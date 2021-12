Dr. Gut: «Wie viel Propaganda verträgt die Demokratie?»

Wohl noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg gab es eine derartige Propagandawalze wie für die Corona-Impfung. Ist das noch gesund?

Kolumne von Dr. Philipp Gut

Der Staat hämmert es uns nun schon seit einem Jahr ein: impfen, impfen, impfen. Die öffentliche Hand in der Schweiz hat für die Impfkampagnen schon so viel Geld ausgegeben, dass man mit zählen nicht mehr nachkommt.

Die Mainstream-Medien hauen pausenlos in dieselbe Kerbe – und profitieren von Anzeigen, Soforthilfen, Kurzarbeitsentschädigungen und jetzt auch noch von einer Vervielfachung der Mediensubventionen (darüber stimmen wir am 13. Februar 2022 ab).

«Freude am Impfen»

Doch damit nicht genug: Neben dem staatlich-medialen Komplex