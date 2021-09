Dr. Gut: Corona-Polizeistaat Schweiz

Die Schweiz wird zum Polizeistaat – mit lauter zwangsrekrutierten Gratis-Hilfspolizisten, vormals bekannt als Wirte, Service-Mitarbeiter, Fitnessclubbetreiber etc.

Über die massive Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht gibt es keine zwei Meinungen: Gesundheitsminister Alain Berset bezeichnete sie vor Kurzem persönlich noch als «bizarr». Und der Gesamtbundesrat hält in einem Schreiben an die Spitzen des Parlaments wörtlich fest, ein Zertifikat für «Magistratspersonen» – also die Regierung selbst – und Parlamentarier verstosse gegen «verfassungsmässige Rechte».

Damit ist eigentlich alles gesagt.

Glauben die Politiker noch, was sie dem Volk verkaufen?

Aber weil die Halbwertszeit der amtlichen Wahrheiten im Zuge des Corona-Wahns immer