Wie in Russland über den Jahrestag von 9/11 berichtet wurde

Im russischen Fernsehen gab es einen Bericht zum Jahrestag von 9/11, der sich zumindest in einigen Nuancen sehr von dem unterscheidet, wie im Westen berichtet wird und wurde.

Dass es zu 9/11 viele offene Fragen gibt, ist nicht neu. Da dieser Artikel eine Übersetzung eines langen Beitrages des russischen Fernsehens zum Jahrestag von 9/11 ist, werde ich auf die offenen Fragen hier jedoch nicht eingehen und verweise stattdessen auf diesen Artikel, in dem ich die offenen Fragen vor einigen Tagen zusammengestellt habe.

Ich werde immer wieder gefragt, wie in Russland über 9/11 berichtet wird und ob die offenen Fragen in russischen Medien thematisiert werden. Die Antwort ist, sie werden nicht verheimlicht, aber eben auch nicht explizit thematisiert. Aber wer russische Reportagen und Beiträge zu dem Thema anschaut, der findet viele Äußerungen, die im westlichen Fernsehen undenkbar wären. So hat ein Experte in diesem von mir