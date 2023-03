Die Washington Post berichtet, der Ukraine fehle es an qualifizierten Truppen und Munition, und die Verluste würden zunehmen

Dave DeCamp

Ein hochrangiger ukrainischer Regierungsbeamter erklärte gegenüber der Washington Post, dass Kiew nicht über die Ressourcen verfüge, um in den kommenden Monaten eine große Gegenoffensive zu starten, da es der Ukraine an ausgebildeten Truppen, Munition und anderer Ausrüstung fehle.

„Wenn man mehr Ressourcen hat, kann man aktiver angreifen“, sagte der Beamte, der mit der Post unter der Bedingung der Anonymität sprach. „Wenn man weniger Ressourcen hat, verteidigt man mehr. Wir werden uns verteidigen. Wenn Sie mich persönlich fragen, glaube ich deshalb nicht an eine große Gegenoffensive für uns. Ich würde gerne daran glauben, aber ich schaue mir die Ressourcen an und frage: „Womit? Vielleicht können wir einige örtlich begrenzte Durchbrüche erzielen.“

Der Beamte sagte, die Ukraine habe „weder die Leute noch die Waffen“, um eine Gegenoffensive zu starten. „Und Sie kennen das Verhältnis: wenn man in die Offensive geht, verliert man doppelt oder dreimal so viele Menschen. Wir können es uns nicht leisten, so viele Menschen zu verlieren“, sagte der Beamte.

The Post sprach auch mit einem ukrainischen Bataillonskommandeur, der auf den Namen Kupol hörte und die düstere Lage an der Front schilderte. Kupol sagte, sein Bataillon habe sich zuvor aus der Stadt Soledar in der Nähe von Bakhmut zurückgezogen, die im Januar unter russische Kontrolle geraten sei.

Kupol sagte, von seinem Bataillon mit 500 Mann seien 100 getötet und etwa 400 verwundet worden, was zu einer vollständigen Umstellung geführt habe. Ihm werden nun Soldaten ohne Kampferfahrung und mit sehr geringer Ausbildung zugewiesen. „Ich bekomme 100 neue Soldaten“, sagte Kupol. „Sie geben mir keine Zeit, sie vorzubereiten. Sie sagen: ‚Nehmt sie mit in den Kampf.‘ Die lassen dann einfach alles fallen und rennen los. Das war’s.“

„Verstehen Sie, warum? Weil der Soldat nicht schießt. Ich frage ihn, warum, und er sagt: ‚Ich habe Angst vor dem Geräusch des Schusses'“, fügte er hinzu. In dem Bericht der Post heißt es, dass die Ukraine einen Zustrom von Wehrpflichtigen geschickt hat, um erfahrenere Soldaten zu ersetzen, die getötet oder verwundet wurden. Da immer mehr ukrainische Männer, die sich nicht freiwillig gemeldet haben, befürchten, in die Schlacht gerufen zu werden, schlossen die ukrainischen Sicherheitsdienste Telegram-Konten, die Ukrainern halfen, Orte zu vermeiden, an denen die Behörden Einberufungsscheine aushändigten.

Kupol sagte, die ukrainischen Streitkräfte kämpften auch mit sehr wenig Munition. „Sie befinden sich an der Frontlinie“, sagte er. „Sie kommen auf dich zu, und du hast nichts, womit du schießen kannst. Auch der Kyiv Independent sprach kürzlich mit ukrainischen Soldaten, die sagten, sie kämpften mit wenig Munition, Ausbildung und Unterstützung.

Die Ukraine hat bei der Verteidigung von Bakhmut schwere Verluste zu beklagen, hält sich aber mit Angaben zu den Verlusten zurück. Ein deutscher Beamter sagte, einschließlich der Toten und Verwundeten habe die Ukraine 120.000 Soldaten verloren, aber die Zahl könnte noch viel höher sein.

Trotz der katastrophalen Bedingungen für die ukrainischen Truppen schickt Kiew immer noch unausgebildete Soldaten in das, was als „Fleischwolf“ in Bakhmut bekannt geworden ist. Jewgeni Prigoschin, der Leiter der russischen Wagner-Gruppe, sagte am Sonntag, die Ukraine liefere „endlose Reserven“ und die Kämpfe würden immer heftiger, da die russischen Streitkräfte versuchten, in den westlichen Teil der Stadt vorzudringen.