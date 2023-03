Silicon-Valley-Bankenkrise: Die von uns vorhergesagte Liquiditätskrise hat jetzt begonnen

In den vergangenen Tagen gab es eine Lawine von Informationen und zahlreichen Theorien über das Schicksal einer Bank in Kalifornien, der SVB (Silicon Valley Bank). Die SVB war die 16. größte Bank in den USA, bis sie am 10. März abrupt zusammenbrach und Insolvenz anmeldete. Der Grund für den Zusammenbruch der Bank ist ein Liquiditätsverlust von 2 Mrd. Dollar bei Anleiheverkäufen, der den Aktienwert des Instituts um über 60 % einbrechen ließ und einen Ansturm von Kunden auslöste, die Angst hatten, einen Teil oder den Großteil ihrer Einlagen zu verlieren.

Es gibt viele gute Artikel, die sich mit den Einzelheiten der SVB-Situation befassen, aber ich möchte mehr über die Ursache des Ganzen sprechen. Die Engpässe der Bank sind nicht wirklich die Ursache der Krise, sie sind ein Symptom einer größeren Liquiditätsknappheit, die ich hier bei Alt-Market schon vor Monaten vorausgesagt habe, auch was den Zeitpunkt des Ereignisses betrifft.

Lassen Sie uns jedoch zunächst das Kernproblem erörtern, nämlich die Straffung der Finanzpolitik und die Federal Reserve. In meinem Artikel „The Fed’s Catch-22 Taper Is A Weapon, Not A Policy Error“, der im Dezember 2021 veröffentlicht wurde, wies ich darauf hin, dass sich die Fed auf einem klaren Weg in Richtung einer Straffung bei wirtschaftlicher Schwäche befand, fast identisch wie in den frühen 1980er-Jahren während der Stagflation und auch ähnlich wie zu Beginn der Großen Depression. Der ehemalige Fed-Vorsitzende Ben Bernanke gab sogar offen zu, dass die Fed die Depression durch ihre Straffungspolitik außer Kontrolle geraten ließ.

In demselben Artikel habe ich die „Renditekurve“ als rotes Fähnchen für eine bevorstehende Krise diskutiert:

„… Die Zentralbank ist der größte Investor in US-Anleihen. Wenn die Fed die Zinsen bis zur Schwäche anhebt und die Ankäufe von Vermögenswerten reduziert, könnte sich das Jahr 2018 wiederholen, als die Renditekurve begann, sich abzuflachen. Das bedeutet, dass kurzfristige Staatsanleihen am Ende die gleiche Rendite wie langfristige Anleihen aufweisen und die Investitionen in langfristige Anleihen zurückgehen werden.“

Seit dieser Woche ist die Renditekurve invertiert, was auf eine mögliche Liquiditätsverknappung hindeutet. Sowohl Jerome Powell (Fed-Chef) als auch Janet Yellen (Finanzministerin) haben angedeutet, dass die Straffung der Geldpolitik fortgesetzt wird und dass eine Senkung der Inflation auf 2 % das Ziel ist. Angesichts der vielen Billionen Dollar, die die Fed in den vergangenen zehn Jahren in das Finanzsystem gepumpt hat, sowie der allgemeinen Wirtschaftsschwäche würde es nicht viel QT benötigen, um die Kreditmärkte und damit auch die Aktienmärkte zu zerstören.

Wie ich auch im Jahr 2021 festgestellt habe:

„Wir befinden uns jetzt wieder in der Phase, in der die durch das Gelddrucken bedingte Preisinflation mit der völligen Abhängigkeit des Aktienmarktes von Stimuli kollidiert, um sich über Wasser zu halten. Es gibt einige, die weiterhin behaupten, dass die Fed die Märkte niemals durch ein Tapering opfern wird. Ich behaupte, dass es der Fed eigentlich egal ist, sie wartet nur auf den richtigen Zeitpunkt, um der US-Wirtschaft den Stecker zu ziehen.“

Aber ist dieser Zeitpunkt jetzt gekommen? Ich habe diese Analyse in meinem Artikel „Major Economic Contraction Coming 2023 – Followed By Even More Inflation“, der im Dezember 2022 veröffentlicht wurde, weiter ausgeführt. Ich stellte fest, dass:

