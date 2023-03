Robert Kennedy Jr.: Wie Bill Gates einen Gewinn aus der Verbreitung von Lügen über die Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe machte

Robert Kennedy Jr. bei Jimmy Dore sprechen darüber, wie Bill Gates mit der Verbreitung von Lügen über die Wirksamkeit der COVID-mRNA-Impfstoffe Profit machte und später zugab, dass die Impfstoffe nicht wirksam waren, nachdem er seine Aktien verkauft hatte:

Jedes dieser drei Dinge, von denen er sagte, dass man sie entlarven würde, haben wir vom ersten Tag an gesagt. Ich habe im Mai 2020 gesagt, dass diese Impfstoffe bei ihrer Ankunft tot sind, weil die geimpften Affen in den Affenversuchen immer noch die gleiche Menge COVID in ihrem Nasen-Rachen-Raum hatten, sodass es keinen Nutzen für die Übertragung gibt.

Und dennoch sagten Gates und Fauci damals, wenn man sich ansteckt, kann man es nicht an seine Großmutter weitergeben; man kann es an niemanden sonst weitergeben. Wenn er sich die Daten der Unternehmen, in die er Hunderte Millionen investiert hatte, wie Astra Zeneca, angesehen hätte, hätte er gesagt, dass die Affen, also diese entscheidende Tierstudie, nicht funktioniert hat.

Das musste er doch wissen. Jeder wusste, dass dieser Impfstoff die Übertragung niemals verhindern würde, was bedeutet, dass es eine kriminelle Handlung ist, einen unzuverlässigen Impfstoff bereitzustellen, der während einer Pandemie keine sterilisierende Immunität bietet, weil jeder, der diesen Impfstoff erhält, zu einer Fabrik für mutierte Varianten oder Ausbruchsvarianten wird.

Das Gleiche gilt, wenn man jemandem subtherapeutische Antibiotika verabreicht. Diese Person ist nun eine Fabrik für antibiotikaresistente Bakterien. Sie werden selektiv Ausweichvarianten züchten, die dem Impfstoff entkommen können. Ein unzuverlässiger Impfstoff ist nicht das, was man mitten in einer Pandemie benötigt.

