Außenminister stellt fest und berichtet den entsprechenden Kongressausschüssen, dass die Teilnahme am Rat für das nationale Interesse der Vereinigten Staaten wichtig ist und dass dieser Rat bedeutende Schritte unternimmt, um Israel als ständigen Tagesordnungspunkt zu entfernen und Integrität bei der Wahl der Mitglieder dieses Rates zu gewährleisten. Der Gesetzentwurf verlangt, dass jede internationale Organisation, Abteilung oder Agentur, die US-Gelder erhält, nachweisen muss, dass sie „glaubwürdige Schritte zur Bekämpfung israelfeindlicher Vorurteile“ unternimmt: SEC. 7048. (a) TRANSPARENZ UND VERANTWORTLICHKEIT. Spätestens 120 Tage nach dem Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes berichtet der Außenminister den Haushaltsausschüssen, ob jede Organisation, Abteilung oder Behörde, die einen Beitrag aus den durch dieses Gesetz bewilligten Mitteln erhält, unter den Überschriften „Beiträge an internationale Organisationen“ und „Internationale Organisationen und Programme“: Der Gesetzentwurf verbietet die Finanzierung jeglicher Unterstützung für die palästinensische Staatlichkeit, es sei denn, das US-Außenministerium bestätigt, dass die palästinensische Regierung bestimmte Bedingungen erfüllt, darunter die „Zusammenarbeit mit den entsprechenden israelischen und anderen geeigneten Sicherheitsorganisationen“. Der Gesetzentwurf verbietet jegliche Unterstützung für die Palästinensische Rundfunkanstalt: SEC. 7038. Keines der durch dieses Gesetz bewilligten oder anderweitig zur Verfügung gestellten Mittel darf für die Bereitstellung von Ausrüstung, technischer Unterstützung, Beratungsdiensten oder irgendeiner anderen Form der Unterstützung für die Palästinensische Rundfunkgesellschaft verwendet werden. Der Gesetzentwurf verbietet jegliche Finanzierung von Sicherheitshilfe für das Westjordanland oder den Gazastreifen, sofern das Außenministerium nicht über die Schritte berichtet, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde unternommen werden, um „Folter und andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung von Gefangenen zu beenden“: 7039(C)(2) SICHERHEITSHILFE UND BERICHTSPFLICHT. Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen dürfen keine der durch dieses oder frühere Bewilligungsgesetze zur Verfügung gestellten Mittel, einschließlich der durch Überweisung zur Verfügung gestellten Mittel, für die Sicherheitshilfe für das Westjordanland und den Gazastreifen zur Verfügung gestellt werden, bis der Außenminister den Bewilligungsausschüssen über die von der Palästinensischen Autonomiebehörde unternommenen Schritte zur Beendigung von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung von Gefangenen berichtet, einschließlich der Verurteilung von Mitgliedern der palästinensischen Sicherheitskräfte, die solche Verbrechen begehen. Der Gesetzentwurf verbietet jegliche Finanzierung der Palästinensischen Autonomiebehörde, wenn Palästina ohne Israels Zustimmung von der UNO oder einer UNO-Organisation als Staat anerkannt wird oder wenn die Palästinenser vor dem Internationalen Strafgerichtshof eine Untersuchung gegen Israel einleiten: Sec.7401 (k)(2)(A)(i) Keine der unter der Überschrift “Economic Support Fund“ in diesem Gesetz bewilligten Mittel dürfen für die Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde zur Verfügung gestellt werden, wenn die Palästinenser nach dem Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes außerhalb eines zwischen Israel und den Palästinensern ausgehandelten Abkommens die gleiche Stellung wie Mitgliedstaaten oder die Vollmitgliedschaft als Staat in den Vereinten Nationen oder einer ihrer Sonderorganisationen erlangen oder die Palästinenser eine gerichtlich genehmigte Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) einleiten oder eine solche Untersuchung aktiv unterstützen, die israelische Staatsangehörige einer Untersuchung wegen angeblicher Verbrechen gegen Palästinenser unterzieht. Der Gesetzentwurf verlängert die bestehenden Kreditgarantien für Israel im Rahmen des Emergency Wartime Supplemental Appropriations Act bis zum 30. September 2029: SEC. 7034(k)(6). Der Gesetzentwurf gewährt Israel 3,3 Milliarden Dollar an „Foreign Military Financing“, die innerhalb von 30 Tagen ausgezahlt werden sollen: 7401(d) ISRAEL – Von den Mitteln, die durch dieses Gesetz unter der Überschrift „Foreign Military Financing Program“ bereitgestellt werden, sollen nicht weniger als 3.300.000.000 $ nur für Zuschüsse für Israel zur Verfügung stehen, die innerhalb von 30 Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgezahlt werden sollen: Sofern die israelische Regierung darum bittet, dass die Mittel für solche Zwecke verwendet werden, sollen die für Israel unter dieser Überschrift zur Verfügung gestellten Zuschüsse, wie von den Vereinigten Staaten und Israel vereinbart, für fortschrittliche Waffensysteme zur Verfügung stehen, wovon nicht weniger als 725.300.000 Dollar für die Beschaffung von Verteidigungsgütern und Verteidigungsdienstleistungen, einschließlich Forschung und Entwicklung, in Israel zur Verfügung stehen sollen. Der Gesetzentwurf genehmigt eine halbe Milliarde Dollar an Militärhilfe für Israel für „Iron Dome“ und andere Raketenabwehrsysteme: SEC. 8072. Von den Beträgen, die in diesem Gesetz unter den Rubriken „Beschaffung, verteidigungsweit“ und „Forschung, Entwicklung, Test und Evaluierung, verteidigungsweit“ bereitgestellt werden, sind 500.000.000 Dollar für die israelischen Kooperationsprogramme bestimmt.

Der Gesetzesentwurf hat den Kongress passiert, ist im Gesetz verankert und auf dem Weg zur Unterschrift von Joe Biden. Mit anderen Worten: Die USA machen sich bereitwillig mitschuldig am Tod von Tausenden von Menschen sowie am bevorstehenden Tod von Zehntausenden weiterer unschuldiger Menschen. Sie finanzieren Israels Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser und sind gegen jeden Versuch der Palästinenser, sich selbst oder ihre Interessen als Volk zu verteidigen. Es ist beschämend, und unsere Regierung verhält sich monströs, kontrolliert von einer ausländischen Macht, die sie gründlich korrumpiert hat. Und die Fäulnis breitet sich in unserem gesamten politischen System aus, bis hin zum Tod unseres eigenen Rechts auf freie Meinungsäußerung. Erst letzte Woche prahlte der texanische Gouverneur Greg Abbott mit einer neuen Gesetzgebung zur Ausrottung von angeblichem Antisemitismus. Da Kritik an Israel oder am Verhalten von Juden als antisemitisch definiert wird, ist es wahrscheinlich, dass Studenten, die gegen den jüdischen Staat und zur Unterstützung des Gazastreifens demonstrieren, von den Universitäten verwiesen und sogar strafrechtlich verfolgt werden. Außerdem wird berichtet, dass die Israel-Lobby in den USA eine Kriegskasse von 100 Millionen Dollar aufbaut, um die Beseitigung von Politikern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu finanzieren, die Israel kritisch gegenüberstehen. Dies ist eine ernste Angelegenheit, die uns alle betreffen wird. Zeit zum Aufwachen, Amerika!