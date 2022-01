Dr. Malone warnt: Wenn wir weiter impfen, riskieren wir die Entwicklung eines „pathogeneren Virus“ – (VIDEO)

Am Montag sprach Dr. Robert Malone zusammen mit mehreren anderen weltbekannten Ärzten und medizinischen Experten während einer Podiumsdiskussion, die von Senator Ron Johnson (R-WI) veranstaltet wurde,

Die fast fünfstündige Veranstaltung mit dem Titel „Covid-19: A Second Opinion“ (Eine zweite Meinung) wurde ein breites Spektrum an Themen diskutiert, darunter „die globale Reaktion auf die Pandemie, der aktuelle Wissensstand über die Früh- und Krankenhausbehandlung, die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs, was richtig und was falsch gelaufen ist, was jetzt getan werden sollte und was langfristig angegangen werden muss“, so die Beschreibung auf der Website von Senator Johnson.

Während der Veranstaltung betonte Dr. Malone, einer der angesehenen Erfinder der mRNA-Technologie, die in den experimentellen Covid-Impfstoffen zum Einsatz kommt, dass die weltweite Kampagne, alle Menschen zu impfen und ihnen immer neue Auffrischungen zu verpassen, die Aussichten auf eine Überwindung dieser Scheinerkrankung stark beeinträchtigt – insbesondere, so Malone, durch das Auftreten der hochinfektiösen, aber ausgesprochen milden Omikron-Variante.

Laut Dr. Malone wird das Virus weiter mutieren, wenn das öffentliche Gesundheitssystem diese schreckliche universelle Impfpolitik weiter vorantreibt, und zwar möglicherweise in einen Zustand, in dem es „pathogener und besser in der Lage ist, sich der Immunantwort zu entziehen“.

Wie ich bereits vor Weihnachten sagte, hat Omikron ein sehr geringes Risiko für schwere Erkrankungen und Tod. Es gibt jedoch ein Warnzeichen – und davor hat Geert [der belgische Virenexperte Dr. Geert Vanden Bossche] gewarnt, und das hat die FDA in den Originaldokumenten zur Genehmigung der Notfallaufnahme bestätigt – in denen sie der Pharmaindustrie mitteilte, dass sie wünschte, die Pharmaindustrie würde die Risiken einer Antikörper-abhängigen Verstärkung oder einer durch den Impfstoff verstärkten Krankheit untersuchen. Wenn wir diese universelle Impfstrategie angesichts der Pandemie weiterverfolgen, vor allem mit Omikron – einem sehr viel infektiöseren, hochgradig replikationsfähigen Virus – riskieren wir, das Virus durch eine grundlegende Evolution in einen Zustand zu versetzen, in dem es möglicherweise pathogener ist und sich der Immunreaktion besser entziehen kann… – ich will keine Angst machen, wir haben genug Angstmacherei erlebt.

Dr. Malone fährt fort, indem er darauf hinweist, dass die gegenwärtig angewandte ’sCiENcE‘, die hinter den universellen Impfungen steht, tatsächlich direkt gegen alles geht, was über die „grundlegende virale Evolution“ bekannt ist, und die Auswirkungen dieses schrecklichen Plans beginnen bereits, potenziell katastrophale Ergebnisse zu produzieren.

Omikron, so Dr. Malone, ist nicht nur resistent gegen die experimentellen Impfstoffe, sondern die „Infektiosität“ des neuen Stammes „scheint durch den Impfstoff begünstigt zu werden“.

Er kommt zu dem Schluss, dass „dies [die allgemeine Impfung] um der Welt willen aufhören muss“.