„Das ist die Situation, in der wir uns heute, kurz vor Ende des Jahres 2022, befinden. Die Fed befindet sich mitten in einem ziemlich aggressiven Zinserhöhungsprogramm im „Kampf“ gegen die Stagflationskrise, die sie durch jahrelange fiat-Stimulierungsmaßnahmen verursacht hat. Das Problem ist, dass die höheren Zinssätze weder die Preise senken, noch die Börsenspekulationen wirklich bremsen. Das lockere Geld hat sich schon viel zu lange verfestigt, was bedeutet, dass eine harte Landung das wahrscheinlichste Szenario ist.“

Weiter schrieb ich:

„In den frühen 2000er-Jahren hatte die Fed die Zinssätze künstlich niedrig gehalten, um die Immobilien- und Derivatblase aufzublähen. Im Jahr 2004 ging sie zu einer Straffung über. Die Zinsen lagen 2004 bei 1 % und stiegen bis 2006 auf über 5 %. Zu diesem Zeitpunkt begannen sich Risse in der Kreditstruktur abzuzeichnen, wobei 4,5 % – 5,5 % die magische Grenze darstellten, bevor Schulden für das System zu teuer wurden, um die Scharade fortzusetzen. Bis 2007/2008 erlebte die Nation eine exponentielle Implosion der Kredite…“

Schließlich habe ich meine Vorhersage für März/April 2023 gemacht:

„Da die Fed damals nichts geregelt hat, werde ich den Leitzins von 5 % weiterhin als Anhaltspunkt dafür verwenden, wann wir eine weitere größere Kontraktion erleben werden… Die Verbrauchssteuer von 1 %, die zu einem Leitzins von 5 % hinzukommt, führt zu einer Belastung von 6 % für Geld, das zur Finanzierung künftiger Rückkäufe aufgenommen wird. Diese Kosten werden viel zu hoch sein, und die Rückkäufe werden ins Stocken geraten. Das bedeutet, dass auch die Aktienmärkte ins Stocken geraten und fallen werden. Es wird wahrscheinlich zwei oder drei Monate dauern, bis die Steuer und die Zinserhöhungen eine sichtbare Wirkung auf die Märkte haben. Das würde den Zeitrahmen für die Kontraktion auf März oder April 2023 festlegen.“

Wir haben jetzt Mitte März, und es scheint, dass mit der Insolvenz der SVB und der Schließung eines anderen Instituts in New York, der Signature Bank, die ersten Anzeichen einer Liquiditätskrise an die Oberfläche kommen.

Alles hängt wieder mit der Liquidität zusammen. Angesichts der höheren Zinssätze haben die Banken Schwierigkeiten, sich bei der Fed zu verschulden, und die Unternehmen haben Schwierigkeiten, sich bei den Banken zu verschulden. Das bedeutet, dass Unternehmen, die ihre finanzielle Schwäche und das Risiko von Fehlinvestitionen mithilfe von günstigen Krediten verbergen wollten, diese Möglichkeit nicht mehr haben. Sie werden nicht mehr in der Lage sein, unrentable Betriebe künstlich zu stützen, sie werden auf Aktienrückkäufe verzichten müssen, die ihre Aktien wertvoll erscheinen lassen, und sie werden Massenentlassungen einleiten müssen, um ihre Bilanz zu schützen.

Die SVB ist nicht ganz so wie Bear Stearns, aber sie ist wahrscheinlich ein Kanarienvogel in der Kohlemine, der uns sagt, was auf breiterer Ebene passieren wird. Viele ihrer Einleger wurden mit Risikokapital gegründet, das durch günstige Kredite angeheizt wurde, ganz zu schweigen von all den ESG-bezogenen Unternehmen, die von Krediten zum Aufwärmen abhängig sind. Dieses Geld ist weg – es ist tot. Diese Unternehmen bröckeln leise, aber schnell, was auch ein schwarzes Loch für die Einlagen bei der SVB verursacht hat. Das ist ein furchtbar destruktiver Kreislauf. Sicherlich gibt es zahlreiche andere Banken in den USA, die sich in genau der gleichen Situation befinden.

Ich glaube, dass dies erst der Anfang einer Liquiditäts- und Kreditkrise ist, die in Verbindung mit einer offenen Inflation zum vielleicht größten wirtschaftlichen Zusammenbruch führen wird, den Amerika je erlebt hat. Der Ausfall der SVB ist vielleicht nicht DER Auslöser, sondern nur einer von vielen. Ich vermute, dass in diesem Szenario größere US-Banken einen Kreditcrash wie bei Bear Stearns und Lehman Brothers im Jahr 2008 vermeiden könnten. Dennoch könnte es zu einer Ansteckung mehrerer mittelgroßer Banken kommen, und die Auswirkungen könnten in kurzer Zeit ähnlich sein.

