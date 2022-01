Dr. Naomi Wolf: Todesfälle bei männlichen Teenagern steigen nach Massenimpfung gegen Covid um 53 % an

Das Office for National Statistics (Großbritannien) hat festgestellt, dass die Zahl der Todesfälle bei männlichen Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren seit der Einführung des Impfstoffs gegen das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) um 53 % gestiegen ist.

Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass es bemerkenswerte Sterbespitzen gab, die direkt mit der Einführung der ersten, zweiten und dritten Dosis der Impfung für diese Altersgruppe korrelieren.

Nach Ansicht der Experten sind also eindeutig die Impfungen schuld. Außer der Tatsache, dass sich die Jungen gemäß den staatlichen Richtlinien gegen die Fauci- Grippe impfen ließen, haben sich keine weiteren Faktoren verändert.

Die Daten aus der Ausgabe 2020 der „Deaths registered weekly in England and Wales“ (wöchentlich registrierte Todesfälle in England und Wales) zeigen deutlich, dass die Zahl der Todesfälle in regelmäßigen Abständen genau dann anstieg, wenn eine neue Impfung eingeführt wurde. Sobald eine vierte Auffrischungsimpfung für Jungen zur Verfügung steht, ist mit einem weiteren Anstieg der Todesfälle zu rechnen.

Ab der 18. Woche und darüber hinaus im Jahr 2021 ist ein deutlicher Anstieg der Todesfälle bei Jungen im Teenageralter im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 zu verzeichnen. Ab der 23. Woche verschlechtert sich die Lage zusehends.

„Zum Beispiel wurden in Woche 26, obwohl das Covid-19-Virus angeblich in ganz Großbritannien Verwüstung anrichtete, nur 2 Todesfälle unter männlichen Teenagern zwischen 15 und 19 Jahren in England und Wales registriert“, berichtet das Daily Exposé.

„Aber ein Jahr später wurden in der 26. Woche 19 Todesfälle unter männlichen Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren in England und Wales registriert. Das entspricht einem Anstieg von 850 %.“

Ihrem Kind die Covid-Impfung zu spritzen ist Kindesmissbrauch: Tun Sie es nicht!

Der bemerkenswerte Anstieg der Todesfälle ab der 18. Woche deckt sich mit dem Zeitpunkt, zu dem die 18- und 19-Jährigen zum ersten Mal eine Injektion erhielten. Einige 16- und 17-Jährige begannen etwa zur gleichen Zeit, sich impfen zu lassen.

Den ONS-Berichten zufolge gab es im Jahr 2020 zwischen der ersten und der 52. Woche insgesamt 434 Todesfälle bei männlichen 15- bis 19-Jährigen in England und Wales. Im Jahr 2021 stieg diese Zahl im gleichen Zeitraum auf 577 Todesfälle an.

Zwischen der ersten und der 17. Woche in beiden Jahren war die Zahl der Todesfälle in dieser Bevölkerungsgruppe in etwa gleich hoch, das ist wichtig. Ab der 18. Woche jedoch, als die Impfungen bei den Jungen ankamen, stiegen die Zahlen für 2021 im Vergleich zu denen für 2020 sprunghaft an. Dafür gibt es keine andere Erklärung als die Injektionen. (Verwandt: Durch die Covid-Injektionen werden mehr Varianten verbreitet, was ebenfalls zur Gesamtzahl der Todesfälle beiträgt.)

„Das bedeutet, dass die Todesfälle bei Männern im Alter von 15 bis 19 Jahren nach der Einführung des Covid-19-Impfstoffs in dieser Altersgruppe im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 um 53 % gestiegen sind“, heißt es im Exposé weiter.

Wie üblich versuchen die „Behörden“, diese Todesfälle auf „Covid“ zu schieben. Ein einfacher Blick auf den Zeitpunkt, zu dem die Impfungen eingeführt wurden und zu dem die Zahl der Todesfälle wirklich anstieg, zeigt jedoch eindeutig, dass erstere die letzteren verursacht haben.

Auch wenn die Gesamtzahl der Todesfälle bei Jungen zwischen 15 und 19 Jahren sowohl 2020 als auch 2021 immer noch relativ niedrig war, ist es doch besorgniserregend, dass es überhaupt einen Anstieg gab. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Politiker behaupteten, dass auch nur ein Todesfall zu viel sei? Nun, bei den Jungen zwischen 15 und 19 Jahren gab es dank der Impfungen viel mehr als einen Todesfall.

„Man beachte, dass die Zahl der Todesfälle in der 52. Woche abgenommen hat – in der Weihnachtszeit, wenn Eltern ihre Kinder nicht so oft zum Arzt bringen, um sich vergiften zu lassen“, bemerkte ein Exposé-Leser.

Auf Natural News merkte ein anderer Leser an, dass die vollständig Geimpften jetzt mit entzündlichen Spike-Proteinen belastet sind, was für viele von ihnen einen frühen Tod bedeuten wird.

„Früher oder später werden wir alle betroffen und geschädigt sein“, fügte diese Person hinzu, die darauf hinwies, dass die Geimpften diese Gifte auf die Nichtgeimpften „abwerfen“.