Dr. John Campbells Analyse – Massive DNA-Kontamination in mRNA-Impfstoffen

In einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung hat Dr. John Campbell alarmierende Beweise für eine massive DNA-Kontamination in mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 vorgelegt. Diese Erkenntnisse werfen ernsthafte Fragen zur Sicherheit und den Herstellungsprozessen dieser Impfstoffe auf. Der folgende Artikel basiert auf einem Transkript von Dr. Campbell und fasst die wichtigsten Punkte der Untersuchung zusammen, die eine hohe Konzentration an DNA-Verunreinigungen in den Impfstoffen aufdeckt und potenzielle gesundheitliche Risiken, insbesondere in Bezug auf Krebs, beleuchtet.

Warum DNA-Kontamination ein Problem ist

Die DNA-Kontamination in mRNA-Impfstoffen ist besorgniserregend, da die Fremd-DNA durch die Lipid-Nanopartikel, die in den Impfstoffen verwendet werden, in die menschlichen Zellen gelangen kann. Diese Lipid-Nanopartikel fungieren als eine Art „Trojanisches Pferd“, das die DNA in die Zellen transportiert. Dort kann die Fremd-DNA entweder im Zytoplasma der Zelle verbleiben oder in den Zellkern gelangen, wo sie die menschliche DNA verändern könnte. Solche Veränderungen, auch Mutationen genannt, können das Risiko für Krebserkrankungen erhöhen. Darüber hinaus enthält die kontaminierte DNA spezifische Sequenzen, wie den SV40-Promotor, der die Funktion des p53-Proteins – eines natürlichen Tumorsuppressors – hemmen kann, was die Wahrscheinlichkeit von Krebs weiter erhöht.

Die Untersuchung: Methodik und Ergebnisse

Die Untersuchung, die von Dr. David Speicher durchgeführt wurde, analysierte 32 Ampullen aus 16 unterschiedlichen Chargen von mRNA-Impfstoffen (Pfizer/BioNTech und Moderna). Die Ergebnisse zeigen, dass in allen getesteten Impfstoffen eine erhebliche Menge an DNA-Kontamination vorhanden war, die weit über den von der FDA und der WHO festgelegten Richtwerten liegt. Diese Richtwerte erlauben maximal 10 Nanogramm (ng) DNA pro Dosis, doch die tatsächlichen Werte lagen zwischen 36- und 627-fach über diesem Limit.

Quantifizierung der DNA-Kontamination

Pfizer/BioNTech : Die DNA-Kontamination lag zwischen 371 und 1.548 ng pro Dosis, was bis zu 1,548 Mikrogramm entspricht.

: Die DNA-Kontamination lag zwischen 371 und 1.548 ng pro Dosis, was bis zu 1,548 Mikrogramm entspricht. Moderna : Noch höhere Werte wurden gemessen, mit 1.130 bis 6.280 ng pro Dosis, also bis zu 6,28 Mikrogramm.

: Noch höhere Werte wurden gemessen, mit 1.130 bis 6.280 ng pro Dosis, also bis zu 6,28 Mikrogramm. SV40-Promotor-Sequenzen: Diese spezifischen DNA-Sequenzen, die mit der Krebsentstehung in Verbindung gebracht werden, wurden ebenfalls nachgewiesen. Bei Pfizer lagen die Werte zwischen 0,22 und 7,82 ng pro Dosis, bei Moderna zwischen 0,01 und 0,78 ng pro Dosis.

Die Untersuchung ergab, dass pro Impfdosis zwischen hunderten Millionen (1,23 × 10^8) und hunderten Milliarden (1,66 × 10^11) DNA-Fragmente vorhanden sind. Diese Fragmente, die in Lipid-Nanopartikeln verkapselt sind, haben eine durchschnittliche Länge von 241 Basenpaaren, mit einer maximalen Länge von bis zu 3.500 Basenpaaren. Dr. Campbell beschreibt diesen Effekt als „Schrotflinten- oder Schrapnelleffekt“, bei dem die schiere Menge an DNA-Fragmenten die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass einige davon in die menschliche DNA integriert werden.

