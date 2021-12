Wegen Pandemie-Maßnahmen sinkt der IQ um 22 Punkte

Die ursprüngliche Studie wurde im August auf einem Pre-Print-Server veröffentlicht, aber viele Menschen haben sie möglicherweise verpasst, da sie in der Mainstream-Presse überhaupt nicht erwähnt wurde.

Am 16. August 2021 veröffentlichte das BMJ einen Artikel „Covid-19: Kinder, die während der Pandemie geboren wurden, schneiden bei kognitiven Tests schlechter ab, so eine Studie“. Die ursprüngliche Studie, deren Begutachtung noch aussteht, wurde von den National Institutes of Health finanziert und von einem Forscherteam an der Brown University und anderen amerikanischen Universitäten durchgeführt.

Der BMJ-Artikel weist darauf hin:

In einer Längsschnittstudie mit 672 Kindern aus Rhode Island, die seit 2011 läuft, zeigten diejenigen, die nach dem Beginn der Pandemie geboren wurden, Ergebnisse auf den Mullen-Skalen für frühes Lernen, die einem durchschnittlichen IQ-Wert von 78 entsprachen, ein Rückgang von 22 Punkten gegenüber dem Durchschnitt früherer Kohorten.

Vorher lag der normale IQ also bei 100. Von da an ist er um 22 % gesunken. Das ist enorm.

Einer der Kommentatoren (Pasco Fearon) schrieb: „Faszinierende Arbeit, aber die Werte sind so niedrig, dass ich mir Sorgen mache, dass etwas nicht stimmen könnte“. Der Hauptautor antwortete sofort.

Obwohl der kausale Zusammenhang nicht endgültig festgestellt wurde, geben die Forscher zu bedenken, dass die Auswirkungen der Pandemiepolitik – Anweisung, zu Hause zu bleiben, Maskierung und soziale Distanzierung – auf die frühe neurologische Entwicklung angesichts der „verpassten Bildungschancen und der reduzierten Interaktion, Stimulation und des kreativen Spiels mit anderen Kindern“. Ohne eine randomisierte kontrollierte Studie ist es im Grunde schwer, den Beitrag der einzelnen Elemente auseinander zu halten.

Die Gesundheitsbehörden haben uns nie gewarnt, dass die Befolgung ihrer Ratschläge zu diesem Ergebnis führen würde. Vielleicht warten sie auf die offizielle Veröffentlichung der Studie, bevor sie dies zugeben?

In der Zwischenzeit hielt ich es für wichtig, dass Sie dies wissen, falls Sie es verpasst haben. Ich glaube nicht, dass die Mainstream-Medien (aus irgendeinem Grund) gut darüber berichtet haben.