Bei all den Nachrichten, die über die SVB verbreitet werden, vergisst man leicht, dass es bei all dem um ein einziges wichtiges Thema geht: Die Stimulierungsmaßnahmen der Fed haben eine Wirtschaft geschaffen, die völlig süchtig nach leichter und billiger Liquidität ist. Jetzt hat sie dieses billige Geld weggenommen. Wird die Zentralbank angesichts des SVB-Crashs eine Kehrtwende bei der Straffung der Geldpolitik einleiten, oder wird sie weitermachen und eine Ansteckung riskieren?

Vorerst haben Janet Yellen und die Fed einen begrenzten Backstop und eine Garantie für Einlagen bei SVB und Signature eingeführt. Damit wird theoretisch ein „Haircut“ auf den Einlagenkonten verhindert und Kleinanleger mit Träumen von endlosen Konjunkturprogrammen gelockt. Es ist jedoch nur eine halbe Maßnahme – die Zentralbanker müssen zumindest den Anschein erwecken, dass sie es versuchen.

Die Aktiva der SVB belaufen sich auf rund 200 Mrd. USD und die der Signature auf rund 100 Mrd. USD, aber wie sieht es mit dem Interbankengeschäft aus und was sind die weiteren Auswirkungen? Wie viele Banken kommen gerade so über die Runden, um ihren Liquiditätsverpflichtungen nachzukommen, und wie viele Unternehmen haben schwindende Einlagen? Der Backstop wird nichts tun, um eine größere Ansteckung zu verhindern.

Es gibt viele Finanztricks, die das Tempo eines Kreditcrashs verlangsamen könnten, aber nicht viel. Und jetzt kommt der Clou: Anders als 2008 hat die Fed eine Situation geschaffen, aus der es kein Entrinnen gibt. Wenn sie umschwenkt und zu systemischen Rettungsaktionen zurückkehrt, wird die Stagflation noch weiter in die Höhe schnellen. Wenn sie nicht auf QE zurückgreift, stürzen Banken und Unternehmen ab und selbst Anleihen werden unhaltbar, was den Weltreservestatus des Dollars in Gefahr bringt. Wozu führt das? Zu mehr Stagflation. In jedem Fall werden die Preise für die meisten Güter des täglichen Bedarfs rapide steigen.

Wie lange wird dieser Prozess dauern? Das hängt ganz davon ab, wie die Fed reagiert. Es könnte sein, dass sie den Absturz mit verschiedenen Zwischenlösungen ein paar Monate hinauszögern kann. Wenn sie wieder auf Stimulierungsmaßnahmen zurückgreift, werden die Banken und die Aktien (für eine Weile) gerettet, aber die steigende Inflation wird die Verbraucher innerhalb eines Jahres ersticken, und die Unternehmen werden weiterhin ins Straucheln geraten. Mein Gefühl sagt mir, dass sie sich auf begrenzte Interventionen verlassen werden, aber die Zinserhöhungen nicht rückgängig machen werden, wie viele Analysten zu erwarten scheinen.

Die US-Notenbank wird die Märkte zeitweise mit Lockangeboten und falschen Hoffnungen auf eine Rückkehr zu aggressivem QE oder zu Zinssätzen nahe Null anheizen, aber letztlich wird der Trend an den Kreditmärkten und bei den Aktien stetig und abwärts gerichtet sein. Wie ein Buschfeuer in einem Sturm, wenn die Flammen einmal entfacht sind, gibt es keine Möglichkeit, die Dinge wieder so zu machen, wie sie waren. Wenn ihr Ziel tatsächlich eine Liquiditätsverknappung war, dann haben sie ihr Ziel erreicht. Sie haben genau dieses Szenario geschaffen. Lesen Sie meine oben verlinkten Artikel, um zu verstehen, warum sie dies absichtlich tun könnten.

In der Zwischenzeit sieht es so aus, als ob meine Vorhersagen zum Timing bisher richtig sind. Wir müssen abwarten und sehen, was in den kommenden Wochen passiert. Ich werde die Leser über die Ereignisse auf dem Laufenden halten, sobald neue Details bekannt werden. Die Situation entwickelt sich rasch weiter.