Die Rolle der Lipid-Nanopartikel

Die Lipid-Nanopartikel, die entwickelt wurden, um die mRNA in die Zellen zu transportieren, erhöhen die Effizienz, mit der die DNA-Kontamination in die Zellen gelangt. Während „nackte“ DNA, wie sie in früheren Impfstoffen vorkam, nur schwer in die Zellen eindringen konnte, ermöglichen die Lipid-Nanopartikel eine hundert- bis tausendfache Steigerung der Aufnahme. Dies bedeutet, dass die aktuellen Grenzwerte für DNA-Kontamination, die für „nackte“ DNA festgelegt wurden, nicht mehr zeitgemäß sind. Dr. Campbell argumentiert, dass die erlaubten DNA-Mengen in mRNA-Impfstoffen um ein Vielfaches niedriger sein müssten, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Herstellungsprozesse und regulatorische Mängel

Die DNA-Kontamination stammt aus dem Herstellungsprozess der mRNA-Impfstoffe, bei dem synthetische Plasmid-DNA in E. coli-Bakterien amplifiziert wird. Diese Plasmid-DNA dient als Vorlage für die mRNA-Produktion, sollte jedoch nach der Herstellung vollständig entfernt werden. Die Untersuchung zeigt, dass dies nicht ausreichend geschieht, was zu den hohen Kontaminationswerten führt. Zudem wurden die Impfstoffe, die auf den Markt kamen, anders hergestellt als jene, die in den klinischen Studien verwendet wurden, was die Wahrscheinlichkeit von Verunreinigungen weiter erhöht.

Die Untersuchung kritisiert die aktuellen regulatorischen Richtlinien, die vor der Einführung von Lipid-Nanopartikeln entwickelt wurden und daher nicht die erhöhte Effizienz der DNA-Transfektion berücksichtigen. Die Autoren fordern eine Überarbeitung dieser Richtlinien und eine transparentere Offenlegung der Zusammensetzung und Herstellungsverfahren von Impfstoffen.

Gesundheitliche Risiken und fehlende Transparenz

Die Ergebnisse der Untersuchung deuten auf erhebliche und unquantifizierte Risiken für die menschliche Gesundheit hin, insbesondere durch die kumulative Exposition durch wiederholte Impfungen. Dr. Speicher betonte, dass es möglich wäre, DNA-Kontaminationen in Krebsgewebe nachzuweisen, etwa durch Biopsien, doch solche Untersuchungen werden derzeit nicht durchgeführt. Besorgniserregend ist auch die Möglichkeit, dass die DNA-Kontamination Spermien beeinflussen könnte, was weitere Langzeitfolgen haben könnte.

Die Studie betont die Notwendigkeit, das Vorsorgeprinzip anzuwenden und die Impfstoffe gründlicher auf Sicherheit und Wirksamkeit zu prüfen. Dr. Campbell beklagt, dass die Öffentlichkeit nicht ausreichend über diese Risiken informiert wurde, was die Grundsätze der informierten Einwilligung verletzt.

Reaktionen und politische Relevanz

Das Paper, das die Ergebnisse dieser Untersuchung darlegt, wurde bereits Senator Ron Johnson für Anhörungen im US-Kongress vorgelegt, um die Problematik auf politischer Ebene zu thematisieren. Dr. Campbell berichtet, dass es bereits Versuche gibt, die Veröffentlichung des Papers zurückzuziehen, was die Brisanz der Ergebnisse unterstreicht. Dennoch bleibt das Dokument Teil des offiziellen Protokolls.

Fazit

Die Untersuchung liefert überwältigende Beweise für eine massive DNA-Kontamination in mRNA-Impfstoffen, die weit über den zulässigen Grenzwerten liegt. Diese Verunreinigungen, insbesondere durch den SV40-Promotor, stellen ein potenzielles Krebsrisiko dar, das durch die hohe Effizienz der Lipid-Nanopartikel verstärkt wird. Angesichts dieser Erkenntnisse fordert Dr. Campbell ein sofortiges Moratorium für die Verwendung dieser Impfstoffe, bis die Sicherheitsbedenken geklärt sind. Die Studie unterstreicht die Dringlichkeit, die Herstellungsprozesse zu verbessern, die regulatorischen Standards anzupassen und die Öffentlichkeit transparent zu informieren, um das Vertrauen in die Impfstoffsicherheit wiederherzustellen.