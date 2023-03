Dr. Judy Mikovits: Seit 1980 sind alle Viren, die in Labors geschaffen wurden, Biowaffen!

Mehr als 90 % der Covid-Todesfälle im Vereinigten Königreich entfallen auf Personen, die eine Covid-Injektion erhalten haben. Dies sollte uns nicht überraschen, so Dr. Judy Mikovits, denn jedes Virus seit HIV wurde mithilfe von Gain-of-Function-Technologien entwickelt. Mit anderen Worten, jedes Virus seit HIV wurde von Wissenschaftlern in einem Labor entwickelt.

Dr. Judy Mikovits ist eine Forscherin und Virologin. Sie wird als eine der erfolgreichsten Wissenschaftlerinnen ihrer Generation bezeichnet. Ihre Doktorarbeit aus dem Jahr 1991 revolutionierte die Behandlung von HIV/AIDS. Am bekanntesten ist sie für „Plandemic“, einen der meistgesehenen (mehr als eine Milliarde Aufrufe) und am meisten zensierten Dokumentarfilme aller Zeiten. Dr. Mikovits wurde ohne Haftbefehl festgenommen und ohne Anklage inhaftiert, weil sie eine umstrittene wissenschaftliche Entdeckung gemacht hatte. Mehr über ihre Geschichte können Sie HIER und HIER lesen. Sie ist die Autorin vieler Bücher, darunter: The Truth About Masks“, Plague of Corruption“, The Case for Interferon“, Ending Plague“, und The Case Against Masks“. Vorträge und Präsentationen von Dr. Mikovits finden Sie auf ihrer Website HIER oder auf ihrem Rumble-Kanal HIER.

Viele Viren, darunter Covid-19, kommen nicht in der Natur vor. Sie sind Biowaffen, die gegen die Bevölkerung eingesetzt wurden. „Jedes Virus seit HIV war eine durch Injektion verbreitete Infektion“, sagte Dr. Mikovits gegenüber Stew Peters.

„HIV wurde durch die Hepatitis-B-Impfung in den frühen 90er-Jahren verbreitet. Daher kommt das funktionsfähige HIV, das nie ein LAV [Lymphadenopathie-assoziiertes Virus] war, das mit einer schwulenbezogenen Immunschwäche in Verbindung gebracht wurde. AIDS war nie mit schwuler Immunschwäche verbunden. Es gibt also kein natürliches Virus.“

Die Leute argumentieren, dass es „so etwas wie ein Virus nicht gibt“. Es gibt Viren, sagte Dr. Mikovits, „es sind kleine Biowaffen, die sie geschaffen haben, und es war immer, seit 1980, eine Infektion durch Injektion … Das ist ein 40-jähriges Biowaffenprogramm von Tony Fauci. Sie wurden in Fort Detrick in voller Zusammenarbeit mit den Russen, mit China, mit Japan entwickelt.“

Woher weiß Dr. Mikovits das? Sie schulte die Leute im Labor darin, wie man die Viruskulturen züchtet. Dr. Mikovits arbeitete vom 10. Juni 1980 bis zum 11. Mai 2001 in Fort Detrick – einer Einrichtung des Zukunftskommandos der US-Armee in Frederick, Maryland – von der Einstiegsebene bis zur höchsten Ebene als Leiterin des Labors für antivirale Arzneimittelmechanismen. „Wir wussten genau, welche [SARS-CoV-2] Varianten entstanden. Damals kannten wir das Spiel noch nicht. Jetzt kennen wir das Spiel“, sagte sie.

Das SARS-CoV-2-Virus wurde, seit dem 2004 als es entwickelt wurde, den Menschen mit jedem Polio-Impfstoff injiziert. Es wurde in Zusammenarbeit mit Deutschland, den USA und China entwickelt. Vor 2020 wurde es als Erkältung bezeichnet, erklärte Dr. Mikovits. „Es wurde durch jede Grippeimpfung verschlimmert … aus dem Wolfe-Papier im Jahr 2020 ging hervor, dass jeder, der eine Grippeimpfung … zwischen 2017 und 2019 bekam, eine um 36 % höhere Wahrscheinlichkeit hatte, mit Covid diagnostiziert zu werden“, sagte sie. „Die Grippeimpfung [in den Jahren 2017/8] hat diese [Covid-Pandemie] ausgelöst.“

SARS-CoV-2 ist kein Coronavirus, sagte Dr. Mikovits. „Es ist ein Teil AIDS, ein Teil Syncytin und Schlangengift und ein Teil SARS. Das war es, was 2004 zur Waffe gemacht und erschaffen wurde“.

Die in Fort Detrick hergestellte Biowaffe SARS-CoV-2 wurde in Ampullen nach China transportiert. Alle Labore der Biosicherheitsstufe 4 waren an der Entwicklung von Covid beteiligt – Biolabore in der Ukraine, China, Seattle, North Carolina usw.

„Der Wellcome Trust im Vereinigten Königreich, Francis Collins, Jonathan Stowe und John Coffin waren mit vollem Einsatz dabei. Sie überprüften unsere wissenschaftliche Arbeit [die 2009 veröffentlicht wurde und einen Zusammenhang zwischen dem chronischen Müdigkeitssyndrom („CFS“) und dem Retrovirus XMRV herstellt]. – und planten, es zu vertuschen. Der Wellcome Trust und das Vereinigte Königreich steckten von Anfang an mit drin. Um Menschen mit der Diagnose ME/CFS zu vernichten … hatten wir kontaminierte Blutvorräte, wir hatten stark kontaminierte Impfstoffvorräte durch die Verwendung von Kontaminanten, Tierviren, die sie ohne eine einzige Sicherheitsstudie unkontrolliert injiziert hatten, seit 1986 jegliche Haftung aufgehoben wurde.“ Dr. Mikovits nannte auch Ian Lipkin und Tony Fauci unter den Dutzenden, die sich dieser Verbrechen schuldig gemacht haben.